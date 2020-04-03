Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

29 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.050,00 -2,97 2,88
İş Bankası (C) 4,57 -1,08 -28,71
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62
İş Fin.Kir. 2,83 -1,05 -25,53
İş Girişim 3,35 -0,59 -11,84
İş GMYO 1,32 -2,22 -25,00
İş Y. Men. Değ. 3,85 0,26 -4,39
İş Yat. Ort. 2,07 -1,43 28,47
İşbir Holding 415,10 -0,93 -3,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -29,03
İttifak Holding 2,23 -4,29 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 2,25 9,76 -14,01
İzmir Demir Çelik 9,00 0,22 9,89
İzmir Fırça 1,44 -4,00 -20,00
Jantsa Jant Sanayi 45,80 -1,72 -13,89
Kafein Yazılım 11,50 -1,71 3,23
Kapital Yat. Holding 2,28 -2,98 -5,79
Kaplamin 4,75 0,21 -14,41
Kardemir (A) 1,95 -0,51 -26,42
Kardemir (B) 1,94 0,00 -26,52
Kardemir (D) 1,98 1,02 -25,56
Karel Elektronik 12,88 -4,24 -11,36
Karsan Otomotiv 1,31 0,77 -17,09
Karsu Tekstil 2,28 0,44 -29,63
Kartonsan 323,50 -0,43 -17,03
Katmerciler Ekipman 2,54 6,28 -33,85
Kent Gıda 182,40 -1,08 3,75
Kerevitaş Gıda 3,17 4,28 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64
Kiler GMYO 2,07 -0,48 -45,38
Klimasan Klima 13,31 10,00 -39,72
Koç Holding 13,69 3,32 -32,63
Konfrut Gıda 6,91 5,50 -11,64
Konya Çimento 181,10 2,78 -33,25
Kordsa Teknik Tekstil 9,17 -0,54 -27,89
Koza Altın 59,55 -0,67 -19,58
Koza Madencilik 9,13 0,55 -8,97
Körfez GMYO 1,85 0,00 -22,59
Kristal Kola 1,22 -1,61 -19,21
Kron Telekomünikasyon 15,45 0,91 21,46
Kuştur Kuşadası Turizm 21,74 0,18 -8,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 2,46 -24,24
Kütahya Porselen 6,30 0,64 -4,83
Lider Faktoring 2,76 -2,82 -24,80
Link Bilgisayar 20,82 -0,76 14,71
Logo Yazılım 58,60 0,26 -3,62
Lokman Hekim Sağlık 5,55 -2,12 -3,98
Lüks Kadife 6,70 6,35 -22,45
Makina Takım 1,24 0,00 -34,04
Mardin Çimento 5,03 2,03 -15,03
Marka Yatırım Holding 0,99 -1,98 -16,10
Marmaris Altınyunus 65,15 9,96 -8,24
Marshall 41,88 -0,71 -11,91
Martı GMYO 0,79 -1,25 -21,78
Martı Otel 0,59 -1,67 -35,16
Mavi Giyim 33,98 2,10 -41,31
Mazhar Zorlu Holding 10,85 -0,46 -10,26
Mega Polietilen 1,75 2,94 -20,45
Menderes Tekstil 1,17 -2,50 -10,69
Mensa 0,27 8,00 -15,62
Merit Turizm 13,00 2,28 -33,13
Merko Gıda 1,05 2,94 0,00
Metal Gayrimenkul 0,73 8,96 -19,78
Metemtur Otelcilik 1,35 2,27 -24,16
Metro Holding 0,94 -2,08 -31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 0,00 -29,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,79 -1,06 -65,64
Migros Ticaret 23,68 3,50 -2,23
Milpa 1,99 -1,49 -9,13
Mistral GMYO 1,63 -2,98 -13,76
MLP Sağlık 13,05 0,00 -18,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,70 7,54 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,17 -0,68 27,12
Net Holding 1,36 -2,86 -47,69
Netaş Telekom. 10,19 0,20 -21,98
Niğbaş Niğde Beton 5,75 -2,54 -7,26
Nuh Çimento 9,14 0,44 -16,79
Nurol GMYO 2,58 0,39 -27,73
Odaş Elektrik 1,36 0,00 -5,93
Olmuksan-IP 3,80 -1,30 48,38
Orge Enerji Elektrik 4,13 0,24 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,20 3,23 15,94
Osmanlı Menkul 6,36 -5,64 51,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71
Otokar 105,60 1,64 -28,18
Oyak Yat. Ort. 4,42 -4,12 89,70
Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 -0,71 -10,00
Özak GMYO 2,33 0,87 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,31 0,00 -18,73
Özderici GMYO 1,10 0,00 -29,94
Özerden Plastik 2,38 9,68 4,39
Panora GMYO 4,17 -0,71 -25,94
Papilon Savunma 8,23 -3,18 6,19
Park Elek.Madencilik 2,68 -3,60 -12,13
Parsan 11,80 2,97 -30,34
Pegasus 33,30 -1,89 -61,46
Peker GMYO 2,34 -2,09 -25,24
Penguen Gıda 3,33 2,46 60,87
Pera GMYO 0,70 1,45 -25,53
Pergamon Dış Ticaret 7,12 2,89 -11,22
Petkim 3,41 -1,45 -10,50
Petrokent Turizm 115,20 9,92 -10,07
Pınar Et ve Un 9,95 1,02 8,51
Pınar Su 2,86 2,14 23,28
Pınar Süt 11,45 -0,17 -9,63
Plastikkart 8,32 -2,23 -10,25
Polisan Holding 1,93 -0,52 -36,30
Politeknik Metal 63,00 0,80 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 5,16 -0,39 20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,15 5,57
QNB Finans Fin. Kir. 102,90 0,39 -20,29
QNB Finansbank 36,50 7,35 -2,67
Ral Yatırım Holding 8,00 1,27 17,65
Ray Sigorta 3,01 9,85 -11,99
Reysaş GMYO 6,07 -1,78 32,24
Reysaş Lojistik 6,61 -0,30 50,91
Rhea Girişim 1,72 -1,15 44,54
Rodrigo Tekstil 1,36 -2,86 -24,86
Royal Halı 1,61 -1,23 17,52
RTA Laboratuvarları 4,16 -9,96 79,31
Sabancı Holding 7,39 -0,14 -18,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 0,00 17,89
Salix Yatırım Holding 4,67 0,21 -35,23
Sanel Mühendislik 4,24 4,69 4,69
Sanifoam Sünger 5,36 -0,37 7,20
Sanko Pazarlama 5,17 -0,58 -33,20
Saray Matbaacılık 1,53 -4,38 -14,53
Sarkuysan 4,89 1,24 1,24
Sasa Polyester 8,42 9,92 8,93
Say Reklamcılık 2,42 0,00 8,04
Sekuro Plastik 4,25 1,92 -20,71
Selçuk Ecza Deposu 7,12 1,14 16,72
Selçuk Gıda 1,54 3,36 -10,47
Senkron Güvenlik 1,96 -1,51 -28,21
Serve Film Prodüksiyon 1,76 10,00 10,69
Servet GMYO 10,21 0,49 20,12
Seyitler Kimya 10,01 0,50 47,42
Silverline Endüstri 1,98 10,00 -8,33
Sinpaş GMYO 1,01 9,78 -12,93
Smartiks Yazılım 7,80 -0,89 -20,49
Soda Sanayii 5,23 -1,13 -15,37
Sodaş Sodyum Sanayii 14,70 2,01 50,46
Söktaş 2,48 1,64 -6,42
Sönmez Filament 4,22 4,46 -13,52
Sönmez Pamuklu 4,17 3,22 -15,24
Sumaş Suni Tahta 8,40 0,00 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,68 1,30 -2,09
Şekerbank 0,88 -1,12 -32,82
Şişe Cam 4,18 -0,24 -20,68
Şok Marketler 9,50 0,96 -11,71
T. Halk Bankası 4,94 -0,40 -16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,12 -0,79 -42,39
T.S.K.B. 0,91 -2,15 -24,79
T.Tuborg 12,87 2,14 8,15
Taç Tarım Ürünleri 2,38 9,68 -23,72
Tat Gıda 6,01 3,09 -1,21
TAV Havalimanları 16,12 -0,92 -40,66
Taze Kuru Gıda 5,98 -2,29 -17,40
Tek-Art Turizm 0,87 -1,14 -30,95
Tekfen Holding 13,49 0,52 -30,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 -1,53 38,33
Temapol Polimer Plastik 4,69 9,84 -10,15
TGS Dış Ticaret 3,02 -0,33 -35,33
Tofaş Oto. Fab. 16,76 2,95 -28,08
Torunlar GMYO 2,01 3,61 -26,91
Trabzon Liman 8,57 1,54 -19,61
Trabzonspor Sportif 2,85 -7,77 32,56
Trakya Cam 2,99 -0,99 -14,57
Trend GMYO 2,70 7,57 22,73
TSKB GMYO 1,51 -0,66 12,69
Tuğçelik 3,59 0,00 -9,11
Tukaş 8,52 -0,35 -31,01
Turcas Petrol 2,42 1,26 -9,36
Turkcell 12,50 -0,16 -9,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,54 3,65 -29,17
Tüpraş 84,80 2,60 -33,12
Türk Hava Yolları 8,93 -0,78 -38,24
Türk Prysmian Kablo 2,99 -0,99 15,00
Türk Telekom 6,49 -0,46 -11,94
Türk Traktör 42,00 -1,50 -20,62
Türker Proje Gayrimenkul 29,20 -0,34 -30,48
Ufuk Yatırım 2,99 3,10 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,62 -6,90 -23,58
Ulusoy Elektrik 28,02 0,00 5,34
Ulusoy Un Sanayi 4,33 -0,23 13,35
Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03
Uşak Seramik 1,20 -0,83 -28,99
Utopya Turizm 3,75 3,02 -23,78
Uzertaş Boya 2,73 9,64 22,97
Ülker Bisküvi 20,40 2,72 -8,77
Ünye Çimento 3,84 1,59 -28,62
Vakıf Fin. Kir. 1,67 -1,18 -30,99
Vakıf GMYO 1,98 -0,50 -19,84
Vakıf Yat. Ort. 1,69 1,20 -27,47
Vakıflar Bankası 4,46 -0,89 -19,06
Vakko Tekstil 3,86 -4,69 -14,98
Vanet Gıda 1,24 5,08 -13,29
Verusa Holding 14,82 -0,27 -20,15
Verusaturk Girisim 3,66 -1,61 -32,10
Vestel 10,20 -0,29 -19,18
Vestel Beyaz Eşya 15,60 -0,64 -27,78
Viking Kağıt 3,70 -2,12 97,86
Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -1,88 -13,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -1,62 -26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 9,96 30,30
Yataş 5,53 -1,60 -24,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,53 4,08 -4,97
Yeni Gimat GMYO 12,85 1,82 -1,23
Yeşil GMYO 0,43 -2,27 -32,81
Yeşil Yapı 0,40 -2,44 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 8,42 -2,21 -25,02
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.795,90 -1,12 62,85
Yonga Mobilya 9,25 -0,43 0,11
Yükselen Çelik 5,82 -0,51 -5,06
Yünsa 8,47 -2,53 -16,06
Zorlu Enerji 1,09 -0,91 -33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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