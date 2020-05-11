Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.100,90
|-3,05
|26,24
|İş Bankası (C)
|4,87
|0,00
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,90
|9,86
|2,63
|İş Girişim
|6,19
|1,81
|62,89
|İş GMYO
|1,59
|1,27
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,51
|1,47
|36,83
|İş Yat. Ort.
|2,33
|4,02
|44,60
|İşbir Holding
|550,00
|-3,51
|27,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,70
|6,72
|-27,42
|İz Hayvancılık Tarım
|6,91
|9,86
|164,09
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|-3,70
|11,11
|İzmir Fırça
|2,36
|9,77
|31,11
|Jantsa Jant Sanayi
|57,40
|9,96
|7,92
|Kafein Yazılım
|16,80
|-0,65
|50,81
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|-4,95
|11,16
|Kaplamin
|6,13
|3,03
|10,45
|Kardemir (A)
|2,91
|-9,91
|9,81
|Kardemir (B)
|2,45
|-9,93
|-7,20
|Kardemir (D)
|2,35
|-3,29
|-11,65
|Karel Elektronik
|15,13
|-0,20
|4,13
|Karsan Otomotiv
|1,81
|2,26
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,05
|2,69
|-5,86
|Kartonsan
|444,30
|1,90
|15,00
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|9,87
|-10,16
|Kent Gıda
|254,00
|-3,68
|44,48
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|-1,73
|21,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-10,91
|Kiler GMYO
|2,72
|1,12
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,16
|0,25
|-26,81
|Koç Holding
|14,90
|-0,47
|-25,53
|Konfrut Gıda
|10,36
|-3,00
|32,48
|Konya Çimento
|243,20
|-0,33
|-10,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,37
|-0,29
|-18,45
|Koza Altın
|71,10
|-2,13
|-3,98
|Koza Madencilik
|11,20
|-2,18
|11,67
|Körfez GMYO
|2,47
|0,41
|3,35
|Kristal Kola
|1,80
|-1,10
|19,21
|Kron Telekomünikasyon
|22,30
|-2,36
|75,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,84
|9,97
|55,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|3,85
|-1,82
|Kütahya Porselen
|17,56
|9,96
|165,26
|Lider Faktoring
|2,21
|2,55
|20,44
|Link Bilgisayar
|25,88
|-0,84
|42,59
|Logo Yazılım
|72,15
|0,21
|18,67
|Lokman Hekim Sağlık
|7,08
|4,42
|22,49
|Lüks Kadife
|10,73
|9,94
|24,19
|Makina Takım
|1,59
|1,27
|-15,43
|Mardin Çimento
|5,58
|-0,18
|-5,74
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|0,00
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|70,15
|-1,20
|-1,20
|Marshall
|48,48
|2,97
|1,98
|Martı GMYO
|1,25
|4,17
|23,76
|Martı Otel
|0,94
|1,08
|3,30
|Mavi Giyim
|40,74
|1,85
|-29,64
|Mazhar Zorlu Holding
|13,40
|3,08
|10,84
|Mega Polietilen
|3,81
|9,80
|73,18
|Menderes Tekstil
|1,55
|4,03
|18,32
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,64
|8,25
|11,32
|Merko Gıda
|1,35
|-1,46
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|9,57
|38,46
|Metemtur Otelcilik
|1,87
|6,86
|5,06
|Metro Holding
|1,33
|2,31
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|1,15
|-10,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|0,49
|-61,18
|Migros Ticaret
|31,60
|6,54
|30,47
|Milpa
|3,00
|4,53
|36,99
|Mistral GMYO
|2,13
|9,79
|12,70
|MLP Sağlık
|15,72
|2,28
|-1,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|9,82
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|0,15
|61,35
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,99
|-0,94
|41,43
|Net Holding
|1,97
|2,60
|-24,23
|Netaş Telekom.
|12,77
|-0,47
|-2,22
|Niğbaş Niğde Beton
|8,75
|2,82
|41,13
|Nuh Çimento
|10,86
|5,95
|-1,14
|Nurol GMYO
|3,48
|1,75
|-2,52
|Odaş Elektrik
|1,81
|2,26
|25,20
|Olmuksan-IP
|4,45
|0,23
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,18
|0,78
|4,44
|Orma Orman Mahsulleri
|4,69
|9,84
|69,93
|Osmanlı Menkul
|7,79
|-0,13
|86,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,06
|0,98
|22,62
|Otokar
|123,00
|0,00
|-16,35
|Oyak Yat. Ort.
|5,39
|-2,18
|131,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,04
|-1,62
|-1,58
|Özak GMYO
|2,86
|0,70
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|3,55
|8,57
|Özderici GMYO
|1,51
|1,34
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,54
|9,96
|11,40
|Panora GMYO
|5,05
|-1,56
|-9,85
|Papilon Savunma
|13,95
|2,20
|81,02
|Park Elek.Madencilik
|3,19
|4,25
|4,59
|Parsan
|15,28
|4,02
|-9,80
|Pegasus
|51,00
|-0,49
|-40,97
|Peker GMYO
|4,60
|5,99
|46,96
|Penguen Gıda
|3,15
|-0,63
|52,17
|Pera GMYO
|0,96
|5,49
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,05
|0,37
|4,04
|Petkim
|3,74
|2,19
|-1,84
|Petrokent Turizm
|159,00
|-1,85
|24,12
|Pınar Et ve Un
|19,98
|-7,93
|117,88
|Pınar Su
|6,25
|-3,10
|169,40
|Pınar Süt
|15,58
|-3,11
|22,97
|Plastikkart
|9,30
|-0,85
|0,32
|Polisan Holding
|2,44
|1,24
|-19,14
|Politeknik Metal
|139,90
|6,88
|83,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|1,34
|-12,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,50
|0,18
|7,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,90
|-7,14
|-16,42
|QNB Finansbank
|49,90
|-1,87
|33,07
|Ral Yatırım Holding
|9,03
|0,33
|32,79
|Ray Sigorta
|7,37
|3,95
|115,50
|Reysaş GMYO
|4,76
|-2,86
|3,70
|Reysaş Lojistik
|6,17
|-4,04
|40,87
|Rhea Girişim
|1,97
|1,03
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|-4,86
|29,83
|Royal Halı
|1,93
|1,58
|40,88
|RTA Laboratuvarları
|39,56
|9,95
|1605,17
|Sabancı Holding
|8,11
|1,25
|-11,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,36
|-0,91
|100,00
|Salix Yatırım Holding
|7,43
|0,00
|3,05
|Sanel Mühendislik
|5,31
|1,34
|31,11
|Sanifoam Sünger
|6,11
|-4,23
|22,20
|Sanko Pazarlama
|6,71
|0,15
|-13,31
|Saray Matbaacılık
|2,19
|5,80
|22,35
|Sarkuysan
|5,40
|0,93
|11,80
|Sasa Polyester
|8,90
|-4,40
|15,14
|Say Reklamcılık
|3,05
|9,71
|36,16
|Sekuro Plastik
|4,99
|2,25
|-6,90
|Selçuk Ecza Deposu
|7,95
|9,96
|33,28
|Selçuk Gıda
|3,39
|9,71
|97,09
|Senkron Güvenlik
|2,81
|-2,09
|2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|5,60
|0,00
|252,20
|Servet GMYO
|16,01
|3,22
|88,35
|Seyitler Kimya
|11,53
|-9,99
|69,81
|Silverline Endüstri
|2,45
|4,70
|13,43
|Sinpaş GMYO
|1,02
|-0,97
|-12,07
|Smartiks Yazılım
|9,91
|-1,29
|1,02
|Soda Sanayii
|5,54
|-0,89
|-10,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,78
|10,02
|232,28
|Söktaş
|2,99
|-0,33
|12,83
|Sönmez Filament
|6,39
|1,91
|30,94
|Sönmez Pamuklu
|6,36
|1,76
|29,27
|Sumaş Suni Tahta
|11,77
|5,09
|18,89
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|0,62
|1,26
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-20,61
|Şişe Cam
|4,76
|-0,83
|-9,68
|Şok Marketler
|10,61
|-1,76
|-1,39
|T. Halk Bankası
|5,36
|-1,47
|-9,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,74
|-0,52
|-4,27
|T.S.K.B.
|1,01
|-0,98
|-16,53
|T.Tuborg
|13,98
|-1,48
|17,48
|Taç Tarım Ürünleri
|8,26
|9,99
|164,74
|Tat Gıda
|7,31
|1,25
|20,16
|TAV Havalimanları
|17,08
|-1,27
|-37,12
|Taze Kuru Gıda
|16,00
|9,97
|120,99
|Tek-Art Turizm
|1,26
|2,44
|0,00
|Tekfen Holding
|13,04
|0,77
|-29,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|-1,63
|72,38
|Temapol Polimer Plastik
|5,74
|-0,69
|9,96
|TGS Dış Ticaret
|4,40
|2,56
|-5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|19,10
|-2,65
|-18,03
|Torunlar GMYO
|2,35
|1,29
|-14,55
|Trabzon Liman
|10,49
|-0,29
|-1,59
|Trabzonspor Sportif
|5,09
|-5,04
|136,74
|Trakya Cam
|3,15
|-1,25
|-10,00
|Trend GMYO
|3,03
|1,00
|37,73
|TSKB GMYO
|1,71
|2,40
|27,61
|Tuğçelik
|4,54
|0,00
|14,94
|Tukaş
|14,60
|-4,26
|18,22
|Turcas Petrol
|2,62
|0,00
|-1,87
|Turkcell
|13,22
|-1,34
|-4,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,81
|5,06
|-9,36
|Tüpraş
|84,80
|-0,18
|-33,12
|Türk Hava Yolları
|10,62
|0,19
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|3,86
|9,97
|49,31
|Türk Telekom
|7,05
|2,47
|-4,34
|Türk Traktör
|56,80
|0,98
|7,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,90
|-1,07
|-12,14
|Ufuk Yatırım
|5,03
|9,35
|94,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,97
|-4,19
|40,09
|Ulusoy Elektrik
|31,10
|-0,45
|16,92
|Ulusoy Un Sanayi
|10,90
|-0,37
|185,34
|Umpaş Holding
|0,67
|9,84
|8,06
|Uşak Seramik
|1,70
|9,68
|0,59
|Utopya Turizm
|5,01
|9,87
|1,83
|Uzertaş Boya
|4,41
|9,98
|98,65
|Ülker Bisküvi
|22,22
|-0,89
|-0,63
|Ünye Çimento
|5,17
|1,77
|-3,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|1,90
|-11,16
|Vakıf GMYO
|1,95
|0,52
|12,65
|Vakıf Yat. Ort.
|2,15
|0,47
|-7,73
|Vakıflar Bankası
|4,57
|-1,51
|-17,06
|Vakko Tekstil
|4,59
|1,10
|1,10
|Vanet Gıda
|1,71
|-1,16
|19,58
|Verusa Holding
|18,95
|-2,22
|2,10
|Verusaturk Girisim
|4,68
|-1,27
|-11,01
|Vestel
|12,48
|-2,27
|-1,11
|Vestel Beyaz Eşya
|18,27
|0,33
|-15,42
|Viking Kağıt
|4,26
|0,95
|127,81
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,70
|2,66
|11,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,38
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,34
|0,54
|48,96
|Yataş
|6,50
|-2,40
|-11,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|1,52
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,19
|-0,33
|1,83
|Yeşil GMYO
|0,53
|-3,64
|-17,19
|Yeşil Yapı
|0,53
|-1,85
|-19,70
|Yeşil Yatırım Holding
|12,46
|-2,35
|10,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.499,00
|6,20
|120,68
|Yonga Mobilya
|20,92
|9,93
|126,41
|Yükselen Çelik
|7,93
|-1,61
|29,36
|Yünsa
|12,48
|-2,50
|23,96
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,54
|-19,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)