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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 36.000,00 -4,00 19,28
İş Bankası (C) 4,79 -5,15 -25,27
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 2,99 -5,97 -21,32
İş Girişim 4,15 -5,68 9,21
İş GMYO 1,37 -6,16 -22,16
İş Y. Men. Değ. 4,23 -1,86 5,05
İş Yat. Ort. 2,07 -4,17 28,47
İşbir Holding 476,10 0,00 10,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 -8,20 -9,68
İttifak Holding 2,51 0,40 -32,53
İz Hayvancılık Tarım 2,69 -6,27 2,81
İzmir Demir Çelik 9,35 -5,36 14,16
İzmir Fırça 1,91 7,91 6,11
Jantsa Jant Sanayi 47,50 -4,66 -10,69
Kafein Yazılım 12,68 -6,00 13,82
Kapital Yat. Holding 2,19 -2,67 -9,50
Kaplamin 5,34 2,89 -3,78
Kardemir (A) 2,04 -2,39 -23,02
Kardemir (B) 2,03 -2,87 -23,11
Kardemir (D) 2,03 -3,33 -23,68
Karel Elektronik 13,60 -4,70 -6,40
Karsan Otomotiv 1,35 -4,26 -14,56
Karsu Tekstil 2,25 -5,86 -30,56
Kartonsan 348,50 -2,11 -10,62
Katmerciler Ekipman 2,86 -4,98 -25,52
Kent Gıda 188,20 -3,49 7,05
Kerevitaş Gıda 3,67 4,86 12,58
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55
Kiler GMYO 2,32 -6,45 -38,79
Klimasan Klima 14,68 -6,91 -33,51
Koç Holding 15,03 -6,88 -24,88
Konfrut Gıda 7,93 5,73 1,41
Konya Çimento 205,20 -2,61 -24,36
Kordsa Teknik Tekstil 10,03 -5,38 -21,12
Koza Altın 70,10 -4,63 -5,33
Koza Madencilik 11,10 -5,13 10,67
Körfez GMYO 2,08 -6,73 -12,97
Kristal Kola 1,59 -6,47 5,30
Kron Telekomünikasyon 17,22 -6,00 35,38
Kuştur Kuşadası Turizm 24,80 -7,67 4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,72 8,18 4,24
Kütahya Porselen 6,86 -5,77 3,63
Lider Faktoring 3,20 -6,43 -12,81
Link Bilgisayar 24,52 -7,47 35,10
Logo Yazılım 63,20 -5,67 3,95
Lokman Hekim Sağlık 5,60 -3,78 -3,11
Lüks Kadife 8,42 0,48 -2,55
Makina Takım 1,36 -6,21 -27,66
Mardin Çimento 5,11 -1,73 -13,68
Marka Yatırım Holding 1,24 2,48 5,08
Marmaris Altınyunus 60,95 -4,99 -14,15
Marshall 46,78 -3,82 -1,60
Martı GMYO 0,92 -6,12 -8,91
Martı Otel 0,78 -8,24 -14,29
Mavi Giyim 37,40 -7,20 -35,41
Mazhar Zorlu Holding 14,30 9,49 18,28
Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00
Menderes Tekstil 1,47 0,00 12,21
Mensa 0,27 -3,57 -15,62
Merit Turizm 14,50 -5,72 -25,41
Merko Gıda 1,24 5,08 18,10
Metal Gayrimenkul 0,76 -8,43 -16,48
Metemtur Otelcilik 1,61 -5,85 -9,55
Metro Holding 1,32 4,76 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 1,12 -8,16
Metro Yatırım Ortaklığı 3,87 9,94 -52,34
Migros Ticaret 28,86 9,98 19,16
Milpa 2,17 -6,06 -0,91
Mistral GMYO 1,66 -5,68 -12,17
MLP Sağlık 12,67 -3,36 -20,81
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19
Mondi Tire Kutsan 6,29 -7,50 51,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,09 -7,71 18,63
Net Holding 1,66 -7,26 -36,15
Netaş Telekom. 10,92 -4,38 -16,39
Niğbaş Niğde Beton 6,45 2,38 4,03
Nuh Çimento 9,41 -1,98 -14,34
Nurol GMYO 2,89 -4,62 -19,05
Odaş Elektrik 1,42 -4,70 -1,78
Olmuksan-IP 3,81 -3,79 48,77
Orge Enerji Elektrik 4,18 -5,43 -15,73
Orma Orman Mahsulleri 3,50 -3,05 26,81
Osmanlı Menkul 7,26 0,14 72,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,74 -5,95 3,57
Otokar 114,50 -5,06 -22,13
Oyak Yat. Ort. 4,79 -5,89 105,58
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 9,90 7,81
Özak GMYO 2,32 -5,69 -9,73
Özbal Çelik Boru 1,60 -2,44 -0,74
Özderici GMYO 1,32 -5,04 -15,92
Özerden Plastik 2,25 -3,43 -1,32
Panora GMYO 4,47 -2,83 -20,20
Papilon Savunma 9,78 -1,41 26,19
Park Elek.Madencilik 3,19 -4,49 4,59
Parsan 12,94 -4,99 -23,61
Pegasus 55,45 -9,98 -35,82
Peker GMYO 3,21 1,58 2,56
Penguen Gıda 4,13 9,84 99,52
Pera GMYO 0,79 -4,82 -15,96
Pergamon Dış Ticaret 7,85 -3,92 -2,12
Petkim 3,36 -2,33 -11,81
Petrokent Turizm 137,50 -4,98 7,34
Pınar Et ve Un 14,90 9,96 62,49
Pınar Su 3,50 9,72 50,86
Pınar Süt 14,95 9,77 18,00
Plastikkart 9,62 -1,23 3,78
Polisan Holding 2,09 -5,43 -30,74
Politeknik Metal 69,00 -1,43 -9,30
Prizma Press Matbaacılık 3,58 -8,67 -16,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,30 -0,02 5,64
QNB Finans Fin. Kir. 102,10 -4,13 -20,91
QNB Finansbank 43,00 0,80 14,67
Ral Yatırım Holding 6,71 -2,61 -1,32
Ray Sigorta 3,72 -5,58 8,77
Reysaş GMYO 5,94 -8,05 29,41
Reysaş Lojistik 6,60 -7,82 50,68
Rhea Girişim 1,95 2,09 63,87
Rodrigo Tekstil 1,43 -3,38 -20,99
Royal Halı 1,62 -9,50 18,25
RTA Laboratuvarları 8,65 9,91 272,84
Sabancı Holding 7,51 -3,47 -17,65
Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 3,46 23,39
Salix Yatırım Holding 5,08 -0,39 -29,54
Sanel Mühendislik 4,56 -0,22 12,59
Sanifoam Sünger 7,92 10,00 58,40
Sanko Pazarlama 5,62 -4,26 -27,39
Saray Matbaacılık 1,68 -6,15 -6,15
Sarkuysan 4,93 -3,71 2,07
Sasa Polyester 8,42 -5,18 8,93
Say Reklamcılık 2,75 -4,84 22,77
Sekuro Plastik 4,13 -3,95 -22,95
Selçuk Ecza Deposu 6,98 -2,51 14,43
Selçuk Gıda 2,06 -7,62 19,77
Senkron Güvenlik 2,13 -6,99 -21,98
Serve Film Prodüksiyon 2,75 5,77 72,96
Servet GMYO 10,36 -4,60 21,88
Seyitler Kimya 10,42 0,19 53,46
Silverline Endüstri 2,12 -6,61 -1,85
Sinpaş GMYO 1,11 -9,76 -4,31
Smartiks Yazılım 8,06 -6,82 -17,84
Soda Sanayii 5,38 -1,10 -12,94
Sodaş Sodyum Sanayii 22,62 9,91 131,53
Söktaş 2,84 -4,70 7,17
Sönmez Filament 4,93 -2,95 1,02
Sönmez Pamuklu 4,94 -3,70 0,41
Sumaş Suni Tahta 8,15 -1,81 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,59 -0,86 -3,97
Şekerbank 0,92 -3,16 -29,77
Şişe Cam 4,67 -0,85 -11,39
Şok Marketler 9,80 4,70 -8,92
T. Halk Bankası 5,14 -3,02 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,00 -9,98 0,92
T.S.K.B. 0,97 -4,90 -19,83
T.Tuborg 13,06 -2,39 9,75
Taç Tarım Ürünleri 2,76 -9,80 -11,54
Tat Gıda 7,30 9,94 19,99
TAV Havalimanları 20,12 -6,42 -25,93
Taze Kuru Gıda 7,28 0,97 0,55
Tek-Art Turizm 1,04 -7,96 -17,46
Tekfen Holding 13,80 -2,95 -28,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,05 -6,92 44,05
Temapol Polimer Plastik 4,52 -4,44 -13,41
TGS Dış Ticaret 3,69 -8,89 -20,99
Tofaş Oto. Fab. 19,07 0,05 -18,16
Torunlar GMYO 2,11 -7,86 -23,27
Trabzon Liman 9,77 -6,06 -8,35
Trabzonspor Sportif 5,44 4,62 153,02
Trakya Cam 3,17 -3,65 -9,43
Trend GMYO 2,17 -5,24 -1,36
TSKB GMYO 1,55 -6,06 15,67
Tuğçelik 3,86 -3,02 -2,28
Tukaş 12,40 5,08 0,40
Turcas Petrol 2,40 -7,34 -10,11
Turkcell 13,10 -1,21 -5,07
Tümosan Motor ve Traktör 5,06 -5,24 -21,06
Tüpraş 86,80 -4,82 -31,55
Türk Hava Yolları 10,36 -4,95 -28,35
Türk Prysmian Kablo 3,39 -6,61 30,38
Türk Telekom 6,76 -4,52 -8,28
Türk Traktör 50,00 -3,01 -5,50
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 9,00 -7,14
Ufuk Yatırım 3,10 -6,91 20,16
Ulaşlar Turizm Yat. 1,96 -2,97 -7,55
Ulusoy Elektrik 30,70 -0,39 15,41
Ulusoy Un Sanayi 6,57 9,87 71,99
Umpaş Holding 0,51 4,08 -17,74
Uşak Seramik 1,34 -4,96 -20,71
Utopya Turizm 4,33 -6,07 -11,99
Uzertaş Boya 2,79 -2,45 25,68
Ülker Bisküvi 23,42 6,55 4,74
Ünye Çimento 4,15 0,48 -22,86
Vakıf Fin. Kir. 1,77 -5,35 -26,86
Vakıf GMYO 2,11 -2,76 -14,57
Vakıf Yat. Ort. 1,81 -5,73 -22,32
Vakıflar Bankası 4,47 -4,08 -18,87
Vakko Tekstil 4,34 -3,98 -4,41
Vanet Gıda 1,20 -3,23 -16,08
Verusa Holding 18,10 -1,58 -2,48
Verusaturk Girisim 4,46 -7,66 -17,25
Vestel 11,30 0,44 -10,46
Vestel Beyaz Eşya 17,97 -5,12 -16,81
Viking Kağıt 4,62 10,00 147,06
Yapı Kredi Koray GMYO 2,48 -6,77 2,48
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 -4,90 -21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,45 2,80 34,77
Yataş 5,74 -7,12 -21,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,75 -3,31 8,70
Yeni Gimat GMYO 11,50 -2,21 -3,94
Yeşil GMYO 0,48 -4,00 -25,00
Yeşil Yapı 0,48 -5,88 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 9,47 -5,86 -15,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.060,00 -3,66 105,77
Yonga Mobilya 10,49 -0,10 13,53
Yükselen Çelik 6,92 -2,54 12,89
Yünsa 9,53 -7,57 -5,55
Zorlu Enerji 1,17 -4,10 -28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:40 Kaynak: AA

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