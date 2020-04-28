Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.599,80
|-2,12
|37,84
|İş Bankası (C)
|4,96
|-0,40
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|-2,44
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,36
|-0,30
|-11,58
|İş Girişim
|5,65
|1,25
|48,68
|İş GMYO
|1,52
|-2,56
|-13,64
|İş Y. Men. Değ.
|5,00
|-0,99
|24,17
|İş Yat. Ort.
|2,29
|-2,14
|42,12
|İşbir Holding
|535,10
|7,02
|24,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-1,69
|-6,45
|İttifak Holding
|2,64
|-1,86
|-29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|3,65
|9,94
|39,50
|İzmir Demir Çelik
|9,02
|-1,53
|10,13
|İzmir Fırça
|2,12
|-4,50
|17,78
|Jantsa Jant Sanayi
|52,00
|-1,23
|-2,23
|Kafein Yazılım
|16,40
|-5,69
|47,22
|Kapital Yat. Holding
|2,76
|9,96
|14,05
|Kaplamin
|5,86
|-1,51
|5,59
|Kardemir (A)
|2,26
|-0,88
|-14,72
|Kardemir (B)
|2,24
|-1,75
|-15,15
|Kardemir (D)
|2,23
|-1,33
|-16,17
|Karel Elektronik
|16,07
|-4,69
|10,60
|Karsan Otomotiv
|1,68
|1,20
|6,33
|Karsu Tekstil
|2,92
|5,42
|-9,88
|Kartonsan
|470,00
|-3,29
|20,54
|Katmerciler Ekipman
|3,26
|2,19
|-15,10
|Kent Gıda
|282,40
|9,97
|60,64
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|-4,99
|28,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-4,88
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,72
|-4,56
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,97
|-3,96
|-23,14
|Koç Holding
|14,80
|-0,74
|-26,03
|Konfrut Gıda
|11,31
|-6,06
|44,63
|Konya Çimento
|230,80
|-0,30
|-14,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,43
|0,35
|-10,11
|Koza Altın
|72,60
|-1,36
|-1,96
|Koza Madencilik
|11,80
|-4,84
|17,65
|Körfez GMYO
|2,27
|2,71
|-5,02
|Kristal Kola
|2,01
|4,69
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|30,26
|9,96
|137,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|4,33
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,58
|-3,07
|-4,24
|Kütahya Porselen
|9,69
|9,99
|46,37
|Lider Faktoring
|3,97
|4,47
|8,17
|Link Bilgisayar
|28,66
|-6,03
|57,91
|Logo Yazılım
|72,00
|-3,36
|18,42
|Lokman Hekim Sağlık
|7,74
|9,94
|33,91
|Lüks Kadife
|9,49
|9,97
|9,84
|Makina Takım
|1,54
|1,32
|-18,09
|Mardin Çimento
|5,52
|1,47
|-6,76
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-0,76
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|71,15
|2,08
|0,21
|Marshall
|49,58
|0,36
|4,29
|Martı GMYO
|1,01
|0,00
|0,00
|Martı Otel
|0,88
|0,00
|-3,30
|Mavi Giyim
|42,12
|0,29
|-27,25
|Mazhar Zorlu Holding
|13,61
|-2,79
|12,57
|Mega Polietilen
|2,56
|5,79
|16,36
|Menderes Tekstil
|1,53
|0,00
|16,79
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|15,96
|2,50
|-17,90
|Merko Gıda
|1,30
|-2,26
|23,81
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|-2,22
|-1,12
|Metro Holding
|1,29
|3,20
|-6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|4,68
|-8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,36
|0,30
|-58,62
|Migros Ticaret
|29,00
|-1,76
|19,74
|Milpa
|2,68
|-0,37
|22,37
|Mistral GMYO
|1,86
|2,20
|-1,59
|MLP Sağlık
|16,30
|9,99
|1,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|9,09
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,26
|-3,07
|75,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,74
|9,00
|55,19
|Net Holding
|1,90
|0,00
|-26,92
|Netaş Telekom.
|13,64
|-3,67
|4,44
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|3,76
|29,03
|Nuh Çimento
|9,99
|-0,20
|-9,06
|Nurol GMYO
|3,60
|1,98
|0,84
|Odaş Elektrik
|1,73
|4,22
|19,66
|Olmuksan-IP
|4,12
|-3,51
|60,88
|Orge Enerji Elektrik
|5,07
|4,11
|2,22
|Orma Orman Mahsulleri
|4,59
|2,00
|66,30
|Osmanlı Menkul
|8,50
|-3,51
|103,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,93
|-2,53
|14,88
|Otokar
|123,20
|-1,28
|-16,21
|Oyak Yat. Ort.
|4,95
|-1,98
|112,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,35
|-1,76
|8,46
|Özak GMYO
|2,62
|0,00
|1,95
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|2,41
|5,47
|Özderici GMYO
|1,45
|0,69
|-7,64
|Özerden Plastik
|2,44
|0,41
|7,02
|Panora GMYO
|5,30
|-3,11
|-5,38
|Papilon Savunma
|13,20
|10,00
|71,29
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|-4,52
|3,93
|Parsan
|14,73
|1,03
|-13,05
|Pegasus
|52,50
|2,74
|-39,24
|Peker GMYO
|3,83
|-4,01
|22,36
|Penguen Gıda
|3,36
|-2,89
|62,32
|Pera GMYO
|0,90
|2,27
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,41
|1,33
|4,86
|Petkim
|3,51
|0,00
|-7,87
|Petrokent Turizm
|164,40
|4,25
|28,34
|Pınar Et ve Un
|27,84
|9,95
|203,60
|Pınar Su
|7,10
|9,91
|206,03
|Pınar Süt
|17,75
|9,98
|40,09
|Plastikkart
|9,83
|-1,99
|6,04
|Polisan Holding
|2,44
|2,09
|-19,14
|Politeknik Metal
|92,50
|9,99
|21,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-2,60
|-13,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,90
|0,08
|7,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,90
|-1,16
|-14,10
|QNB Finansbank
|53,70
|-4,62
|43,20
|Ral Yatırım Holding
|7,79
|1,56
|14,56
|Ray Sigorta
|7,27
|9,98
|112,57
|Reysaş GMYO
|5,88
|-3,13
|28,10
|Reysaş Lojistik
|7,82
|-3,46
|78,54
|Rhea Girişim
|1,86
|-2,11
|56,30
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|9,69
|37,57
|Royal Halı
|1,95
|-0,51
|42,34
|RTA Laboratuvarları
|18,51
|9,98
|697,84
|Sabancı Holding
|7,92
|-1,49
|-13,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,70
|-3,39
|69,72
|Salix Yatırım Holding
|6,33
|9,90
|-12,21
|Sanel Mühendislik
|4,58
|-0,65
|13,09
|Sanifoam Sünger
|6,57
|-1,94
|31,40
|Sanko Pazarlama
|6,61
|1,69
|-14,60
|Saray Matbaacılık
|1,94
|-3,48
|8,38
|Sarkuysan
|5,27
|-0,57
|9,11
|Sasa Polyester
|8,79
|-2,66
|13,71
|Say Reklamcılık
|2,88
|-3,36
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,83
|-1,83
|-9,89
|Selçuk Ecza Deposu
|7,95
|-0,75
|33,28
|Selçuk Gıda
|2,32
|-4,53
|34,88
|Senkron Güvenlik
|2,74
|4,98
|0,37
|Serve Film Prodüksiyon
|3,59
|-9,80
|125,79
|Servet GMYO
|15,99
|4,85
|88,12
|Seyitler Kimya
|12,14
|0,75
|78,79
|Silverline Endüstri
|2,54
|9,96
|17,59
|Sinpaş GMYO
|0,98
|-1,01
|-15,52
|Smartiks Yazılım
|9,96
|-4,05
|1,53
|Soda Sanayii
|5,95
|-4,80
|-3,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,66
|-1,10
|125,26
|Söktaş
|2,94
|-0,68
|10,94
|Sönmez Filament
|5,94
|10,00
|21,72
|Sönmez Pamuklu
|6,07
|9,96
|23,37
|Sumaş Suni Tahta
|10,97
|-7,35
|10,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|0,82
|3,14
|Şekerbank
|1,00
|-1,96
|-23,66
|Şişe Cam
|5,02
|-2,71
|-4,74
|Şok Marketler
|12,10
|0,83
|12,45
|T. Halk Bankası
|5,18
|-1,33
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,04
|-1,82
|-5,87
|T.S.K.B.
|1,05
|-0,94
|-13,22
|T.Tuborg
|13,60
|1,64
|14,29
|Taç Tarım Ürünleri
|3,88
|9,92
|24,36
|Tat Gıda
|7,77
|-1,77
|27,72
|TAV Havalimanları
|18,06
|-3,47
|-33,52
|Taze Kuru Gıda
|11,33
|10,00
|56,49
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-1,60
|-2,38
|Tekfen Holding
|14,08
|-2,02
|-24,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,86
|9,93
|87,14
|Temapol Polimer Plastik
|5,29
|-1,12
|1,34
|TGS Dış Ticaret
|4,24
|-1,85
|-9,21
|Tofaş Oto. Fab.
|21,22
|1,53
|-8,94
|Torunlar GMYO
|2,30
|-2,54
|-16,36
|Trabzon Liman
|10,46
|-0,57
|-1,88
|Trabzonspor Sportif
|4,90
|-2,20
|127,91
|Trakya Cam
|3,38
|-2,03
|-3,43
|Trend GMYO
|2,62
|-1,87
|19,09
|TSKB GMYO
|1,65
|2,48
|23,13
|Tuğçelik
|4,81
|3,89
|21,77
|Tukaş
|14,29
|0,14
|15,71
|Turcas Petrol
|2,74
|3,79
|2,62
|Turkcell
|13,89
|0,29
|0,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,63
|2,36
|-12,17
|Tüpraş
|86,20
|0,52
|-32,02
|Türk Hava Yolları
|10,65
|-1,57
|-26,35
|Türk Prysmian Kablo
|3,80
|-3,55
|46,99
|Türk Telekom
|7,34
|0,41
|-0,41
|Türk Traktör
|56,15
|-1,84
|6,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|-0,51
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|4,09
|-4,22
|58,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,06
|-1,90
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|32,76
|1,17
|23,16
|Ulusoy Un Sanayi
|12,83
|9,94
|235,86
|Umpaş Holding
|0,49
|-2,00
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,50
|0,00
|-11,24
|Utopya Turizm
|4,72
|0,00
|-4,07
|Uzertaş Boya
|3,08
|10,00
|38,74
|Ülker Bisküvi
|23,84
|0,08
|6,62
|Ünye Çimento
|4,80
|1,27
|-10,78
|Vakıf Fin. Kir.
|1,99
|-2,45
|-17,77
|Vakıf GMYO
|1,89
|-2,58
|9,19
|Vakıf Yat. Ort.
|2,13
|-4,48
|-8,58
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-0,65
|-17,24
|Vakko Tekstil
|4,73
|2,38
|4,19
|Vanet Gıda
|1,85
|9,47
|29,37
|Verusa Holding
|18,69
|-1,11
|0,70
|Verusaturk Girisim
|4,81
|-1,43
|-10,76
|Vestel
|13,10
|2,75
|3,80
|Vestel Beyaz Eşya
|19,92
|3,37
|-7,78
|Viking Kağıt
|4,50
|-3,43
|140,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,68
|-1,47
|10,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-0,94
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,43
|2,80
|34,45
|Yataş
|6,64
|1,84
|-9,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,91
|-2,05
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|0,49
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,49
|0,00
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|0,00
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|11,39
|9,94
|1,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.993,90
|8,04
|137,48
|Yonga Mobilya
|10,75
|2,19
|16,34
|Yükselen Çelik
|7,99
|6,53
|30,34
|Yünsa
|12,57
|0,72
|24,85
|Zorlu Enerji
|1,26
|0,00
|-22,70
(Son)