Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.378,90
|-0,64
|13,91
|İş Bankası (C)
|5,00
|-1,77
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,14
|-0,32
|-17,37
|İş Girişim
|4,23
|0,00
|11,32
|İş GMYO
|1,43
|-1,38
|-18,75
|İş Y. Men. Değ.
|4,25
|0,71
|5,54
|İş Yat. Ort.
|2,15
|-2,27
|33,43
|İşbir Holding
|444,50
|1,02
|3,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|9,09
|-3,23
|İttifak Holding
|2,28
|2,24
|-38,71
|İz Hayvancılık Tarım
|3,00
|-1,32
|14,66
|İzmir Demir Çelik
|9,70
|1,04
|18,44
|İzmir Fırça
|1,61
|1,90
|-10,56
|Jantsa Jant Sanayi
|47,40
|0,30
|-10,88
|Kafein Yazılım
|13,70
|0,00
|22,98
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|-2,18
|-7,44
|Kaplamin
|5,10
|-1,54
|-8,11
|Kardemir (A)
|2,07
|0,00
|-21,89
|Kardemir (B)
|2,06
|0,49
|-21,97
|Kardemir (D)
|2,07
|-0,48
|-22,18
|Karel Elektronik
|14,19
|0,42
|-2,34
|Karsan Otomotiv
|1,39
|0,72
|-12,03
|Karsu Tekstil
|2,29
|-0,43
|-29,32
|Kartonsan
|348,90
|-0,85
|-10,52
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|1,03
|-23,70
|Kent Gıda
|194,10
|0,31
|10,41
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|3,89
|6,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,44
|2,09
|-35,62
|Klimasan Klima
|15,97
|6,18
|-27,67
|Koç Holding
|15,12
|-0,53
|-24,43
|Konfrut Gıda
|7,47
|3,61
|-4,48
|Konya Çimento
|206,60
|0,49
|-23,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,22
|1,59
|-19,63
|Koza Altın
|67,15
|1,74
|-9,32
|Koza Madencilik
|11,08
|1,37
|10,47
|Körfez GMYO
|2,17
|0,93
|-9,21
|Kristal Kola
|1,57
|9,03
|3,97
|Kron Telekomünikasyon
|18,99
|4,57
|49,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,78
|-0,15
|8,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,45
|1,40
|-12,12
|Kütahya Porselen
|7,00
|0,14
|5,74
|Lider Faktoring
|3,42
|4,59
|-6,81
|Link Bilgisayar
|27,30
|2,63
|50,41
|Logo Yazılım
|66,30
|-0,30
|9,05
|Lokman Hekim Sağlık
|5,64
|0,36
|-2,42
|Lüks Kadife
|7,62
|3,11
|-11,81
|Makina Takım
|1,43
|2,88
|-23,94
|Mardin Çimento
|5,09
|0,39
|-14,02
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,84
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|63,50
|0,55
|-10,56
|Marshall
|48,36
|3,78
|1,72
|Martı GMYO
|0,97
|2,11
|-3,96
|Martı Otel
|0,86
|0,00
|-5,49
|Mavi Giyim
|39,60
|0,71
|-31,61
|Mazhar Zorlu Holding
|12,50
|1,21
|3,39
|Mega Polietilen
|1,79
|4,07
|-18,64
|Menderes Tekstil
|1,34
|0,00
|2,29
|Mensa
|0,28
|0,00
|-12,50
|Merit Turizm
|15,38
|-6,11
|-20,88
|Merko Gıda
|1,15
|4,55
|9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-9,68
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|4,79
|-1,69
|Metro Holding
|1,15
|9,52
|-16,67
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,62
|9,46
|-17,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|9,97
|-60,59
|Migros Ticaret
|25,82
|7,49
|6,61
|Milpa
|2,26
|0,00
|3,20
|Mistral GMYO
|1,72
|0,58
|-8,99
|MLP Sağlık
|13,17
|-0,98
|-17,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|1,22
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|1,01
|68,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,66
|0,12
|30,97
|Net Holding
|1,86
|4,49
|-28,46
|Netaş Telekom.
|11,25
|-0,88
|-13,86
|Niğbaş Niğde Beton
|6,72
|0,30
|8,39
|Nuh Çimento
|9,46
|0,11
|-13,88
|Nurol GMYO
|3,00
|1,35
|-15,97
|Odaş Elektrik
|1,48
|3,50
|2,37
|Olmuksan-IP
|3,98
|1,02
|55,41
|Orge Enerji Elektrik
|4,35
|0,00
|-12,30
|Orma Orman Mahsulleri
|3,50
|-1,41
|26,81
|Osmanlı Menkul
|7,12
|-3,00
|69,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|0,00
|5,36
|Otokar
|118,50
|0,17
|-19,41
|Oyak Yat. Ort.
|5,19
|-2,08
|122,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,96
|3,14
|-4,17
|Özak GMYO
|2,41
|0,84
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|5,48
|-4,46
|Özderici GMYO
|1,38
|0,00
|-12,10
|Özerden Plastik
|2,33
|-0,85
|2,19
|Panora GMYO
|4,48
|-0,60
|-20,02
|Papilon Savunma
|10,11
|3,59
|30,45
|Park Elek.Madencilik
|3,19
|2,90
|4,59
|Parsan
|13,84
|2,44
|-18,30
|Pegasus
|56,00
|9,91
|-35,19
|Peker GMYO
|3,07
|0,99
|-1,92
|Penguen Gıda
|3,68
|3,95
|77,78
|Pera GMYO
|0,82
|1,23
|-12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|7,91
|-1,25
|-1,37
|Petkim
|3,40
|-0,87
|-10,76
|Petrokent Turizm
|131,60
|-0,38
|2,73
|Pınar Et ve Un
|12,32
|10,00
|34,35
|Pınar Su
|3,01
|2,03
|29,74
|Pınar Süt
|12,39
|5,63
|-2,21
|Plastikkart
|9,30
|3,79
|0,32
|Polisan Holding
|2,15
|0,00
|-28,75
|Politeknik Metal
|67,85
|1,27
|-10,81
|Prizma Press Matbaacılık
|4,35
|-9,94
|1,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.171,30
|-0,13
|5,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,50
|-3,18
|-17,51
|QNB Finansbank
|42,48
|-0,05
|13,28
|Ral Yatırım Holding
|6,93
|-0,43
|1,91
|Ray Sigorta
|4,10
|-3,53
|19,88
|Reysaş GMYO
|6,60
|-0,60
|43,79
|Reysaş Lojistik
|7,33
|0,14
|67,35
|Rhea Girişim
|1,74
|0,58
|46,22
|Rodrigo Tekstil
|1,46
|1,39
|-19,34
|Royal Halı
|1,68
|-9,19
|22,63
|RTA Laboratuvarları
|7,16
|9,98
|208,62
|Sabancı Holding
|7,60
|-0,91
|-16,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,60
|-1,89
|19,27
|Salix Yatırım Holding
|5,08
|0,99
|-29,54
|Sanel Mühendislik
|4,71
|-1,87
|16,30
|Sanifoam Sünger
|6,55
|9,90
|31,00
|Sanko Pazarlama
|5,76
|2,86
|-25,58
|Saray Matbaacılık
|1,75
|0,00
|-2,23
|Sarkuysan
|5,19
|2,98
|7,45
|Sasa Polyester
|8,83
|-0,67
|14,23
|Say Reklamcılık
|2,63
|1,15
|17,41
|Sekuro Plastik
|4,24
|0,24
|-20,90
|Selçuk Ecza Deposu
|7,17
|-0,14
|17,54
|Selçuk Gıda
|2,03
|6,84
|18,02
|Senkron Güvenlik
|2,22
|3,74
|-18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|2,40
|9,59
|50,94
|Servet GMYO
|10,94
|3,21
|28,71
|Seyitler Kimya
|10,54
|0,86
|55,23
|Silverline Endüstri
|2,20
|0,46
|1,85
|Sinpaş GMYO
|1,20
|0,84
|3,45
|Smartiks Yazılım
|8,81
|-1,78
|-10,19
|Soda Sanayii
|5,33
|-0,37
|-13,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,71
|7,04
|91,50
|Söktaş
|2,88
|3,23
|8,68
|Sönmez Filament
|4,62
|-1,07
|-5,33
|Sönmez Pamuklu
|4,67
|-0,85
|-5,08
|Sumaş Suni Tahta
|8,05
|-1,23
|-18,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|1,30
|-2,51
|Şekerbank
|0,94
|0,00
|-28,24
|Şişe Cam
|4,63
|0,43
|-12,14
|Şok Marketler
|9,33
|2,98
|-13,29
|T. Halk Bankası
|5,27
|-0,57
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,44
|10,00
|1,93
|T.S.K.B.
|0,97
|0,00
|-19,83
|T.Tuborg
|13,30
|-0,15
|11,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,36
|0,90
|7,69
|Tat Gıda
|6,51
|5,51
|7,01
|TAV Havalimanları
|19,55
|6,48
|-28,03
|Taze Kuru Gıda
|6,84
|7,72
|-5,52
|Tek-Art Turizm
|1,15
|0,88
|-8,73
|Tekfen Holding
|14,02
|1,08
|-27,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|0,15
|55,24
|Temapol Polimer Plastik
|4,72
|-0,42
|-9,58
|TGS Dış Ticaret
|4,13
|0,73
|-11,56
|Tofaş Oto. Fab.
|18,46
|-1,81
|-20,78
|Torunlar GMYO
|2,26
|-0,88
|-17,82
|Trabzon Liman
|10,01
|6,72
|-6,10
|Trabzonspor Sportif
|4,73
|10,00
|120,00
|Trakya Cam
|3,21
|2,56
|-8,29
|Trend GMYO
|2,39
|-3,63
|8,64
|TSKB GMYO
|1,56
|2,63
|16,42
|Tuğçelik
|3,86
|0,00
|-2,28
|Tukaş
|12,20
|8,93
|-1,21
|Turcas Petrol
|2,59
|-1,15
|-3,00
|Turkcell
|13,09
|0,23
|-5,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,12
|0,39
|-20,12
|Tüpraş
|90,10
|-3,01
|-28,94
|Türk Hava Yolları
|10,19
|3,98
|-29,53
|Türk Prysmian Kablo
|3,43
|-0,87
|31,92
|Türk Telekom
|7,02
|-0,28
|-4,75
|Türk Traktör
|49,70
|3,54
|-6,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,54
|-0,06
|-22,52
|Ufuk Yatırım
|3,25
|1,56
|25,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,84
|9,52
|-13,21
|Ulusoy Elektrik
|29,70
|-1,66
|11,65
|Ulusoy Un Sanayi
|5,44
|9,90
|42,41
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,39
|0,72
|-17,75
|Utopya Turizm
|4,55
|2,71
|-7,52
|Uzertaş Boya
|2,60
|-1,89
|17,12
|Ülker Bisküvi
|21,26
|0,85
|-4,92
|Ünye Çimento
|4,00
|1,27
|-25,65
|Vakıf Fin. Kir.
|1,87
|-0,53
|-22,73
|Vakıf GMYO
|2,15
|-1,38
|-12,96
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|-1,07
|-20,60
|Vakıflar Bankası
|4,64
|-0,85
|-15,79
|Vakko Tekstil
|4,32
|3,10
|-4,85
|Vanet Gıda
|1,20
|0,84
|-16,08
|Verusa Holding
|18,31
|0,22
|-1,35
|Verusaturk Girisim
|4,58
|9,83
|-15,03
|Vestel
|10,83
|-1,55
|-14,18
|Vestel Beyaz Eşya
|18,63
|2,48
|-13,75
|Viking Kağıt
|3,82
|2,96
|104,28
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,55
|4,94
|5,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|-1,94
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,14
|1,24
|29,82
|Yataş
|6,07
|-0,82
|-17,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,77
|-1,12
|9,94
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|-0,42
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,48
|4,35
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|10,05
|4,69
|-10,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.740,00
|10,00
|94,91
|Yonga Mobilya
|9,74
|9,93
|5,41
|Yükselen Çelik
|6,96
|1,90
|13,54
|Yünsa
|10,18
|4,73
|0,89
|Zorlu Enerji
|1,19
|0,85
|-26,99
(Son)