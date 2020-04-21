Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-3,45
|39,16
|İş Bankası (C)
|4,85
|-2,22
|-24,34
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,33
|0,60
|-12,37
|İş Girişim
|5,55
|0,73
|46,05
|İş GMYO
|1,51
|0,67
|-14,20
|İş Y. Men. Değ.
|5,04
|1,20
|25,16
|İş Yat. Ort.
|2,31
|1,76
|43,36
|İşbir Holding
|500,00
|-3,83
|16,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|-3,45
|-9,68
|İttifak Holding
|2,66
|-2,56
|-28,49
|İz Hayvancılık Tarım
|2,88
|-2,37
|10,07
|İzmir Demir Çelik
|9,27
|4,04
|13,19
|İzmir Fırça
|1,88
|-3,59
|4,44
|Jantsa Jant Sanayi
|49,50
|-1,00
|-6,93
|Kafein Yazılım
|15,18
|4,98
|36,27
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|-2,60
|-7,02
|Kaplamin
|5,69
|-0,18
|2,52
|Kardemir (A)
|2,31
|-4,15
|-12,83
|Kardemir (B)
|2,27
|-0,87
|-14,02
|Kardemir (D)
|2,21
|-2,64
|-16,92
|Karel Elektronik
|14,89
|1,50
|2,48
|Karsan Otomotiv
|1,51
|-1,31
|-4,43
|Karsu Tekstil
|2,47
|0,41
|-23,77
|Kartonsan
|365,30
|1,61
|-6,31
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|6,00
|-17,19
|Kent Gıda
|193,00
|0,57
|9,78
|Kerevitaş Gıda
|3,80
|4,40
|16,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,51
|2,87
|-33,77
|Klimasan Klima
|15,25
|-1,93
|-30,93
|Koç Holding
|14,68
|-1,48
|-26,63
|Konfrut Gıda
|10,24
|9,99
|30,95
|Konya Çimento
|206,50
|-0,43
|-23,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,31
|-2,27
|-18,92
|Koza Altın
|69,65
|-1,21
|-5,94
|Koza Madencilik
|11,15
|-2,19
|11,17
|Körfez GMYO
|2,16
|-0,92
|-9,62
|Kristal Kola
|1,59
|-2,45
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|20,70
|6,59
|62,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|-2,49
|-0,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,51
|-3,82
|-8,48
|Kütahya Porselen
|7,06
|-1,53
|6,65
|Lider Faktoring
|3,77
|-1,31
|2,72
|Link Bilgisayar
|28,40
|3,80
|56,47
|Logo Yazılım
|71,50
|10,00
|17,60
|Lokman Hekim Sağlık
|6,27
|2,62
|8,48
|Lüks Kadife
|8,26
|-2,25
|-4,40
|Makina Takım
|1,42
|-1,39
|-24,47
|Mardin Çimento
|5,23
|0,00
|-11,66
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-2,96
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|62,55
|-4,58
|-11,90
|Marshall
|46,92
|-0,17
|-1,30
|Martı GMYO
|0,98
|0,00
|-2,97
|Martı Otel
|0,80
|-2,44
|-12,09
|Mavi Giyim
|39,36
|-2,33
|-32,02
|Mazhar Zorlu Holding
|13,50
|-3,78
|11,66
|Mega Polietilen
|2,30
|4,07
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,46
|-0,68
|11,45
|Mensa
|0,28
|-3,45
|-12,50
|Merit Turizm
|15,55
|-5,76
|-20,01
|Merko Gıda
|1,25
|1,63
|19,05
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|9,88
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|0,59
|-3,93
|Metro Holding
|1,20
|-3,23
|-13,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,67
|-4,02
|-14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,37
|-3,44
|-58,50
|Migros Ticaret
|29,08
|-2,28
|20,07
|Milpa
|2,41
|0,84
|10,05
|Mistral GMYO
|1,83
|-3,68
|-3,17
|MLP Sağlık
|12,91
|0,31
|-19,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,84
|2,44
|-26,32
|Mondi Tire Kutsan
|7,48
|5,65
|80,68
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,59
|-3,17
|22,56
|Net Holding
|1,80
|-1,10
|-30,77
|Netaş Telekom.
|11,99
|1,52
|-8,19
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|6,51
|16,13
|Nuh Çimento
|9,50
|-0,63
|-13,52
|Nurol GMYO
|3,17
|2,59
|-11,20
|Odaş Elektrik
|1,62
|0,62
|12,06
|Olmuksan-IP
|4,07
|-1,69
|58,92
|Orge Enerji Elektrik
|4,36
|-1,36
|-12,10
|Orma Orman Mahsulleri
|4,23
|9,87
|53,26
|Osmanlı Menkul
|8,80
|10,00
|109,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,91
|1,60
|13,69
|Otokar
|122,00
|-0,25
|-17,03
|Oyak Yat. Ort.
|5,07
|-2,69
|117,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,34
|-2,34
|8,13
|Özak GMYO
|2,40
|-1,64
|-6,61
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|-1,79
|2,37
|Özderici GMYO
|1,35
|1,50
|-14,01
|Özerden Plastik
|2,20
|-2,22
|-3,51
|Panora GMYO
|4,57
|0,44
|-18,42
|Papilon Savunma
|10,44
|0,87
|35,47
|Park Elek.Madencilik
|3,50
|-1,96
|14,75
|Parsan
|13,72
|-3,18
|-19,01
|Pegasus
|49,64
|-3,61
|-42,55
|Peker GMYO
|3,69
|0,00
|17,89
|Penguen Gıda
|3,60
|0,00
|73,91
|Pera GMYO
|0,83
|1,22
|-11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|1,78
|-0,12
|Petkim
|3,41
|-1,45
|-10,50
|Petrokent Turizm
|141,00
|-3,16
|10,07
|Pınar Et ve Un
|19,05
|9,99
|107,74
|Pınar Su
|4,87
|9,93
|109,91
|Pınar Süt
|15,69
|2,08
|23,84
|Plastikkart
|9,96
|-0,60
|7,44
|Polisan Holding
|2,22
|0,00
|-26,43
|Politeknik Metal
|77,00
|10,00
|1,22
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|-2,78
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.175,50
|0,00
|6,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|113,90
|-7,77
|-11,77
|QNB Finansbank
|54,60
|-1,71
|45,60
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|-0,42
|3,68
|Ray Sigorta
|4,98
|9,93
|45,61
|Reysaş GMYO
|6,15
|-1,60
|33,99
|Reysaş Lojistik
|7,22
|0,70
|64,84
|Rhea Girişim
|1,85
|-2,63
|55,46
|Rodrigo Tekstil
|1,72
|9,55
|-4,97
|Royal Halı
|1,96
|4,26
|43,07
|RTA Laboratuvarları
|12,65
|10,00
|445,26
|Sabancı Holding
|7,57
|-1,82
|-16,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,41
|-4,21
|56,42
|Salix Yatırım Holding
|5,29
|-0,56
|-26,63
|Sanel Mühendislik
|4,65
|-0,43
|14,81
|Sanifoam Sünger
|7,08
|5,04
|41,60
|Sanko Pazarlama
|6,33
|1,28
|-18,22
|Saray Matbaacılık
|1,79
|-2,72
|0,00
|Sarkuysan
|5,16
|-2,46
|6,83
|Sasa Polyester
|8,31
|-1,89
|7,50
|Say Reklamcılık
|2,88
|-3,36
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,49
|3,22
|-16,23
|Selçuk Ecza Deposu
|7,56
|3,56
|26,74
|Selçuk Gıda
|2,45
|9,87
|42,44
|Senkron Güvenlik
|2,40
|7,14
|-12,09
|Serve Film Prodüksiyon
|3,53
|-3,29
|122,01
|Servet GMYO
|12,66
|9,99
|48,94
|Seyitler Kimya
|10,60
|0,00
|56,11
|Silverline Endüstri
|2,21
|-1,34
|2,31
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|9,12
|2,47
|-7,03
|Soda Sanayii
|6,00
|2,04
|-2,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,02
|0,10
|108,21
|Söktaş
|2,95
|-1,01
|11,32
|Sönmez Filament
|5,00
|0,60
|2,46
|Sönmez Pamuklu
|5,18
|2,17
|5,28
|Sumaş Suni Tahta
|9,17
|-2,76
|-7,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,67
|-0,21
|-2,30
|Şekerbank
|0,93
|-2,11
|-29,01
|Şişe Cam
|5,07
|2,01
|-3,80
|Şok Marketler
|9,67
|-1,53
|-10,13
|T. Halk Bankası
|5,13
|-1,35
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,82
|-3,13
|-6,38
|T.S.K.B.
|0,99
|-1,00
|-18,18
|T.Tuborg
|13,31
|0,08
|11,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,08
|-6,38
|-1,28
|Tat Gıda
|7,42
|1,50
|21,96
|TAV Havalimanları
|19,15
|-3,58
|-29,50
|Taze Kuru Gıda
|7,75
|9,93
|7,04
|Tek-Art Turizm
|1,10
|0,00
|-12,70
|Tekfen Holding
|13,91
|-1,77
|-28,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|-1,26
|49,29
|Temapol Polimer Plastik
|4,68
|-1,68
|-10,34
|TGS Dış Ticaret
|4,15
|1,47
|-11,13
|Tofaş Oto. Fab.
|19,80
|-2,08
|-15,03
|Torunlar GMYO
|2,26
|-2,16
|-17,82
|Trabzon Liman
|10,04
|0,50
|-5,82
|Trabzonspor Sportif
|4,36
|9,82
|102,79
|Trakya Cam
|3,53
|2,32
|0,86
|Trend GMYO
|2,41
|3,43
|9,55
|TSKB GMYO
|1,57
|-1,88
|17,16
|Tuğçelik
|4,35
|-4,40
|10,13
|Tukaş
|12,54
|0,32
|1,54
|Turcas Petrol
|2,47
|-2,37
|-7,49
|Turkcell
|13,17
|-1,05
|-4,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|-2,30
|-20,44
|Tüpraş
|84,35
|-2,77
|-33,48
|Türk Hava Yolları
|10,43
|-1,97
|-27,87
|Türk Prysmian Kablo
|3,60
|1,98
|39,25
|Türk Telekom
|6,83
|-0,87
|-7,33
|Türk Traktör
|52,40
|1,95
|-0,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,70
|-4,30
|-7,86
|Ufuk Yatırım
|3,23
|2,22
|25,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,01
|4,15
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|32,78
|-0,18
|23,23
|Ulusoy Un Sanayi
|8,78
|9,89
|129,84
|Umpaş Holding
|0,47
|-2,08
|-24,19
|Uşak Seramik
|1,45
|0,69
|-14,20
|Utopya Turizm
|4,38
|-2,23
|-10,98
|Uzertaş Boya
|2,55
|-2,30
|14,86
|Ülker Bisküvi
|22,34
|-2,87
|-0,09
|Ünye Çimento
|4,75
|0,64
|-11,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,92
|-1,03
|-20,66
|Vakıf GMYO
|1,80
|3,15
|3,99
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|-1,01
|-15,45
|Vakıflar Bankası
|4,45
|-1,77
|-19,24
|Vakko Tekstil
|4,49
|-1,10
|-1,10
|Vanet Gıda
|1,28
|1,59
|-10,49
|Verusa Holding
|18,20
|-0,44
|-1,94
|Verusaturk Girisim
|4,42
|-2,43
|-18,00
|Vestel
|11,55
|2,12
|-8,48
|Vestel Beyaz Eşya
|17,98
|-0,72
|-16,76
|Viking Kağıt
|4,44
|2,54
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,56
|-0,39
|5,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,99
|-1,00
|-19,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,06
|-1,71
|28,55
|Yataş
|6,46
|5,04
|-11,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,91
|4,95
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|11,75
|-0,34
|-1,85
|Yeşil GMYO
|0,47
|-2,08
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-0,91
|-13,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.419,80
|0,00
|151,95
|Yonga Mobilya
|10,90
|9,55
|17,97
|Yükselen Çelik
|7,23
|-4,24
|17,94
|Yünsa
|10,04
|-3,18
|-0,28
|Zorlu Enerji
|1,21
|-1,63
|-25,77
(Son)