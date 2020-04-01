Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.499,90
|-1,62
|11,00
|İş Bankası (C)
|4,62
|-2,12
|-27,93
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|45,72
|İş Fin.Kir.
|3,02
|5,23
|-20,53
|İş Girişim
|3,57
|9,85
|-6,05
|İş GMYO
|1,37
|7,87
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,91
|-2,98
|-2,90
|İş Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|32,81
|İşbir Holding
|430,00
|-2,27
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|2,38
|-30,65
|İttifak Holding
|2,12
|9,84
|-43,01
|İz Hayvancılık Tarım
|1,87
|1,08
|-28,53
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|0,00
|9,89
|İzmir Fırça
|1,60
|-4,19
|-11,11
|Jantsa Jant Sanayi
|53,60
|-1,56
|-8,06
|Kafein Yazılım
|11,83
|-4,90
|6,19
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-2,89
|Kaplamin
|5,13
|-3,39
|-7,57
|Kardemir (A)
|1,98
|3,66
|-25,28
|Kardemir (B)
|1,99
|4,74
|-24,62
|Kardemir (D)
|2,02
|6,32
|-24,06
|Karel Elektronik
|12,50
|-6,02
|-13,97
|Karsan Otomotiv
|1,30
|3,17
|-17,72
|Karsu Tekstil
|2,26
|9,71
|-30,25
|Kartonsan
|332,00
|-2,06
|-14,85
|Katmerciler Ekipman
|2,41
|-2,03
|-37,24
|Kent Gıda
|187,40
|4,63
|6,60
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|-6,51
|-3,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,16
|0,47
|-43,01
|Klimasan Klima
|12,22
|-4,53
|-44,66
|Koç Holding
|13,12
|-2,31
|-35,43
|Konfrut Gıda
|6,72
|-7,44
|-14,07
|Konya Çimento
|177,00
|-0,28
|-34,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,33
|-1,79
|-26,63
|Koza Altın
|59,05
|-3,75
|-20,26
|Koza Madencilik
|8,90
|-1,98
|-11,27
|Körfez GMYO
|1,90
|-2,56
|-20,50
|Kristal Kola
|1,29
|0,00
|-14,57
|Kron Telekomünikasyon
|15,55
|-2,02
|22,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,70
|-9,96
|-8,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-27,88
|Kütahya Porselen
|6,38
|-3,19
|-3,63
|Lider Faktoring
|2,88
|-0,69
|-21,53
|Link Bilgisayar
|20,40
|-5,90
|12,40
|Logo Yazılım
|58,70
|-1,68
|-3,45
|Lokman Hekim Sağlık
|5,78
|-4,46
|0,00
|Lüks Kadife
|7,00
|-4,37
|-18,98
|Makina Takım
|1,26
|2,44
|-32,98
|Mardin Çimento
|4,93
|-1,60
|-16,72
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|9,38
|-11,02
|Marmaris Altınyunus
|61,50
|2,84
|-13,38
|Marshall
|42,24
|-1,58
|-11,15
|Martı GMYO
|0,78
|1,30
|-22,77
|Martı Otel
|0,61
|5,17
|-32,97
|Mavi Giyim
|32,60
|-2,92
|-43,70
|Mazhar Zorlu Holding
|11,25
|-2,17
|-6,95
|Mega Polietilen
|1,76
|10,00
|-20,00
|Menderes Tekstil
|1,25
|2,46
|-4,58
|Mensa
|0,26
|8,33
|-18,75
|Merit Turizm
|13,00
|0,00
|-33,13
|Merko Gıda
|1,08
|-5,26
|2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,67
|4,69
|-26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,31
|-0,76
|-26,40
|Metro Holding
|0,93
|0,00
|-32,61
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|9,57
|-35,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,13
|-9,80
|-61,45
|Migros Ticaret
|22,36
|-1,32
|-7,68
|Milpa
|2,09
|1,95
|-4,57
|Mistral GMYO
|1,61
|1,26
|-14,81
|MLP Sağlık
|12,98
|-0,92
|-18,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|0,00
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|5,67
|-9,86
|36,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,90
|-2,63
|25,00
|Net Holding
|1,43
|2,88
|-45,00
|Netaş Telekom.
|10,11
|-1,94
|-22,59
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|-0,86
|-7,26
|Nuh Çimento
|9,29
|1,86
|-21,80
|Nurol GMYO
|2,60
|-1,52
|-27,17
|Odaş Elektrik
|1,40
|2,94
|-3,16
|Olmuksan-IP
|3,94
|-2,72
|53,85
|Orge Enerji Elektrik
|4,07
|-1,45
|-17,94
|Orma Orman Mahsulleri
|3,31
|-2,65
|19,93
|Osmanlı Menkul
|6,85
|-4,99
|63,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,53
|0,00
|-8,93
|Otokar
|104,50
|0,77
|-28,93
|Oyak Yat. Ort.
|4,77
|-7,20
|104,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,96
|-5,73
|-4,17
|Özak GMYO
|2,35
|0,86
|-8,56
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,00
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,11
|1,83
|-29,30
|Özerden Plastik
|1,98
|-1,00
|-13,16
|Panora GMYO
|4,21
|0,96
|-25,22
|Papilon Savunma
|8,07
|-0,12
|4,13
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|-1,07
|-8,85
|Parsan
|11,51
|-1,62
|-32,05
|Pegasus
|35,86
|4,85
|-58,50
|Peker GMYO
|2,43
|-10,00
|-22,36
|Penguen Gıda
|3,35
|-9,21
|61,84
|Pera GMYO
|0,69
|2,99
|-26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|7,15
|3,47
|-10,85
|Petkim
|3,33
|9,90
|-12,60
|Petrokent Turizm
|104,80
|-0,95
|-18,19
|Pınar Et ve Un
|9,99
|-2,06
|8,94
|Pınar Su
|3,11
|-5,18
|34,05
|Pınar Süt
|11,70
|-5,65
|-7,66
|Plastikkart
|8,67
|0,23
|-6,47
|Polisan Holding
|1,95
|-1,02
|-35,64
|Politeknik Metal
|62,00
|-1,74
|-18,50
|Prizma Press Matbaacılık
|4,85
|1,46
|12,79
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.166,20
|0,10
|5,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,40
|-4,08
|-19,91
|QNB Finansbank
|34,20
|-3,61
|-8,80
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|-5,34
|14,71
|Ray Sigorta
|2,87
|-1,37
|-16,08
|Reysaş GMYO
|6,60
|-1,35
|43,79
|Reysaş Lojistik
|7,05
|-2,49
|60,96
|Rhea Girişim
|1,77
|-1,12
|48,74
|Rodrigo Tekstil
|1,41
|2,17
|-22,10
|Royal Halı
|1,63
|-4,68
|18,98
|RTA Laboratuvarları
|5,13
|-10,00
|121,12
|Sabancı Holding
|7,11
|-0,70
|-22,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,58
|-1,90
|18,35
|Salix Yatırım Holding
|4,95
|-4,81
|-31,35
|Sanel Mühendislik
|4,01
|8,09
|-0,99
|Sanifoam Sünger
|4,94
|2,49
|-1,20
|Sanko Pazarlama
|5,27
|-4,18
|-31,91
|Saray Matbaacılık
|1,77
|9,94
|-1,12
|Sarkuysan
|5,00
|3,09
|3,52
|Sasa Polyester
|7,90
|-9,92
|2,20
|Say Reklamcılık
|2,52
|-5,26
|12,50
|Sekuro Plastik
|4,50
|-6,05
|-16,04
|Selçuk Ecza Deposu
|7,05
|-5,62
|15,57
|Selçuk Gıda
|1,51
|-1,95
|-12,21
|Senkron Güvenlik
|2,14
|-3,17
|-21,61
|Serve Film Prodüksiyon
|1,55
|-3,73
|-2,52
|Servet GMYO
|10,40
|-1,89
|22,35
|Seyitler Kimya
|9,88
|1,33
|45,51
|Silverline Endüstri
|1,64
|-1,80
|-24,07
|Sinpaş GMYO
|0,95
|6,74
|-18,10
|Smartiks Yazılım
|7,94
|-4,11
|-19,06
|Soda Sanayii
|5,20
|1,96
|-15,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,60
|-0,07
|49,44
|Söktaş
|2,60
|1,96
|-1,89
|Sönmez Filament
|4,32
|-7,49
|-11,48
|Sönmez Pamuklu
|4,29
|-5,09
|-12,80
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|-5,15
|-18,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,67
|-1,06
|-2,30
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-31,30
|Şişe Cam
|4,15
|0,24
|-21,25
|Şok Marketler
|9,21
|-1,18
|-14,41
|T. Halk Bankası
|4,97
|-1,00
|-15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,70
|-1,83
|-41,06
|T.S.K.B.
|0,92
|-2,13
|-23,97
|T.Tuborg
|12,74
|-1,47
|7,06
|Taç Tarım Ürünleri
|1,98
|10,00
|-36,54
|Tat Gıda
|6,06
|-4,42
|-0,39
|TAV Havalimanları
|16,60
|0,24
|-38,89
|Taze Kuru Gıda
|6,09
|-2,56
|-15,88
|Tek-Art Turizm
|0,92
|9,52
|-26,98
|Tekfen Holding
|13,07
|2,91
|-32,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,15
|0,99
|46,43
|Temapol Polimer Plastik
|4,68
|-10,00
|-10,34
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|-2,21
|-33,62
|Tofaş Oto. Fab.
|16,08
|-2,25
|-30,99
|Torunlar GMYO
|1,88
|1,08
|-31,64
|Trabzon Liman
|8,29
|-2,24
|-22,23
|Trabzonspor Sportif
|3,43
|9,94
|59,53
|Trakya Cam
|2,90
|1,05
|-17,14
|Trend GMYO
|2,29
|9,57
|4,09
|TSKB GMYO
|1,48
|-1,33
|10,45
|Tuğçelik
|3,80
|-4,76
|-3,80
|Tukaş
|8,50
|-1,16
|-31,17
|Turcas Petrol
|2,22
|9,90
|-16,85
|Turkcell
|12,30
|-0,16
|-10,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,31
|-0,69
|-32,76
|Tüpraş
|77,75
|2,98
|-38,68
|Türk Hava Yolları
|8,99
|-0,88
|-37,83
|Türk Prysmian Kablo
|3,09
|-3,44
|18,85
|Türk Telekom
|6,49
|-3,13
|-11,94
|Türk Traktör
|41,00
|3,12
|-22,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,02
|-2,21
|-28,52
|Ufuk Yatırım
|3,04
|8,19
|17,83
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|9,66
|-25,00
|Ulusoy Elektrik
|27,88
|-1,55
|4,81
|Ulusoy Un Sanayi
|4,40
|2,33
|15,18
|Umpaş Holding
|0,44
|4,76
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,22
|-1,61
|-27,81
|Utopya Turizm
|3,81
|3,81
|-22,56
|Uzertaş Boya
|2,27
|-1,73
|2,25
|Ülker Bisküvi
|20,10
|2,29
|-10,11
|Ünye Çimento
|3,83
|2,96
|-28,81
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|0,60
|-30,99
|Vakıf GMYO
|2,00
|2,04
|-19,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|4,27
|-26,61
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-2,37
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,07
|-1,21
|-10,35
|Vanet Gıda
|1,08
|-0,92
|-24,48
|Verusa Holding
|15,00
|-0,53
|-19,18
|Verusaturk Girisim
|3,88
|1,84
|-28,01
|Vestel
|10,36
|-1,80
|-17,91
|Vestel Beyaz Eşya
|15,91
|-1,67
|-26,34
|Viking Kağıt
|3,73
|-5,81
|99,47
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,19
|-3,10
|-9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,87
|-1,06
|-24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,76
|-0,73
|7,81
|Yataş
|5,38
|2,67
|-26,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,45
|-2,03
|-9,94
|Yeni Gimat GMYO
|12,65
|0,08
|-2,77
|Yeşil GMYO
|0,41
|5,13
|-35,94
|Yeşil Yapı
|0,39
|2,63
|-40,91
|Yeşil Yatırım Holding
|8,25
|-2,25
|-26,54
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.625,00
|-7,53
|57,05
|Yonga Mobilya
|9,41
|-0,63
|1,84
|Yükselen Çelik
|5,94
|1,54
|-3,10
|Yünsa
|9,00
|2,62
|-10,80
|Zorlu Enerji
|1,06
|0,00
|-34,97
(Son)