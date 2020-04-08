Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.500,00
|-3,99
|7,69
|İş Bankası (C)
|4,75
|0,85
|-25,90
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|3,04
|3,05
|-20,00
|İş Girişim
|4,08
|9,97
|7,37
|İş GMYO
|1,40
|2,19
|-20,45
|İş Y. Men. Değ.
|4,03
|3,33
|0,08
|İş Yat. Ort.
|2,23
|4,69
|38,39
|İşbir Holding
|445,00
|0,95
|3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|0,00
|-20,97
|İttifak Holding
|2,17
|0,46
|-41,67
|İz Hayvancılık Tarım
|2,95
|8,86
|12,75
|İzmir Demir Çelik
|9,64
|-2,23
|17,70
|İzmir Fırça
|1,51
|-2,58
|-16,11
|Jantsa Jant Sanayi
|45,98
|-1,54
|-13,55
|Kafein Yazılım
|12,23
|1,92
|9,78
|Kapital Yat. Holding
|2,27
|-0,87
|-6,20
|Kaplamin
|5,17
|-1,90
|-6,85
|Kardemir (A)
|2,03
|-0,49
|-23,40
|Kardemir (B)
|2,01
|-0,50
|-23,86
|Kardemir (D)
|2,03
|-0,49
|-23,68
|Karel Elektronik
|13,13
|-0,91
|-9,64
|Karsan Otomotiv
|1,35
|-0,74
|-14,56
|Karsu Tekstil
|2,34
|4,46
|-27,78
|Kartonsan
|357,10
|5,65
|-8,41
|Katmerciler Ekipman
|2,77
|-0,36
|-27,86
|Kent Gıda
|194,70
|1,78
|10,75
|Kerevitaş Gıda
|3,27
|0,31
|0,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|8,11
|-27,27
|Kiler GMYO
|2,25
|1,35
|-40,63
|Klimasan Klima
|15,12
|9,96
|-31,52
|Koç Holding
|14,83
|2,42
|-25,88
|Konfrut Gıda
|7,08
|-0,56
|-9,46
|Konya Çimento
|206,10
|9,98
|-24,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,90
|3,13
|-22,14
|Koza Altın
|63,55
|0,71
|-14,18
|Koza Madencilik
|10,43
|4,30
|3,99
|Körfez GMYO
|1,92
|-1,03
|-19,67
|Kristal Kola
|1,35
|2,27
|-10,60
|Kron Telekomünikasyon
|17,45
|1,63
|37,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,10
|0,43
|-2,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|-0,77
|-21,82
|Kütahya Porselen
|6,59
|0,61
|-0,45
|Lider Faktoring
|2,89
|-0,69
|-21,25
|Link Bilgisayar
|24,20
|10,00
|33,33
|Logo Yazılım
|64,40
|5,75
|5,92
|Lokman Hekim Sağlık
|5,41
|-1,64
|-6,40
|Lüks Kadife
|7,40
|1,93
|-14,35
|Makina Takım
|1,32
|0,00
|-29,79
|Mardin Çimento
|5,07
|0,00
|-14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|0,00
|-5,08
|Marmaris Altınyunus
|63,60
|-7,36
|-10,42
|Marshall
|44,80
|-0,18
|-5,76
|Martı GMYO
|0,91
|5,81
|-9,90
|Martı Otel
|0,74
|8,82
|-18,68
|Mavi Giyim
|38,54
|4,79
|-33,44
|Mazhar Zorlu Holding
|11,90
|3,57
|-1,57
|Mega Polietilen
|1,74
|-3,33
|-20,91
|Menderes Tekstil
|1,28
|2,40
|-2,29
|Mensa
|0,27
|-6,90
|-15,62
|Merit Turizm
|15,00
|7,14
|-22,84
|Merko Gıda
|1,08
|0,00
|2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|9,09
|5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,62
|6,58
|-8,99
|Metro Holding
|1,01
|-0,98
|-26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|-0,68
|-26,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,54
|0,00
|-68,72
|Migros Ticaret
|23,66
|1,11
|-2,31
|Milpa
|2,15
|0,47
|-1,83
|Mistral GMYO
|1,68
|1,82
|-11,11
|MLP Sağlık
|13,19
|-0,83
|-17,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|-1,19
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,58
|-0,26
|83,09
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,80
|-2,10
|32,08
|Net Holding
|1,48
|2,78
|-43,08
|Netaş Telekom.
|11,18
|1,73
|-14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|3,36
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,38
|-0,32
|-14,61
|Nurol GMYO
|2,73
|0,00
|-23,53
|Odaş Elektrik
|1,41
|-0,70
|-2,47
|Olmuksan-IP
|3,65
|-1,62
|42,52
|Orge Enerji Elektrik
|4,32
|1,89
|-12,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,58
|2,87
|29,71
|Osmanlı Menkul
|6,90
|2,22
|64,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|2,91
|5,36
|Otokar
|115,00
|1,68
|-21,79
|Oyak Yat. Ort.
|5,53
|3,56
|137,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,89
|-1,37
|-6,44
|Özak GMYO
|2,41
|0,00
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|-0,72
|-15,01
|Özderici GMYO
|1,29
|9,32
|-17,83
|Özerden Plastik
|2,38
|1,28
|4,39
|Panora GMYO
|4,46
|2,76
|-20,78
|Papilon Savunma
|8,76
|1,27
|13,03
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|1,44
|-7,54
|Parsan
|12,13
|0,25
|-28,39
|Pegasus
|42,70
|6,01
|-50,58
|Peker GMYO
|2,75
|9,13
|-12,14
|Penguen Gıda
|3,55
|2,60
|71,50
|Pera GMYO
|0,74
|1,37
|-21,28
|Pergamon Dış Ticaret
|8,11
|3,97
|1,12
|Petkim
|3,40
|-0,58
|-10,76
|Petrokent Turizm
|128,60
|2,72
|0,39
|Pınar Et ve Un
|11,09
|3,94
|20,94
|Pınar Su
|3,01
|1,01
|29,74
|Pınar Süt
|11,71
|-1,26
|-7,58
|Plastikkart
|8,49
|0,47
|-8,41
|Polisan Holding
|2,09
|2,45
|-30,74
|Politeknik Metal
|65,20
|1,80
|-14,29
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|-1,16
|18,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.173,70
|0,15
|5,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|114,90
|9,95
|-11,00
|QNB Finansbank
|40,00
|2,56
|6,67
|Ral Yatırım Holding
|7,04
|0,00
|3,53
|Ray Sigorta
|3,81
|9,80
|11,40
|Reysaş GMYO
|6,78
|0,89
|47,71
|Reysaş Lojistik
|7,46
|1,22
|70,32
|Rhea Girişim
|1,72
|-1,15
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|0,70
|-20,99
|Royal Halı
|1,71
|-1,72
|24,82
|RTA Laboratuvarları
|5,39
|10,00
|132,33
|Sabancı Holding
|7,50
|-1,32
|-17,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,61
|1,56
|19,72
|Salix Yatırım Holding
|4,60
|-1,50
|-36,20
|Sanel Mühendislik
|4,40
|0,00
|8,64
|Sanifoam Sünger
|5,44
|0,74
|8,80
|Sanko Pazarlama
|5,58
|0,36
|-27,91
|Saray Matbaacılık
|1,75
|3,55
|-2,23
|Sarkuysan
|4,85
|0,21
|0,41
|Sasa Polyester
|9,11
|1,90
|17,85
|Say Reklamcılık
|2,60
|4,42
|16,07
|Sekuro Plastik
|4,15
|-1,43
|-22,57
|Selçuk Ecza Deposu
|6,99
|-1,96
|14,59
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,62
|-5,23
|Senkron Güvenlik
|2,16
|2,86
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|2,14
|9,74
|34,59
|Servet GMYO
|10,85
|-6,87
|27,65
|Seyitler Kimya
|10,26
|0,69
|51,10
|Silverline Endüstri
|2,23
|3,72
|3,24
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,02
|0,00
|-18,25
|Soda Sanayii
|5,26
|-0,75
|-14,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,40
|0,65
|57,63
|Söktaş
|2,79
|-2,11
|5,28
|Sönmez Filament
|4,33
|0,46
|-11,27
|Sönmez Pamuklu
|4,30
|0,00
|-12,60
|Sumaş Suni Tahta
|8,20
|0,00
|-17,17
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-0,22
|-2,93
|Şekerbank
|0,91
|0,00
|-30,53
|Şişe Cam
|4,27
|0,23
|-18,98
|Şok Marketler
|9,10
|-1,41
|-15,43
|T. Halk Bankası
|5,04
|0,20
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,40
|9,94
|-23,39
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|13,29
|0,38
|11,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,15
|9,76
|0,96
|Tat Gıda
|6,08
|0,66
|-0,06
|TAV Havalimanları
|17,13
|0,88
|-36,94
|Taze Kuru Gıda
|6,22
|-0,16
|-14,09
|Tek-Art Turizm
|1,06
|4,95
|-15,87
|Tekfen Holding
|13,66
|0,37
|-29,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|0,76
|57,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,80
|1,69
|-8,05
|TGS Dış Ticaret
|3,68
|9,85
|-21,20
|Tofaş Oto. Fab.
|18,46
|-1,44
|-20,78
|Torunlar GMYO
|2,30
|1,32
|-16,36
|Trabzon Liman
|8,95
|1,13
|-16,04
|Trabzonspor Sportif
|3,70
|9,79
|72,09
|Trakya Cam
|3,04
|-0,65
|-13,14
|Trend GMYO
|2,82
|-9,90
|28,18
|TSKB GMYO
|1,53
|-0,65
|14,18
|Tuğçelik
|3,73
|0,81
|-5,57
|Tukaş
|10,10
|8,95
|-18,22
|Turcas Petrol
|2,57
|2,80
|-3,75
|Turkcell
|13,15
|3,95
|-4,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,84
|1,26
|-24,49
|Tüpraş
|90,90
|1,06
|-28,31
|Türk Hava Yolları
|9,60
|0,73
|-33,61
|Türk Prysmian Kablo
|3,42
|5,23
|31,54
|Türk Telekom
|7,02
|4,15
|-4,75
|Türk Traktör
|45,78
|5,48
|-13,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,98
|3,26
|-21,48
|Ufuk Yatırım
|3,00
|-1,32
|16,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-1,20
|-22,17
|Ulusoy Elektrik
|29,66
|5,33
|11,50
|Ulusoy Un Sanayi
|4,58
|4,09
|19,90
|Umpaş Holding
|0,45
|0,00
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,27
|1,60
|-24,85
|Utopya Turizm
|3,92
|0,51
|-20,33
|Uzertaş Boya
|2,42
|-9,70
|9,01
|Ülker Bisküvi
|21,20
|2,32
|-5,19
|Ünye Çimento
|3,93
|0,00
|-26,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,77
|2,91
|-26,86
|Vakıf GMYO
|2,11
|3,94
|-14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,82
|0,00
|-21,89
|Vakıflar Bankası
|4,44
|-1,33
|-19,42
|Vakko Tekstil
|3,97
|-0,50
|-12,56
|Vanet Gıda
|1,20
|-0,83
|-16,08
|Verusa Holding
|17,50
|6,32
|-5,71
|Verusaturk Girisim
|4,04
|0,00
|-25,05
|Vestel
|10,80
|1,89
|-14,42
|Vestel Beyaz Eşya
|16,69
|1,09
|-22,73
|Viking Kağıt
|3,73
|-0,53
|99,47
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,22
|1,37
|-8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|0,00
|-23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,25
|-0,96
|31,58
|Yataş
|6,03
|4,15
|-17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,67
|3,09
|3,73
|Yeni Gimat GMYO
|11,96
|0,84
|-0,09
|Yeşil GMYO
|0,44
|0,00
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,43
|0,00
|-34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,93
|0,11
|-20,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.794,30
|-0,33
|62,79
|Yonga Mobilya
|9,20
|-0,43
|-0,43
|Yükselen Çelik
|6,07
|1,17
|-0,98
|Yünsa
|8,94
|-0,11
|-11,40
|Zorlu Enerji
|1,15
|0,00
|-29,45
(Son)