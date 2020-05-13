Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.510,10
|1,34
|27,60
|İş Bankası (C)
|4,92
|-0,20
|-23,24
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,87
|3,75
|1,84
|İş Girişim
|6,05
|-0,17
|59,21
|İş GMYO
|1,59
|-1,85
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|2,55
|39,57
|İş Yat. Ort.
|2,27
|-0,87
|40,88
|İşbir Holding
|612,10
|8,37
|42,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|-1,64
|-3,23
|İttifak Holding
|2,80
|3,70
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|8,36
|10,00
|219,51
|İzmir Demir Çelik
|9,08
|-1,84
|10,87
|İzmir Fırça
|2,84
|9,65
|57,78
|Jantsa Jant Sanayi
|57,35
|-1,04
|7,83
|Kafein Yazılım
|16,70
|-0,83
|49,91
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|9,49
|23,97
|Kaplamin
|6,20
|0,16
|11,71
|Kardemir (A)
|2,72
|0,37
|2,64
|Kardemir (B)
|2,55
|4,08
|-3,41
|Kardemir (D)
|2,44
|2,09
|-8,27
|Karel Elektronik
|15,62
|-0,51
|7,50
|Karsan Otomotiv
|1,73
|-0,57
|9,49
|Karsu Tekstil
|3,24
|-0,92
|0,00
|Kartonsan
|471,50
|-3,52
|22,04
|Katmerciler Ekipman
|3,83
|1,06
|-0,26
|Kent Gıda
|307,30
|9,99
|74,80
|Kerevitaş Gıda
|4,00
|-0,74
|22,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|9,43
|5,45
|Kiler GMYO
|2,79
|0,00
|-26,39
|Klimasan Klima
|16,51
|0,18
|-25,23
|Koç Holding
|15,17
|-0,72
|-24,18
|Konfrut Gıda
|10,55
|0,96
|34,91
|Konya Çimento
|255,30
|1,88
|-5,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|-0,93
|-16,64
|Koza Altın
|73,95
|0,61
|-0,14
|Koza Madencilik
|12,44
|2,73
|24,03
|Körfez GMYO
|2,49
|-1,58
|4,18
|Kristal Kola
|1,90
|3,83
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,50
|9,96
|92,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,10
|-10,00
|48,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|1,80
|3,03
|Kütahya Porselen
|21,24
|9,99
|220,85
|Lider Faktoring
|2,12
|-1,85
|15,53
|Link Bilgisayar
|26,08
|-0,76
|43,69
|Logo Yazılım
|74,15
|-0,87
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,39
|5,12
|27,85
|Lüks Kadife
|11,31
|8,85
|30,90
|Makina Takım
|1,70
|5,59
|-9,57
|Mardin Çimento
|5,63
|-0,71
|-4,90
|Marka Yatırım Holding
|1,34
|0,75
|13,56
|Marmaris Altınyunus
|67,55
|-0,81
|-4,86
|Marshall
|49,50
|1,73
|4,12
|Martı GMYO
|1,36
|-0,73
|34,65
|Martı Otel
|0,98
|-2,97
|7,69
|Mavi Giyim
|42,42
|1,00
|-26,74
|Mazhar Zorlu Holding
|13,91
|5,38
|15,05
|Mega Polietilen
|4,60
|9,79
|109,09
|Menderes Tekstil
|1,59
|1,92
|21,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,62
|-4,09
|6,07
|Merko Gıda
|1,37
|-2,14
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,51
|9,42
|65,93
|Metemtur Otelcilik
|1,95
|0,52
|9,55
|Metro Holding
|1,33
|0,76
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,94
|9,60
|-1,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|9,72
|-55,56
|Migros Ticaret
|32,52
|-0,91
|34,27
|Milpa
|3,24
|-0,61
|47,95
|Mistral GMYO
|2,23
|9,85
|17,99
|MLP Sağlık
|15,71
|-0,38
|-1,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,85
|2,78
|62,28
|Mondi Tire Kutsan
|6,83
|1,94
|64,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,90
|-0,28
|40,72
|Net Holding
|2,02
|-1,46
|-22,31
|Netaş Telekom.
|13,15
|0,00
|0,69
|Niğbaş Niğde Beton
|8,70
|-0,46
|40,32
|Nuh Çimento
|11,16
|1,92
|1,59
|Nurol GMYO
|3,59
|0,84
|0,56
|Odaş Elektrik
|1,85
|0,54
|27,96
|Olmuksan-IP
|4,70
|3,30
|83,52
|Orge Enerji Elektrik
|5,34
|1,71
|7,66
|Orma Orman Mahsulleri
|5,66
|9,90
|105,07
|Osmanlı Menkul
|7,77
|-0,13
|85,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,08
|-2,35
|23,81
|Otokar
|131,50
|3,14
|-10,57
|Oyak Yat. Ort.
|6,03
|9,84
|158,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|0,65
|0,36
|Özak GMYO
|2,90
|-0,34
|12,84
|Özbal Çelik Boru
|1,82
|-1,62
|12,91
|Özderici GMYO
|1,55
|0,00
|-1,27
|Özerden Plastik
|2,60
|1,17
|14,04
|Panora GMYO
|5,17
|0,39
|-7,71
|Papilon Savunma
|14,08
|3,76
|82,71
|Park Elek.Madencilik
|3,33
|-0,30
|9,18
|Parsan
|15,83
|3,06
|-6,55
|Pegasus
|49,80
|-1,19
|-42,36
|Peker GMYO
|4,63
|2,43
|47,92
|Penguen Gıda
|3,15
|-0,32
|52,17
|Pera GMYO
|1,01
|0,00
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,44
|3,81
|9,08
|Petkim
|3,62
|-1,09
|-4,99
|Petrokent Turizm
|162,20
|-1,34
|26,62
|Pınar Et ve Un
|18,74
|-4,29
|104,36
|Pınar Su
|6,04
|-3,36
|160,34
|Pınar Süt
|16,00
|-0,25
|26,28
|Plastikkart
|9,42
|0,75
|1,62
|Polisan Holding
|2,48
|-1,59
|-17,81
|Politeknik Metal
|139,00
|-4,47
|82,72
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-0,26
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,40
|-0,08
|7,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,30
|1,13
|-16,89
|QNB Finansbank
|49,40
|1,48
|31,73
|Ral Yatırım Holding
|9,10
|1,68
|33,82
|Ray Sigorta
|6,81
|-2,85
|99,12
|Reysaş GMYO
|4,57
|-3,79
|-0,44
|Reysaş Lojistik
|6,02
|-2,59
|37,44
|Rhea Girişim
|2,00
|-0,99
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,53
|10,00
|39,78
|Royal Halı
|2,32
|9,95
|69,34
|RTA Laboratuvarları
|47,84
|9,98
|1962,07
|Sabancı Holding
|8,21
|-0,36
|-9,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,49
|9,78
|105,96
|Salix Yatırım Holding
|7,40
|3,06
|2,64
|Sanel Mühendislik
|5,37
|3,27
|32,59
|Sanifoam Sünger
|6,05
|-2,26
|21,00
|Sanko Pazarlama
|6,85
|0,59
|-11,50
|Saray Matbaacılık
|2,07
|-2,36
|15,64
|Sarkuysan
|5,55
|1,28
|14,91
|Sasa Polyester
|9,10
|2,36
|17,72
|Say Reklamcılık
|3,20
|2,24
|42,86
|Sekuro Plastik
|5,34
|2,89
|-0,37
|Selçuk Ecza Deposu
|9,61
|9,95
|61,11
|Selçuk Gıda
|4,09
|9,95
|137,79
|Senkron Güvenlik
|2,91
|1,04
|6,59
|Serve Film Prodüksiyon
|4,54
|-9,92
|185,53
|Servet GMYO
|16,44
|-0,84
|93,41
|Seyitler Kimya
|9,95
|-4,14
|46,54
|Silverline Endüstri
|2,46
|-2,38
|13,89
|Sinpaş GMYO
|1,04
|0,97
|-10,34
|Smartiks Yazılım
|9,89
|-0,10
|0,82
|Soda Sanayii
|5,69
|0,35
|-7,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,45
|9,96
|301,69
|Söktaş
|2,99
|-0,66
|12,83
|Sönmez Filament
|6,47
|0,47
|32,58
|Sönmez Pamuklu
|6,43
|-0,16
|30,69
|Sumaş Suni Tahta
|13,00
|6,04
|31,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,20
|2,72
|Şekerbank
|1,07
|-0,93
|-18,32
|Şişe Cam
|4,84
|-0,62
|-8,16
|Şok Marketler
|11,00
|0,00
|2,23
|T. Halk Bankası
|5,32
|-0,93
|-9,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,88
|0,25
|-6,24
|T.S.K.B.
|1,04
|0,97
|-14,05
|T.Tuborg
|14,40
|0,98
|21,01
|Taç Tarım Ürünleri
|9,98
|9,91
|219,87
|Tat Gıda
|7,61
|1,20
|25,09
|TAV Havalimanları
|17,20
|0,94
|-36,68
|Taze Kuru Gıda
|19,36
|10,00
|167,40
|Tek-Art Turizm
|1,34
|-2,90
|6,35
|Tekfen Holding
|13,10
|-0,83
|-29,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,11
|-0,97
|69,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,05
|4,67
|15,90
|TGS Dış Ticaret
|4,64
|0,43
|-0,64
|Tofaş Oto. Fab.
|20,08
|2,97
|-13,83
|Torunlar GMYO
|2,38
|-0,83
|-13,45
|Trabzon Liman
|10,80
|1,60
|1,31
|Trabzonspor Sportif
|5,13
|-0,77
|138,60
|Trakya Cam
|3,20
|0,00
|-8,57
|Trend GMYO
|3,31
|2,80
|50,45
|TSKB GMYO
|1,73
|-0,57
|29,10
|Tuğçelik
|4,69
|1,96
|18,73
|Tukaş
|16,00
|9,22
|29,55
|Turcas Petrol
|2,70
|-2,53
|1,12
|Turkcell
|13,62
|-0,29
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,79
|0,35
|-9,67
|Tüpraş
|84,40
|-0,76
|-33,44
|Türk Hava Yolları
|10,62
|-0,19
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|3,88
|-2,27
|50,08
|Türk Telekom
|7,53
|2,31
|2,17
|Türk Traktör
|59,10
|1,20
|11,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,30
|0,00
|-11,19
|Ufuk Yatırım
|4,96
|1,22
|92,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,15
|-2,78
|48,58
|Ulusoy Elektrik
|31,62
|1,28
|18,87
|Ulusoy Un Sanayi
|10,14
|-5,76
|165,45
|Umpaş Holding
|0,80
|9,59
|29,03
|Uşak Seramik
|1,67
|-0,60
|-1,18
|Utopya Turizm
|5,69
|3,27
|15,65
|Uzertaş Boya
|5,33
|9,90
|140,09
|Ülker Bisküvi
|23,22
|1,84
|3,85
|Ünye Çimento
|5,15
|-1,34
|-4,28
|Vakıf Fin. Kir.
|2,25
|3,69
|-7,02
|Vakıf GMYO
|2,14
|4,39
|23,63
|Vakıf Yat. Ort.
|2,29
|5,53
|-1,72
|Vakıflar Bankası
|4,59
|-1,29
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,69
|0,00
|3,30
|Vanet Gıda
|1,65
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|18,71
|0,21
|0,81
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-0,83
|-8,72
|Vestel
|13,04
|3,82
|3,33
|Vestel Beyaz Eşya
|21,04
|9,93
|-2,59
|Viking Kağıt
|4,40
|3,53
|135,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,78
|-1,07
|14,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,46
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,40
|0,64
|49,92
|Yataş
|6,81
|1,04
|-7,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,97
|-1,50
|22,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|0,25
|1,91
|Yeşil GMYO
|0,59
|9,26
|-7,81
|Yeşil Yapı
|0,59
|9,26
|-10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,40
|7,98
|19,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.863,70
|10,00
|167,02
|Yonga Mobilya
|25,30
|10,00
|173,81
|Yükselen Çelik
|8,00
|-0,99
|30,51
|Yünsa
|12,88
|1,74
|27,93
|Zorlu Enerji
|1,34
|-0,74
|-17,79
(Son)