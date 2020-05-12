Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.000,00
|-0,26
|25,91
|İş Bankası (C)
|4,93
|1,23
|-23,09
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-4,36
|-1,84
|İş Girişim
|6,06
|-2,10
|59,47
|İş GMYO
|1,62
|1,89
|-7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,48
|-0,54
|36,09
|İş Yat. Ort.
|2,29
|-1,72
|42,12
|İşbir Holding
|564,80
|2,69
|31,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|7,02
|-1,61
|İttifak Holding
|2,70
|0,00
|-27,42
|İz Hayvancılık Tarım
|7,60
|9,99
|190,47
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|1,65
|12,94
|İzmir Fırça
|2,59
|9,75
|43,89
|Jantsa Jant Sanayi
|57,95
|0,96
|8,95
|Kafein Yazılım
|16,84
|0,24
|51,17
|Kapital Yat. Holding
|2,74
|1,86
|13,22
|Kaplamin
|6,19
|0,98
|11,53
|Kardemir (A)
|2,71
|-6,87
|2,26
|Kardemir (B)
|2,45
|0,00
|-7,20
|Kardemir (D)
|2,39
|1,70
|-10,15
|Karel Elektronik
|15,70
|3,77
|8,05
|Karsan Otomotiv
|1,74
|-3,87
|10,13
|Karsu Tekstil
|3,27
|7,21
|0,93
|Kartonsan
|488,70
|9,99
|26,50
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|9,86
|-1,30
|Kent Gıda
|279,40
|10,00
|58,93
|Kerevitaş Gıda
|4,03
|1,51
|23,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|8,16
|-3,64
|Kiler GMYO
|2,79
|2,57
|-26,39
|Klimasan Klima
|16,48
|1,98
|-25,36
|Koç Holding
|15,28
|2,55
|-23,63
|Konfrut Gıda
|10,45
|0,87
|33,63
|Konya Çimento
|250,60
|3,04
|-7,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,70
|3,18
|-15,85
|Koza Altın
|73,50
|3,38
|-0,74
|Koza Madencilik
|12,11
|8,13
|20,74
|Körfez GMYO
|2,53
|2,43
|5,86
|Kristal Kola
|1,83
|1,67
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|22,28
|-0,09
|75,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|39,00
|5,86
|64,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|3,09
|1,21
|Kütahya Porselen
|19,31
|9,97
|191,69
|Lider Faktoring
|2,16
|-2,26
|17,71
|Link Bilgisayar
|26,28
|1,55
|44,79
|Logo Yazılım
|74,80
|3,67
|23,03
|Lokman Hekim Sağlık
|7,03
|-0,71
|21,63
|Lüks Kadife
|10,39
|-3,17
|20,25
|Makina Takım
|1,61
|1,26
|-14,36
|Mardin Çimento
|5,67
|1,61
|-4,22
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|0,00
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|68,10
|-2,92
|-4,08
|Marshall
|48,66
|0,37
|2,36
|Martı GMYO
|1,37
|9,60
|35,64
|Martı Otel
|1,01
|7,45
|10,99
|Mavi Giyim
|42,00
|3,09
|-27,46
|Mazhar Zorlu Holding
|13,20
|-1,49
|9,18
|Mega Polietilen
|4,19
|9,97
|90,45
|Menderes Tekstil
|1,56
|0,65
|19,08
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,50
|-0,65
|10,60
|Merko Gıda
|1,40
|3,70
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,38
|9,52
|51,65
|Metemtur Otelcilik
|1,94
|3,74
|8,99
|Metro Holding
|1,32
|-0,75
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,77
|0,57
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,16
|4,35
|-59,50
|Migros Ticaret
|32,82
|3,86
|35,51
|Milpa
|3,26
|8,67
|48,86
|Mistral GMYO
|2,03
|-4,69
|7,41
|MLP Sağlık
|15,77
|0,32
|-1,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,80
|0,56
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|0,30
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,95
|-0,22
|41,12
|Net Holding
|2,05
|4,06
|-21,15
|Netaş Telekom.
|13,15
|2,98
|0,69
|Niğbaş Niğde Beton
|8,74
|-0,11
|40,97
|Nuh Çimento
|10,95
|0,83
|-0,32
|Nurol GMYO
|3,56
|2,30
|-0,28
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,66
|27,27
|Olmuksan-IP
|4,55
|2,25
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,25
|1,35
|5,85
|Orma Orman Mahsulleri
|5,15
|9,81
|86,59
|Osmanlı Menkul
|7,78
|-0,13
|86,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|3,40
|26,79
|Otokar
|127,50
|3,66
|-13,29
|Oyak Yat. Ort.
|5,49
|1,86
|135,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|1,32
|-0,29
|Özak GMYO
|2,91
|1,75
|13,23
|Özbal Çelik Boru
|1,85
|5,71
|14,77
|Özderici GMYO
|1,55
|2,65
|-1,27
|Özerden Plastik
|2,57
|1,18
|12,72
|Panora GMYO
|5,15
|1,98
|-8,06
|Papilon Savunma
|13,57
|-2,72
|76,09
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|4,70
|9,51
|Parsan
|15,36
|0,52
|-9,33
|Pegasus
|50,40
|-1,18
|-41,67
|Peker GMYO
|4,52
|-1,74
|44,41
|Penguen Gıda
|3,16
|0,32
|52,66
|Pera GMYO
|1,01
|5,21
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,13
|0,99
|5,07
|Petkim
|3,66
|-2,14
|-3,94
|Petrokent Turizm
|164,40
|3,40
|28,34
|Pınar Et ve Un
|19,58
|-2,00
|113,52
|Pınar Su
|6,25
|0,00
|169,40
|Pınar Süt
|16,04
|2,95
|26,60
|Plastikkart
|9,35
|0,54
|0,86
|Polisan Holding
|2,52
|3,28
|-16,49
|Politeknik Metal
|145,50
|4,00
|91,27
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|1,85
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,30
|-0,10
|7,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,10
|-1,67
|-17,82
|QNB Finansbank
|48,68
|-2,44
|29,81
|Ral Yatırım Holding
|8,95
|-0,89
|31,62
|Ray Sigorta
|7,01
|-4,88
|104,97
|Reysaş GMYO
|4,75
|-0,21
|3,49
|Reysaş Lojistik
|6,18
|0,16
|41,10
|Rhea Girişim
|2,02
|2,54
|69,75
|Rodrigo Tekstil
|2,30
|-2,13
|27,07
|Royal Halı
|2,11
|9,33
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|43,50
|9,96
|1775,00
|Sabancı Holding
|8,24
|1,60
|-9,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,09
|-6,19
|87,61
|Salix Yatırım Holding
|7,18
|-3,36
|-0,42
|Sanel Mühendislik
|5,20
|-2,07
|28,40
|Sanifoam Sünger
|6,19
|1,31
|23,80
|Sanko Pazarlama
|6,81
|1,49
|-12,02
|Saray Matbaacılık
|2,12
|-3,20
|18,44
|Sarkuysan
|5,48
|1,48
|13,46
|Sasa Polyester
|8,89
|-0,11
|15,01
|Say Reklamcılık
|3,13
|2,62
|39,73
|Sekuro Plastik
|5,19
|4,01
|-3,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|9,94
|46,53
|Selçuk Gıda
|3,72
|9,73
|116,28
|Senkron Güvenlik
|2,88
|2,49
|5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|5,04
|-10,00
|216,98
|Servet GMYO
|16,58
|3,56
|95,06
|Seyitler Kimya
|10,38
|-9,97
|52,87
|Silverline Endüstri
|2,52
|2,86
|16,67
|Sinpaş GMYO
|1,03
|0,98
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|9,90
|-0,10
|0,92
|Soda Sanayii
|5,67
|2,35
|-8,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,05
|9,94
|265,30
|Söktaş
|3,01
|0,67
|13,58
|Sönmez Filament
|6,44
|0,78
|31,97
|Sönmez Pamuklu
|6,44
|1,26
|30,89
|Sumaş Suni Tahta
|12,26
|4,16
|23,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|1,24
|2,51
|Şekerbank
|1,08
|3,85
|-17,56
|Şişe Cam
|4,87
|2,31
|-7,59
|Şok Marketler
|11,00
|3,68
|2,23
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,19
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,78
|-2,30
|-6,47
|T.S.K.B.
|1,03
|1,98
|-14,88
|T.Tuborg
|14,26
|2,00
|19,83
|Taç Tarım Ürünleri
|9,08
|9,93
|191,03
|Tat Gıda
|7,52
|2,87
|23,61
|TAV Havalimanları
|17,04
|-0,23
|-37,27
|Taze Kuru Gıda
|17,60
|10,00
|143,09
|Tek-Art Turizm
|1,38
|9,52
|9,52
|Tekfen Holding
|13,21
|1,30
|-28,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,83
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|5,78
|0,70
|10,73
|TGS Dış Ticaret
|4,62
|5,00
|-1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|19,50
|2,09
|-16,32
|Torunlar GMYO
|2,40
|2,13
|-12,73
|Trabzon Liman
|10,63
|1,33
|-0,28
|Trabzonspor Sportif
|5,17
|1,57
|140,47
|Trakya Cam
|3,20
|1,59
|-8,57
|Trend GMYO
|3,22
|6,27
|46,36
|TSKB GMYO
|1,74
|1,75
|29,85
|Tuğçelik
|4,60
|1,32
|16,46
|Tukaş
|14,65
|0,34
|18,62
|Turcas Petrol
|2,77
|5,73
|3,75
|Turkcell
|13,66
|3,33
|-1,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,77
|-0,69
|-9,98
|Tüpraş
|85,05
|0,29
|-32,93
|Türk Hava Yolları
|10,64
|0,19
|-26,42
|Türk Prysmian Kablo
|3,97
|2,85
|53,57
|Türk Telekom
|7,36
|4,40
|-0,14
|Türk Traktör
|58,40
|2,82
|10,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,30
|1,08
|-11,19
|Ufuk Yatırım
|4,90
|-2,58
|89,92
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,24
|9,09
|52,83
|Ulusoy Elektrik
|31,22
|0,39
|17,37
|Ulusoy Un Sanayi
|10,76
|-1,28
|181,68
|Umpaş Holding
|0,73
|8,96
|17,74
|Uşak Seramik
|1,68
|-1,18
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,51
|9,98
|11,99
|Uzertaş Boya
|4,85
|9,98
|118,47
|Ülker Bisküvi
|22,80
|2,61
|1,97
|Ünye Çimento
|5,22
|0,97
|-2,97
|Vakıf Fin. Kir.
|2,17
|0,93
|-10,33
|Vakıf GMYO
|2,05
|5,13
|18,43
|Vakıf Yat. Ort.
|2,17
|0,93
|-6,87
|Vakıflar Bankası
|4,65
|1,75
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,69
|2,18
|3,30
|Vanet Gıda
|1,65
|-3,51
|15,38
|Verusa Holding
|18,67
|-1,48
|0,59
|Verusaturk Girisim
|4,84
|3,42
|-7,96
|Vestel
|12,56
|0,64
|-0,48
|Vestel Beyaz Eşya
|19,14
|4,76
|-11,39
|Viking Kağıt
|4,25
|-0,23
|127,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,81
|4,07
|16,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|1,40
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,34
|0,00
|48,96
|Yataş
|6,74
|3,69
|-8,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,00
|-0,50
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|-0,16
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,54
|1,89
|-15,62
|Yeşil Yapı
|0,54
|1,89
|-18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|12,41
|-0,40
|10,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.148,90
|10,00
|142,75
|Yonga Mobilya
|23,00
|9,94
|148,92
|Yükselen Çelik
|8,08
|1,89
|31,81
|Yünsa
|12,66
|1,44
|25,75
|Zorlu Enerji
|1,35
|2,27
|-17,18
(Son)