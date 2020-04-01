Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.499,90 -1,62 11,00
İş Bankası (C) 4,62 -2,12 -27,93
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 3,02 5,23 -20,53
İş Girişim 3,57 9,85 -6,05
İş GMYO 1,37 7,87 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,91 -2,98 -2,90
İş Yat. Ort. 2,14 0,00 32,81
İşbir Holding 430,00 -2,27 0,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 -30,65
İttifak Holding 2,12 9,84 -43,01
İz Hayvancılık Tarım 1,87 1,08 -28,53
İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89
İzmir Fırça 1,60 -4,19 -11,11
Jantsa Jant Sanayi 53,60 -1,56 -8,06
Kafein Yazılım 11,83 -4,90 6,19
Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89
Kaplamin 5,13 -3,39 -7,57
Kardemir (A) 1,98 3,66 -25,28
Kardemir (B) 1,99 4,74 -24,62
Kardemir (D) 2,02 6,32 -24,06
Karel Elektronik 12,50 -6,02 -13,97
Karsan Otomotiv 1,30 3,17 -17,72
Karsu Tekstil 2,26 9,71 -30,25
Kartonsan 332,00 -2,06 -14,85
Katmerciler Ekipman 2,41 -2,03 -37,24
Kent Gıda 187,40 4,63 6,60
Kerevitaş Gıda 3,16 -6,51 -3,07
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 2,16 0,47 -43,01
Klimasan Klima 12,22 -4,53 -44,66
Koç Holding 13,12 -2,31 -35,43
Konfrut Gıda 6,72 -7,44 -14,07
Konya Çimento 177,00 -0,28 -34,76
Kordsa Teknik Tekstil 9,33 -1,79 -26,63
Koza Altın 59,05 -3,75 -20,26
Koza Madencilik 8,90 -1,98 -11,27
Körfez GMYO 1,90 -2,56 -20,50
Kristal Kola 1,29 0,00 -14,57
Kron Telekomünikasyon 15,55 -2,02 22,25
Kuştur Kuşadası Turizm 21,70 -9,96 -8,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,85 -27,88
Kütahya Porselen 6,38 -3,19 -3,63
Lider Faktoring 2,88 -0,69 -21,53
Link Bilgisayar 20,40 -5,90 12,40
Logo Yazılım 58,70 -1,68 -3,45
Lokman Hekim Sağlık 5,78 -4,46 0,00
Lüks Kadife 7,00 -4,37 -18,98
Makina Takım 1,26 2,44 -32,98
Mardin Çimento 4,93 -1,60 -16,72
Marka Yatırım Holding 1,05 9,38 -11,02
Marmaris Altınyunus 61,50 2,84 -13,38
Marshall 42,24 -1,58 -11,15
Martı GMYO 0,78 1,30 -22,77
Martı Otel 0,61 5,17 -32,97
Mavi Giyim 32,60 -2,92 -43,70
Mazhar Zorlu Holding 11,25 -2,17 -6,95
Mega Polietilen 1,76 10,00 -20,00
Menderes Tekstil 1,25 2,46 -4,58
Mensa 0,26 8,33 -18,75
Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13
Merko Gıda 1,08 -5,26 2,86
Metal Gayrimenkul 0,67 4,69 -26,37
Metemtur Otelcilik 1,31 -0,76 -26,40
Metro Holding 0,93 0,00 -32,61
Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 9,57 -35,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,13 -9,80 -61,45
Migros Ticaret 22,36 -1,32 -7,68
Milpa 2,09 1,95 -4,57
Mistral GMYO 1,61 1,26 -14,81
MLP Sağlık 12,98 -0,92 -18,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 0,00 -25,44
Mondi Tire Kutsan 5,67 -9,86 36,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,90 -2,63 25,00
Net Holding 1,43 2,88 -45,00
Netaş Telekom. 10,11 -1,94 -22,59
Niğbaş Niğde Beton 5,75 -0,86 -7,26
Nuh Çimento 9,29 1,86 -21,80
Nurol GMYO 2,60 -1,52 -27,17
Odaş Elektrik 1,40 2,94 -3,16
Olmuksan-IP 3,94 -2,72 53,85
Orge Enerji Elektrik 4,07 -1,45 -17,94
Orma Orman Mahsulleri 3,31 -2,65 19,93
Osmanlı Menkul 6,85 -4,99 63,10
Ostim Endüstriyel Yat 1,53 0,00 -8,93
Otokar 104,50 0,77 -28,93
Oyak Yat. Ort. 4,77 -7,20 104,72
Oylum Sınai Yatırımlar 2,96 -5,73 -4,17
Özak GMYO 2,35 0,86 -8,56
Özbal Çelik Boru 1,32 0,00 -18,11
Özderici GMYO 1,11 1,83 -29,30
Özerden Plastik 1,98 -1,00 -13,16
Panora GMYO 4,21 0,96 -25,22
Papilon Savunma 8,07 -0,12 4,13
Park Elek.Madencilik 2,78 -1,07 -8,85
Parsan 11,51 -1,62 -32,05
Pegasus 35,86 4,85 -58,50
Peker GMYO 2,43 -10,00 -22,36
Penguen Gıda 3,35 -9,21 61,84
Pera GMYO 0,69 2,99 -26,60
Pergamon Dış Ticaret 7,15 3,47 -10,85
Petkim 3,33 9,90 -12,60
Petrokent Turizm 104,80 -0,95 -18,19
Pınar Et ve Un 9,99 -2,06 8,94
Pınar Su 3,11 -5,18 34,05
Pınar Süt 11,70 -5,65 -7,66
Plastikkart 8,67 0,23 -6,47
Polisan Holding 1,95 -1,02 -35,64
Politeknik Metal 62,00 -1,74 -18,50
Prizma Press Matbaacılık 4,85 1,46 12,79
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,20 0,10 5,27
QNB Finans Fin. Kir. 103,40 -4,08 -19,91
QNB Finansbank 34,20 -3,61 -8,80
Ral Yatırım Holding 7,80 -5,34 14,71
Ray Sigorta 2,87 -1,37 -16,08
Reysaş GMYO 6,60 -1,35 43,79
Reysaş Lojistik 7,05 -2,49 60,96
Rhea Girişim 1,77 -1,12 48,74
Rodrigo Tekstil 1,41 2,17 -22,10
Royal Halı 1,63 -4,68 18,98
RTA Laboratuvarları 5,13 -10,00 121,12
Sabancı Holding 7,11 -0,70 -22,04
Safkar Ege Soğutmacılık 2,58 -1,90 18,35
Salix Yatırım Holding 4,95 -4,81 -31,35
Sanel Mühendislik 4,01 8,09 -0,99
Sanifoam Sünger 4,94 2,49 -1,20
Sanko Pazarlama 5,27 -4,18 -31,91
Saray Matbaacılık 1,77 9,94 -1,12
Sarkuysan 5,00 3,09 3,52
Sasa Polyester 7,90 -9,92 2,20
Say Reklamcılık 2,52 -5,26 12,50
Sekuro Plastik 4,50 -6,05 -16,04
Selçuk Ecza Deposu 7,05 -5,62 15,57
Selçuk Gıda 1,51 -1,95 -12,21
Senkron Güvenlik 2,14 -3,17 -21,61
Serve Film Prodüksiyon 1,55 -3,73 -2,52
Servet GMYO 10,40 -1,89 22,35
Seyitler Kimya 9,88 1,33 45,51
Silverline Endüstri 1,64 -1,80 -24,07
Sinpaş GMYO 0,95 6,74 -18,10
Smartiks Yazılım 7,94 -4,11 -19,06
Soda Sanayii 5,20 1,96 -15,86
Sodaş Sodyum Sanayii 14,60 -0,07 49,44
Söktaş 2,60 1,96 -1,89
Sönmez Filament 4,32 -7,49 -11,48
Sönmez Pamuklu 4,29 -5,09 -12,80
Sumaş Suni Tahta 8,10 -5,15 -18,18
Şeker Fin. Kir. 4,67 -1,06 -2,30
Şekerbank 0,90 0,00 -31,30
Şişe Cam 4,15 0,24 -21,25
Şok Marketler 9,21 -1,18 -14,41
T. Halk Bankası 4,97 -1,00 -15,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,70 -1,83 -41,06
T.S.K.B. 0,92 -2,13 -23,97
T.Tuborg 12,74 -1,47 7,06
Taç Tarım Ürünleri 1,98 10,00 -36,54
Tat Gıda 6,06 -4,42 -0,39
TAV Havalimanları 16,60 0,24 -38,89
Taze Kuru Gıda 6,09 -2,56 -15,88
Tek-Art Turizm 0,92 9,52 -26,98
Tekfen Holding 13,07 2,91 -32,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,15 0,99 46,43
Temapol Polimer Plastik 4,68 -10,00 -10,34
TGS Dış Ticaret 3,10 -2,21 -33,62
Tofaş Oto. Fab. 16,08 -2,25 -30,99
Torunlar GMYO 1,88 1,08 -31,64
Trabzon Liman 8,29 -2,24 -22,23
Trabzonspor Sportif 3,43 9,94 59,53
Trakya Cam 2,90 1,05 -17,14
Trend GMYO 2,29 9,57 4,09
TSKB GMYO 1,48 -1,33 10,45
Tuğçelik 3,80 -4,76 -3,80
Tukaş 8,50 -1,16 -31,17
Turcas Petrol 2,22 9,90 -16,85
Turkcell 12,30 -0,16 -10,87
Tümosan Motor ve Traktör 4,31 -0,69 -32,76
Tüpraş 77,75 2,98 -38,68
Türk Hava Yolları 8,99 -0,88 -37,83
Türk Prysmian Kablo 3,09 -3,44 18,85
Türk Telekom 6,49 -3,13 -11,94
Türk Traktör 41,00 3,12 -22,51
Türker Proje Gayrimenkul 30,02 -2,21 -28,52
Ufuk Yatırım 3,04 8,19 17,83
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 9,66 -25,00
Ulusoy Elektrik 27,88 -1,55 4,81
Ulusoy Un Sanayi 4,40 2,33 15,18
Umpaş Holding 0,44 4,76 -29,03
Uşak Seramik 1,22 -1,61 -27,81
Utopya Turizm 3,81 3,81 -22,56
Uzertaş Boya 2,27 -1,73 2,25
Ülker Bisküvi 20,10 2,29 -10,11
Ünye Çimento 3,83 2,96 -28,81
Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -30,99
Vakıf GMYO 2,00 2,04 -19,03
Vakıf Yat. Ort. 1,71 4,27 -26,61
Vakıflar Bankası 4,53 -2,37 -17,79
Vakko Tekstil 4,07 -1,21 -10,35
Vanet Gıda 1,08 -0,92 -24,48
Verusa Holding 15,00 -0,53 -19,18
Verusaturk Girisim 3,88 1,84 -28,01
Vestel 10,36 -1,80 -17,91
Vestel Beyaz Eşya 15,91 -1,67 -26,34
Viking Kağıt 3,73 -5,81 99,47
Yapı Kredi Koray GMYO 2,19 -3,10 -9,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,87 -1,06 -24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,76 -0,73 7,81
Yataş 5,38 2,67 -26,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 -2,03 -9,94
Yeni Gimat GMYO 12,65 0,08 -2,77
Yeşil GMYO 0,41 5,13 -35,94
Yeşil Yapı 0,39 2,63 -40,91
Yeşil Yatırım Holding 8,25 -2,25 -26,54
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.625,00 -7,53 57,05
Yonga Mobilya 9,41 -0,63 1,84
Yükselen Çelik 5,94 1,54 -3,10
Yünsa 9,00 2,62 -10,80
Zorlu Enerji 1,06 0,00 -34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:50 Kaynak: AA

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