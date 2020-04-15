Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 36.000,00 -4,00 19,28 İş Bankası (C) 4,79 -5,15 -25,27 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 2,99 -5,97 -21,32 İş Girişim 4,15 -5,68 9,21 İş GMYO 1,37 -6,16 -22,16 İş Y. Men. Değ. 4,23 -1,86 5,05 İş Yat. Ort. 2,07 -4,17 28,47 İşbir Holding 476,10 0,00 10,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 -8,20 -9,68 İttifak Holding 2,51 0,40 -32,53 İz Hayvancılık Tarım 2,69 -6,27 2,81 İzmir Demir Çelik 9,35 -5,36 14,16 İzmir Fırça 1,91 7,91 6,11 Jantsa Jant Sanayi 47,50 -4,66 -10,69 Kafein Yazılım 12,68 -6,00 13,82 Kapital Yat. Holding 2,19 -2,67 -9,50 Kaplamin 5,34 2,89 -3,78 Kardemir (A) 2,04 -2,39 -23,02 Kardemir (B) 2,03 -2,87 -23,11 Kardemir (D) 2,03 -3,33 -23,68 Karel Elektronik 13,60 -4,70 -6,40 Karsan Otomotiv 1,35 -4,26 -14,56 Karsu Tekstil 2,25 -5,86 -30,56 Kartonsan 348,50 -2,11 -10,62 Katmerciler Ekipman 2,86 -4,98 -25,52 Kent Gıda 188,20 -3,49 7,05 Kerevitaş Gıda 3,67 4,86 12,58 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55 Kiler GMYO 2,32 -6,45 -38,79 Klimasan Klima 14,68 -6,91 -33,51 Koç Holding 15,03 -6,88 -24,88 Konfrut Gıda 7,93 5,73 1,41 Konya Çimento 205,20 -2,61 -24,36 Kordsa Teknik Tekstil 10,03 -5,38 -21,12 Koza Altın 70,10 -4,63 -5,33 Koza Madencilik 11,10 -5,13 10,67 Körfez GMYO 2,08 -6,73 -12,97 Kristal Kola 1,59 -6,47 5,30 Kron Telekomünikasyon 17,22 -6,00 35,38 Kuştur Kuşadası Turizm 24,80 -7,67 4,64 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,72 8,18 4,24 Kütahya Porselen 6,86 -5,77 3,63 Lider Faktoring 3,20 -6,43 -12,81 Link Bilgisayar 24,52 -7,47 35,10 Logo Yazılım 63,20 -5,67 3,95 Lokman Hekim Sağlık 5,60 -3,78 -3,11 Lüks Kadife 8,42 0,48 -2,55 Makina Takım 1,36 -6,21 -27,66 Mardin Çimento 5,11 -1,73 -13,68 Marka Yatırım Holding 1,24 2,48 5,08 Marmaris Altınyunus 60,95 -4,99 -14,15 Marshall 46,78 -3,82 -1,60 Martı GMYO 0,92 -6,12 -8,91 Martı Otel 0,78 -8,24 -14,29 Mavi Giyim 37,40 -7,20 -35,41 Mazhar Zorlu Holding 14,30 9,49 18,28 Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00 Menderes Tekstil 1,47 0,00 12,21 Mensa 0,27 -3,57 -15,62 Merit Turizm 14,50 -5,72 -25,41 Merko Gıda 1,24 5,08 18,10 Metal Gayrimenkul 0,76 -8,43 -16,48 Metemtur Otelcilik 1,61 -5,85 -9,55 Metro Holding 1,32 4,76 -4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 1,12 -8,16 Metro Yatırım Ortaklığı 3,87 9,94 -52,34 Migros Ticaret 28,86 9,98 19,16 Milpa 2,17 -6,06 -0,91 Mistral GMYO 1,66 -5,68 -12,17 MLP Sağlık 12,67 -3,36 -20,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19 Mondi Tire Kutsan 6,29 -7,50 51,93 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,09 -7,71 18,63 Net Holding 1,66 -7,26 -36,15 Netaş Telekom. 10,92 -4,38 -16,39 Niğbaş Niğde Beton 6,45 2,38 4,03 Nuh Çimento 9,41 -1,98 -14,34 Nurol GMYO 2,89 -4,62 -19,05 Odaş Elektrik 1,42 -4,70 -1,78 Olmuksan-IP 3,81 -3,79 48,77 Orge Enerji Elektrik 4,18 -5,43 -15,73 Orma Orman Mahsulleri 3,50 -3,05 26,81 Osmanlı Menkul 7,26 0,14 72,86 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 -5,95 3,57 Otokar 114,50 -5,06 -22,13 Oyak Yat. Ort. 4,79 -5,89 105,58 Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 9,90 7,81 Özak GMYO 2,32 -5,69 -9,73 Özbal Çelik Boru 1,60 -2,44 -0,74 Özderici GMYO 1,32 -5,04 -15,92 Özerden Plastik 2,25 -3,43 -1,32 Panora GMYO 4,47 -2,83 -20,20 Papilon Savunma 9,78 -1,41 26,19 Park Elek.Madencilik 3,19 -4,49 4,59 Parsan 12,94 -4,99 -23,61 Pegasus 55,45 -9,98 -35,82 Peker GMYO 3,21 1,58 2,56 Penguen Gıda 4,13 9,84 99,52 Pera GMYO 0,79 -4,82 -15,96 Pergamon Dış Ticaret 7,85 -3,92 -2,12 Petkim 3,36 -2,33 -11,81 Petrokent Turizm 137,50 -4,98 7,34 Pınar Et ve Un 14,90 9,96 62,49 Pınar Su 3,50 9,72 50,86 Pınar Süt 14,95 9,77 18,00 Plastikkart 9,62 -1,23 3,78 Polisan Holding 2,09 -5,43 -30,74 Politeknik Metal 69,00 -1,43 -9,30 Prizma Press Matbaacılık 3,58 -8,67 -16,74 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,30 -0,02 5,64 QNB Finans Fin. Kir. 102,10 -4,13 -20,91 QNB Finansbank 43,00 0,80 14,67 Ral Yatırım Holding 6,71 -2,61 -1,32 Ray Sigorta 3,72 -5,58 8,77 Reysaş GMYO 5,94 -8,05 29,41 Reysaş Lojistik 6,60 -7,82 50,68 Rhea Girişim 1,95 2,09 63,87 Rodrigo Tekstil 1,43 -3,38 -20,99 Royal Halı 1,62 -9,50 18,25 RTA Laboratuvarları 8,65 9,91 272,84 Sabancı Holding 7,51 -3,47 -17,65 Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 3,46 23,39 Salix Yatırım Holding 5,08 -0,39 -29,54 Sanel Mühendislik 4,56 -0,22 12,59 Sanifoam Sünger 7,92 10,00 58,40 Sanko Pazarlama 5,62 -4,26 -27,39 Saray Matbaacılık 1,68 -6,15 -6,15 Sarkuysan 4,93 -3,71 2,07 Sasa Polyester 8,42 -5,18 8,93 Say Reklamcılık 2,75 -4,84 22,77 Sekuro Plastik 4,13 -3,95 -22,95 Selçuk Ecza Deposu 6,98 -2,51 14,43 Selçuk Gıda 2,06 -7,62 19,77 Senkron Güvenlik 2,13 -6,99 -21,98 Serve Film Prodüksiyon 2,75 5,77 72,96 Servet GMYO 10,36 -4,60 21,88 Seyitler Kimya 10,42 0,19 53,46 Silverline Endüstri 2,12 -6,61 -1,85 Sinpaş GMYO 1,11 -9,76 -4,31 Smartiks Yazılım 8,06 -6,82 -17,84 Soda Sanayii 5,38 -1,10 -12,94 Sodaş Sodyum Sanayii 22,62 9,91 131,53 Söktaş 2,84 -4,70 7,17 Sönmez Filament 4,93 -2,95 1,02 Sönmez Pamuklu 4,94 -3,70 0,41 Sumaş Suni Tahta 8,15 -1,81 -17,68 Şeker Fin. Kir. 4,59 -0,86 -3,97 Şekerbank 0,92 -3,16 -29,77 Şişe Cam 4,67 -0,85 -11,39 Şok Marketler 9,80 4,70 -8,92 T. Halk Bankası 5,14 -3,02 -13,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,00 -9,98 0,92 T.S.K.B. 0,97 -4,90 -19,83 T.Tuborg 13,06 -2,39 9,75 Taç Tarım Ürünleri 2,76 -9,80 -11,54 Tat Gıda 7,30 9,94 19,99 TAV Havalimanları 20,12 -6,42 -25,93 Taze Kuru Gıda 7,28 0,97 0,55 Tek-Art Turizm 1,04 -7,96 -17,46 Tekfen Holding 13,80 -2,95 -28,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,05 -6,92 44,05 Temapol Polimer Plastik 4,52 -4,44 -13,41 TGS Dış Ticaret 3,69 -8,89 -20,99 Tofaş Oto. Fab. 19,07 0,05 -18,16 Torunlar GMYO 2,11 -7,86 -23,27 Trabzon Liman 9,77 -6,06 -8,35 Trabzonspor Sportif 5,44 4,62 153,02 Trakya Cam 3,17 -3,65 -9,43 Trend GMYO 2,17 -5,24 -1,36 TSKB GMYO 1,55 -6,06 15,67 Tuğçelik 3,86 -3,02 -2,28 Tukaş 12,40 5,08 0,40 Turcas Petrol 2,40 -7,34 -10,11 Turkcell 13,10 -1,21 -5,07 Tümosan Motor ve Traktör 5,06 -5,24 -21,06 Tüpraş 86,80 -4,82 -31,55 Türk Hava Yolları 10,36 -4,95 -28,35 Türk Prysmian Kablo 3,39 -6,61 30,38 Türk Telekom 6,76 -4,52 -8,28 Türk Traktör 50,00 -3,01 -5,50 Türker Proje Gayrimenkul 39,00 9,00 -7,14 Ufuk Yatırım 3,10 -6,91 20,16 Ulaşlar Turizm Yat. 1,96 -2,97 -7,55 Ulusoy Elektrik 30,70 -0,39 15,41 Ulusoy Un Sanayi 6,57 9,87 71,99 Umpaş Holding 0,51 4,08 -17,74 Uşak Seramik 1,34 -4,96 -20,71 Utopya Turizm 4,33 -6,07 -11,99 Uzertaş Boya 2,79 -2,45 25,68 Ülker Bisküvi 23,42 6,55 4,74 Ünye Çimento 4,15 0,48 -22,86 Vakıf Fin. Kir. 1,77 -5,35 -26,86 Vakıf GMYO 2,11 -2,76 -14,57 Vakıf Yat. Ort. 1,81 -5,73 -22,32 Vakıflar Bankası 4,47 -4,08 -18,87 Vakko Tekstil 4,34 -3,98 -4,41 Vanet Gıda 1,20 -3,23 -16,08 Verusa Holding 18,10 -1,58 -2,48 Verusaturk Girisim 4,46 -7,66 -17,25 Vestel 11,30 0,44 -10,46 Vestel Beyaz Eşya 17,97 -5,12 -16,81 Viking Kağıt 4,62 10,00 147,06 Yapı Kredi Koray GMYO 2,48 -6,77 2,48 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -4,90 -21,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,45 2,80 34,77 Yataş 5,74 -7,12 -21,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,75 -3,31 8,70 Yeni Gimat GMYO 11,50 -2,21 -3,94 Yeşil GMYO 0,48 -4,00 -25,00 Yeşil Yapı 0,48 -5,88 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 9,47 -5,86 -15,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.060,00 -3,66 105,77 Yonga Mobilya 10,49 -0,10 13,53 Yükselen Çelik 6,92 -2,54 12,89 Yünsa 9,53 -7,57 -5,55 Zorlu Enerji 1,17 -4,10 -28,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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