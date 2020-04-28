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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 41.599,80 -2,12 37,84
İş Bankası (C) 4,96 -0,40 -22,62
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -2,44 90,48
İş Fin.Kir. 3,36 -0,30 -11,58
İş Girişim 5,65 1,25 48,68
İş GMYO 1,52 -2,56 -13,64
İş Y. Men. Değ. 5,00 -0,99 24,17
İş Yat. Ort. 2,29 -2,14 42,12
İşbir Holding 535,10 7,02 24,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -1,69 -6,45
İttifak Holding 2,64 -1,86 -29,03
İz Hayvancılık Tarım 3,65 9,94 39,50
İzmir Demir Çelik 9,02 -1,53 10,13
İzmir Fırça 2,12 -4,50 17,78
Jantsa Jant Sanayi 52,00 -1,23 -2,23
Kafein Yazılım 16,40 -5,69 47,22
Kapital Yat. Holding 2,76 9,96 14,05
Kaplamin 5,86 -1,51 5,59
Kardemir (A) 2,26 -0,88 -14,72
Kardemir (B) 2,24 -1,75 -15,15
Kardemir (D) 2,23 -1,33 -16,17
Karel Elektronik 16,07 -4,69 10,60
Karsan Otomotiv 1,68 1,20 6,33
Karsu Tekstil 2,92 5,42 -9,88
Kartonsan 470,00 -3,29 20,54
Katmerciler Ekipman 3,26 2,19 -15,10
Kent Gıda 282,40 9,97 60,64
Kerevitaş Gıda 4,19 -4,99 28,53
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -4,88 -29,09
Kiler GMYO 2,72 -4,56 -28,23
Klimasan Klima 16,97 -3,96 -23,14
Koç Holding 14,80 -0,74 -26,03
Konfrut Gıda 11,31 -6,06 44,63
Konya Çimento 230,80 -0,30 -14,93
Kordsa Teknik Tekstil 11,43 0,35 -10,11
Koza Altın 72,60 -1,36 -1,96
Koza Madencilik 11,80 -4,84 17,65
Körfez GMYO 2,27 2,71 -5,02
Kristal Kola 2,01 4,69 33,11
Kron Telekomünikasyon 30,26 9,96 137,89
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 4,33 13,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 -3,07 -4,24
Kütahya Porselen 9,69 9,99 46,37
Lider Faktoring 3,97 4,47 8,17
Link Bilgisayar 28,66 -6,03 57,91
Logo Yazılım 72,00 -3,36 18,42
Lokman Hekim Sağlık 7,74 9,94 33,91
Lüks Kadife 9,49 9,97 9,84
Makina Takım 1,54 1,32 -18,09
Mardin Çimento 5,52 1,47 -6,76
Marka Yatırım Holding 1,31 -0,76 11,02
Marmaris Altınyunus 71,15 2,08 0,21
Marshall 49,58 0,36 4,29
Martı GMYO 1,01 0,00 0,00
Martı Otel 0,88 0,00 -3,30
Mavi Giyim 42,12 0,29 -27,25
Mazhar Zorlu Holding 13,61 -2,79 12,57
Mega Polietilen 2,56 5,79 16,36
Menderes Tekstil 1,53 0,00 16,79
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 15,96 2,50 -17,90
Merko Gıda 1,30 -2,26 23,81
Metal Gayrimenkul 0,85 0,00 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,76 -2,22 -1,12
Metro Holding 1,29 3,20 -6,52
Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 4,68 -8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 3,36 0,30 -58,62
Migros Ticaret 29,00 -1,76 19,74
Milpa 2,68 -0,37 22,37
Mistral GMYO 1,86 2,20 -1,59
MLP Sağlık 16,30 9,99 1,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -5,26
Mondi Tire Kutsan 7,26 -3,07 75,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,74 9,00 55,19
Net Holding 1,90 0,00 -26,92
Netaş Telekom. 13,64 -3,67 4,44
Niğbaş Niğde Beton 8,00 3,76 29,03
Nuh Çimento 9,99 -0,20 -9,06
Nurol GMYO 3,60 1,98 0,84
Odaş Elektrik 1,73 4,22 19,66
Olmuksan-IP 4,12 -3,51 60,88
Orge Enerji Elektrik 5,07 4,11 2,22
Orma Orman Mahsulleri 4,59 2,00 66,30
Osmanlı Menkul 8,50 -3,51 103,31
Ostim Endüstriyel Yat 1,93 -2,53 14,88
Otokar 123,20 -1,28 -16,21
Oyak Yat. Ort. 4,95 -1,98 112,45
Oylum Sınai Yatırımlar 3,35 -1,76 8,46
Özak GMYO 2,62 0,00 1,95
Özbal Çelik Boru 1,70 2,41 5,47
Özderici GMYO 1,45 0,69 -7,64
Özerden Plastik 2,44 0,41 7,02
Panora GMYO 5,30 -3,11 -5,38
Papilon Savunma 13,20 10,00 71,29
Park Elek.Madencilik 3,17 -4,52 3,93
Parsan 14,73 1,03 -13,05
Pegasus 52,50 2,74 -39,24
Peker GMYO 3,83 -4,01 22,36
Penguen Gıda 3,36 -2,89 62,32
Pera GMYO 0,90 2,27 -4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,41 1,33 4,86
Petkim 3,51 0,00 -7,87
Petrokent Turizm 164,40 4,25 28,34
Pınar Et ve Un 27,84 9,95 203,60
Pınar Su 7,10 9,91 206,03
Pınar Süt 17,75 9,98 40,09
Plastikkart 9,83 -1,99 6,04
Polisan Holding 2,44 2,09 -19,14
Politeknik Metal 92,50 9,99 21,60
Prizma Press Matbaacılık 3,74 -2,60 -13,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,90 0,08 7,23
QNB Finans Fin. Kir. 110,90 -1,16 -14,10
QNB Finansbank 53,70 -4,62 43,20
Ral Yatırım Holding 7,79 1,56 14,56
Ray Sigorta 7,27 9,98 112,57
Reysaş GMYO 5,88 -3,13 28,10
Reysaş Lojistik 7,82 -3,46 78,54
Rhea Girişim 1,86 -2,11 56,30
Rodrigo Tekstil 2,49 9,69 37,57
Royal Halı 1,95 -0,51 42,34
RTA Laboratuvarları 18,51 9,98 697,84
Sabancı Holding 7,92 -1,49 -13,15
Safkar Ege Soğutmacılık 3,70 -3,39 69,72
Salix Yatırım Holding 6,33 9,90 -12,21
Sanel Mühendislik 4,58 -0,65 13,09
Sanifoam Sünger 6,57 -1,94 31,40
Sanko Pazarlama 6,61 1,69 -14,60
Saray Matbaacılık 1,94 -3,48 8,38
Sarkuysan 5,27 -0,57 9,11
Sasa Polyester 8,79 -2,66 13,71
Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57
Sekuro Plastik 4,83 -1,83 -9,89
Selçuk Ecza Deposu 7,95 -0,75 33,28
Selçuk Gıda 2,32 -4,53 34,88
Senkron Güvenlik 2,74 4,98 0,37
Serve Film Prodüksiyon 3,59 -9,80 125,79
Servet GMYO 15,99 4,85 88,12
Seyitler Kimya 12,14 0,75 78,79
Silverline Endüstri 2,54 9,96 17,59
Sinpaş GMYO 0,98 -1,01 -15,52
Smartiks Yazılım 9,96 -4,05 1,53
Soda Sanayii 5,95 -4,80 -3,72
Sodaş Sodyum Sanayii 21,66 -1,10 125,26
Söktaş 2,94 -0,68 10,94
Sönmez Filament 5,94 10,00 21,72
Sönmez Pamuklu 6,07 9,96 23,37
Sumaş Suni Tahta 10,97 -7,35 10,81
Şeker Fin. Kir. 4,93 0,82 3,14
Şekerbank 1,00 -1,96 -23,66
Şişe Cam 5,02 -2,71 -4,74
Şok Marketler 12,10 0,83 12,45
T. Halk Bankası 5,18 -1,33 -12,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,04 -1,82 -5,87
T.S.K.B. 1,05 -0,94 -13,22
T.Tuborg 13,60 1,64 14,29
Taç Tarım Ürünleri 3,88 9,92 24,36
Tat Gıda 7,77 -1,77 27,72
TAV Havalimanları 18,06 -3,47 -33,52
Taze Kuru Gıda 11,33 10,00 56,49
Tek-Art Turizm 1,23 -1,60 -2,38
Tekfen Holding 14,08 -2,02 -24,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,86 9,93 87,14
Temapol Polimer Plastik 5,29 -1,12 1,34
TGS Dış Ticaret 4,24 -1,85 -9,21
Tofaş Oto. Fab. 21,22 1,53 -8,94
Torunlar GMYO 2,30 -2,54 -16,36
Trabzon Liman 10,46 -0,57 -1,88
Trabzonspor Sportif 4,90 -2,20 127,91
Trakya Cam 3,38 -2,03 -3,43
Trend GMYO 2,62 -1,87 19,09
TSKB GMYO 1,65 2,48 23,13
Tuğçelik 4,81 3,89 21,77
Tukaş 14,29 0,14 15,71
Turcas Petrol 2,74 3,79 2,62
Turkcell 13,89 0,29 0,65
Tümosan Motor ve Traktör 5,63 2,36 -12,17
Tüpraş 86,20 0,52 -32,02
Türk Hava Yolları 10,65 -1,57 -26,35
Türk Prysmian Kablo 3,80 -3,55 46,99
Türk Telekom 7,34 0,41 -0,41
Türk Traktör 56,15 -1,84 6,12
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -0,51 -7,14
Ufuk Yatırım 4,09 -4,22 58,53
Ulaşlar Turizm Yat. 2,06 -1,90 -2,83
Ulusoy Elektrik 32,76 1,17 23,16
Ulusoy Un Sanayi 12,83 9,94 235,86
Umpaş Holding 0,49 -2,00 -20,97
Uşak Seramik 1,50 0,00 -11,24
Utopya Turizm 4,72 0,00 -4,07
Uzertaş Boya 3,08 10,00 38,74
Ülker Bisküvi 23,84 0,08 6,62
Ünye Çimento 4,80 1,27 -10,78
Vakıf Fin. Kir. 1,99 -2,45 -17,77
Vakıf GMYO 1,89 -2,58 9,19
Vakıf Yat. Ort. 2,13 -4,48 -8,58
Vakıflar Bankası 4,56 -0,65 -17,24
Vakko Tekstil 4,73 2,38 4,19
Vanet Gıda 1,85 9,47 29,37
Verusa Holding 18,69 -1,11 0,70
Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -10,76
Vestel 13,10 2,75 3,80
Vestel Beyaz Eşya 19,92 3,37 -7,78
Viking Kağıt 4,50 -3,43 140,64
Yapı Kredi Koray GMYO 2,68 -1,47 10,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -0,94 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,43 2,80 34,45
Yataş 6,64 1,84 -9,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,91 -2,05 18,63
Yeni Gimat GMYO 12,23 0,49 2,16
Yeşil GMYO 0,49 0,00 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 0,00 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 11,39 9,94 1,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.993,90 8,04 137,48
Yonga Mobilya 10,75 2,19 16,34
Yükselen Çelik 7,99 6,53 30,34
Yünsa 12,57 0,72 24,85
Zorlu Enerji 1,26 0,00 -22,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:44 Kaynak: AA


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