Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.500,00 -3,99 7,69 İş Bankası (C) 4,75 0,85 -25,90 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91 İş Fin.Kir. 3,04 3,05 -20,00 İş Girişim 4,08 9,97 7,37 İş GMYO 1,40 2,19 -20,45 İş Y. Men. Değ. 4,03 3,33 0,08 İş Yat. Ort. 2,23 4,69 38,39 İşbir Holding 445,00 0,95 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 0,00 -20,97 İttifak Holding 2,17 0,46 -41,67 İz Hayvancılık Tarım 2,95 8,86 12,75 İzmir Demir Çelik 9,64 -2,23 17,70 İzmir Fırça 1,51 -2,58 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 45,98 -1,54 -13,55 Kafein Yazılım 12,23 1,92 9,78 Kapital Yat. Holding 2,27 -0,87 -6,20 Kaplamin 5,17 -1,90 -6,85 Kardemir (A) 2,03 -0,49 -23,40 Kardemir (B) 2,01 -0,50 -23,86 Kardemir (D) 2,03 -0,49 -23,68 Karel Elektronik 13,13 -0,91 -9,64 Karsan Otomotiv 1,35 -0,74 -14,56 Karsu Tekstil 2,34 4,46 -27,78 Kartonsan 357,10 5,65 -8,41 Katmerciler Ekipman 2,77 -0,36 -27,86 Kent Gıda 194,70 1,78 10,75 Kerevitaş Gıda 3,27 0,31 0,31 Kervansaray Yat. Holding 0,40 8,11 -27,27 Kiler GMYO 2,25 1,35 -40,63 Klimasan Klima 15,12 9,96 -31,52 Koç Holding 14,83 2,42 -25,88 Konfrut Gıda 7,08 -0,56 -9,46 Konya Çimento 206,10 9,98 -24,03 Kordsa Teknik Tekstil 9,90 3,13 -22,14 Koza Altın 63,55 0,71 -14,18 Koza Madencilik 10,43 4,30 3,99 Körfez GMYO 1,92 -1,03 -19,67 Kristal Kola 1,35 2,27 -10,60 Kron Telekomünikasyon 17,45 1,63 37,19 Kuştur Kuşadası Turizm 23,10 0,43 -2,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -0,77 -21,82 Kütahya Porselen 6,59 0,61 -0,45 Lider Faktoring 2,89 -0,69 -21,25 Link Bilgisayar 24,20 10,00 33,33 Logo Yazılım 64,40 5,75 5,92 Lokman Hekim Sağlık 5,41 -1,64 -6,40 Lüks Kadife 7,40 1,93 -14,35 Makina Takım 1,32 0,00 -29,79 Mardin Çimento 5,07 0,00 -14,36 Marka Yatırım Holding 1,12 0,00 -5,08 Marmaris Altınyunus 63,60 -7,36 -10,42 Marshall 44,80 -0,18 -5,76 Martı GMYO 0,91 5,81 -9,90 Martı Otel 0,74 8,82 -18,68 Mavi Giyim 38,54 4,79 -33,44 Mazhar Zorlu Holding 11,90 3,57 -1,57 Mega Polietilen 1,74 -3,33 -20,91 Menderes Tekstil 1,28 2,40 -2,29 Mensa 0,27 -6,90 -15,62 Merit Turizm 15,00 7,14 -22,84 Merko Gıda 1,08 0,00 2,86 Metal Gayrimenkul 0,96 9,09 5,49 Metemtur Otelcilik 1,62 6,58 -8,99 Metro Holding 1,01 -0,98 -26,81 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -0,68 -26,02 Metro Yatırım Ortaklığı 2,54 0,00 -68,72 Migros Ticaret 23,66 1,11 -2,31 Milpa 2,15 0,47 -1,83 Mistral GMYO 1,68 1,82 -11,11 MLP Sağlık 13,19 -0,83 -17,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 -1,19 -27,19 Mondi Tire Kutsan 7,58 -0,26 83,09 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,80 -2,10 32,08 Net Holding 1,48 2,78 -43,08 Netaş Telekom. 11,18 1,73 -14,40 Niğbaş Niğde Beton 6,15 3,36 -0,81 Nuh Çimento 9,38 -0,32 -14,61 Nurol GMYO 2,73 0,00 -23,53 Odaş Elektrik 1,41 -0,70 -2,47 Olmuksan-IP 3,65 -1,62 42,52 Orge Enerji Elektrik 4,32 1,89 -12,90 Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,87 29,71 Osmanlı Menkul 6,90 2,22 64,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 2,91 5,36 Otokar 115,00 1,68 -21,79 Oyak Yat. Ort. 5,53 3,56 137,34 Oylum Sınai Yatırımlar 2,89 -1,37 -6,44 Özak GMYO 2,41 0,00 -6,23 Özbal Çelik Boru 1,37 -0,72 -15,01 Özderici GMYO 1,29 9,32 -17,83 Özerden Plastik 2,38 1,28 4,39 Panora GMYO 4,46 2,76 -20,78 Papilon Savunma 8,76 1,27 13,03 Park Elek.Madencilik 2,82 1,44 -7,54 Parsan 12,13 0,25 -28,39 Pegasus 42,70 6,01 -50,58 Peker GMYO 2,75 9,13 -12,14 Penguen Gıda 3,55 2,60 71,50 Pera GMYO 0,74 1,37 -21,28 Pergamon Dış Ticaret 8,11 3,97 1,12 Petkim 3,40 -0,58 -10,76 Petrokent Turizm 128,60 2,72 0,39 Pınar Et ve Un 11,09 3,94 20,94 Pınar Su 3,01 1,01 29,74 Pınar Süt 11,71 -1,26 -7,58 Plastikkart 8,49 0,47 -8,41 Polisan Holding 2,09 2,45 -30,74 Politeknik Metal 65,20 1,80 -14,29 Prizma Press Matbaacılık 5,11 -1,16 18,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,70 0,15 5,95 QNB Finans Fin. Kir. 114,90 9,95 -11,00 QNB Finansbank 40,00 2,56 6,67 Ral Yatırım Holding 7,04 0,00 3,53 Ray Sigorta 3,81 9,80 11,40 Reysaş GMYO 6,78 0,89 47,71 Reysaş Lojistik 7,46 1,22 70,32 Rhea Girişim 1,72 -1,15 44,54 Rodrigo Tekstil 1,43 0,70 -20,99 Royal Halı 1,71 -1,72 24,82 RTA Laboratuvarları 5,39 10,00 132,33 Sabancı Holding 7,50 -1,32 -17,76 Safkar Ege Soğutmacılık 2,61 1,56 19,72 Salix Yatırım Holding 4,60 -1,50 -36,20 Sanel Mühendislik 4,40 0,00 8,64 Sanifoam Sünger 5,44 0,74 8,80 Sanko Pazarlama 5,58 0,36 -27,91 Saray Matbaacılık 1,75 3,55 -2,23 Sarkuysan 4,85 0,21 0,41 Sasa Polyester 9,11 1,90 17,85 Say Reklamcılık 2,60 4,42 16,07 Sekuro Plastik 4,15 -1,43 -22,57 Selçuk Ecza Deposu 6,99 -1,96 14,59 Selçuk Gıda 1,63 0,62 -5,23 Senkron Güvenlik 2,16 2,86 -20,88 Serve Film Prodüksiyon 2,14 9,74 34,59 Servet GMYO 10,85 -6,87 27,65 Seyitler Kimya 10,26 0,69 51,10 Silverline Endüstri 2,23 3,72 3,24 Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79 Smartiks Yazılım 8,02 0,00 -18,25 Soda Sanayii 5,26 -0,75 -14,89 Sodaş Sodyum Sanayii 15,40 0,65 57,63 Söktaş 2,79 -2,11 5,28 Sönmez Filament 4,33 0,46 -11,27 Sönmez Pamuklu 4,30 0,00 -12,60 Sumaş Suni Tahta 8,20 0,00 -17,17 Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,22 -2,93 Şekerbank 0,91 0,00 -30,53 Şişe Cam 4,27 0,23 -18,98 Şok Marketler 9,10 -1,41 -15,43 T. Halk Bankası 5,04 0,20 -14,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,40 9,94 -23,39 T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14 T.Tuborg 13,29 0,38 11,68 Taç Tarım Ürünleri 3,15 9,76 0,96 Tat Gıda 6,08 0,66 -0,06 TAV Havalimanları 17,13 0,88 -36,94 Taze Kuru Gıda 6,22 -0,16 -14,09 Tek-Art Turizm 1,06 4,95 -15,87 Tekfen Holding 13,66 0,37 -29,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 0,76 57,62 Temapol Polimer Plastik 4,80 1,69 -8,05 TGS Dış Ticaret 3,68 9,85 -21,20 Tofaş Oto. Fab. 18,46 -1,44 -20,78 Torunlar GMYO 2,30 1,32 -16,36 Trabzon Liman 8,95 1,13 -16,04 Trabzonspor Sportif 3,70 9,79 72,09 Trakya Cam 3,04 -0,65 -13,14 Trend GMYO 2,82 -9,90 28,18 TSKB GMYO 1,53 -0,65 14,18 Tuğçelik 3,73 0,81 -5,57 Tukaş 10,10 8,95 -18,22 Turcas Petrol 2,57 2,80 -3,75 Turkcell 13,15 3,95 -4,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,84 1,26 -24,49 Tüpraş 90,90 1,06 -28,31 Türk Hava Yolları 9,60 0,73 -33,61 Türk Prysmian Kablo 3,42 5,23 31,54 Türk Telekom 7,02 4,15 -4,75 Türk Traktör 45,78 5,48 -13,48 Türker Proje Gayrimenkul 32,98 3,26 -21,48 Ufuk Yatırım 3,00 -1,32 16,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -1,20 -22,17 Ulusoy Elektrik 29,66 5,33 11,50 Ulusoy Un Sanayi 4,58 4,09 19,90 Umpaş Holding 0,45 0,00 -27,42 Uşak Seramik 1,27 1,60 -24,85 Utopya Turizm 3,92 0,51 -20,33 Uzertaş Boya 2,42 -9,70 9,01 Ülker Bisküvi 21,20 2,32 -5,19 Ünye Çimento 3,93 0,00 -26,95 Vakıf Fin. Kir. 1,77 2,91 -26,86 Vakıf GMYO 2,11 3,94 -14,57 Vakıf Yat. Ort. 1,82 0,00 -21,89 Vakıflar Bankası 4,44 -1,33 -19,42 Vakko Tekstil 3,97 -0,50 -12,56 Vanet Gıda 1,20 -0,83 -16,08 Verusa Holding 17,50 6,32 -5,71 Verusaturk Girisim 4,04 0,00 -25,05 Vestel 10,80 1,89 -14,42 Vestel Beyaz Eşya 16,69 1,09 -22,73 Viking Kağıt 3,73 -0,53 99,47 Yapı Kredi Koray GMYO 2,22 1,37 -8,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 0,00 -23,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,25 -0,96 31,58 Yataş 6,03 4,15 -17,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,67 3,09 3,73 Yeni Gimat GMYO 11,96 0,84 -0,09 Yeşil GMYO 0,44 0,00 -31,25 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -34,85 Yeşil Yatırım Holding 8,93 0,11 -20,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.794,30 -0,33 62,79 Yonga Mobilya 9,20 -0,43 -0,43 Yükselen Çelik 6,07 1,17 -0,98 Yünsa 8,94 -0,11 -11,40 Zorlu Enerji 1,15 0,00 -29,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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