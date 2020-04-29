Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.498,90 -5,05 30,88
İş Bankası (C) 5,01 1,01 -21,84
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,39 0,89 -10,79
İş Girişim 5,76 1,95 51,58
İş GMYO 1,55 1,97 -11,93
İş Y. Men. Değ. 5,22 4,40 29,63
İş Yat. Ort. 2,31 0,87 43,36
İşbir Holding 539,70 0,86 25,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 1,72 -4,84
İttifak Holding 2,68 1,52 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 4,01 9,86 53,26
İzmir Demir Çelik 9,28 2,88 13,31
İzmir Fırça 2,03 -4,25 12,78
Jantsa Jant Sanayi 51,80 -0,38 -2,61
Kafein Yazılım 18,04 10,00 61,94
Kapital Yat. Holding 2,87 3,99 18,60
Kaplamin 6,18 5,46 11,35
Kardemir (A) 2,27 0,44 -14,34
Kardemir (B) 2,24 0,00 -15,15
Kardemir (D) 2,25 0,90 -15,41
Karel Elektronik 16,90 5,16 16,31
Karsan Otomotiv 1,70 1,19 7,59
Karsu Tekstil 3,02 3,42 -6,79
Kartonsan 448,30 -4,62 14,98
Katmerciler Ekipman 3,31 1,53 -13,80
Kent Gıda 310,60 9,99 76,68
Kerevitaş Gıda 4,20 0,24 28,83
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 -29,09
Kiler GMYO 2,77 1,84 -26,91
Klimasan Klima 17,07 0,59 -22,69
Koç Holding 15,09 1,96 -24,58
Konfrut Gıda 11,38 0,62 45,52
Konya Çimento 232,90 0,91 -14,15
Kordsa Teknik Tekstil 11,52 0,79 -9,40
Koza Altın 72,45 -0,21 -2,16
Koza Madencilik 11,75 -0,42 17,15
Körfez GMYO 2,38 4,85 -0,42
Kristal Kola 1,90 -5,47 25,83
Kron Telekomünikasyon 27,24 -9,98 114,15
Kuştur Kuşadası Turizm 25,04 -7,26 5,65
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 2,53 -1,82
Kütahya Porselen 10,65 9,91 60,88
Lider Faktoring 3,92 -1,26 6,81
Link Bilgisayar 29,68 3,56 63,53
Logo Yazılım 73,95 2,71 21,63
Lokman Hekim Sağlık 7,12 -8,01 23,18
Lüks Kadife 9,45 -0,42 9,37
Makina Takım 1,59 3,25 -15,43
Mardin Çimento 5,45 -1,27 -7,94
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 69,60 -2,18 -1,97
Marshall 49,86 0,56 4,88
Martı GMYO 1,05 3,96 3,96
Martı Otel 0,87 -1,14 -4,40
Mavi Giyim 41,80 -0,76 -27,81
Mazhar Zorlu Holding 13,63 0,15 12,74
Mega Polietilen 2,63 2,73 19,55
Menderes Tekstil 1,54 0,65 17,56
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 16,02 0,38 -17,59
Merko Gıda 1,43 10,00 36,19
Metal Gayrimenkul 0,85 0,00 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,77 0,57 -0,56
Metro Holding 1,29 0,00 -6,52
Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 -0,56 -9,18
Metro Yatırım Ortaklığı 3,35 -0,30 -58,74
Migros Ticaret 30,30 4,48 25,10
Milpa 2,94 9,70 34,25
Mistral GMYO 1,91 2,69 1,06
MLP Sağlık 15,16 -6,99 -5,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,18 9,26 3,51
Mondi Tire Kutsan 7,27 0,14 75,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,74 -5,07 47,33
Net Holding 2,04 7,37 -21,54
Netaş Telekom. 13,83 1,39 5,90
Niğbaş Niğde Beton 8,22 2,75 32,58
Nuh Çimento 10,05 0,60 -8,51
Nurol GMYO 3,56 -1,11 -0,28
Odaş Elektrik 1,85 6,94 27,96
Olmuksan-IP 4,22 2,43 64,78
Orge Enerji Elektrik 5,08 0,20 2,42
Orma Orman Mahsulleri 4,53 -1,31 64,13
Osmanlı Menkul 8,30 -2,35 98,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,96 1,55 16,67
Otokar 123,00 -0,16 -16,35
Oyak Yat. Ort. 5,10 3,03 118,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,46 3,28 12,02
Özak GMYO 2,72 3,82 5,84
Özbal Çelik Boru 1,70 0,00 5,47
Özderici GMYO 1,59 9,66 1,27
Özerden Plastik 2,43 -0,41 6,58
Panora GMYO 5,25 -0,94 -6,28
Papilon Savunma 13,47 2,05 74,79
Park Elek.Madencilik 3,14 -0,95 2,95
Parsan 14,67 -0,41 -13,40
Pegasus 51,00 -2,86 -40,97
Peker GMYO 3,90 1,83 24,60
Penguen Gıda 3,42 1,79 65,22
Pera GMYO 0,92 2,22 -2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,37 -0,48 4,36
Petkim 3,60 2,56 -5,51
Petrokent Turizm 161,10 -2,01 25,76
Pınar Et ve Un 30,62 9,99 233,91
Pınar Su 7,81 10,00 236,64
Pınar Süt 19,52 9,97 54,06
Plastikkart 9,79 -0,41 5,61
Polisan Holding 2,53 3,69 -16,16
Politeknik Metal 101,70 9,95 33,69
Prizma Press Matbaacılık 3,92 4,81 -8,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,10 0,10 7,34
QNB Finans Fin. Kir. 110,10 -0,72 -14,72
QNB Finansbank 52,50 -2,23 40,00
Ral Yatırım Holding 8,19 5,13 20,44
Ray Sigorta 7,99 9,90 133,63
Reysaş GMYO 5,82 -1,02 26,80
Reysaş Lojistik 7,87 0,64 79,68
Rhea Girişim 1,88 1,08 57,98
Rodrigo Tekstil 2,73 9,64 50,83
Royal Halı 1,86 -4,62 35,77
RTA Laboratuvarları 20,36 9,99 777,59
Sabancı Holding 8,09 2,15 -11,29
Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 4,05 76,61
Salix Yatırım Holding 6,64 4,90 -7,91
Sanel Mühendislik 4,61 0,66 13,83
Sanifoam Sünger 7,02 6,85 40,40
Sanko Pazarlama 6,91 4,54 -10,72
Saray Matbaacılık 1,98 2,06 10,61
Sarkuysan 5,79 9,87 19,88
Sasa Polyester 8,89 1,14 15,01
Say Reklamcılık 2,85 -1,04 27,23
Sekuro Plastik 4,81 -0,41 -10,26
Selçuk Ecza Deposu 8,01 0,75 34,29
Selçuk Gıda 2,38 2,59 38,37
Senkron Güvenlik 2,94 7,30 7,69
Serve Film Prodüksiyon 3,94 9,75 147,80
Servet GMYO 15,64 -2,19 84,00
Seyitler Kimya 12,30 1,32 81,15
Silverline Endüstri 2,47 -2,76 14,35
Sinpaş GMYO 1,07 9,18 -7,76
Smartiks Yazılım 10,75 7,93 9,58
Soda Sanayii 5,77 -3,03 -6,63
Sodaş Sodyum Sanayii 20,00 -7,66 108,00
Söktaş 2,97 1,02 12,08
Sönmez Filament 6,53 9,93 33,81
Sönmez Pamuklu 6,67 9,88 35,57
Sumaş Suni Tahta 11,30 3,01 14,14
Şeker Fin. Kir. 5,05 2,43 5,65
Şekerbank 1,01 1,00 -22,90
Şişe Cam 4,85 -3,39 -7,97
Şok Marketler 11,55 -4,55 7,34
T. Halk Bankası 5,23 0,97 -11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,80 -0,58 -6,42
T.S.K.B. 1,05 0,00 -13,22
T.Tuborg 13,76 1,18 15,63
Taç Tarım Ürünleri 4,26 9,79 36,54
Tat Gıda 8,32 7,08 36,76
TAV Havalimanları 17,91 -0,83 -34,07
Taze Kuru Gıda 12,46 9,97 72,10
Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -2,38
Tekfen Holding 14,16 0,57 -23,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,67 -2,42 82,62
Temapol Polimer Plastik 5,16 -2,46 -1,15
TGS Dış Ticaret 4,37 3,07 -6,42
Tofaş Oto. Fab. 22,20 4,62 -4,73
Torunlar GMYO 2,34 1,74 -14,91
Trabzon Liman 10,49 0,29 -1,59
Trabzonspor Sportif 5,07 3,47 135,81
Trakya Cam 3,27 -3,25 -6,57
Trend GMYO 2,66 1,53 20,91
TSKB GMYO 1,81 9,70 35,07
Tuğçelik 4,84 0,62 22,53
Tukaş 14,35 0,42 16,19
Turcas Petrol 2,77 1,09 3,75
Turkcell 13,89 0,00 0,65
Tümosan Motor ve Traktör 5,72 1,60 -10,76
Tüpraş 88,90 3,13 -29,89
Türk Hava Yolları 10,62 -0,28 -26,56
Türk Prysmian Kablo 3,71 -2,37 43,51
Türk Telekom 7,47 1,77 1,36
Türk Traktör 57,80 2,94 9,24
Türker Proje Gayrimenkul 38,74 -0,67 -7,76
Ufuk Yatırım 3,90 -4,65 51,16
Ulaşlar Turizm Yat. 2,05 -0,49 -3,30
Ulusoy Elektrik 32,60 -0,49 22,56
Ulusoy Un Sanayi 14,11 9,98 269,37
Umpaş Holding 0,49 0,00 -20,97
Uşak Seramik 1,54 2,67 -8,88
Utopya Turizm 4,73 0,21 -3,86
Uzertaş Boya 3,19 3,57 43,69
Ülker Bisküvi 23,96 0,50 7,16
Ünye Çimento 4,84 0,83 -10,04
Vakıf Fin. Kir. 2,02 1,51 -16,53
Vakıf GMYO 1,96 3,70 13,23
Vakıf Yat. Ort. 2,11 -0,94 -9,44
Vakıflar Bankası 4,59 0,66 -16,70
Vakko Tekstil 4,85 2,54 6,83
Vanet Gıda 2,03 9,73 41,96
Verusa Holding 19,33 3,42 4,15
Verusaturk Girisim 5,12 6,44 -5,01
Vestel 13,17 0,53 4,36
Vestel Beyaz Eşya 19,92 0,00 -7,78
Viking Kağıt 4,55 1,11 143,32
Yapı Kredi Koray GMYO 2,70 0,75 11,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 1,43 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,27 9,96 47,85
Yataş 6,72 1,20 -8,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,91 0,00 18,63
Yeni Gimat GMYO 12,43 1,64 3,83
Yeşil GMYO 0,50 2,04 -21,88
Yeşil Yapı 0,50 2,04 -24,24
Yeşil Yatırım Holding 11,64 2,19 3,65
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.990,90 -0,04 137,38
Yonga Mobilya 11,82 9,95 27,92
Yükselen Çelik 8,16 2,13 33,12
Yünsa 12,30 -2,15 22,17
Zorlu Enerji 1,28 1,59 -21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:40 Kaynak: AA


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