Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.299,90
|0,00
|30,22
|İş Bankası (C)
|4,87
|-0,41
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,55
|6,29
|-6,58
|İş Girişim
|6,08
|2,53
|60,00
|İş GMYO
|1,57
|0,00
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,43
|-0,37
|34,85
|İş Yat. Ort.
|2,24
|-1,32
|39,02
|İşbir Holding
|570,00
|-0,73
|32,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,53
|-0,78
|-31,99
|İz Hayvancılık Tarım
|6,29
|9,97
|140,40
|İzmir Demir Çelik
|9,45
|-3,57
|15,38
|İzmir Fırça
|2,15
|-2,71
|19,44
|Jantsa Jant Sanayi
|52,20
|0,00
|-1,86
|Kafein Yazılım
|16,91
|-3,09
|51,80
|Kapital Yat. Holding
|2,83
|9,69
|16,94
|Kaplamin
|5,95
|-2,14
|7,21
|Kardemir (A)
|3,23
|9,86
|21,89
|Kardemir (B)
|2,72
|-5,56
|3,03
|Kardemir (D)
|2,43
|-6,54
|-8,65
|Karel Elektronik
|15,16
|-3,50
|4,34
|Karsan Otomotiv
|1,77
|-1,12
|12,03
|Karsu Tekstil
|2,97
|0,00
|-8,33
|Kartonsan
|436,00
|-1,34
|12,85
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-0,95
|-18,23
|Kent Gıda
|263,70
|-0,64
|50,00
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|-1,70
|23,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|9,76
|-18,18
|Kiler GMYO
|2,69
|-1,47
|-29,02
|Klimasan Klima
|16,12
|-1,83
|-26,99
|Koç Holding
|14,97
|1,56
|-25,18
|Konfrut Gıda
|10,68
|-3,26
|36,57
|Konya Çimento
|244,00
|0,41
|-10,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|-3,61
|-18,21
|Koza Altın
|72,65
|-3,26
|-1,89
|Koza Madencilik
|11,45
|-6,22
|14,16
|Körfez GMYO
|2,46
|-4,28
|2,93
|Kristal Kola
|1,82
|-2,15
|20,53
|Kron Telekomünikasyon
|22,84
|-1,97
|79,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,50
|9,98
|41,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-1,27
|-5,45
|Kütahya Porselen
|15,97
|9,99
|141,24
|Lider Faktoring
|4,31
|-0,92
|17,44
|Link Bilgisayar
|26,10
|-1,81
|43,80
|Logo Yazılım
|72,00
|-2,64
|18,42
|Lokman Hekim Sağlık
|6,78
|-0,88
|17,30
|Lüks Kadife
|9,76
|9,91
|12,96
|Makina Takım
|1,57
|-1,88
|-16,49
|Mardin Çimento
|5,59
|1,27
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|-5,00
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|71,00
|-1,25
|0,00
|Marshall
|47,08
|-1,42
|-0,97
|Martı GMYO
|1,20
|2,56
|18,81
|Martı Otel
|0,93
|0,00
|2,20
|Mavi Giyim
|40,00
|-0,25
|-30,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|0,00
|7,53
|Mega Polietilen
|3,47
|9,81
|57,73
|Menderes Tekstil
|1,49
|-1,32
|13,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,99
|-8,72
|2,83
|Merko Gıda
|1,37
|-1,44
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,15
|9,52
|26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|-0,57
|-1,69
|Metro Holding
|1,30
|-0,76
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,74
|-2,25
|-11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|-1,44
|-61,37
|Migros Ticaret
|29,66
|1,64
|22,46
|Milpa
|2,87
|-1,03
|31,05
|Mistral GMYO
|1,94
|1,04
|2,65
|MLP Sağlık
|15,37
|-2,78
|-3,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,63
|9,40
|42,98
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|-3,61
|61,11
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|0,13
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,16
|-0,22
|42,77
|Net Holding
|1,92
|-3,52
|-26,15
|Netaş Telekom.
|12,83
|-2,43
|-1,76
|Niğbaş Niğde Beton
|8,51
|-5,44
|37,26
|Nuh Çimento
|10,25
|0,29
|-6,69
|Nurol GMYO
|3,42
|-1,44
|-4,20
|Odaş Elektrik
|1,77
|-2,75
|22,43
|Olmuksan-IP
|4,44
|-2,20
|73,37
|Orge Enerji Elektrik
|5,14
|-3,75
|3,63
|Orma Orman Mahsulleri
|4,27
|0,95
|54,71
|Osmanlı Menkul
|7,80
|-0,13
|86,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|2,00
|21,43
|Otokar
|123,00
|-1,60
|-16,35
|Oyak Yat. Ort.
|5,51
|-1,08
|136,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-2,22
|0,04
|Özak GMYO
|2,84
|-1,39
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|-2,87
|4,85
|Özderici GMYO
|1,49
|-1,97
|-5,10
|Özerden Plastik
|2,31
|0,00
|1,32
|Panora GMYO
|5,13
|-4,82
|-8,42
|Papilon Savunma
|13,65
|-8,39
|77,13
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-3,16
|0,33
|Parsan
|14,69
|0,27
|-13,28
|Pegasus
|51,25
|-0,97
|-40,68
|Peker GMYO
|4,34
|1,64
|38,66
|Penguen Gıda
|3,17
|-2,16
|53,14
|Pera GMYO
|0,91
|-2,15
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,02
|-0,87
|3,65
|Petkim
|3,66
|1,95
|-3,94
|Petrokent Turizm
|162,00
|-1,22
|26,46
|Pınar Et ve Un
|21,70
|-1,90
|136,64
|Pınar Su
|6,45
|5,74
|178,02
|Pınar Süt
|16,08
|-2,19
|26,91
|Plastikkart
|9,38
|-1,78
|1,19
|Polisan Holding
|2,41
|0,42
|-20,13
|Politeknik Metal
|130,90
|0,69
|72,07
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,54
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,40
|-0,03
|7,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,20
|9,93
|-9,99
|QNB Finansbank
|50,85
|9,92
|35,60
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|0,78
|32,35
|Ray Sigorta
|7,09
|-4,06
|107,31
|Reysaş GMYO
|4,90
|-1,80
|6,75
|Reysaş Lojistik
|6,43
|-2,58
|46,80
|Rhea Girişim
|1,95
|-0,51
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|2,47
|2,07
|36,46
|Royal Halı
|1,90
|2,15
|38,69
|RTA Laboratuvarları
|35,98
|9,96
|1450,86
|Sabancı Holding
|8,01
|0,50
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,40
|2,33
|101,83
|Salix Yatırım Holding
|7,43
|8,94
|3,05
|Sanel Mühendislik
|5,24
|2,34
|29,38
|Sanifoam Sünger
|6,38
|-1,85
|27,60
|Sanko Pazarlama
|6,70
|0,75
|-13,44
|Saray Matbaacılık
|2,07
|9,52
|15,64
|Sarkuysan
|5,35
|-1,83
|10,77
|Sasa Polyester
|9,31
|-0,75
|20,44
|Say Reklamcılık
|2,78
|-1,42
|24,11
|Sekuro Plastik
|4,88
|-1,61
|-8,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,23
|-2,43
|21,21
|Selçuk Gıda
|3,09
|9,96
|79,65
|Senkron Güvenlik
|2,87
|-2,71
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|5,60
|7,07
|252,20
|Servet GMYO
|15,51
|0,39
|82,47
|Seyitler Kimya
|12,81
|-9,98
|88,66
|Silverline Endüstri
|2,34
|-0,85
|8,33
|Sinpaş GMYO
|1,03
|-3,74
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|10,04
|-2,33
|2,34
|Soda Sanayii
|5,59
|-2,10
|-9,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,04
|10,00
|202,01
|Söktaş
|3,00
|-3,23
|13,21
|Sönmez Filament
|6,27
|0,00
|28,48
|Sönmez Pamuklu
|6,25
|-0,79
|27,03
|Sumaş Suni Tahta
|11,20
|-1,15
|13,13
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|-1,43
|0,63
|Şekerbank
|1,03
|-1,90
|-21,37
|Şişe Cam
|4,80
|-0,21
|-8,92
|Şok Marketler
|10,80
|-2,96
|0,37
|T. Halk Bankası
|5,44
|4,82
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,96
|9,96
|-3,76
|T.S.K.B.
|1,02
|-0,97
|-15,70
|T.Tuborg
|14,19
|2,16
|19,24
|Taç Tarım Ürünleri
|7,51
|9,96
|140,71
|Tat Gıda
|7,22
|-3,22
|18,68
|TAV Havalimanları
|17,30
|-1,65
|-36,31
|Taze Kuru Gıda
|14,55
|9,98
|100,97
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-3,15
|-2,38
|Tekfen Holding
|12,94
|-2,19
|-30,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|0,00
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,78
|0,87
|10,73
|TGS Dış Ticaret
|4,29
|0,00
|-8,14
|Tofaş Oto. Fab.
|19,62
|-0,91
|-15,80
|Torunlar GMYO
|2,32
|-2,11
|-15,64
|Trabzon Liman
|10,52
|-0,75
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|5,36
|-2,72
|149,30
|Trakya Cam
|3,19
|-0,62
|-8,86
|Trend GMYO
|3,00
|0,33
|36,36
|TSKB GMYO
|1,67
|-2,34
|24,63
|Tuğçelik
|4,54
|-2,16
|14,94
|Tukaş
|15,25
|0,33
|23,48
|Turcas Petrol
|2,62
|-2,60
|-1,87
|Turkcell
|13,40
|1,90
|-2,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|1,28
|-13,73
|Tüpraş
|84,95
|0,47
|-33,00
|Türk Hava Yolları
|10,60
|0,00
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|3,51
|-0,85
|35,77
|Türk Telekom
|6,88
|-3,51
|-6,65
|Türk Traktör
|56,25
|0,81
|6,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,30
|0,27
|-11,19
|Ufuk Yatırım
|4,60
|2,22
|78,29
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,10
|9,93
|46,23
|Ulusoy Elektrik
|31,24
|-0,45
|17,44
|Ulusoy Un Sanayi
|10,94
|5,39
|186,39
|Umpaş Holding
|0,61
|8,93
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,55
|-1,27
|-8,28
|Utopya Turizm
|4,56
|-1,51
|-7,32
|Uzertaş Boya
|4,01
|4,16
|80,63
|Ülker Bisküvi
|22,42
|-1,58
|0,27
|Ünye Çimento
|5,08
|0,79
|-5,58
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-1,40
|-12,81
|Vakıf GMYO
|1,94
|4,86
|12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-0,93
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,64
|3,11
|-15,79
|Vakko Tekstil
|4,54
|-0,44
|0,00
|Vanet Gıda
|1,73
|0,00
|20,98
|Verusa Holding
|19,38
|-1,37
|4,42
|Verusaturk Girisim
|4,74
|-1,46
|-9,87
|Vestel
|12,77
|-3,70
|1,19
|Vestel Beyaz Eşya
|18,21
|-1,62
|-15,69
|Viking Kağıt
|4,22
|-0,94
|125,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,63
|-1,13
|8,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-1,41
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,29
|-0,21
|48,17
|Yataş
|6,66
|-0,75
|-9,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,98
|1,54
|22,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|0,66
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,55
|3,77
|-14,06
|Yeşil Yapı
|0,54
|1,89
|-18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|12,76
|-5,20
|13,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.119,80
|1,99
|107,80
|Yonga Mobilya
|19,03
|10,00
|105,95
|Yükselen Çelik
|8,06
|-1,59
|31,48
|Yünsa
|12,80
|2,15
|27,14
|Zorlu Enerji
|1,30
|0,00
|-20,25
(Son)