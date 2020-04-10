Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.600,00 4,53 14,64 İş Bankası (C) 5,09 1,19 -20,59 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 10,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,15 2,94 -17,11 İş Girişim 4,23 0,95 11,32 İş GMYO 1,45 1,40 -17,61 İş Y. Men. Değ. 4,22 3,43 4,80 İş Yat. Ort. 2,20 -0,90 36,53 İşbir Holding 440,00 -1,12 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 10,00 -11,29 İttifak Holding 2,23 1,36 -40,05 İz Hayvancılık Tarım 3,04 -1,30 16,19 İzmir Demir Çelik 9,60 2,67 17,22 İzmir Fırça 1,58 0,64 -12,22 Jantsa Jant Sanayi 47,26 0,60 -11,15 Kafein Yazılım 13,70 1,86 22,98 Kapital Yat. Holding 2,29 1,33 -5,37 Kaplamin 5,18 -1,52 -6,67 Kardemir (A) 2,07 0,98 -21,89 Kardemir (B) 2,05 -0,49 -22,35 Kardemir (D) 2,08 0,48 -21,80 Karel Elektronik 14,13 3,06 -2,75 Karsan Otomotiv 1,38 0,00 -12,66 Karsu Tekstil 2,30 -2,13 -29,01 Kartonsan 351,90 -0,65 -9,75 Katmerciler Ekipman 2,90 1,40 -24,48 Kent Gıda 193,50 0,26 10,07 Kerevitaş Gıda 3,34 1,83 2,45 Kervansaray Yat. Holding 0,38 2,70 -30,91 Kiler GMYO 2,39 3,46 -36,94 Klimasan Klima 15,04 -1,25 -31,88 Koç Holding 15,20 -0,33 -24,03 Konfrut Gıda 7,21 1,55 -7,80 Konya Çimento 205,60 -1,39 -24,22 Kordsa Teknik Tekstil 10,06 -0,10 -20,89 Koza Altın 66,00 -0,08 -10,87 Koza Madencilik 10,93 -0,55 8,97 Körfez GMYO 2,15 1,90 -10,04 Kristal Kola 1,44 2,13 -4,64 Kron Telekomünikasyon 18,16 -1,04 42,77 Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 5,39 8,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 8,33 -13,33 Kütahya Porselen 6,99 2,95 5,59 Lider Faktoring 3,27 9,73 -10,90 Link Bilgisayar 26,60 -0,08 46,56 Logo Yazılım 66,50 -0,97 9,38 Lokman Hekim Sağlık 5,62 0,36 -2,77 Lüks Kadife 7,39 -0,81 -14,47 Makina Takım 1,39 2,96 -26,06 Mardin Çimento 5,07 -0,20 -14,36 Marka Yatırım Holding 1,19 4,39 0,85 Marmaris Altınyunus 63,15 -1,33 -11,06 Marshall 46,60 -0,38 -1,98 Martı GMYO 0,95 0,00 -5,94 Martı Otel 0,86 6,17 -5,49 Mavi Giyim 39,32 -0,46 -32,09 Mazhar Zorlu Holding 12,35 2,92 2,15 Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82 Menderes Tekstil 1,34 0,00 2,29 Mensa 0,28 3,70 -12,50 Merit Turizm 16,38 4,13 -15,74 Merko Gıda 1,10 -0,90 4,76 Metal Gayrimenkul 0,93 -5,10 2,20 Metemtur Otelcilik 1,67 1,83 -6,18 Metro Holding 1,05 1,94 -23,91 Metro Petrol ve Tesisleri 1,48 0,68 -24,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 9,81 -64,16 Migros Ticaret 24,02 -0,33 -0,83 Milpa 2,26 2,73 3,20 Mistral GMYO 1,71 -0,58 -9,52 MLP Sağlık 13,30 0,00 -16,87 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 6,92 -5,59 67,15 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,64 -1,13 30,82 Net Holding 1,78 9,88 -31,54 Netaş Telekom. 11,35 -0,18 -13,09 Niğbaş Niğde Beton 6,70 9,84 8,06 Nuh Çimento 9,45 -0,84 -13,97 Nurol GMYO 2,96 -1,33 -17,09 Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -1,09 Olmuksan-IP 3,94 6,49 53,85 Orge Enerji Elektrik 4,35 -0,23 -12,30 Orma Orman Mahsulleri 3,55 4,72 28,62 Osmanlı Menkul 7,34 6,38 74,76 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -2,21 5,36 Otokar 118,30 0,60 -19,55 Oyak Yat. Ort. 5,30 -1,67 127,47 Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 -2,05 -7,08 Özak GMYO 2,39 0,00 -7,00 Özbal Çelik Boru 1,46 1,39 -9,42 Özderici GMYO 1,38 -2,13 -12,10 Özerden Plastik 2,35 -0,84 3,07 Panora GMYO 4,53 0,44 -19,54 Papilon Savunma 9,76 5,97 25,94 Park Elek.Madencilik 3,10 7,27 1,64 Parsan 13,51 9,93 -20,25 Pegasus 50,95 9,15 -41,03 Peker GMYO 3,04 0,66 -2,88 Penguen Gıda 3,54 -0,84 71,01 Pera GMYO 0,81 3,85 -13,83 Pergamon Dış Ticaret 8,01 -0,50 -0,12 Petkim 3,43 -0,29 -9,97 Petrokent Turizm 132,10 -1,20 3,12 Pınar Et ve Un 11,20 -1,23 22,14 Pınar Su 2,95 -1,99 27,16 Pınar Süt 11,73 -0,51 -7,42 Plastikkart 8,96 1,82 -3,34 Polisan Holding 2,15 1,42 -28,75 Politeknik Metal 67,00 2,29 -11,93 Prizma Press Matbaacılık 4,83 -4,55 12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 -0,05 5,87 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 -6,22 -14,79 QNB Finansbank 42,50 2,46 13,33 Ral Yatırım Holding 6,96 -1,00 2,35 Ray Sigorta 4,25 1,43 24,27 Reysaş GMYO 6,64 -2,35 44,66 Reysaş Lojistik 7,32 -1,74 67,12 Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38 Rodrigo Tekstil 1,44 0,00 -20,44 Royal Halı 1,85 2,78 35,04 RTA Laboratuvarları 6,51 9,97 180,60 Sabancı Holding 7,67 0,79 -15,90 Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 -0,38 21,56 Salix Yatırım Holding 5,03 7,02 -30,24 Sanel Mühendislik 4,80 5,49 18,52 Sanifoam Sünger 5,96 9,96 19,20 Sanko Pazarlama 5,60 -0,36 -27,65 Saray Matbaacılık 1,75 -0,57 -2,23 Sarkuysan 5,04 2,44 4,35 Sasa Polyester 8,89 -1,88 15,01 Say Reklamcılık 2,60 -0,76 16,07 Sekuro Plastik 4,23 -0,47 -21,08 Selçuk Ecza Deposu 7,18 -1,37 17,70 Selçuk Gıda 1,90 6,15 10,47 Senkron Güvenlik 2,14 -1,38 -21,61 Serve Film Prodüksiyon 2,19 -6,81 37,74 Servet GMYO 10,60 -0,28 24,71 Seyitler Kimya 10,45 0,77 53,90 Silverline Endüstri 2,19 -2,67 1,39 Sinpaş GMYO 1,19 9,17 2,59 Smartiks Yazılım 8,97 1,70 -8,56 Soda Sanayii 5,35 1,52 -13,43 Sodaş Sodyum Sanayii 17,48 8,84 78,92 Söktaş 2,79 0,36 5,28 Sönmez Filament 4,67 4,94 -4,30 Sönmez Pamuklu 4,71 5,37 -4,27 Sumaş Suni Tahta 8,15 -1,81 -17,68 Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,08 -3,77 Şekerbank 0,94 -1,05 -28,24 Şişe Cam 4,61 4,30 -12,52 Şok Marketler 9,06 -0,98 -15,80 T. Halk Bankası 5,30 0,95 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,40 9,96 -7,34 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83 T.Tuborg 13,32 -0,15 11,93 Taç Tarım Ürünleri 3,33 -3,76 6,73 Tat Gıda 6,17 0,82 1,42 TAV Havalimanları 18,36 3,09 -32,41 Taze Kuru Gıda 6,35 1,28 -12,29 Tek-Art Turizm 1,14 5,56 -9,52 Tekfen Holding 13,87 1,54 -28,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 -2,11 55,00 Temapol Polimer Plastik 4,74 -1,04 -9,20 TGS Dış Ticaret 4,10 1,49 -12,21 Tofaş Oto. Fab. 18,80 1,29 -19,32 Torunlar GMYO 2,28 -0,44 -17,09 Trabzon Liman 9,38 2,18 -12,01 Trabzonspor Sportif 4,30 5,65 100,00 Trakya Cam 3,13 1,62 -10,57 Trend GMYO 2,48 -7,81 12,73 TSKB GMYO 1,52 -1,30 13,43 Tuğçelik 3,86 0,00 -2,28 Tukaş 11,20 9,80 -9,31 Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87 Turkcell 13,06 -0,68 -5,36 Tümosan Motor ve Traktör 5,10 3,66 -20,44 Tüpraş 92,90 -2,11 -26,74 Türk Hava Yolları 9,80 0,62 -32,23 Türk Prysmian Kablo 3,46 0,29 33,08 Türk Telekom 7,04 -1,12 -4,48 Türk Traktör 48,00 0,71 -9,28 Türker Proje Gayrimenkul 32,56 -0,91 -22,48 Ufuk Yatırım 3,20 3,23 24,03 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -1,75 -20,75 Ulusoy Elektrik 30,20 -1,31 13,53 Ulusoy Un Sanayi 4,95 -1,59 29,58 Umpaş Holding 0,45 -2,17 -27,42 Uşak Seramik 1,38 5,34 -18,34 Utopya Turizm 4,43 9,38 -9,96 Uzertaş Boya 2,65 0,00 19,37 Ülker Bisküvi 21,08 -1,03 -5,72 Ünye Çimento 3,95 1,02 -26,58 Vakıf Fin. Kir. 1,88 3,87 -22,31 Vakıf GMYO 2,18 1,87 -11,74 Vakıf Yat. Ort. 1,87 1,08 -19,74 Vakıflar Bankası 4,68 1,08 -15,06 Vakko Tekstil 4,19 1,45 -7,71 Vanet Gıda 1,19 -0,83 -16,78 Verusa Holding 18,27 1,39 -1,56 Verusaturk Girisim 4,17 1,96 -22,63 Vestel 11,00 -0,36 -12,84 Vestel Beyaz Eşya 18,18 3,77 -15,83 Viking Kağıt 3,71 -1,59 98,40 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 4,74 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 1,48 -16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,04 -1,59 28,23 Yataş 6,12 -0,97 -16,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18 Yeni Gimat GMYO 11,85 -0,25 -1,01 Yeşil GMYO 0,46 2,22 -28,13 Yeşil Yapı 0,47 6,82 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 9,60 5,15 -14,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.218,20 10,00 77,19 Yonga Mobilya 8,86 -1,99 -4,11 Yükselen Çelik 6,83 9,98 11,42 Yünsa 9,72 4,74 -3,67 Zorlu Enerji 1,18 0,85 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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