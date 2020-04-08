Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.500,00 -3,99 7,69
İş Bankası (C) 4,75 0,85 -25,90
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 3,04 3,05 -20,00
İş Girişim 4,08 9,97 7,37
İş GMYO 1,40 2,19 -20,45
İş Y. Men. Değ. 4,03 3,33 0,08
İş Yat. Ort. 2,23 4,69 38,39
İşbir Holding 445,00 0,95 3,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 0,00 -20,97
İttifak Holding 2,17 0,46 -41,67
İz Hayvancılık Tarım 2,95 8,86 12,75
İzmir Demir Çelik 9,64 -2,23 17,70
İzmir Fırça 1,51 -2,58 -16,11
Jantsa Jant Sanayi 45,98 -1,54 -13,55
Kafein Yazılım 12,23 1,92 9,78
Kapital Yat. Holding 2,27 -0,87 -6,20
Kaplamin 5,17 -1,90 -6,85
Kardemir (A) 2,03 -0,49 -23,40
Kardemir (B) 2,01 -0,50 -23,86
Kardemir (D) 2,03 -0,49 -23,68
Karel Elektronik 13,13 -0,91 -9,64
Karsan Otomotiv 1,35 -0,74 -14,56
Karsu Tekstil 2,34 4,46 -27,78
Kartonsan 357,10 5,65 -8,41
Katmerciler Ekipman 2,77 -0,36 -27,86
Kent Gıda 194,70 1,78 10,75
Kerevitaş Gıda 3,27 0,31 0,31
Kervansaray Yat. Holding 0,40 8,11 -27,27
Kiler GMYO 2,25 1,35 -40,63
Klimasan Klima 15,12 9,96 -31,52
Koç Holding 14,83 2,42 -25,88
Konfrut Gıda 7,08 -0,56 -9,46
Konya Çimento 206,10 9,98 -24,03
Kordsa Teknik Tekstil 9,90 3,13 -22,14
Koza Altın 63,55 0,71 -14,18
Koza Madencilik 10,43 4,30 3,99
Körfez GMYO 1,92 -1,03 -19,67
Kristal Kola 1,35 2,27 -10,60
Kron Telekomünikasyon 17,45 1,63 37,19
Kuştur Kuşadası Turizm 23,10 0,43 -2,53
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -0,77 -21,82
Kütahya Porselen 6,59 0,61 -0,45
Lider Faktoring 2,89 -0,69 -21,25
Link Bilgisayar 24,20 10,00 33,33
Logo Yazılım 64,40 5,75 5,92
Lokman Hekim Sağlık 5,41 -1,64 -6,40
Lüks Kadife 7,40 1,93 -14,35
Makina Takım 1,32 0,00 -29,79
Mardin Çimento 5,07 0,00 -14,36
Marka Yatırım Holding 1,12 0,00 -5,08
Marmaris Altınyunus 63,60 -7,36 -10,42
Marshall 44,80 -0,18 -5,76
Martı GMYO 0,91 5,81 -9,90
Martı Otel 0,74 8,82 -18,68
Mavi Giyim 38,54 4,79 -33,44
Mazhar Zorlu Holding 11,90 3,57 -1,57
Mega Polietilen 1,74 -3,33 -20,91
Menderes Tekstil 1,28 2,40 -2,29
Mensa 0,27 -6,90 -15,62
Merit Turizm 15,00 7,14 -22,84
Merko Gıda 1,08 0,00 2,86
Metal Gayrimenkul 0,96 9,09 5,49
Metemtur Otelcilik 1,62 6,58 -8,99
Metro Holding 1,01 -0,98 -26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -0,68 -26,02
Metro Yatırım Ortaklığı 2,54 0,00 -68,72
Migros Ticaret 23,66 1,11 -2,31
Milpa 2,15 0,47 -1,83
Mistral GMYO 1,68 1,82 -11,11
MLP Sağlık 13,19 -0,83 -17,56
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 -1,19 -27,19
Mondi Tire Kutsan 7,58 -0,26 83,09
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,80 -2,10 32,08
Net Holding 1,48 2,78 -43,08
Netaş Telekom. 11,18 1,73 -14,40
Niğbaş Niğde Beton 6,15 3,36 -0,81
Nuh Çimento 9,38 -0,32 -14,61
Nurol GMYO 2,73 0,00 -23,53
Odaş Elektrik 1,41 -0,70 -2,47
Olmuksan-IP 3,65 -1,62 42,52
Orge Enerji Elektrik 4,32 1,89 -12,90
Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,87 29,71
Osmanlı Menkul 6,90 2,22 64,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 2,91 5,36
Otokar 115,00 1,68 -21,79
Oyak Yat. Ort. 5,53 3,56 137,34
Oylum Sınai Yatırımlar 2,89 -1,37 -6,44
Özak GMYO 2,41 0,00 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,37 -0,72 -15,01
Özderici GMYO 1,29 9,32 -17,83
Özerden Plastik 2,38 1,28 4,39
Panora GMYO 4,46 2,76 -20,78
Papilon Savunma 8,76 1,27 13,03
Park Elek.Madencilik 2,82 1,44 -7,54
Parsan 12,13 0,25 -28,39
Pegasus 42,70 6,01 -50,58
Peker GMYO 2,75 9,13 -12,14
Penguen Gıda 3,55 2,60 71,50
Pera GMYO 0,74 1,37 -21,28
Pergamon Dış Ticaret 8,11 3,97 1,12
Petkim 3,40 -0,58 -10,76
Petrokent Turizm 128,60 2,72 0,39
Pınar Et ve Un 11,09 3,94 20,94
Pınar Su 3,01 1,01 29,74
Pınar Süt 11,71 -1,26 -7,58
Plastikkart 8,49 0,47 -8,41
Polisan Holding 2,09 2,45 -30,74
Politeknik Metal 65,20 1,80 -14,29
Prizma Press Matbaacılık 5,11 -1,16 18,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,70 0,15 5,95
QNB Finans Fin. Kir. 114,90 9,95 -11,00
QNB Finansbank 40,00 2,56 6,67
Ral Yatırım Holding 7,04 0,00 3,53
Ray Sigorta 3,81 9,80 11,40
Reysaş GMYO 6,78 0,89 47,71
Reysaş Lojistik 7,46 1,22 70,32
Rhea Girişim 1,72 -1,15 44,54
Rodrigo Tekstil 1,43 0,70 -20,99
Royal Halı 1,71 -1,72 24,82
RTA Laboratuvarları 5,39 10,00 132,33
Sabancı Holding 7,50 -1,32 -17,76
Safkar Ege Soğutmacılık 2,61 1,56 19,72
Salix Yatırım Holding 4,60 -1,50 -36,20
Sanel Mühendislik 4,40 0,00 8,64
Sanifoam Sünger 5,44 0,74 8,80
Sanko Pazarlama 5,58 0,36 -27,91
Saray Matbaacılık 1,75 3,55 -2,23
Sarkuysan 4,85 0,21 0,41
Sasa Polyester 9,11 1,90 17,85
Say Reklamcılık 2,60 4,42 16,07
Sekuro Plastik 4,15 -1,43 -22,57
Selçuk Ecza Deposu 6,99 -1,96 14,59
Selçuk Gıda 1,63 0,62 -5,23
Senkron Güvenlik 2,16 2,86 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 2,14 9,74 34,59
Servet GMYO 10,85 -6,87 27,65
Seyitler Kimya 10,26 0,69 51,10
Silverline Endüstri 2,23 3,72 3,24
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 8,02 0,00 -18,25
Soda Sanayii 5,26 -0,75 -14,89
Sodaş Sodyum Sanayii 15,40 0,65 57,63
Söktaş 2,79 -2,11 5,28
Sönmez Filament 4,33 0,46 -11,27
Sönmez Pamuklu 4,30 0,00 -12,60
Sumaş Suni Tahta 8,20 0,00 -17,17
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,22 -2,93
Şekerbank 0,91 0,00 -30,53
Şişe Cam 4,27 0,23 -18,98
Şok Marketler 9,10 -1,41 -15,43
T. Halk Bankası 5,04 0,20 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,40 9,94 -23,39
T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14
T.Tuborg 13,29 0,38 11,68
Taç Tarım Ürünleri 3,15 9,76 0,96
Tat Gıda 6,08 0,66 -0,06
TAV Havalimanları 17,13 0,88 -36,94
Taze Kuru Gıda 6,22 -0,16 -14,09
Tek-Art Turizm 1,06 4,95 -15,87
Tekfen Holding 13,66 0,37 -29,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 0,76 57,62
Temapol Polimer Plastik 4,80 1,69 -8,05
TGS Dış Ticaret 3,68 9,85 -21,20
Tofaş Oto. Fab. 18,46 -1,44 -20,78
Torunlar GMYO 2,30 1,32 -16,36
Trabzon Liman 8,95 1,13 -16,04
Trabzonspor Sportif 3,70 9,79 72,09
Trakya Cam 3,04 -0,65 -13,14
Trend GMYO 2,82 -9,90 28,18
TSKB GMYO 1,53 -0,65 14,18
Tuğçelik 3,73 0,81 -5,57
Tukaş 10,10 8,95 -18,22
Turcas Petrol 2,57 2,80 -3,75
Turkcell 13,15 3,95 -4,71
Tümosan Motor ve Traktör 4,84 1,26 -24,49
Tüpraş 90,90 1,06 -28,31
Türk Hava Yolları 9,60 0,73 -33,61
Türk Prysmian Kablo 3,42 5,23 31,54
Türk Telekom 7,02 4,15 -4,75
Türk Traktör 45,78 5,48 -13,48
Türker Proje Gayrimenkul 32,98 3,26 -21,48
Ufuk Yatırım 3,00 -1,32 16,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -1,20 -22,17
Ulusoy Elektrik 29,66 5,33 11,50
Ulusoy Un Sanayi 4,58 4,09 19,90
Umpaş Holding 0,45 0,00 -27,42
Uşak Seramik 1,27 1,60 -24,85
Utopya Turizm 3,92 0,51 -20,33
Uzertaş Boya 2,42 -9,70 9,01
Ülker Bisküvi 21,20 2,32 -5,19
Ünye Çimento 3,93 0,00 -26,95
Vakıf Fin. Kir. 1,77 2,91 -26,86
Vakıf GMYO 2,11 3,94 -14,57
Vakıf Yat. Ort. 1,82 0,00 -21,89
Vakıflar Bankası 4,44 -1,33 -19,42
Vakko Tekstil 3,97 -0,50 -12,56
Vanet Gıda 1,20 -0,83 -16,08
Verusa Holding 17,50 6,32 -5,71
Verusaturk Girisim 4,04 0,00 -25,05
Vestel 10,80 1,89 -14,42
Vestel Beyaz Eşya 16,69 1,09 -22,73
Viking Kağıt 3,73 -0,53 99,47
Yapı Kredi Koray GMYO 2,22 1,37 -8,26
Yapı ve Kredi Bank. 1,89 0,00 -23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,25 -0,96 31,58
Yataş 6,03 4,15 -17,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,67 3,09 3,73
Yeni Gimat GMYO 11,96 0,84 -0,09
Yeşil GMYO 0,44 0,00 -31,25
Yeşil Yapı 0,43 0,00 -34,85
Yeşil Yatırım Holding 8,93 0,11 -20,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.794,30 -0,33 62,79
Yonga Mobilya 9,20 -0,43 -0,43
Yükselen Çelik 6,07 1,17 -0,98
Yünsa 8,94 -0,11 -11,40
Zorlu Enerji 1,15 0,00 -29,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Koronavirüs vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamında alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Koronavirüs vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamında alındı Koronavirüs vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamında alındı         
00:51
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 01:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]