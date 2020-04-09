Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.100,00 1,85 9,67
İş Bankası (C) 5,03 5,89 -21,53
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 3,06 0,66 -19,47
İş Girişim 4,19 2,70 10,26
İş GMYO 1,43 2,14 -18,75
İş Y. Men. Değ. 4,08 1,24 1,32
İş Yat. Ort. 2,22 -0,45 37,77
İşbir Holding 445,00 0,00 3,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 2,04 -19,35
İttifak Holding 2,20 1,38 -40,86
İz Hayvancılık Tarım 3,08 4,41 17,72
İzmir Demir Çelik 9,35 -3,01 14,16
İzmir Fırça 1,57 3,97 -12,78
Jantsa Jant Sanayi 46,98 2,17 -11,67
Kafein Yazılım 13,45 9,98 20,74
Kapital Yat. Holding 2,26 -0,44 -6,61
Kaplamin 5,26 1,74 -5,23
Kardemir (A) 2,05 0,99 -22,64
Kardemir (B) 2,06 2,49 -21,97
Kardemir (D) 2,07 1,97 -22,18
Karel Elektronik 13,71 4,42 -5,64
Karsan Otomotiv 1,38 2,22 -12,66
Karsu Tekstil 2,35 0,43 -27,47
Kartonsan 354,20 -0,81 -9,16
Katmerciler Ekipman 2,86 3,25 -25,52
Kent Gıda 193,00 -0,87 9,78
Kerevitaş Gıda 3,28 0,31 0,61
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -7,50 -32,73
Kiler GMYO 2,31 2,67 -39,05
Klimasan Klima 15,23 0,73 -31,02
Koç Holding 15,25 2,83 -23,78
Konfrut Gıda 7,10 0,28 -9,21
Konya Çimento 208,50 1,16 -23,15
Kordsa Teknik Tekstil 10,07 1,72 -20,81
Koza Altın 66,05 3,93 -10,80
Koza Madencilik 10,99 5,37 9,57
Körfez GMYO 2,11 9,90 -11,72
Kristal Kola 1,41 4,44 -6,62
Kron Telekomünikasyon 18,35 5,16 44,26
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 6,06 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 2,33 -20,00
Kütahya Porselen 6,79 3,03 2,57
Lider Faktoring 2,98 3,11 -18,80
Link Bilgisayar 26,62 10,00 46,67
Logo Yazılım 67,15 4,27 10,44
Lokman Hekim Sağlık 5,60 3,51 -3,11
Lüks Kadife 7,45 0,68 -13,77
Makina Takım 1,35 2,27 -28,19
Mardin Çimento 5,08 0,20 -14,19
Marka Yatırım Holding 1,14 1,79 -3,39
Marmaris Altınyunus 64,00 0,63 -9,86
Marshall 46,78 4,42 -1,60
Martı GMYO 0,95 4,40 -5,94
Martı Otel 0,81 9,46 -10,99
Mavi Giyim 39,50 2,49 -31,78
Mazhar Zorlu Holding 12,00 0,84 -0,74
Mega Polietilen 1,75 0,57 -20,45
Menderes Tekstil 1,34 4,69 2,29
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 15,73 4,87 -19,08
Merko Gıda 1,11 2,78 5,71
Metal Gayrimenkul 0,98 2,08 7,69
Metemtur Otelcilik 1,64 1,23 -7,87
Metro Holding 1,03 1,98 -25,36
Metro Petrol ve Tesisleri 1,47 1,38 -25,00
Metro Yatırım Ortaklığı 2,65 4,33 -67,36
Migros Ticaret 24,10 1,86 -0,50
Milpa 2,20 2,33 0,46
Mistral GMYO 1,72 2,38 -8,99
MLP Sağlık 13,30 0,83 -16,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 0,00 -27,19
Mondi Tire Kutsan 7,33 -3,30 77,05
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,83 0,18 32,31
Net Holding 1,62 9,46 -37,69
Netaş Telekom. 11,37 1,70 -12,94
Niğbaş Niğde Beton 6,10 -0,81 -1,61
Nuh Çimento 9,53 1,60 -13,24
Nurol GMYO 3,00 9,89 -15,97
Odaş Elektrik 1,45 2,84 0,30
Olmuksan-IP 3,70 1,37 44,48
Orge Enerji Elektrik 4,36 0,93 -12,10
Orma Orman Mahsulleri 3,39 -5,31 22,83
Osmanlı Menkul 6,90 0,00 64,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,81 2,26 7,74
Otokar 117,60 2,26 -20,02
Oyak Yat. Ort. 5,39 -2,53 131,33
Oylum Sınai Yatırımlar 2,93 1,38 -5,14
Özak GMYO 2,39 -0,83 -7,00
Özbal Çelik Boru 1,44 5,11 -10,66
Özderici GMYO 1,41 9,30 -10,19
Özerden Plastik 2,37 -0,42 3,95
Panora GMYO 4,51 1,12 -19,90
Papilon Savunma 9,21 5,14 18,84
Park Elek.Madencilik 2,89 2,48 -5,25
Parsan 12,29 1,32 -27,45
Pegasus 46,68 9,32 -45,97
Peker GMYO 3,02 9,82 -3,51
Penguen Gıda 3,57 0,56 72,46
Pera GMYO 0,78 5,41 -17,02
Pergamon Dış Ticaret 8,05 -0,74 0,37
Petkim 3,44 1,18 -9,71
Petrokent Turizm 133,70 3,97 4,37
Pınar Et ve Un 11,34 2,25 23,66
Pınar Su 3,01 0,00 29,74
Pınar Süt 11,79 0,68 -6,95
Plastikkart 8,80 3,65 -5,07
Polisan Holding 2,12 1,44 -29,75
Politeknik Metal 65,50 0,46 -13,90
Prizma Press Matbaacılık 5,06 -0,98 17,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,40 -0,03 5,92
QNB Finans Fin. Kir. 117,30 2,09 -9,14
QNB Finansbank 41,48 3,70 10,61
Ral Yatırım Holding 7,03 -0,14 3,38
Ray Sigorta 4,19 9,97 22,51
Reysaş GMYO 6,80 0,29 48,15
Reysaş Lojistik 7,45 -0,13 70,09
Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54
Rodrigo Tekstil 1,44 0,70 -20,44
Royal Halı 1,80 5,26 31,39
RTA Laboratuvarları 5,92 9,83 155,17
Sabancı Holding 7,61 1,47 -16,55
Safkar Ege Soğutmacılık 2,66 1,92 22,02
Salix Yatırım Holding 4,70 2,17 -34,81
Sanel Mühendislik 4,55 3,41 12,35
Sanifoam Sünger 5,42 -0,37 8,40
Sanko Pazarlama 5,62 0,72 -27,39
Saray Matbaacılık 1,76 0,57 -1,68
Sarkuysan 4,92 1,44 1,86
Sasa Polyester 9,06 -0,55 17,21
Say Reklamcılık 2,62 0,77 16,96
Sekuro Plastik 4,25 2,41 -20,71
Selçuk Ecza Deposu 7,28 4,15 19,34
Selçuk Gıda 1,79 9,82 4,07
Senkron Güvenlik 2,17 0,46 -20,51
Serve Film Prodüksiyon 2,35 9,81 47,80
Servet GMYO 10,63 -2,03 25,06
Seyitler Kimya 10,37 1,07 52,72
Silverline Endüstri 2,25 0,90 4,17
Sinpaş GMYO 1,09 9,00 -6,03
Smartiks Yazılım 8,82 9,98 -10,09
Soda Sanayii 5,27 0,19 -14,72
Sodaş Sodyum Sanayii 16,06 4,29 64,38
Söktaş 2,78 -0,36 4,91
Sönmez Filament 4,45 2,77 -8,81
Sönmez Pamuklu 4,47 3,95 -9,15
Sumaş Suni Tahta 8,30 1,22 -16,16
Şeker Fin. Kir. 4,65 0,22 -2,72
Şekerbank 0,95 4,40 -27,48
Şişe Cam 4,42 3,51 -16,13
Şok Marketler 9,15 0,55 -14,96
T. Halk Bankası 5,25 4,17 -11,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,74 10,00 -15,73
T.S.K.B. 0,97 4,30 -19,83
T.Tuborg 13,34 0,38 12,10
Taç Tarım Ürünleri 3,46 9,84 10,90
Tat Gıda 6,12 0,66 0,60
TAV Havalimanları 17,81 3,97 -34,44
Taze Kuru Gıda 6,27 0,80 -13,40
Tek-Art Turizm 1,08 1,89 -14,29
Tekfen Holding 13,66 0,00 -29,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 0,45 58,33
Temapol Polimer Plastik 4,79 -0,21 -8,24
TGS Dış Ticaret 4,04 9,78 -13,49
Tofaş Oto. Fab. 18,56 0,54 -20,35
Torunlar GMYO 2,29 -0,43 -16,73
Trabzon Liman 9,18 2,57 -13,88
Trabzonspor Sportif 4,07 10,00 89,30
Trakya Cam 3,08 1,32 -12,00
Trend GMYO 2,69 -4,61 22,27
TSKB GMYO 1,54 0,65 14,93
Tuğçelik 3,86 3,49 -2,28
Tukaş 10,20 0,99 -17,41
Turcas Petrol 2,71 5,45 1,50
Turkcell 13,15 0,00 -4,71
Tümosan Motor ve Traktör 4,92 1,65 -23,24
Tüpraş 94,90 4,40 -25,16
Türk Hava Yolları 9,74 1,46 -32,64
Türk Prysmian Kablo 3,45 0,88 32,69
Türk Telekom 7,12 1,42 -3,39
Türk Traktör 47,66 4,11 -9,92
Türker Proje Gayrimenkul 32,86 -0,36 -21,76
Ufuk Yatırım 3,10 3,33 20,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,71 3,64 -19,34
Ulusoy Elektrik 30,60 3,17 15,04
Ulusoy Un Sanayi 5,03 9,83 31,68
Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81
Uşak Seramik 1,31 3,15 -22,49
Utopya Turizm 4,05 3,32 -17,68
Uzertaş Boya 2,65 9,50 19,37
Ülker Bisküvi 21,30 0,47 -4,74
Ünye Çimento 3,91 -0,51 -27,32
Vakıf Fin. Kir. 1,81 2,26 -25,21
Vakıf GMYO 2,14 1,42 -13,36
Vakıf Yat. Ort. 1,85 1,65 -20,60
Vakıflar Bankası 4,63 4,28 -15,97
Vakko Tekstil 4,13 4,03 -9,03
Vanet Gıda 1,20 0,00 -16,08
Verusa Holding 18,02 2,97 -2,91
Verusaturk Girisim 4,09 1,24 -24,12
Vestel 11,04 2,22 -12,52
Vestel Beyaz Eşya 17,52 4,97 -18,89
Viking Kağıt 3,77 1,07 101,60
Yapı Kredi Koray GMYO 2,32 4,50 -4,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 7,41 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -0,97 30,30
Yataş 6,18 2,49 -15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,75 4,79 8,70
Yeni Gimat GMYO 11,88 -0,67 -0,76
Yeşil GMYO 0,45 2,27 -29,69
Yeşil Yapı 0,44 2,33 -33,33
Yeşil Yatırım Holding 9,13 2,24 -18,70
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.743,90 -1,05 61,08
Yonga Mobilya 9,04 -1,74 -2,16
Yükselen Çelik 6,21 2,31 1,31
Yünsa 9,28 3,80 -8,03
Zorlu Enerji 1,17 1,74 -28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:50 Kaynak: AA

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