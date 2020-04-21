Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.000,00 -3,45 39,16 İş Bankası (C) 4,85 -2,22 -24,34 İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52 İş Fin.Kir. 3,33 0,60 -12,37 İş Girişim 5,55 0,73 46,05 İş GMYO 1,51 0,67 -14,20 İş Y. Men. Değ. 5,04 1,20 25,16 İş Yat. Ort. 2,31 1,76 43,36 İşbir Holding 500,00 -3,83 16,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 -3,45 -9,68 İttifak Holding 2,66 -2,56 -28,49 İz Hayvancılık Tarım 2,88 -2,37 10,07 İzmir Demir Çelik 9,27 4,04 13,19 İzmir Fırça 1,88 -3,59 4,44 Jantsa Jant Sanayi 49,50 -1,00 -6,93 Kafein Yazılım 15,18 4,98 36,27 Kapital Yat. Holding 2,25 -2,60 -7,02 Kaplamin 5,69 -0,18 2,52 Kardemir (A) 2,31 -4,15 -12,83 Kardemir (B) 2,27 -0,87 -14,02 Kardemir (D) 2,21 -2,64 -16,92 Karel Elektronik 14,89 1,50 2,48 Karsan Otomotiv 1,51 -1,31 -4,43 Karsu Tekstil 2,47 0,41 -23,77 Kartonsan 365,30 1,61 -6,31 Katmerciler Ekipman 3,18 6,00 -17,19 Kent Gıda 193,00 0,57 9,78 Kerevitaş Gıda 3,80 4,40 16,56 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 -32,73 Kiler GMYO 2,51 2,87 -33,77 Klimasan Klima 15,25 -1,93 -30,93 Koç Holding 14,68 -1,48 -26,63 Konfrut Gıda 10,24 9,99 30,95 Konya Çimento 206,50 -0,43 -23,88 Kordsa Teknik Tekstil 10,31 -2,27 -18,92 Koza Altın 69,65 -1,21 -5,94 Koza Madencilik 11,15 -2,19 11,17 Körfez GMYO 2,16 -0,92 -9,62 Kristal Kola 1,59 -2,45 5,30 Kron Telekomünikasyon 20,70 6,59 62,74 Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -2,49 -0,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,51 -3,82 -8,48 Kütahya Porselen 7,06 -1,53 6,65 Lider Faktoring 3,77 -1,31 2,72 Link Bilgisayar 28,40 3,80 56,47 Logo Yazılım 71,50 10,00 17,60 Lokman Hekim Sağlık 6,27 2,62 8,48 Lüks Kadife 8,26 -2,25 -4,40 Makina Takım 1,42 -1,39 -24,47 Mardin Çimento 5,23 0,00 -11,66 Marka Yatırım Holding 1,31 -2,96 11,02 Marmaris Altınyunus 62,55 -4,58 -11,90 Marshall 46,92 -0,17 -1,30 Martı GMYO 0,98 0,00 -2,97 Martı Otel 0,80 -2,44 -12,09 Mavi Giyim 39,36 -2,33 -32,02 Mazhar Zorlu Holding 13,50 -3,78 11,66 Mega Polietilen 2,30 4,07 4,55 Menderes Tekstil 1,46 -0,68 11,45 Mensa 0,28 -3,45 -12,50 Merit Turizm 15,55 -5,76 -20,01 Merko Gıda 1,25 1,63 19,05 Metal Gayrimenkul 0,89 9,88 -2,20 Metemtur Otelcilik 1,71 0,59 -3,93 Metro Holding 1,20 -3,23 -13,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -4,02 -14,80 Metro Yatırım Ortaklığı 3,37 -3,44 -58,50 Migros Ticaret 29,08 -2,28 20,07 Milpa 2,41 0,84 10,05 Mistral GMYO 1,83 -3,68 -3,17 MLP Sağlık 12,91 0,31 -19,31 MMC San. ve Tic. Yat. 0,84 2,44 -26,32 Mondi Tire Kutsan 7,48 5,65 80,68 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,59 -3,17 22,56 Net Holding 1,80 -1,10 -30,77 Netaş Telekom. 11,99 1,52 -8,19 Niğbaş Niğde Beton 7,20 6,51 16,13 Nuh Çimento 9,50 -0,63 -13,52 Nurol GMYO 3,17 2,59 -11,20 Odaş Elektrik 1,62 0,62 12,06 Olmuksan-IP 4,07 -1,69 58,92 Orge Enerji Elektrik 4,36 -1,36 -12,10 Orma Orman Mahsulleri 4,23 9,87 53,26 Osmanlı Menkul 8,80 10,00 109,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,91 1,60 13,69 Otokar 122,00 -0,25 -17,03 Oyak Yat. Ort. 5,07 -2,69 117,60 Oylum Sınai Yatırımlar 3,34 -2,34 8,13 Özak GMYO 2,40 -1,64 -6,61 Özbal Çelik Boru 1,65 -1,79 2,37 Özderici GMYO 1,35 1,50 -14,01 Özerden Plastik 2,20 -2,22 -3,51 Panora GMYO 4,57 0,44 -18,42 Papilon Savunma 10,44 0,87 35,47 Park Elek.Madencilik 3,50 -1,96 14,75 Parsan 13,72 -3,18 -19,01 Pegasus 49,64 -3,61 -42,55 Peker GMYO 3,69 0,00 17,89 Penguen Gıda 3,60 0,00 73,91 Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70 Pergamon Dış Ticaret 8,01 1,78 -0,12 Petkim 3,41 -1,45 -10,50 Petrokent Turizm 141,00 -3,16 10,07 Pınar Et ve Un 19,05 9,99 107,74 Pınar Su 4,87 9,93 109,91 Pınar Süt 15,69 2,08 23,84 Plastikkart 9,96 -0,60 7,44 Polisan Holding 2,22 0,00 -26,43 Politeknik Metal 77,00 10,00 1,22 Prizma Press Matbaacılık 3,85 -2,78 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,00 6,11 QNB Finans Fin. Kir. 113,90 -7,77 -11,77 QNB Finansbank 54,60 -1,71 45,60 Ral Yatırım Holding 7,05 -0,42 3,68 Ray Sigorta 4,98 9,93 45,61 Reysaş GMYO 6,15 -1,60 33,99 Reysaş Lojistik 7,22 0,70 64,84 Rhea Girişim 1,85 -2,63 55,46 Rodrigo Tekstil 1,72 9,55 -4,97 Royal Halı 1,96 4,26 43,07 RTA Laboratuvarları 12,65 10,00 445,26 Sabancı Holding 7,57 -1,82 -16,99 Safkar Ege Soğutmacılık 3,41 -4,21 56,42 Salix Yatırım Holding 5,29 -0,56 -26,63 Sanel Mühendislik 4,65 -0,43 14,81 Sanifoam Sünger 7,08 5,04 41,60 Sanko Pazarlama 6,33 1,28 -18,22 Saray Matbaacılık 1,79 -2,72 0,00 Sarkuysan 5,16 -2,46 6,83 Sasa Polyester 8,31 -1,89 7,50 Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57 Sekuro Plastik 4,49 3,22 -16,23 Selçuk Ecza Deposu 7,56 3,56 26,74 Selçuk Gıda 2,45 9,87 42,44 Senkron Güvenlik 2,40 7,14 -12,09 Serve Film Prodüksiyon 3,53 -3,29 122,01 Servet GMYO 12,66 9,99 48,94 Seyitler Kimya 10,60 0,00 56,11 Silverline Endüstri 2,21 -1,34 2,31 Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79 Smartiks Yazılım 9,12 2,47 -7,03 Soda Sanayii 6,00 2,04 -2,91 Sodaş Sodyum Sanayii 20,02 0,10 108,21 Söktaş 2,95 -1,01 11,32 Sönmez Filament 5,00 0,60 2,46 Sönmez Pamuklu 5,18 2,17 5,28 Sumaş Suni Tahta 9,17 -2,76 -7,37 Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,21 -2,30 Şekerbank 0,93 -2,11 -29,01 Şişe Cam 5,07 2,01 -3,80 Şok Marketler 9,67 -1,53 -10,13 T. Halk Bankası 5,13 -1,35 -13,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,82 -3,13 -6,38 T.S.K.B. 0,99 -1,00 -18,18 T.Tuborg 13,31 0,08 11,85 Taç Tarım Ürünleri 3,08 -6,38 -1,28 Tat Gıda 7,42 1,50 21,96 TAV Havalimanları 19,15 -3,58 -29,50 Taze Kuru Gıda 7,75 9,93 7,04 Tek-Art Turizm 1,10 0,00 -12,70 Tekfen Holding 13,91 -1,77 -28,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 -1,26 49,29 Temapol Polimer Plastik 4,68 -1,68 -10,34 TGS Dış Ticaret 4,15 1,47 -11,13 Tofaş Oto. Fab. 19,80 -2,08 -15,03 Torunlar GMYO 2,26 -2,16 -17,82 Trabzon Liman 10,04 0,50 -5,82 Trabzonspor Sportif 4,36 9,82 102,79 Trakya Cam 3,53 2,32 0,86 Trend GMYO 2,41 3,43 9,55 TSKB GMYO 1,57 -1,88 17,16 Tuğçelik 4,35 -4,40 10,13 Tukaş 12,54 0,32 1,54 Turcas Petrol 2,47 -2,37 -7,49 Turkcell 13,17 -1,05 -4,57 Tümosan Motor ve Traktör 5,10 -2,30 -20,44 Tüpraş 84,35 -2,77 -33,48 Türk Hava Yolları 10,43 -1,97 -27,87 Türk Prysmian Kablo 3,60 1,98 39,25 Türk Telekom 6,83 -0,87 -7,33 Türk Traktör 52,40 1,95 -0,97 Türker Proje Gayrimenkul 38,70 -4,30 -7,86 Ufuk Yatırım 3,23 2,22 25,19 Ulaşlar Turizm Yat. 2,01 4,15 -5,19 Ulusoy Elektrik 32,78 -0,18 23,23 Ulusoy Un Sanayi 8,78 9,89 129,84 Umpaş Holding 0,47 -2,08 -24,19 Uşak Seramik 1,45 0,69 -14,20 Utopya Turizm 4,38 -2,23 -10,98 Uzertaş Boya 2,55 -2,30 14,86 Ülker Bisküvi 22,34 -2,87 -0,09 Ünye Çimento 4,75 0,64 -11,71 Vakıf Fin. Kir. 1,92 -1,03 -20,66 Vakıf GMYO 1,80 3,15 3,99 Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45 Vakıflar Bankası 4,45 -1,77 -19,24 Vakko Tekstil 4,49 -1,10 -1,10 Vanet Gıda 1,28 1,59 -10,49 Verusa Holding 18,20 -0,44 -1,94 Verusaturk Girisim 4,42 -2,43 -18,00 Vestel 11,55 2,12 -8,48 Vestel Beyaz Eşya 17,98 -0,72 -16,76 Viking Kağıt 4,44 2,54 137,43 Yapı Kredi Koray GMYO 2,56 -0,39 5,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,99 -1,00 -19,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,06 -1,71 28,55 Yataş 6,46 5,04 -11,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,91 4,95 18,63 Yeni Gimat GMYO 11,75 -0,34 -1,85 Yeşil GMYO 0,47 -2,08 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,91 -13,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,80 0,00 151,95 Yonga Mobilya 10,90 9,55 17,97 Yükselen Çelik 7,23 -4,24 17,94 Yünsa 10,04 -3,18 -0,28 Zorlu Enerji 1,21 -1,63 -25,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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