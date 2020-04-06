Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.800,10 5,64 8,68 İş Bankası (C) 4,78 4,60 -25,43 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 9,68 61,91 İş Fin.Kir. 2,95 4,24 -22,37 İş Girişim 3,68 9,85 -3,16 İş GMYO 1,37 3,79 -22,16 İş Y. Men. Değ. 3,95 2,60 -1,91 İş Yat. Ort. 2,20 6,28 36,53 İşbir Holding 444,40 7,06 3,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 6,82 -24,19 İttifak Holding 2,20 -1,35 -40,86 İz Hayvancılık Tarım 2,47 9,78 -5,60 İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89 İzmir Fırça 1,51 4,86 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 46,82 2,23 -11,97 Kafein Yazılım 12,02 4,52 7,90 Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37 Kaplamin 5,15 8,42 -7,21 Kardemir (A) 2,01 3,08 -24,15 Kardemir (B) 2,01 3,61 -23,86 Kardemir (D) 2,03 2,53 -23,68 Karel Elektronik 13,25 2,87 -8,81 Karsan Otomotiv 1,36 3,82 -13,92 Karsu Tekstil 2,30 0,88 -29,01 Kartonsan 332,00 2,63 -14,85 Katmerciler Ekipman 2,79 9,84 -27,34 Kent Gıda 185,30 1,59 5,40 Kerevitaş Gıda 3,32 4,73 1,84 Kervansaray Yat. Holding 0,34 9,68 -38,18 Kiler GMYO 2,19 5,80 -42,22 Klimasan Klima 14,42 8,34 -34,69 Koç Holding 14,19 5,26 -29,08 Konfrut Gıda 7,26 5,07 -7,16 Konya Çimento 188,60 4,14 -30,48 Kordsa Teknik Tekstil 9,47 3,27 -25,53 Koza Altın 62,90 5,63 -15,06 Koza Madencilik 9,86 8,00 -1,69 Körfez GMYO 1,93 4,32 -19,25 Kristal Kola 1,28 4,92 -15,23 Kron Telekomünikasyon 16,68 7,96 31,13 Kuştur Kuşadası Turizm 22,04 1,38 -7,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 5,60 -20,00 Kütahya Porselen 6,52 3,49 -1,51 Lider Faktoring 2,88 4,35 -21,53 Link Bilgisayar 21,58 3,65 18,90 Logo Yazılım 61,90 5,63 1,81 Lokman Hekim Sağlık 5,72 3,06 -1,04 Lüks Kadife 7,00 4,48 -18,98 Makina Takım 1,30 4,84 -30,85 Mardin Çimento 5,16 2,58 -12,84 Marka Yatırım Holding 1,04 5,05 -11,86 Marmaris Altınyunus 71,65 9,98 0,92 Marshall 42,78 2,15 -10,01 Martı GMYO 0,84 6,33 -16,83 Martı Otel 0,63 6,78 -30,77 Mavi Giyim 36,72 8,06 -36,58 Mazhar Zorlu Holding 11,20 3,23 -7,36 Mega Polietilen 1,82 4,00 -17,27 Menderes Tekstil 1,26 7,69 -3,82 Mensa 0,28 3,70 -12,50 Merit Turizm 14,30 10,00 -26,44 Merko Gıda 1,11 5,71 5,71 Metal Gayrimenkul 0,80 9,59 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,43 5,93 -19,66 Metro Holding 1,01 7,45 -26,81 Metro Petrol ve Tesisleri 1,44 4,35 -26,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,55 -8,60 -68,60 Migros Ticaret 24,04 1,52 -0,74 Milpa 2,09 5,03 -4,57 Mistral GMYO 1,70 4,29 -10,05 MLP Sağlık 13,36 2,38 -16,50 MMC San. ve Tic. Yat. 0,86 -2,27 -24,56 Mondi Tire Kutsan 7,37 10,00 78,02 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,24 6,62 35,53 Net Holding 1,43 5,15 -45,00 Netaş Telekom. 10,94 7,36 -16,23 Niğbaş Niğde Beton 5,80 0,87 -6,45 Nuh Çimento 9,28 1,53 -15,52 Nurol GMYO 2,72 5,43 -23,81 Odaş Elektrik 1,44 5,88 -0,39 Olmuksan-IP 3,90 2,63 52,29 Orge Enerji Elektrik 4,37 5,81 -11,90 Orma Orman Mahsulleri 3,40 6,25 23,19 Osmanlı Menkul 6,70 5,35 59,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,65 10,00 -1,79 Otokar 110,00 4,17 -25,19 Oyak Yat. Ort. 4,86 9,95 108,58 Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 8,27 -2,55 Özak GMYO 2,40 3,00 -6,61 Özbal Çelik Boru 1,37 4,58 -15,01 Özderici GMYO 1,15 4,55 -26,75 Özerden Plastik 2,60 9,24 14,04 Panora GMYO 4,28 2,64 -23,98 Papilon Savunma 8,46 2,79 9,16 Park Elek.Madencilik 2,86 6,72 -6,23 Parsan 12,33 4,49 -27,21 Pegasus 36,62 9,97 -57,62 Peker GMYO 2,42 3,42 -22,68 Penguen Gıda 3,66 9,91 76,81 Pera GMYO 0,73 4,29 -22,34 Pergamon Dış Ticaret 7,60 6,74 -5,24 Petkim 3,45 1,17 -9,45 Petrokent Turizm 126,70 9,98 -1,09 Pınar Et ve Un 10,25 3,02 11,78 Pınar Su 3,07 7,34 32,33 Pınar Süt 11,93 4,19 -5,84 Plastikkart 8,49 2,04 -8,41 Polisan Holding 1,99 3,53 -34,05 Politeknik Metal 63,00 0,00 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 5,14 -0,39 19,53 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 0,09 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 104,00 1,07 -19,44 QNB Finansbank 39,42 8,00 5,12 Ral Yatırım Holding 7,23 -9,62 6,32 Ray Sigorta 3,31 9,97 -3,22 Reysaş GMYO 6,67 9,88 45,32 Reysaş Lojistik 7,27 9,98 65,98 Rhea Girişim 1,78 3,49 49,58 Rodrigo Tekstil 1,39 2,21 -23,20 Royal Halı 1,65 2,48 20,44 RTA Laboratuvarları 4,57 9,86 96,98 Sabancı Holding 7,58 2,57 -16,88 Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 4,67 23,39 Salix Yatırım Holding 4,67 0,00 -35,23 Sanel Mühendislik 4,50 6,13 11,11 Sanifoam Sünger 5,43 1,31 8,60 Sanko Pazarlama 5,45 5,42 -29,59 Saray Matbaacılık 1,68 9,80 -6,15 Sarkuysan 4,91 0,41 1,66 Sasa Polyester 9,26 9,98 19,79 Say Reklamcılık 2,53 4,55 12,95 Sekuro Plastik 4,32 1,65 -19,40 Selçuk Ecza Deposu 7,27 2,11 19,18 Selçuk Gıda 1,66 7,79 -3,49 Senkron Güvenlik 2,10 7,14 -23,08 Serve Film Prodüksiyon 1,85 5,11 16,35 Servet GMYO 10,60 3,82 24,71 Seyitler Kimya 10,12 1,10 49,04 Silverline Endüstri 2,17 9,60 0,46 Sinpaş GMYO 1,03 1,98 -11,21 Smartiks Yazılım 8,12 4,10 -17,23 Soda Sanayii 5,33 1,91 -13,75 Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 2,04 53,53 Söktaş 2,63 6,05 -0,75 Sönmez Filament 4,40 4,27 -9,84 Sönmez Pamuklu 4,31 3,36 -12,40 Sumaş Suni Tahta 8,28 -1,43 -16,36 Şeker Fin. Kir. 4,72 0,85 -1,26 Şekerbank 0,91 3,41 -30,53 Şişe Cam 4,30 2,87 -18,41 Şok Marketler 9,45 -0,53 -12,17 T. Halk Bankası 5,06 2,43 -14,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,62 9,95 -36,65 T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14 T.Tuborg 13,07 1,55 9,83 Taç Tarım Ürünleri 2,61 9,66 -16,35 Tat Gıda 6,16 2,50 1,25 TAV Havalimanları 17,03 5,65 -37,31 Taze Kuru Gıda 6,18 3,34 -14,64 Tek-Art Turizm 0,93 6,90 -26,19 Tekfen Holding 14,10 4,52 -27,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 9,98 52,14 Temapol Polimer Plastik 4,89 4,26 -6,32 TGS Dış Ticaret 3,20 5,96 -31,48 Tofaş Oto. Fab. 18,43 9,96 -20,91 Torunlar GMYO 2,07 2,99 -24,73 Trabzon Liman 8,86 3,38 -16,89 Trabzonspor Sportif 3,13 9,82 45,58 Trakya Cam 3,04 1,67 -13,14 Trend GMYO 2,97 10,00 35,00 TSKB GMYO 1,56 3,31 16,42 Tuğçelik 3,78 5,29 -4,30 Tukaş 9,37 9,98 -24,13 Turcas Petrol 2,47 2,07 -7,49 Turkcell 12,69 1,52 -8,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,99 9,91 -22,15 Tüpraş 85,35 0,65 -32,69 Türk Hava Yolları 9,17 2,69 -36,58 Türk Prysmian Kablo 3,28 9,70 26,15 Türk Telekom 6,63 2,16 -10,04 Türk Traktör 43,02 2,43 -18,69 Türker Proje Gayrimenkul 30,16 3,29 -28,19 Ufuk Yatırım 3,09 3,34 19,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 3,09 -21,23 Ulusoy Elektrik 28,12 0,36 5,71 Ulusoy Un Sanayi 4,44 2,54 16,23 Umpaş Holding 0,45 2,27 -27,42 Uşak Seramik 1,26 5,00 -25,44 Utopya Turizm 3,90 4,00 -20,73 Uzertaş Boya 2,97 8,79 33,78 Ülker Bisküvi 20,76 1,76 -7,16 Ünye Çimento 3,97 3,39 -26,21 Vakıf Fin. Kir. 1,74 4,19 -28,10 Vakıf GMYO 2,05 3,54 -17,00 Vakıf Yat. Ort. 1,85 9,47 -20,60 Vakıflar Bankası 4,58 2,69 -16,88 Vakko Tekstil 4,01 3,89 -11,67 Vanet Gıda 1,21 -2,42 -15,38 Verusa Holding 15,46 4,32 -16,70 Verusaturk Girisim 3,89 6,28 -27,83 Vestel 10,52 3,14 -16,64 Vestel Beyaz Eşya 16,20 3,85 -25,00 Viking Kağıt 3,78 2,16 102,14 Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 4,31 -9,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,87 2,75 -24,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,52 4,28 35,89 Yataş 5,63 1,81 -23,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,66 8,50 3,11 Yeni Gimat GMYO 12,90 0,39 -0,85 Yeşil GMYO 0,44 2,33 -31,25 Yeşil Yapı 0,43 7,50 -34,85 Yeşil Yatırım Holding 8,83 4,87 -21,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.649,70 -3,05 57,88 Yonga Mobilya 9,50 2,70 2,81 Yükselen Çelik 6,07 4,30 -0,98 Yünsa 8,92 5,31 -11,60 Zorlu Enerji 1,13 3,67 -30,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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