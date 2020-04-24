Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.999,90 0,00 42,48 İş Bankası (C) 4,84 1,04 -24,49 İş Bankası (Kur.) 409.999,90 2,50 95,24 İş Fin.Kir. 3,29 -0,90 -13,42 İş Girişim 5,53 -1,07 45,53 İş GMYO 1,51 -0,66 -14,20 İş Y. Men. Değ. 4,97 0,40 23,42 İş Yat. Ort. 2,30 2,22 42,74 İşbir Holding 519,00 -1,14 20,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06 İttifak Holding 2,63 4,37 -29,30 İz Hayvancılık Tarım 3,02 3,42 15,42 İzmir Demir Çelik 9,20 0,66 12,33 İzmir Fırça 2,02 9,19 12,22 Jantsa Jant Sanayi 51,45 -0,10 -3,27 Kafein Yazılım 17,20 3,30 54,40 Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37 Kaplamin 5,79 0,35 4,32 Kardemir (A) 2,25 -0,88 -15,09 Kardemir (B) 2,25 -0,44 -14,77 Kardemir (D) 2,18 -0,46 -18,05 Karel Elektronik 16,00 0,50 10,12 Karsan Otomotiv 1,60 1,91 1,27 Karsu Tekstil 2,60 3,17 -19,75 Kartonsan 441,90 9,98 13,34 Katmerciler Ekipman 3,09 0,98 -19,53 Kent Gıda 233,50 9,99 32,82 Kerevitaş Gıda 4,24 9,84 30,06 Kervansaray Yat. Holding 0,39 5,41 -29,09 Kiler GMYO 2,79 9,84 -26,39 Klimasan Klima 16,07 2,75 -27,22 Koç Holding 14,66 -0,68 -26,73 Konfrut Gıda 12,38 9,95 58,31 Konya Çimento 224,00 3,08 -17,43 Kordsa Teknik Tekstil 11,12 2,96 -12,55 Koza Altın 71,60 1,20 -3,31 Koza Madencilik 11,74 0,86 17,05 Körfez GMYO 2,16 0,47 -9,62 Kristal Kola 1,75 2,34 15,89 Kron Telekomünikasyon 25,02 9,93 96,70 Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 0,09 -0,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 0,00 -7,27 Kütahya Porselen 8,01 9,88 21,00 Lider Faktoring 3,66 -1,35 -0,27 Link Bilgisayar 30,60 -2,05 68,60 Logo Yazılım 75,30 -4,26 23,85 Lokman Hekim Sağlık 6,40 3,23 10,73 Lüks Kadife 8,40 0,60 -2,78 Makina Takım 1,45 0,69 -22,87 Mardin Çimento 5,22 0,77 -11,82 Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02 Marmaris Altınyunus 63,40 1,44 -10,70 Marshall 47,94 -1,44 0,84 Martı GMYO 0,99 1,02 -1,98 Martı Otel 0,82 1,23 -9,89 Mavi Giyim 39,40 1,44 -31,95 Mazhar Zorlu Holding 13,80 2,22 14,14 Mega Polietilen 2,40 5,73 9,09 Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21 Mensa 0,31 6,90 -3,13 Merit Turizm 15,00 -1,90 -22,84 Merko Gıda 1,30 3,17 23,81 Metal Gayrimenkul 0,80 -5,88 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,76 0,00 -1,12 Metro Holding 1,21 -0,82 -12,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,68 0,60 -14,29 Metro Yatırım Ortaklığı 3,24 -2,70 -60,10 Migros Ticaret 28,72 0,14 18,58 Milpa 2,58 3,20 17,81 Mistral GMYO 1,80 -0,55 -4,76 MLP Sağlık 13,48 4,50 -15,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 9,76 -21,05 Mondi Tire Kutsan 7,57 -2,20 82,85 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,00 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,47 5,58 29,48 Net Holding 1,79 -1,65 -31,15 Netaş Telekom. 13,29 4,48 1,76 Niğbaş Niğde Beton 7,01 3,85 13,06 Nuh Çimento 9,62 1,16 -12,42 Nurol GMYO 3,57 9,17 0,00 Odaş Elektrik 1,61 0,00 11,36 Olmuksan-IP 4,04 0,00 57,75 Orge Enerji Elektrik 4,65 3,56 -6,25 Orma Orman Mahsulleri 4,32 -6,70 56,52 Osmanlı Menkul 8,91 -1,00 112,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,91 -0,52 13,69 Otokar 123,50 -2,29 -16,01 Oyak Yat. Ort. 5,00 -0,99 114,59 Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 0,91 7,81 Özak GMYO 2,53 1,20 -1,56 Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37 Özderici GMYO 1,37 0,74 -12,74 Özerden Plastik 2,50 3,31 9,65 Panora GMYO 5,08 9,96 -9,31 Papilon Savunma 10,91 0,55 41,57 Park Elek.Madencilik 3,34 -0,89 9,51 Parsan 13,82 0,95 -18,42 Pegasus 46,48 -4,52 -46,20 Peker GMYO 3,71 2,20 18,53 Penguen Gıda 3,53 -3,02 70,53 Pera GMYO 0,85 -2,30 -9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,06 0,75 0,50 Petkim 3,46 0,87 -9,19 Petrokent Turizm 143,40 2,43 11,94 Pınar Et ve Un 23,02 9,93 151,04 Pınar Su 5,88 9,91 153,45 Pınar Süt 15,65 -1,45 23,52 Plastikkart 10,40 2,87 12,19 Polisan Holding 2,33 1,75 -22,79 Politeknik Metal 84,70 0,00 11,34 Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,83 7,06 QNB Finans Fin. Kir. 111,30 -1,07 -13,79 QNB Finansbank 57,20 1,60 52,53 Ral Yatırım Holding 7,35 2,80 8,09 Ray Sigorta 6,01 9,87 75,73 Reysaş GMYO 6,02 -1,63 31,15 Reysaş Lojistik 7,60 3,26 73,52 Rhea Girişim 1,84 0,55 54,62 Rodrigo Tekstil 2,07 9,52 14,36 Royal Halı 1,87 -1,58 36,50 RTA Laboratuvarları 15,30 9,99 559,48 Sabancı Holding 7,81 2,76 -14,36 Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 4,30 66,97 Salix Yatırım Holding 5,54 2,59 -23,16 Sanel Mühendislik 4,59 -0,86 13,33 Sanifoam Sünger 6,79 -0,73 35,80 Sanko Pazarlama 6,37 0,16 -17,70 Saray Matbaacılık 1,89 2,16 5,59 Sarkuysan 5,25 -0,57 8,70 Sasa Polyester 8,86 1,61 14,62 Say Reklamcılık 2,90 0,00 29,46 Sekuro Plastik 4,74 3,49 -11,57 Selçuk Ecza Deposu 7,71 1,85 29,26 Selçuk Gıda 2,50 2,04 45,35 Senkron Güvenlik 2,61 -0,76 -4,40 Serve Film Prodüksiyon 4,05 6,58 154,72 Servet GMYO 14,28 6,97 68,00 Seyitler Kimya 11,85 4,87 74,52 Silverline Endüstri 2,24 0,00 3,70 Sinpaş GMYO 0,96 -1,03 -17,24 Smartiks Yazılım 10,02 3,41 2,14 Soda Sanayii 6,18 1,64 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 4,28 137,95 Söktaş 2,91 -2,68 9,81 Sönmez Filament 5,09 0,00 4,30 Sönmez Pamuklu 5,34 -0,56 8,54 Sumaş Suni Tahta 10,84 9,94 9,49 Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,43 -2,93 Şekerbank 0,96 2,13 -26,72 Şişe Cam 5,18 -1,15 -1,71 Şok Marketler 11,69 9,97 8,64 T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -0,29 -5,96 T.S.K.B. 1,02 3,03 -15,70 T.Tuborg 13,27 0,61 11,51 Taç Tarım Ürünleri 3,21 5,25 2,88 Tat Gıda 7,86 4,52 29,20 TAV Havalimanları 18,07 -4,69 -33,48 Taze Kuru Gıda 9,37 9,98 29,42 Tek-Art Turizm 1,19 5,31 -5,56 Tekfen Holding 14,50 4,47 -24,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 3,01 54,76 Temapol Polimer Plastik 4,87 1,46 -6,70 TGS Dış Ticaret 4,20 -2,78 -10,06 Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,30 -13,74 Torunlar GMYO 2,30 0,44 -16,36 Trabzon Liman 10,26 1,08 -3,75 Trabzonspor Sportif 5,10 6,47 137,21 Trakya Cam 3,46 -2,26 -1,14 Trend GMYO 2,84 7,17 29,09 TSKB GMYO 1,57 -0,63 17,16 Tuğçelik 4,36 1,63 10,38 Tukaş 13,35 6,04 8,10 Turcas Petrol 2,56 1,59 -4,12 Turkcell 13,61 0,22 -1,38 Tümosan Motor ve Traktör 5,29 1,93 -17,47 Tüpraş 85,60 0,29 -32,49 Türk Hava Yolları 10,27 -0,96 -28,98 Türk Prysmian Kablo 3,91 2,89 51,24 Türk Telekom 7,08 1,43 -3,93 Türk Traktör 54,45 1,78 2,91 Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -1,52 -7,14 Ufuk Yatırım 3,89 9,89 50,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 -0,99 -5,66 Ulusoy Elektrik 32,38 -2,23 21,73 Ulusoy Un Sanayi 10,61 9,95 177,75 Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19 Uşak Seramik 1,47 1,38 -13,02 Utopya Turizm 4,42 0,91 -10,16 Uzertaş Boya 2,55 -3,77 14,86 Ülker Bisküvi 24,20 0,33 8,23 Ünye Çimento 4,75 -0,42 -11,71 Vakıf Fin. Kir. 1,93 0,00 -20,25 Vakıf GMYO 1,78 -0,56 2,83 Vakıf Yat. Ort. 2,03 2,01 -12,88 Vakıflar Bankası 4,45 0,45 -19,24 Vakko Tekstil 4,50 1,81 -0,88 Vanet Gıda 1,54 10,00 7,69 Verusa Holding 18,55 1,87 -0,05 Verusaturk Girisim 4,62 3,82 -14,29 Vestel 11,68 -1,10 -7,45 Vestel Beyaz Eşya 18,02 0,56 -16,57 Viking Kağıt 4,37 0,46 133,69 Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 0,38 8,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,50 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 0,62 30,30 Yataş 6,38 0,16 -13,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,94 -1,02 20,50 Yeni Gimat GMYO 12,29 1,99 2,66 Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 9,98 -0,40 -11,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.192,50 -9,97 144,23 Yonga Mobilya 10,50 -3,67 13,64 Yükselen Çelik 7,15 0,42 16,64 Yünsa 11,35 9,98 12,74 Zorlu Enerji 1,22 0,83 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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