Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

7 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.378,90 -0,64 13,91
İş Bankası (C) 5,00 -1,77 -22,00
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,14 -0,32 -17,37
İş Girişim 4,23 0,00 11,32
İş GMYO 1,43 -1,38 -18,75
İş Y. Men. Değ. 4,25 0,71 5,54
İş Yat. Ort. 2,15 -2,27 33,43
İşbir Holding 444,50 1,02 3,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 9,09 -3,23
İttifak Holding 2,28 2,24 -38,71
İz Hayvancılık Tarım 3,00 -1,32 14,66
İzmir Demir Çelik 9,70 1,04 18,44
İzmir Fırça 1,61 1,90 -10,56
Jantsa Jant Sanayi 47,40 0,30 -10,88
Kafein Yazılım 13,70 0,00 22,98
Kapital Yat. Holding 2,24 -2,18 -7,44
Kaplamin 5,10 -1,54 -8,11
Kardemir (A) 2,07 0,00 -21,89
Kardemir (B) 2,06 0,49 -21,97
Kardemir (D) 2,07 -0,48 -22,18
Karel Elektronik 14,19 0,42 -2,34
Karsan Otomotiv 1,39 0,72 -12,03
Karsu Tekstil 2,29 -0,43 -29,32
Kartonsan 348,90 -0,85 -10,52
Katmerciler Ekipman 2,93 1,03 -23,70
Kent Gıda 194,10 0,31 10,41
Kerevitaş Gıda 3,47 3,89 6,44
Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 -29,09
Kiler GMYO 2,44 2,09 -35,62
Klimasan Klima 15,97 6,18 -27,67
Koç Holding 15,12 -0,53 -24,43
Konfrut Gıda 7,47 3,61 -4,48
Konya Çimento 206,60 0,49 -23,85
Kordsa Teknik Tekstil 10,22 1,59 -19,63
Koza Altın 67,15 1,74 -9,32
Koza Madencilik 11,08 1,37 10,47
Körfez GMYO 2,17 0,93 -9,21
Kristal Kola 1,57 9,03 3,97
Kron Telekomünikasyon 18,99 4,57 49,29
Kuştur Kuşadası Turizm 25,78 -0,15 8,78
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 1,40 -12,12
Kütahya Porselen 7,00 0,14 5,74
Lider Faktoring 3,42 4,59 -6,81
Link Bilgisayar 27,30 2,63 50,41
Logo Yazılım 66,30 -0,30 9,05
Lokman Hekim Sağlık 5,64 0,36 -2,42
Lüks Kadife 7,62 3,11 -11,81
Makina Takım 1,43 2,88 -23,94
Mardin Çimento 5,09 0,39 -14,02
Marka Yatırım Holding 1,20 0,84 1,69
Marmaris Altınyunus 63,50 0,55 -10,56
Marshall 48,36 3,78 1,72
Martı GMYO 0,97 2,11 -3,96
Martı Otel 0,86 0,00 -5,49
Mavi Giyim 39,60 0,71 -31,61
Mazhar Zorlu Holding 12,50 1,21 3,39
Mega Polietilen 1,79 4,07 -18,64
Menderes Tekstil 1,34 0,00 2,29
Mensa 0,28 0,00 -12,50
Merit Turizm 15,38 -6,11 -20,88
Merko Gıda 1,15 4,55 9,52
Metal Gayrimenkul 0,84 -9,68 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,75 4,79 -1,69
Metro Holding 1,15 9,52 -16,67
Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 9,46 -17,35
Metro Yatırım Ortaklığı 3,20 9,97 -60,59
Migros Ticaret 25,82 7,49 6,61
Milpa 2,26 0,00 3,20
Mistral GMYO 1,72 0,58 -8,99
MLP Sağlık 13,17 -0,98 -17,69
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19
Mondi Tire Kutsan 6,99 1,01 68,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,66 0,12 30,97
Net Holding 1,86 4,49 -28,46
Netaş Telekom. 11,25 -0,88 -13,86
Niğbaş Niğde Beton 6,72 0,30 8,39
Nuh Çimento 9,46 0,11 -13,88
Nurol GMYO 3,00 1,35 -15,97
Odaş Elektrik 1,48 3,50 2,37
Olmuksan-IP 3,98 1,02 55,41
Orge Enerji Elektrik 4,35 0,00 -12,30
Orma Orman Mahsulleri 3,50 -1,41 26,81
Osmanlı Menkul 7,12 -3,00 69,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 0,00 5,36
Otokar 118,50 0,17 -19,41
Oyak Yat. Ort. 5,19 -2,08 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 2,96 3,14 -4,17
Özak GMYO 2,41 0,84 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,54 5,48 -4,46
Özderici GMYO 1,38 0,00 -12,10
Özerden Plastik 2,33 -0,85 2,19
Panora GMYO 4,48 -0,60 -20,02
Papilon Savunma 10,11 3,59 30,45
Park Elek.Madencilik 3,19 2,90 4,59
Parsan 13,84 2,44 -18,30
Pegasus 56,00 9,91 -35,19
Peker GMYO 3,07 0,99 -1,92
Penguen Gıda 3,68 3,95 77,78
Pera GMYO 0,82 1,23 -12,77
Pergamon Dış Ticaret 7,91 -1,25 -1,37
Petkim 3,40 -0,87 -10,76
Petrokent Turizm 131,60 -0,38 2,73
Pınar Et ve Un 12,32 10,00 34,35
Pınar Su 3,01 2,03 29,74
Pınar Süt 12,39 5,63 -2,21
Plastikkart 9,30 3,79 0,32
Polisan Holding 2,15 0,00 -28,75
Politeknik Metal 67,85 1,27 -10,81
Prizma Press Matbaacılık 4,35 -9,94 1,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,30 -0,13 5,73
QNB Finans Fin. Kir. 106,50 -3,18 -17,51
QNB Finansbank 42,48 -0,05 13,28
Ral Yatırım Holding 6,93 -0,43 1,91
Ray Sigorta 4,10 -3,53 19,88
Reysaş GMYO 6,60 -0,60 43,79
Reysaş Lojistik 7,33 0,14 67,35
Rhea Girişim 1,74 0,58 46,22
Rodrigo Tekstil 1,46 1,39 -19,34
Royal Halı 1,68 -9,19 22,63
RTA Laboratuvarları 7,16 9,98 208,62
Sabancı Holding 7,60 -0,91 -16,66
Safkar Ege Soğutmacılık 2,60 -1,89 19,27
Salix Yatırım Holding 5,08 0,99 -29,54
Sanel Mühendislik 4,71 -1,87 16,30
Sanifoam Sünger 6,55 9,90 31,00
Sanko Pazarlama 5,76 2,86 -25,58
Saray Matbaacılık 1,75 0,00 -2,23
Sarkuysan 5,19 2,98 7,45
Sasa Polyester 8,83 -0,67 14,23
Say Reklamcılık 2,63 1,15 17,41
Sekuro Plastik 4,24 0,24 -20,90
Selçuk Ecza Deposu 7,17 -0,14 17,54
Selçuk Gıda 2,03 6,84 18,02
Senkron Güvenlik 2,22 3,74 -18,68
Serve Film Prodüksiyon 2,40 9,59 50,94
Servet GMYO 10,94 3,21 28,71
Seyitler Kimya 10,54 0,86 55,23
Silverline Endüstri 2,20 0,46 1,85
Sinpaş GMYO 1,20 0,84 3,45
Smartiks Yazılım 8,81 -1,78 -10,19
Soda Sanayii 5,33 -0,37 -13,75
Sodaş Sodyum Sanayii 18,71 7,04 91,50
Söktaş 2,88 3,23 8,68
Sönmez Filament 4,62 -1,07 -5,33
Sönmez Pamuklu 4,67 -0,85 -5,08
Sumaş Suni Tahta 8,05 -1,23 -18,69
Şeker Fin. Kir. 4,66 1,30 -2,51
Şekerbank 0,94 0,00 -28,24
Şişe Cam 4,63 0,43 -12,14
Şok Marketler 9,33 2,98 -13,29
T. Halk Bankası 5,27 -0,57 -10,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,44 10,00 1,93
T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83
T.Tuborg 13,30 -0,15 11,76
Taç Tarım Ürünleri 3,36 0,90 7,69
Tat Gıda 6,51 5,51 7,01
TAV Havalimanları 19,55 6,48 -28,03
Taze Kuru Gıda 6,84 7,72 -5,52
Tek-Art Turizm 1,15 0,88 -8,73
Tekfen Holding 14,02 1,08 -27,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 0,15 55,24
Temapol Polimer Plastik 4,72 -0,42 -9,58
TGS Dış Ticaret 4,13 0,73 -11,56
Tofaş Oto. Fab. 18,46 -1,81 -20,78
Torunlar GMYO 2,26 -0,88 -17,82
Trabzon Liman 10,01 6,72 -6,10
Trabzonspor Sportif 4,73 10,00 120,00
Trakya Cam 3,21 2,56 -8,29
Trend GMYO 2,39 -3,63 8,64
TSKB GMYO 1,56 2,63 16,42
Tuğçelik 3,86 0,00 -2,28
Tukaş 12,20 8,93 -1,21
Turcas Petrol 2,59 -1,15 -3,00
Turkcell 13,09 0,23 -5,14
Tümosan Motor ve Traktör 5,12 0,39 -20,12
Tüpraş 90,10 -3,01 -28,94
Türk Hava Yolları 10,19 3,98 -29,53
Türk Prysmian Kablo 3,43 -0,87 31,92
Türk Telekom 7,02 -0,28 -4,75
Türk Traktör 49,70 3,54 -6,07
Türker Proje Gayrimenkul 32,54 -0,06 -22,52
Ufuk Yatırım 3,25 1,56 25,97
Ulaşlar Turizm Yat. 1,84 9,52 -13,21
Ulusoy Elektrik 29,70 -1,66 11,65
Ulusoy Un Sanayi 5,44 9,90 42,41
Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81
Uşak Seramik 1,39 0,72 -17,75
Utopya Turizm 4,55 2,71 -7,52
Uzertaş Boya 2,60 -1,89 17,12
Ülker Bisküvi 21,26 0,85 -4,92
Ünye Çimento 4,00 1,27 -25,65
Vakıf Fin. Kir. 1,87 -0,53 -22,73
Vakıf GMYO 2,15 -1,38 -12,96
Vakıf Yat. Ort. 1,85 -1,07 -20,60
Vakıflar Bankası 4,64 -0,85 -15,79
Vakko Tekstil 4,32 3,10 -4,85
Vanet Gıda 1,20 0,84 -16,08
Verusa Holding 18,31 0,22 -1,35
Verusaturk Girisim 4,58 9,83 -15,03
Vestel 10,83 -1,55 -14,18
Vestel Beyaz Eşya 18,63 2,48 -13,75
Viking Kağıt 3,82 2,96 104,28
Yapı Kredi Koray GMYO 2,55 4,94 5,37
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 -1,94 -18,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,14 1,24 29,82
Yataş 6,07 -0,82 -17,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -1,12 9,94
Yeni Gimat GMYO 11,80 -0,42 -1,43
Yeşil GMYO 0,48 4,35 -25,00
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 10,05 4,69 -10,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.740,00 10,00 94,91
Yonga Mobilya 9,74 9,93 5,41
Yükselen Çelik 6,96 1,90 13,54
Yünsa 10,18 4,73 0,89
Zorlu Enerji 1,19 0,85 -26,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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