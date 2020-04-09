Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.100,00
|1,85
|9,67
|İş Bankası (C)
|5,03
|5,89
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,66
|-19,47
|İş Girişim
|4,19
|2,70
|10,26
|İş GMYO
|1,43
|2,14
|-18,75
|İş Y. Men. Değ.
|4,08
|1,24
|1,32
|İş Yat. Ort.
|2,22
|-0,45
|37,77
|İşbir Holding
|445,00
|0,00
|3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,50
|2,04
|-19,35
|İttifak Holding
|2,20
|1,38
|-40,86
|İz Hayvancılık Tarım
|3,08
|4,41
|17,72
|İzmir Demir Çelik
|9,35
|-3,01
|14,16
|İzmir Fırça
|1,57
|3,97
|-12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|46,98
|2,17
|-11,67
|Kafein Yazılım
|13,45
|9,98
|20,74
|Kapital Yat. Holding
|2,26
|-0,44
|-6,61
|Kaplamin
|5,26
|1,74
|-5,23
|Kardemir (A)
|2,05
|0,99
|-22,64
|Kardemir (B)
|2,06
|2,49
|-21,97
|Kardemir (D)
|2,07
|1,97
|-22,18
|Karel Elektronik
|13,71
|4,42
|-5,64
|Karsan Otomotiv
|1,38
|2,22
|-12,66
|Karsu Tekstil
|2,35
|0,43
|-27,47
|Kartonsan
|354,20
|-0,81
|-9,16
|Katmerciler Ekipman
|2,86
|3,25
|-25,52
|Kent Gıda
|193,00
|-0,87
|9,78
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|0,31
|0,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-7,50
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,31
|2,67
|-39,05
|Klimasan Klima
|15,23
|0,73
|-31,02
|Koç Holding
|15,25
|2,83
|-23,78
|Konfrut Gıda
|7,10
|0,28
|-9,21
|Konya Çimento
|208,50
|1,16
|-23,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,07
|1,72
|-20,81
|Koza Altın
|66,05
|3,93
|-10,80
|Koza Madencilik
|10,99
|5,37
|9,57
|Körfez GMYO
|2,11
|9,90
|-11,72
|Kristal Kola
|1,41
|4,44
|-6,62
|Kron Telekomünikasyon
|18,35
|5,16
|44,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|6,06
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,32
|2,33
|-20,00
|Kütahya Porselen
|6,79
|3,03
|2,57
|Lider Faktoring
|2,98
|3,11
|-18,80
|Link Bilgisayar
|26,62
|10,00
|46,67
|Logo Yazılım
|67,15
|4,27
|10,44
|Lokman Hekim Sağlık
|5,60
|3,51
|-3,11
|Lüks Kadife
|7,45
|0,68
|-13,77
|Makina Takım
|1,35
|2,27
|-28,19
|Mardin Çimento
|5,08
|0,20
|-14,19
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|1,79
|-3,39
|Marmaris Altınyunus
|64,00
|0,63
|-9,86
|Marshall
|46,78
|4,42
|-1,60
|Martı GMYO
|0,95
|4,40
|-5,94
|Martı Otel
|0,81
|9,46
|-10,99
|Mavi Giyim
|39,50
|2,49
|-31,78
|Mazhar Zorlu Holding
|12,00
|0,84
|-0,74
|Mega Polietilen
|1,75
|0,57
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,34
|4,69
|2,29
|Mensa
|0,27
|0,00
|-15,62
|Merit Turizm
|15,73
|4,87
|-19,08
|Merko Gıda
|1,11
|2,78
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,98
|2,08
|7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,64
|1,23
|-7,87
|Metro Holding
|1,03
|1,98
|-25,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,47
|1,38
|-25,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,65
|4,33
|-67,36
|Migros Ticaret
|24,10
|1,86
|-0,50
|Milpa
|2,20
|2,33
|0,46
|Mistral GMYO
|1,72
|2,38
|-8,99
|MLP Sağlık
|13,30
|0,83
|-16,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|0,00
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,33
|-3,30
|77,05
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,83
|0,18
|32,31
|Net Holding
|1,62
|9,46
|-37,69
|Netaş Telekom.
|11,37
|1,70
|-12,94
|Niğbaş Niğde Beton
|6,10
|-0,81
|-1,61
|Nuh Çimento
|9,53
|1,60
|-13,24
|Nurol GMYO
|3,00
|9,89
|-15,97
|Odaş Elektrik
|1,45
|2,84
|0,30
|Olmuksan-IP
|3,70
|1,37
|44,48
|Orge Enerji Elektrik
|4,36
|0,93
|-12,10
|Orma Orman Mahsulleri
|3,39
|-5,31
|22,83
|Osmanlı Menkul
|6,90
|0,00
|64,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,81
|2,26
|7,74
|Otokar
|117,60
|2,26
|-20,02
|Oyak Yat. Ort.
|5,39
|-2,53
|131,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,93
|1,38
|-5,14
|Özak GMYO
|2,39
|-0,83
|-7,00
|Özbal Çelik Boru
|1,44
|5,11
|-10,66
|Özderici GMYO
|1,41
|9,30
|-10,19
|Özerden Plastik
|2,37
|-0,42
|3,95
|Panora GMYO
|4,51
|1,12
|-19,90
|Papilon Savunma
|9,21
|5,14
|18,84
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|2,48
|-5,25
|Parsan
|12,29
|1,32
|-27,45
|Pegasus
|46,68
|9,32
|-45,97
|Peker GMYO
|3,02
|9,82
|-3,51
|Penguen Gıda
|3,57
|0,56
|72,46
|Pera GMYO
|0,78
|5,41
|-17,02
|Pergamon Dış Ticaret
|8,05
|-0,74
|0,37
|Petkim
|3,44
|1,18
|-9,71
|Petrokent Turizm
|133,70
|3,97
|4,37
|Pınar Et ve Un
|11,34
|2,25
|23,66
|Pınar Su
|3,01
|0,00
|29,74
|Pınar Süt
|11,79
|0,68
|-6,95
|Plastikkart
|8,80
|3,65
|-5,07
|Polisan Holding
|2,12
|1,44
|-29,75
|Politeknik Metal
|65,50
|0,46
|-13,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,06
|-0,98
|17,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.173,40
|-0,03
|5,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|117,30
|2,09
|-9,14
|QNB Finansbank
|41,48
|3,70
|10,61
|Ral Yatırım Holding
|7,03
|-0,14
|3,38
|Ray Sigorta
|4,19
|9,97
|22,51
|Reysaş GMYO
|6,80
|0,29
|48,15
|Reysaş Lojistik
|7,45
|-0,13
|70,09
|Rhea Girişim
|1,72
|0,00
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|0,70
|-20,44
|Royal Halı
|1,80
|5,26
|31,39
|RTA Laboratuvarları
|5,92
|9,83
|155,17
|Sabancı Holding
|7,61
|1,47
|-16,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,66
|1,92
|22,02
|Salix Yatırım Holding
|4,70
|2,17
|-34,81
|Sanel Mühendislik
|4,55
|3,41
|12,35
|Sanifoam Sünger
|5,42
|-0,37
|8,40
|Sanko Pazarlama
|5,62
|0,72
|-27,39
|Saray Matbaacılık
|1,76
|0,57
|-1,68
|Sarkuysan
|4,92
|1,44
|1,86
|Sasa Polyester
|9,06
|-0,55
|17,21
|Say Reklamcılık
|2,62
|0,77
|16,96
|Sekuro Plastik
|4,25
|2,41
|-20,71
|Selçuk Ecza Deposu
|7,28
|4,15
|19,34
|Selçuk Gıda
|1,79
|9,82
|4,07
|Senkron Güvenlik
|2,17
|0,46
|-20,51
|Serve Film Prodüksiyon
|2,35
|9,81
|47,80
|Servet GMYO
|10,63
|-2,03
|25,06
|Seyitler Kimya
|10,37
|1,07
|52,72
|Silverline Endüstri
|2,25
|0,90
|4,17
|Sinpaş GMYO
|1,09
|9,00
|-6,03
|Smartiks Yazılım
|8,82
|9,98
|-10,09
|Soda Sanayii
|5,27
|0,19
|-14,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,06
|4,29
|64,38
|Söktaş
|2,78
|-0,36
|4,91
|Sönmez Filament
|4,45
|2,77
|-8,81
|Sönmez Pamuklu
|4,47
|3,95
|-9,15
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|1,22
|-16,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|0,22
|-2,72
|Şekerbank
|0,95
|4,40
|-27,48
|Şişe Cam
|4,42
|3,51
|-16,13
|Şok Marketler
|9,15
|0,55
|-14,96
|T. Halk Bankası
|5,25
|4,17
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|36,74
|10,00
|-15,73
|T.S.K.B.
|0,97
|4,30
|-19,83
|T.Tuborg
|13,34
|0,38
|12,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,46
|9,84
|10,90
|Tat Gıda
|6,12
|0,66
|0,60
|TAV Havalimanları
|17,81
|3,97
|-34,44
|Taze Kuru Gıda
|6,27
|0,80
|-13,40
|Tek-Art Turizm
|1,08
|1,89
|-14,29
|Tekfen Holding
|13,66
|0,00
|-29,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|0,45
|58,33
|Temapol Polimer Plastik
|4,79
|-0,21
|-8,24
|TGS Dış Ticaret
|4,04
|9,78
|-13,49
|Tofaş Oto. Fab.
|18,56
|0,54
|-20,35
|Torunlar GMYO
|2,29
|-0,43
|-16,73
|Trabzon Liman
|9,18
|2,57
|-13,88
|Trabzonspor Sportif
|4,07
|10,00
|89,30
|Trakya Cam
|3,08
|1,32
|-12,00
|Trend GMYO
|2,69
|-4,61
|22,27
|TSKB GMYO
|1,54
|0,65
|14,93
|Tuğçelik
|3,86
|3,49
|-2,28
|Tukaş
|10,20
|0,99
|-17,41
|Turcas Petrol
|2,71
|5,45
|1,50
|Turkcell
|13,15
|0,00
|-4,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|1,65
|-23,24
|Tüpraş
|94,90
|4,40
|-25,16
|Türk Hava Yolları
|9,74
|1,46
|-32,64
|Türk Prysmian Kablo
|3,45
|0,88
|32,69
|Türk Telekom
|7,12
|1,42
|-3,39
|Türk Traktör
|47,66
|4,11
|-9,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,86
|-0,36
|-21,76
|Ufuk Yatırım
|3,10
|3,33
|20,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,71
|3,64
|-19,34
|Ulusoy Elektrik
|30,60
|3,17
|15,04
|Ulusoy Un Sanayi
|5,03
|9,83
|31,68
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,31
|3,15
|-22,49
|Utopya Turizm
|4,05
|3,32
|-17,68
|Uzertaş Boya
|2,65
|9,50
|19,37
|Ülker Bisküvi
|21,30
|0,47
|-4,74
|Ünye Çimento
|3,91
|-0,51
|-27,32
|Vakıf Fin. Kir.
|1,81
|2,26
|-25,21
|Vakıf GMYO
|2,14
|1,42
|-13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|-20,60
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,28
|-15,97
|Vakko Tekstil
|4,13
|4,03
|-9,03
|Vanet Gıda
|1,20
|0,00
|-16,08
|Verusa Holding
|18,02
|2,97
|-2,91
|Verusaturk Girisim
|4,09
|1,24
|-24,12
|Vestel
|11,04
|2,22
|-12,52
|Vestel Beyaz Eşya
|17,52
|4,97
|-18,89
|Viking Kağıt
|3,77
|1,07
|101,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,32
|4,50
|-4,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|7,41
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|-0,97
|30,30
|Yataş
|6,18
|2,49
|-15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,75
|4,79
|8,70
|Yeni Gimat GMYO
|11,88
|-0,67
|-0,76
|Yeşil GMYO
|0,45
|2,27
|-29,69
|Yeşil Yapı
|0,44
|2,33
|-33,33
|Yeşil Yatırım Holding
|9,13
|2,24
|-18,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.743,90
|-1,05
|61,08
|Yonga Mobilya
|9,04
|-1,74
|-2,16
|Yükselen Çelik
|6,21
|2,31
|1,31
|Yünsa
|9,28
|3,80
|-8,03
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,74
|-28,22
(Son)