Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

27 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.600,00 4,53 14,64
İş Bankası (C) 5,09 1,19 -20,59
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 10,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,15 2,94 -17,11
İş Girişim 4,23 0,95 11,32
İş GMYO 1,45 1,40 -17,61
İş Y. Men. Değ. 4,22 3,43 4,80
İş Yat. Ort. 2,20 -0,90 36,53
İşbir Holding 440,00 -1,12 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 10,00 -11,29
İttifak Holding 2,23 1,36 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 3,04 -1,30 16,19
İzmir Demir Çelik 9,60 2,67 17,22
İzmir Fırça 1,58 0,64 -12,22
Jantsa Jant Sanayi 47,26 0,60 -11,15
Kafein Yazılım 13,70 1,86 22,98
Kapital Yat. Holding 2,29 1,33 -5,37
Kaplamin 5,18 -1,52 -6,67
Kardemir (A) 2,07 0,98 -21,89
Kardemir (B) 2,05 -0,49 -22,35
Kardemir (D) 2,08 0,48 -21,80
Karel Elektronik 14,13 3,06 -2,75
Karsan Otomotiv 1,38 0,00 -12,66
Karsu Tekstil 2,30 -2,13 -29,01
Kartonsan 351,90 -0,65 -9,75
Katmerciler Ekipman 2,90 1,40 -24,48
Kent Gıda 193,50 0,26 10,07
Kerevitaş Gıda 3,34 1,83 2,45
Kervansaray Yat. Holding 0,38 2,70 -30,91
Kiler GMYO 2,39 3,46 -36,94
Klimasan Klima 15,04 -1,25 -31,88
Koç Holding 15,20 -0,33 -24,03
Konfrut Gıda 7,21 1,55 -7,80
Konya Çimento 205,60 -1,39 -24,22
Kordsa Teknik Tekstil 10,06 -0,10 -20,89
Koza Altın 66,00 -0,08 -10,87
Koza Madencilik 10,93 -0,55 8,97
Körfez GMYO 2,15 1,90 -10,04
Kristal Kola 1,44 2,13 -4,64
Kron Telekomünikasyon 18,16 -1,04 42,77
Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 5,39 8,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 8,33 -13,33
Kütahya Porselen 6,99 2,95 5,59
Lider Faktoring 3,27 9,73 -10,90
Link Bilgisayar 26,60 -0,08 46,56
Logo Yazılım 66,50 -0,97 9,38
Lokman Hekim Sağlık 5,62 0,36 -2,77
Lüks Kadife 7,39 -0,81 -14,47
Makina Takım 1,39 2,96 -26,06
Mardin Çimento 5,07 -0,20 -14,36
Marka Yatırım Holding 1,19 4,39 0,85
Marmaris Altınyunus 63,15 -1,33 -11,06
Marshall 46,60 -0,38 -1,98
Martı GMYO 0,95 0,00 -5,94
Martı Otel 0,86 6,17 -5,49
Mavi Giyim 39,32 -0,46 -32,09
Mazhar Zorlu Holding 12,35 2,92 2,15
Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82
Menderes Tekstil 1,34 0,00 2,29
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 16,38 4,13 -15,74
Merko Gıda 1,10 -0,90 4,76
Metal Gayrimenkul 0,93 -5,10 2,20
Metemtur Otelcilik 1,67 1,83 -6,18
Metro Holding 1,05 1,94 -23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 1,48 0,68 -24,49
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 9,81 -64,16
Migros Ticaret 24,02 -0,33 -0,83
Milpa 2,26 2,73 3,20
Mistral GMYO 1,71 -0,58 -9,52
MLP Sağlık 13,30 0,00 -16,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,92 -5,59 67,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,64 -1,13 30,82
Net Holding 1,78 9,88 -31,54
Netaş Telekom. 11,35 -0,18 -13,09
Niğbaş Niğde Beton 6,70 9,84 8,06
Nuh Çimento 9,45 -0,84 -13,97
Nurol GMYO 2,96 -1,33 -17,09
Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -1,09
Olmuksan-IP 3,94 6,49 53,85
Orge Enerji Elektrik 4,35 -0,23 -12,30
Orma Orman Mahsulleri 3,55 4,72 28,62
Osmanlı Menkul 7,34 6,38 74,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -2,21 5,36
Otokar 118,30 0,60 -19,55
Oyak Yat. Ort. 5,30 -1,67 127,47
Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 -2,05 -7,08
Özak GMYO 2,39 0,00 -7,00
Özbal Çelik Boru 1,46 1,39 -9,42
Özderici GMYO 1,38 -2,13 -12,10
Özerden Plastik 2,35 -0,84 3,07
Panora GMYO 4,53 0,44 -19,54
Papilon Savunma 9,76 5,97 25,94
Park Elek.Madencilik 3,10 7,27 1,64
Parsan 13,51 9,93 -20,25
Pegasus 50,95 9,15 -41,03
Peker GMYO 3,04 0,66 -2,88
Penguen Gıda 3,54 -0,84 71,01
Pera GMYO 0,81 3,85 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 8,01 -0,50 -0,12
Petkim 3,43 -0,29 -9,97
Petrokent Turizm 132,10 -1,20 3,12
Pınar Et ve Un 11,20 -1,23 22,14
Pınar Su 2,95 -1,99 27,16
Pınar Süt 11,73 -0,51 -7,42
Plastikkart 8,96 1,82 -3,34
Polisan Holding 2,15 1,42 -28,75
Politeknik Metal 67,00 2,29 -11,93
Prizma Press Matbaacılık 4,83 -4,55 12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 -0,05 5,87
QNB Finans Fin. Kir. 110,00 -6,22 -14,79
QNB Finansbank 42,50 2,46 13,33
Ral Yatırım Holding 6,96 -1,00 2,35
Ray Sigorta 4,25 1,43 24,27
Reysaş GMYO 6,64 -2,35 44,66
Reysaş Lojistik 7,32 -1,74 67,12
Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38
Rodrigo Tekstil 1,44 0,00 -20,44
Royal Halı 1,85 2,78 35,04
RTA Laboratuvarları 6,51 9,97 180,60
Sabancı Holding 7,67 0,79 -15,90
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 -0,38 21,56
Salix Yatırım Holding 5,03 7,02 -30,24
Sanel Mühendislik 4,80 5,49 18,52
Sanifoam Sünger 5,96 9,96 19,20
Sanko Pazarlama 5,60 -0,36 -27,65
Saray Matbaacılık 1,75 -0,57 -2,23
Sarkuysan 5,04 2,44 4,35
Sasa Polyester 8,89 -1,88 15,01
Say Reklamcılık 2,60 -0,76 16,07
Sekuro Plastik 4,23 -0,47 -21,08
Selçuk Ecza Deposu 7,18 -1,37 17,70
Selçuk Gıda 1,90 6,15 10,47
Senkron Güvenlik 2,14 -1,38 -21,61
Serve Film Prodüksiyon 2,19 -6,81 37,74
Servet GMYO 10,60 -0,28 24,71
Seyitler Kimya 10,45 0,77 53,90
Silverline Endüstri 2,19 -2,67 1,39
Sinpaş GMYO 1,19 9,17 2,59
Smartiks Yazılım 8,97 1,70 -8,56
Soda Sanayii 5,35 1,52 -13,43
Sodaş Sodyum Sanayii 17,48 8,84 78,92
Söktaş 2,79 0,36 5,28
Sönmez Filament 4,67 4,94 -4,30
Sönmez Pamuklu 4,71 5,37 -4,27
Sumaş Suni Tahta 8,15 -1,81 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,08 -3,77
Şekerbank 0,94 -1,05 -28,24
Şişe Cam 4,61 4,30 -12,52
Şok Marketler 9,06 -0,98 -15,80
T. Halk Bankası 5,30 0,95 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,40 9,96 -7,34
T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83
T.Tuborg 13,32 -0,15 11,93
Taç Tarım Ürünleri 3,33 -3,76 6,73
Tat Gıda 6,17 0,82 1,42
TAV Havalimanları 18,36 3,09 -32,41
Taze Kuru Gıda 6,35 1,28 -12,29
Tek-Art Turizm 1,14 5,56 -9,52
Tekfen Holding 13,87 1,54 -28,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 -2,11 55,00
Temapol Polimer Plastik 4,74 -1,04 -9,20
TGS Dış Ticaret 4,10 1,49 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 18,80 1,29 -19,32
Torunlar GMYO 2,28 -0,44 -17,09
Trabzon Liman 9,38 2,18 -12,01
Trabzonspor Sportif 4,30 5,65 100,00
Trakya Cam 3,13 1,62 -10,57
Trend GMYO 2,48 -7,81 12,73
TSKB GMYO 1,52 -1,30 13,43
Tuğçelik 3,86 0,00 -2,28
Tukaş 11,20 9,80 -9,31
Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87
Turkcell 13,06 -0,68 -5,36
Tümosan Motor ve Traktör 5,10 3,66 -20,44
Tüpraş 92,90 -2,11 -26,74
Türk Hava Yolları 9,80 0,62 -32,23
Türk Prysmian Kablo 3,46 0,29 33,08
Türk Telekom 7,04 -1,12 -4,48
Türk Traktör 48,00 0,71 -9,28
Türker Proje Gayrimenkul 32,56 -0,91 -22,48
Ufuk Yatırım 3,20 3,23 24,03
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -1,75 -20,75
Ulusoy Elektrik 30,20 -1,31 13,53
Ulusoy Un Sanayi 4,95 -1,59 29,58
Umpaş Holding 0,45 -2,17 -27,42
Uşak Seramik 1,38 5,34 -18,34
Utopya Turizm 4,43 9,38 -9,96
Uzertaş Boya 2,65 0,00 19,37
Ülker Bisküvi 21,08 -1,03 -5,72
Ünye Çimento 3,95 1,02 -26,58
Vakıf Fin. Kir. 1,88 3,87 -22,31
Vakıf GMYO 2,18 1,87 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 1,87 1,08 -19,74
Vakıflar Bankası 4,68 1,08 -15,06
Vakko Tekstil 4,19 1,45 -7,71
Vanet Gıda 1,19 -0,83 -16,78
Verusa Holding 18,27 1,39 -1,56
Verusaturk Girisim 4,17 1,96 -22,63
Vestel 11,00 -0,36 -12,84
Vestel Beyaz Eşya 18,18 3,77 -15,83
Viking Kağıt 3,71 -1,59 98,40
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 4,74 0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 1,48 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,04 -1,59 28,23
Yataş 6,12 -0,97 -16,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,85 -0,25 -1,01
Yeşil GMYO 0,46 2,22 -28,13
Yeşil Yapı 0,47 6,82 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,60 5,15 -14,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.218,20 10,00 77,19
Yonga Mobilya 8,86 -1,99 -4,11
Yükselen Çelik 6,83 9,98 11,42
Yünsa 9,72 4,74 -3,67
Zorlu Enerji 1,18 0,85 -27,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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