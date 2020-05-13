Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 38.510,10 1,34 27,60 İş Bankası (C) 4,92 -0,20 -23,24 İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72 İş Fin.Kir. 3,87 3,75 1,84 İş Girişim 6,05 -0,17 59,21 İş GMYO 1,59 -1,85 -9,66 İş Y. Men. Değ. 5,62 2,55 39,57 İş Yat. Ort. 2,27 -0,87 40,88 İşbir Holding 612,10 8,37 42,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -1,64 -3,23 İttifak Holding 2,80 3,70 -24,73 İz Hayvancılık Tarım 8,36 10,00 219,51 İzmir Demir Çelik 9,08 -1,84 10,87 İzmir Fırça 2,84 9,65 57,78 Jantsa Jant Sanayi 57,35 -1,04 7,83 Kafein Yazılım 16,70 -0,83 49,91 Kapital Yat. Holding 3,00 9,49 23,97 Kaplamin 6,20 0,16 11,71 Kardemir (A) 2,72 0,37 2,64 Kardemir (B) 2,55 4,08 -3,41 Kardemir (D) 2,44 2,09 -8,27 Karel Elektronik 15,62 -0,51 7,50 Karsan Otomotiv 1,73 -0,57 9,49 Karsu Tekstil 3,24 -0,92 0,00 Kartonsan 471,50 -3,52 22,04 Katmerciler Ekipman 3,83 1,06 -0,26 Kent Gıda 307,30 9,99 74,80 Kerevitaş Gıda 4,00 -0,74 22,70 Kervansaray Yat. Holding 0,58 9,43 5,45 Kiler GMYO 2,79 0,00 -26,39 Klimasan Klima 16,51 0,18 -25,23 Koç Holding 15,17 -0,72 -24,18 Konfrut Gıda 10,55 0,96 34,91 Konya Çimento 255,30 1,88 -5,90 Kordsa Teknik Tekstil 10,60 -0,93 -16,64 Koza Altın 73,95 0,61 -0,14 Koza Madencilik 12,44 2,73 24,03 Körfez GMYO 2,49 -1,58 4,18 Kristal Kola 1,90 3,83 25,83 Kron Telekomünikasyon 24,50 9,96 92,61 Kuştur Kuşadası Turizm 35,10 -10,00 48,10 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 1,80 3,03 Kütahya Porselen 21,24 9,99 220,85 Lider Faktoring 2,12 -1,85 15,53 Link Bilgisayar 26,08 -0,76 43,69 Logo Yazılım 74,15 -0,87 21,96 Lokman Hekim Sağlık 7,39 5,12 27,85 Lüks Kadife 11,31 8,85 30,90 Makina Takım 1,70 5,59 -9,57 Mardin Çimento 5,63 -0,71 -4,90 Marka Yatırım Holding 1,34 0,75 13,56 Marmaris Altınyunus 67,55 -0,81 -4,86 Marshall 49,50 1,73 4,12 Martı GMYO 1,36 -0,73 34,65 Martı Otel 0,98 -2,97 7,69 Mavi Giyim 42,42 1,00 -26,74 Mazhar Zorlu Holding 13,91 5,38 15,05 Mega Polietilen 4,60 9,79 109,09 Menderes Tekstil 1,59 1,92 21,37 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,62 -4,09 6,07 Merko Gıda 1,37 -2,14 30,48 Metal Gayrimenkul 1,51 9,42 65,93 Metemtur Otelcilik 1,95 0,52 9,55 Metro Holding 1,33 0,76 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 9,60 -1,02 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 9,72 -55,56 Migros Ticaret 32,52 -0,91 34,27 Milpa 3,24 -0,61 47,95 Mistral GMYO 2,23 9,85 17,99 MLP Sağlık 15,71 -0,38 -1,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 2,78 62,28 Mondi Tire Kutsan 6,83 1,94 64,98 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,90 -0,28 40,72 Net Holding 2,02 -1,46 -22,31 Netaş Telekom. 13,15 0,00 0,69 Niğbaş Niğde Beton 8,70 -0,46 40,32 Nuh Çimento 11,16 1,92 1,59 Nurol GMYO 3,59 0,84 0,56 Odaş Elektrik 1,85 0,54 27,96 Olmuksan-IP 4,70 3,30 83,52 Orge Enerji Elektrik 5,34 1,71 7,66 Orma Orman Mahsulleri 5,66 9,90 105,07 Osmanlı Menkul 7,77 -0,13 85,85 Ostim Endüstriyel Yat 2,08 -2,35 23,81 Otokar 131,50 3,14 -10,57 Oyak Yat. Ort. 6,03 9,84 158,80 Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 0,65 0,36 Özak GMYO 2,90 -0,34 12,84 Özbal Çelik Boru 1,82 -1,62 12,91 Özderici GMYO 1,55 0,00 -1,27 Özerden Plastik 2,60 1,17 14,04 Panora GMYO 5,17 0,39 -7,71 Papilon Savunma 14,08 3,76 82,71 Park Elek.Madencilik 3,33 -0,30 9,18 Parsan 15,83 3,06 -6,55 Pegasus 49,80 -1,19 -42,36 Peker GMYO 4,63 2,43 47,92 Penguen Gıda 3,15 -0,32 52,17 Pera GMYO 1,01 0,00 7,45 Pergamon Dış Ticaret 8,44 3,81 9,08 Petkim 3,62 -1,09 -4,99 Petrokent Turizm 162,20 -1,34 26,62 Pınar Et ve Un 18,74 -4,29 104,36 Pınar Su 6,04 -3,36 160,34 Pınar Süt 16,00 -0,25 26,28 Plastikkart 9,42 0,75 1,62 Polisan Holding 2,48 -1,59 -17,81 Politeknik Metal 139,00 -4,47 82,72 Prizma Press Matbaacılık 3,84 -0,26 -10,70 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,08 7,19 QNB Finans Fin. Kir. 107,30 1,13 -16,89 QNB Finansbank 49,40 1,48 31,73 Ral Yatırım Holding 9,10 1,68 33,82 Ray Sigorta 6,81 -2,85 99,12 Reysaş GMYO 4,57 -3,79 -0,44 Reysaş Lojistik 6,02 -2,59 37,44 Rhea Girişim 2,00 -0,99 68,07 Rodrigo Tekstil 2,53 10,00 39,78 Royal Halı 2,32 9,95 69,34 RTA Laboratuvarları 47,84 9,98 1962,07 Sabancı Holding 8,21 -0,36 -9,97 Safkar Ege Soğutmacılık 4,49 9,78 105,96 Salix Yatırım Holding 7,40 3,06 2,64 Sanel Mühendislik 5,37 3,27 32,59 Sanifoam Sünger 6,05 -2,26 21,00 Sanko Pazarlama 6,85 0,59 -11,50 Saray Matbaacılık 2,07 -2,36 15,64 Sarkuysan 5,55 1,28 14,91 Sasa Polyester 9,10 2,36 17,72 Say Reklamcılık 3,20 2,24 42,86 Sekuro Plastik 5,34 2,89 -0,37 Selçuk Ecza Deposu 9,61 9,95 61,11 Selçuk Gıda 4,09 9,95 137,79 Senkron Güvenlik 2,91 1,04 6,59 Serve Film Prodüksiyon 4,54 -9,92 185,53 Servet GMYO 16,44 -0,84 93,41 Seyitler Kimya 9,95 -4,14 46,54 Silverline Endüstri 2,46 -2,38 13,89 Sinpaş GMYO 1,04 0,97 -10,34 Smartiks Yazılım 9,89 -0,10 0,82 Soda Sanayii 5,69 0,35 -7,93 Sodaş Sodyum Sanayii 15,45 9,96 301,69 Söktaş 2,99 -0,66 12,83 Sönmez Filament 6,47 0,47 32,58 Sönmez Pamuklu 6,43 -0,16 30,69 Sumaş Suni Tahta 13,00 6,04 31,31 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,20 2,72 Şekerbank 1,07 -0,93 -18,32 Şişe Cam 4,84 -0,62 -8,16 Şok Marketler 11,00 0,00 2,23 T. Halk Bankası 5,32 -0,93 -9,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,88 0,25 -6,24 T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05 T.Tuborg 14,40 0,98 21,01 Taç Tarım Ürünleri 9,98 9,91 219,87 Tat Gıda 7,61 1,20 25,09 TAV Havalimanları 17,20 0,94 -36,68 Taze Kuru Gıda 19,36 10,00 167,40 Tek-Art Turizm 1,34 -2,90 6,35 Tekfen Holding 13,10 -0,83 -29,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,11 -0,97 69,29 Temapol Polimer Plastik 6,05 4,67 15,90 TGS Dış Ticaret 4,64 0,43 -0,64 Tofaş Oto. Fab. 20,08 2,97 -13,83 Torunlar GMYO 2,38 -0,83 -13,45 Trabzon Liman 10,80 1,60 1,31 Trabzonspor Sportif 5,13 -0,77 138,60 Trakya Cam 3,20 0,00 -8,57 Trend GMYO 3,31 2,80 50,45 TSKB GMYO 1,73 -0,57 29,10 Tuğçelik 4,69 1,96 18,73 Tukaş 16,00 9,22 29,55 Turcas Petrol 2,70 -2,53 1,12 Turkcell 13,62 -0,29 -1,30 Tümosan Motor ve Traktör 5,79 0,35 -9,67 Tüpraş 84,40 -0,76 -33,44 Türk Hava Yolları 10,62 -0,19 -26,56 Türk Prysmian Kablo 3,88 -2,27 50,08 Türk Telekom 7,53 2,31 2,17 Türk Traktör 59,10 1,20 11,70 Türker Proje Gayrimenkul 37,30 0,00 -11,19 Ufuk Yatırım 4,96 1,22 92,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,15 -2,78 48,58 Ulusoy Elektrik 31,62 1,28 18,87 Ulusoy Un Sanayi 10,14 -5,76 165,45 Umpaş Holding 0,80 9,59 29,03 Uşak Seramik 1,67 -0,60 -1,18 Utopya Turizm 5,69 3,27 15,65 Uzertaş Boya 5,33 9,90 140,09 Ülker Bisküvi 23,22 1,84 3,85 Ünye Çimento 5,15 -1,34 -4,28 Vakıf Fin. Kir. 2,25 3,69 -7,02 Vakıf GMYO 2,14 4,39 23,63 Vakıf Yat. Ort. 2,29 5,53 -1,72 Vakıflar Bankası 4,59 -1,29 -16,70 Vakko Tekstil 4,69 0,00 3,30 Vanet Gıda 1,65 0,00 15,38 Verusa Holding 18,71 0,21 0,81 Verusaturk Girisim 4,80 -0,83 -8,72 Vestel 13,04 3,82 3,33 Vestel Beyaz Eşya 21,04 9,93 -2,59 Viking Kağıt 4,40 3,53 135,29 Yapı Kredi Koray GMYO 2,78 -1,07 14,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,46 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,40 0,64 49,92 Yataş 6,81 1,04 -7,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,97 -1,50 22,36 Yeni Gimat GMYO 12,20 0,25 1,91 Yeşil GMYO 0,59 9,26 -7,81 Yeşil Yapı 0,59 9,26 -10,61 Yeşil Yatırım Holding 13,40 7,98 19,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.863,70 10,00 167,02 Yonga Mobilya 25,30 10,00 173,81 Yükselen Çelik 8,00 -0,99 30,51 Yünsa 12,88 1,74 27,93 Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -17,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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