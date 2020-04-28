Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.599,80 -2,12 37,84 İş Bankası (C) 4,96 -0,40 -22,62 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -2,44 90,48 İş Fin.Kir. 3,36 -0,30 -11,58 İş Girişim 5,65 1,25 48,68 İş GMYO 1,52 -2,56 -13,64 İş Y. Men. Değ. 5,00 -0,99 24,17 İş Yat. Ort. 2,29 -2,14 42,12 İşbir Holding 535,10 7,02 24,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -1,69 -6,45 İttifak Holding 2,64 -1,86 -29,03 İz Hayvancılık Tarım 3,65 9,94 39,50 İzmir Demir Çelik 9,02 -1,53 10,13 İzmir Fırça 2,12 -4,50 17,78 Jantsa Jant Sanayi 52,00 -1,23 -2,23 Kafein Yazılım 16,40 -5,69 47,22 Kapital Yat. Holding 2,76 9,96 14,05 Kaplamin 5,86 -1,51 5,59 Kardemir (A) 2,26 -0,88 -14,72 Kardemir (B) 2,24 -1,75 -15,15 Kardemir (D) 2,23 -1,33 -16,17 Karel Elektronik 16,07 -4,69 10,60 Karsan Otomotiv 1,68 1,20 6,33 Karsu Tekstil 2,92 5,42 -9,88 Kartonsan 470,00 -3,29 20,54 Katmerciler Ekipman 3,26 2,19 -15,10 Kent Gıda 282,40 9,97 60,64 Kerevitaş Gıda 4,19 -4,99 28,53 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -4,88 -29,09 Kiler GMYO 2,72 -4,56 -28,23 Klimasan Klima 16,97 -3,96 -23,14 Koç Holding 14,80 -0,74 -26,03 Konfrut Gıda 11,31 -6,06 44,63 Konya Çimento 230,80 -0,30 -14,93 Kordsa Teknik Tekstil 11,43 0,35 -10,11 Koza Altın 72,60 -1,36 -1,96 Koza Madencilik 11,80 -4,84 17,65 Körfez GMYO 2,27 2,71 -5,02 Kristal Kola 2,01 4,69 33,11 Kron Telekomünikasyon 30,26 9,96 137,89 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 4,33 13,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 -3,07 -4,24 Kütahya Porselen 9,69 9,99 46,37 Lider Faktoring 3,97 4,47 8,17 Link Bilgisayar 28,66 -6,03 57,91 Logo Yazılım 72,00 -3,36 18,42 Lokman Hekim Sağlık 7,74 9,94 33,91 Lüks Kadife 9,49 9,97 9,84 Makina Takım 1,54 1,32 -18,09 Mardin Çimento 5,52 1,47 -6,76 Marka Yatırım Holding 1,31 -0,76 11,02 Marmaris Altınyunus 71,15 2,08 0,21 Marshall 49,58 0,36 4,29 Martı GMYO 1,01 0,00 0,00 Martı Otel 0,88 0,00 -3,30 Mavi Giyim 42,12 0,29 -27,25 Mazhar Zorlu Holding 13,61 -2,79 12,57 Mega Polietilen 2,56 5,79 16,36 Menderes Tekstil 1,53 0,00 16,79 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 15,96 2,50 -17,90 Merko Gıda 1,30 -2,26 23,81 Metal Gayrimenkul 0,85 0,00 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,76 -2,22 -1,12 Metro Holding 1,29 3,20 -6,52 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 4,68 -8,67 Metro Yatırım Ortaklığı 3,36 0,30 -58,62 Migros Ticaret 29,00 -1,76 19,74 Milpa 2,68 -0,37 22,37 Mistral GMYO 1,86 2,20 -1,59 MLP Sağlık 16,30 9,99 1,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -5,26 Mondi Tire Kutsan 7,26 -3,07 75,36 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,74 9,00 55,19 Net Holding 1,90 0,00 -26,92 Netaş Telekom. 13,64 -3,67 4,44 Niğbaş Niğde Beton 8,00 3,76 29,03 Nuh Çimento 9,99 -0,20 -9,06 Nurol GMYO 3,60 1,98 0,84 Odaş Elektrik 1,73 4,22 19,66 Olmuksan-IP 4,12 -3,51 60,88 Orge Enerji Elektrik 5,07 4,11 2,22 Orma Orman Mahsulleri 4,59 2,00 66,30 Osmanlı Menkul 8,50 -3,51 103,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,93 -2,53 14,88 Otokar 123,20 -1,28 -16,21 Oyak Yat. Ort. 4,95 -1,98 112,45 Oylum Sınai Yatırımlar 3,35 -1,76 8,46 Özak GMYO 2,62 0,00 1,95 Özbal Çelik Boru 1,70 2,41 5,47 Özderici GMYO 1,45 0,69 -7,64 Özerden Plastik 2,44 0,41 7,02 Panora GMYO 5,30 -3,11 -5,38 Papilon Savunma 13,20 10,00 71,29 Park Elek.Madencilik 3,17 -4,52 3,93 Parsan 14,73 1,03 -13,05 Pegasus 52,50 2,74 -39,24 Peker GMYO 3,83 -4,01 22,36 Penguen Gıda 3,36 -2,89 62,32 Pera GMYO 0,90 2,27 -4,26 Pergamon Dış Ticaret 8,41 1,33 4,86 Petkim 3,51 0,00 -7,87 Petrokent Turizm 164,40 4,25 28,34 Pınar Et ve Un 27,84 9,95 203,60 Pınar Su 7,10 9,91 206,03 Pınar Süt 17,75 9,98 40,09 Plastikkart 9,83 -1,99 6,04 Polisan Holding 2,44 2,09 -19,14 Politeknik Metal 92,50 9,99 21,60 Prizma Press Matbaacılık 3,74 -2,60 -13,02 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,90 0,08 7,23 QNB Finans Fin. Kir. 110,90 -1,16 -14,10 QNB Finansbank 53,70 -4,62 43,20 Ral Yatırım Holding 7,79 1,56 14,56 Ray Sigorta 7,27 9,98 112,57 Reysaş GMYO 5,88 -3,13 28,10 Reysaş Lojistik 7,82 -3,46 78,54 Rhea Girişim 1,86 -2,11 56,30 Rodrigo Tekstil 2,49 9,69 37,57 Royal Halı 1,95 -0,51 42,34 RTA Laboratuvarları 18,51 9,98 697,84 Sabancı Holding 7,92 -1,49 -13,15 Safkar Ege Soğutmacılık 3,70 -3,39 69,72 Salix Yatırım Holding 6,33 9,90 -12,21 Sanel Mühendislik 4,58 -0,65 13,09 Sanifoam Sünger 6,57 -1,94 31,40 Sanko Pazarlama 6,61 1,69 -14,60 Saray Matbaacılık 1,94 -3,48 8,38 Sarkuysan 5,27 -0,57 9,11 Sasa Polyester 8,79 -2,66 13,71 Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57 Sekuro Plastik 4,83 -1,83 -9,89 Selçuk Ecza Deposu 7,95 -0,75 33,28 Selçuk Gıda 2,32 -4,53 34,88 Senkron Güvenlik 2,74 4,98 0,37 Serve Film Prodüksiyon 3,59 -9,80 125,79 Servet GMYO 15,99 4,85 88,12 Seyitler Kimya 12,14 0,75 78,79 Silverline Endüstri 2,54 9,96 17,59 Sinpaş GMYO 0,98 -1,01 -15,52 Smartiks Yazılım 9,96 -4,05 1,53 Soda Sanayii 5,95 -4,80 -3,72 Sodaş Sodyum Sanayii 21,66 -1,10 125,26 Söktaş 2,94 -0,68 10,94 Sönmez Filament 5,94 10,00 21,72 Sönmez Pamuklu 6,07 9,96 23,37 Sumaş Suni Tahta 10,97 -7,35 10,81 Şeker Fin. Kir. 4,93 0,82 3,14 Şekerbank 1,00 -1,96 -23,66 Şişe Cam 5,02 -2,71 -4,74 Şok Marketler 12,10 0,83 12,45 T. Halk Bankası 5,18 -1,33 -12,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,04 -1,82 -5,87 T.S.K.B. 1,05 -0,94 -13,22 T.Tuborg 13,60 1,64 14,29 Taç Tarım Ürünleri 3,88 9,92 24,36 Tat Gıda 7,77 -1,77 27,72 TAV Havalimanları 18,06 -3,47 -33,52 Taze Kuru Gıda 11,33 10,00 56,49 Tek-Art Turizm 1,23 -1,60 -2,38 Tekfen Holding 14,08 -2,02 -24,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,86 9,93 87,14 Temapol Polimer Plastik 5,29 -1,12 1,34 TGS Dış Ticaret 4,24 -1,85 -9,21 Tofaş Oto. Fab. 21,22 1,53 -8,94 Torunlar GMYO 2,30 -2,54 -16,36 Trabzon Liman 10,46 -0,57 -1,88 Trabzonspor Sportif 4,90 -2,20 127,91 Trakya Cam 3,38 -2,03 -3,43 Trend GMYO 2,62 -1,87 19,09 TSKB GMYO 1,65 2,48 23,13 Tuğçelik 4,81 3,89 21,77 Tukaş 14,29 0,14 15,71 Turcas Petrol 2,74 3,79 2,62 Turkcell 13,89 0,29 0,65 Tümosan Motor ve Traktör 5,63 2,36 -12,17 Tüpraş 86,20 0,52 -32,02 Türk Hava Yolları 10,65 -1,57 -26,35 Türk Prysmian Kablo 3,80 -3,55 46,99 Türk Telekom 7,34 0,41 -0,41 Türk Traktör 56,15 -1,84 6,12 Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -0,51 -7,14 Ufuk Yatırım 4,09 -4,22 58,53 Ulaşlar Turizm Yat. 2,06 -1,90 -2,83 Ulusoy Elektrik 32,76 1,17 23,16 Ulusoy Un Sanayi 12,83 9,94 235,86 Umpaş Holding 0,49 -2,00 -20,97 Uşak Seramik 1,50 0,00 -11,24 Utopya Turizm 4,72 0,00 -4,07 Uzertaş Boya 3,08 10,00 38,74 Ülker Bisküvi 23,84 0,08 6,62 Ünye Çimento 4,80 1,27 -10,78 Vakıf Fin. Kir. 1,99 -2,45 -17,77 Vakıf GMYO 1,89 -2,58 9,19 Vakıf Yat. Ort. 2,13 -4,48 -8,58 Vakıflar Bankası 4,56 -0,65 -17,24 Vakko Tekstil 4,73 2,38 4,19 Vanet Gıda 1,85 9,47 29,37 Verusa Holding 18,69 -1,11 0,70 Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -10,76 Vestel 13,10 2,75 3,80 Vestel Beyaz Eşya 19,92 3,37 -7,78 Viking Kağıt 4,50 -3,43 140,64 Yapı Kredi Koray GMYO 2,68 -1,47 10,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -0,94 -15,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,43 2,80 34,45 Yataş 6,64 1,84 -9,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,91 -2,05 18,63 Yeni Gimat GMYO 12,23 0,49 2,16 Yeşil GMYO 0,49 0,00 -23,44 Yeşil Yapı 0,49 0,00 -25,76 Yeşil Yatırım Holding 11,39 9,94 1,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.993,90 8,04 137,48 Yonga Mobilya 10,75 2,19 16,34 Yükselen Çelik 7,99 6,53 30,34 Yünsa 12,57 0,72 24,85 Zorlu Enerji 1,26 0,00 -22,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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