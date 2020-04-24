Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,90 0,00 42,48
İş Bankası (C) 4,84 1,04 -24,49
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 2,50 95,24
İş Fin.Kir. 3,29 -0,90 -13,42
İş Girişim 5,53 -1,07 45,53
İş GMYO 1,51 -0,66 -14,20
İş Y. Men. Değ. 4,97 0,40 23,42
İş Yat. Ort. 2,30 2,22 42,74
İşbir Holding 519,00 -1,14 20,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,63 4,37 -29,30
İz Hayvancılık Tarım 3,02 3,42 15,42
İzmir Demir Çelik 9,20 0,66 12,33
İzmir Fırça 2,02 9,19 12,22
Jantsa Jant Sanayi 51,45 -0,10 -3,27
Kafein Yazılım 17,20 3,30 54,40
Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37
Kaplamin 5,79 0,35 4,32
Kardemir (A) 2,25 -0,88 -15,09
Kardemir (B) 2,25 -0,44 -14,77
Kardemir (D) 2,18 -0,46 -18,05
Karel Elektronik 16,00 0,50 10,12
Karsan Otomotiv 1,60 1,91 1,27
Karsu Tekstil 2,60 3,17 -19,75
Kartonsan 441,90 9,98 13,34
Katmerciler Ekipman 3,09 0,98 -19,53
Kent Gıda 233,50 9,99 32,82
Kerevitaş Gıda 4,24 9,84 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,39 5,41 -29,09
Kiler GMYO 2,79 9,84 -26,39
Klimasan Klima 16,07 2,75 -27,22
Koç Holding 14,66 -0,68 -26,73
Konfrut Gıda 12,38 9,95 58,31
Konya Çimento 224,00 3,08 -17,43
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 2,96 -12,55
Koza Altın 71,60 1,20 -3,31
Koza Madencilik 11,74 0,86 17,05
Körfez GMYO 2,16 0,47 -9,62
Kristal Kola 1,75 2,34 15,89
Kron Telekomünikasyon 25,02 9,93 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 0,09 -0,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 0,00 -7,27
Kütahya Porselen 8,01 9,88 21,00
Lider Faktoring 3,66 -1,35 -0,27
Link Bilgisayar 30,60 -2,05 68,60
Logo Yazılım 75,30 -4,26 23,85
Lokman Hekim Sağlık 6,40 3,23 10,73
Lüks Kadife 8,40 0,60 -2,78
Makina Takım 1,45 0,69 -22,87
Mardin Çimento 5,22 0,77 -11,82
Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02
Marmaris Altınyunus 63,40 1,44 -10,70
Marshall 47,94 -1,44 0,84
Martı GMYO 0,99 1,02 -1,98
Martı Otel 0,82 1,23 -9,89
Mavi Giyim 39,40 1,44 -31,95
Mazhar Zorlu Holding 13,80 2,22 14,14
Mega Polietilen 2,40 5,73 9,09
Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21
Mensa 0,31 6,90 -3,13
Merit Turizm 15,00 -1,90 -22,84
Merko Gıda 1,30 3,17 23,81
Metal Gayrimenkul 0,80 -5,88 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,76 0,00 -1,12
Metro Holding 1,21 -0,82 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,68 0,60 -14,29
Metro Yatırım Ortaklığı 3,24 -2,70 -60,10
Migros Ticaret 28,72 0,14 18,58
Milpa 2,58 3,20 17,81
Mistral GMYO 1,80 -0,55 -4,76
MLP Sağlık 13,48 4,50 -15,75
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 9,76 -21,05
Mondi Tire Kutsan 7,57 -2,20 82,85
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,00 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,47 5,58 29,48
Net Holding 1,79 -1,65 -31,15
Netaş Telekom. 13,29 4,48 1,76
Niğbaş Niğde Beton 7,01 3,85 13,06
Nuh Çimento 9,62 1,16 -12,42
Nurol GMYO 3,57 9,17 0,00
Odaş Elektrik 1,61 0,00 11,36
Olmuksan-IP 4,04 0,00 57,75
Orge Enerji Elektrik 4,65 3,56 -6,25
Orma Orman Mahsulleri 4,32 -6,70 56,52
Osmanlı Menkul 8,91 -1,00 112,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,91 -0,52 13,69
Otokar 123,50 -2,29 -16,01
Oyak Yat. Ort. 5,00 -0,99 114,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 0,91 7,81
Özak GMYO 2,53 1,20 -1,56
Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37
Özderici GMYO 1,37 0,74 -12,74
Özerden Plastik 2,50 3,31 9,65
Panora GMYO 5,08 9,96 -9,31
Papilon Savunma 10,91 0,55 41,57
Park Elek.Madencilik 3,34 -0,89 9,51
Parsan 13,82 0,95 -18,42
Pegasus 46,48 -4,52 -46,20
Peker GMYO 3,71 2,20 18,53
Penguen Gıda 3,53 -3,02 70,53
Pera GMYO 0,85 -2,30 -9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,06 0,75 0,50
Petkim 3,46 0,87 -9,19
Petrokent Turizm 143,40 2,43 11,94
Pınar Et ve Un 23,02 9,93 151,04
Pınar Su 5,88 9,91 153,45
Pınar Süt 15,65 -1,45 23,52
Plastikkart 10,40 2,87 12,19
Polisan Holding 2,33 1,75 -22,79
Politeknik Metal 84,70 0,00 11,34
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,83 7,06
QNB Finans Fin. Kir. 111,30 -1,07 -13,79
QNB Finansbank 57,20 1,60 52,53
Ral Yatırım Holding 7,35 2,80 8,09
Ray Sigorta 6,01 9,87 75,73
Reysaş GMYO 6,02 -1,63 31,15
Reysaş Lojistik 7,60 3,26 73,52
Rhea Girişim 1,84 0,55 54,62
Rodrigo Tekstil 2,07 9,52 14,36
Royal Halı 1,87 -1,58 36,50
RTA Laboratuvarları 15,30 9,99 559,48
Sabancı Holding 7,81 2,76 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 4,30 66,97
Salix Yatırım Holding 5,54 2,59 -23,16
Sanel Mühendislik 4,59 -0,86 13,33
Sanifoam Sünger 6,79 -0,73 35,80
Sanko Pazarlama 6,37 0,16 -17,70
Saray Matbaacılık 1,89 2,16 5,59
Sarkuysan 5,25 -0,57 8,70
Sasa Polyester 8,86 1,61 14,62
Say Reklamcılık 2,90 0,00 29,46
Sekuro Plastik 4,74 3,49 -11,57
Selçuk Ecza Deposu 7,71 1,85 29,26
Selçuk Gıda 2,50 2,04 45,35
Senkron Güvenlik 2,61 -0,76 -4,40
Serve Film Prodüksiyon 4,05 6,58 154,72
Servet GMYO 14,28 6,97 68,00
Seyitler Kimya 11,85 4,87 74,52
Silverline Endüstri 2,24 0,00 3,70
Sinpaş GMYO 0,96 -1,03 -17,24
Smartiks Yazılım 10,02 3,41 2,14
Soda Sanayii 6,18 1,64 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 4,28 137,95
Söktaş 2,91 -2,68 9,81
Sönmez Filament 5,09 0,00 4,30
Sönmez Pamuklu 5,34 -0,56 8,54
Sumaş Suni Tahta 10,84 9,94 9,49
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,43 -2,93
Şekerbank 0,96 2,13 -26,72
Şişe Cam 5,18 -1,15 -1,71
Şok Marketler 11,69 9,97 8,64
T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -0,29 -5,96
T.S.K.B. 1,02 3,03 -15,70
T.Tuborg 13,27 0,61 11,51
Taç Tarım Ürünleri 3,21 5,25 2,88
Tat Gıda 7,86 4,52 29,20
TAV Havalimanları 18,07 -4,69 -33,48
Taze Kuru Gıda 9,37 9,98 29,42
Tek-Art Turizm 1,19 5,31 -5,56
Tekfen Holding 14,50 4,47 -24,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 3,01 54,76
Temapol Polimer Plastik 4,87 1,46 -6,70
TGS Dış Ticaret 4,20 -2,78 -10,06
Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,30 -13,74
Torunlar GMYO 2,30 0,44 -16,36
Trabzon Liman 10,26 1,08 -3,75
Trabzonspor Sportif 5,10 6,47 137,21
Trakya Cam 3,46 -2,26 -1,14
Trend GMYO 2,84 7,17 29,09
TSKB GMYO 1,57 -0,63 17,16
Tuğçelik 4,36 1,63 10,38
Tukaş 13,35 6,04 8,10
Turcas Petrol 2,56 1,59 -4,12
Turkcell 13,61 0,22 -1,38
Tümosan Motor ve Traktör 5,29 1,93 -17,47
Tüpraş 85,60 0,29 -32,49
Türk Hava Yolları 10,27 -0,96 -28,98
Türk Prysmian Kablo 3,91 2,89 51,24
Türk Telekom 7,08 1,43 -3,93
Türk Traktör 54,45 1,78 2,91
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -1,52 -7,14
Ufuk Yatırım 3,89 9,89 50,78
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 -0,99 -5,66
Ulusoy Elektrik 32,38 -2,23 21,73
Ulusoy Un Sanayi 10,61 9,95 177,75
Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19
Uşak Seramik 1,47 1,38 -13,02
Utopya Turizm 4,42 0,91 -10,16
Uzertaş Boya 2,55 -3,77 14,86
Ülker Bisküvi 24,20 0,33 8,23
Ünye Çimento 4,75 -0,42 -11,71
Vakıf Fin. Kir. 1,93 0,00 -20,25
Vakıf GMYO 1,78 -0,56 2,83
Vakıf Yat. Ort. 2,03 2,01 -12,88
Vakıflar Bankası 4,45 0,45 -19,24
Vakko Tekstil 4,50 1,81 -0,88
Vanet Gıda 1,54 10,00 7,69
Verusa Holding 18,55 1,87 -0,05
Verusaturk Girisim 4,62 3,82 -14,29
Vestel 11,68 -1,10 -7,45
Vestel Beyaz Eşya 18,02 0,56 -16,57
Viking Kağıt 4,37 0,46 133,69
Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 0,38 8,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,50 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 0,62 30,30
Yataş 6,38 0,16 -13,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,94 -1,02 20,50
Yeni Gimat GMYO 12,29 1,99 2,66
Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,98 -0,40 -11,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.192,50 -9,97 144,23
Yonga Mobilya 10,50 -3,67 13,64
Yükselen Çelik 7,15 0,42 16,64
Yünsa 11,35 9,98 12,74
Zorlu Enerji 1,22 0,83 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:46 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Tartıştığı babasının arabasını kundakladı         
00:51
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi         
00:45
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?         
23:44
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!         
23:41
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı         
23:40
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti         
23:04
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı         
22:50
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti         
22:02
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 01:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]