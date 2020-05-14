Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.361,10
|10,00
|40,36
|İş Bankası (C)
|4,83
|-1,83
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|429.000,30
|10,00
|104,29
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-3,10
|-1,32
|İş Girişim
|6,03
|-0,33
|58,68
|İş GMYO
|1,56
|-1,89
|-11,36
|İş Y. Men. Değ.
|5,60
|-0,36
|39,07
|İş Yat. Ort.
|2,24
|-1,32
|39,02
|İşbir Holding
|673,30
|10,00
|56,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|5,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,76
|-1,43
|-25,81
|İz Hayvancılık Tarım
|7,53
|-9,93
|187,79
|İzmir Demir Çelik
|8,96
|-1,32
|9,40
|İzmir Fırça
|2,70
|-4,93
|50,00
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|4,62
|12,81
|Kafein Yazılım
|17,13
|2,57
|53,77
|Kapital Yat. Holding
|3,14
|4,67
|29,75
|Kaplamin
|6,82
|10,00
|22,88
|Kardemir (A)
|2,76
|1,47
|4,15
|Kardemir (B)
|2,57
|0,78
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,50
|2,46
|-6,02
|Karel Elektronik
|15,41
|-1,34
|6,06
|Karsan Otomotiv
|1,68
|-2,89
|6,33
|Karsu Tekstil
|3,38
|4,32
|4,32
|Kartonsan
|452,20
|-4,09
|17,05
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|-5,22
|-5,47
|Kent Gıda
|338,00
|9,99
|92,26
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|-2,75
|19,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-8,62
|-3,64
|Kiler GMYO
|2,72
|-2,51
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,34
|-1,03
|-26,00
|Koç Holding
|15,06
|-0,73
|-24,73
|Konfrut Gıda
|10,36
|-1,80
|32,48
|Konya Çimento
|246,00
|-3,64
|-9,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,64
|0,38
|-16,32
|Koza Altın
|74,10
|0,20
|0,07
|Koza Madencilik
|12,33
|-0,88
|22,93
|Körfez GMYO
|2,50
|0,40
|4,60
|Kristal Kola
|1,84
|-3,16
|21,85
|Kron Telekomünikasyon
|24,10
|-1,63
|89,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,40
|0,85
|49,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|-5,29
|-2,42
|Kütahya Porselen
|22,96
|8,10
|246,83
|Lider Faktoring
|2,11
|-0,47
|14,99
|Link Bilgisayar
|27,34
|4,83
|50,63
|Logo Yazılım
|73,35
|-1,08
|20,64
|Lokman Hekim Sağlık
|7,08
|-4,19
|22,49
|Lüks Kadife
|10,90
|-3,63
|26,16
|Makina Takım
|1,65
|-2,94
|-12,23
|Mardin Çimento
|5,54
|-1,60
|-6,42
|Marka Yatırım Holding
|1,30
|-2,99
|10,17
|Marmaris Altınyunus
|67,65
|0,15
|-4,72
|Marshall
|48,76
|-1,49
|2,57
|Martı GMYO
|1,30
|-4,41
|28,71
|Martı Otel
|0,94
|-4,08
|3,30
|Mavi Giyim
|40,70
|-4,05
|-29,71
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|9,99
|26,55
|Mega Polietilen
|5,06
|10,00
|130,00
|Menderes Tekstil
|1,57
|-1,26
|19,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,00
|-3,01
|2,88
|Merko Gıda
|1,33
|-2,92
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,36
|-9,93
|49,45
|Metemtur Otelcilik
|1,98
|1,54
|11,24
|Metro Holding
|1,31
|-1,50
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,00
|3,09
|2,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-1,27
|-56,12
|Migros Ticaret
|32,62
|0,31
|34,68
|Milpa
|3,30
|1,85
|50,68
|Mistral GMYO
|2,10
|-5,83
|11,11
|MLP Sağlık
|15,51
|-1,27
|-3,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,92
|3,78
|68,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,94
|1,61
|67,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,70
|4,47
|47,01
|Net Holding
|2,06
|1,98
|-20,77
|Netaş Telekom.
|13,10
|-0,38
|0,31
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|3,45
|45,16
|Nuh Çimento
|11,20
|0,36
|1,96
|Nurol GMYO
|3,49
|-2,79
|-2,24
|Odaş Elektrik
|1,79
|-3,24
|23,81
|Olmuksan-IP
|4,59
|-2,34
|79,23
|Orge Enerji Elektrik
|5,41
|1,31
|9,07
|Orma Orman Mahsulleri
|5,10
|-9,89
|84,78
|Osmanlı Menkul
|7,83
|0,77
|87,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|-0,48
|23,21
|Otokar
|132,40
|0,68
|-9,96
|Oyak Yat. Ort.
|5,90
|-2,16
|153,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|1,61
|1,98
|Özak GMYO
|2,86
|-1,38
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,76
|-3,30
|9,19
|Özderici GMYO
|1,52
|-1,94
|-3,18
|Özerden Plastik
|2,64
|1,54
|15,79
|Panora GMYO
|5,08
|-1,74
|-9,31
|Papilon Savunma
|15,48
|9,94
|100,87
|Park Elek.Madencilik
|3,23
|-3,00
|5,90
|Parsan
|15,44
|-2,46
|-8,85
|Pegasus
|48,04
|-3,53
|-44,40
|Peker GMYO
|4,67
|0,86
|49,20
|Penguen Gıda
|3,07
|-2,54
|48,31
|Pera GMYO
|0,96
|-4,95
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,51
|0,83
|9,98
|Petkim
|3,54
|-2,21
|-7,09
|Petrokent Turizm
|161,20
|-0,62
|25,84
|Pınar Et ve Un
|17,70
|-5,55
|93,02
|Pınar Su
|5,82
|-3,64
|150,86
|Pınar Süt
|15,54
|-2,88
|22,65
|Plastikkart
|9,33
|-0,96
|0,65
|Polisan Holding
|2,43
|-2,02
|-19,47
|Politeknik Metal
|128,40
|-7,63
|68,79
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-2,08
|-12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,80
|-0,13
|7,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,40
|-1,77
|-18,36
|QNB Finansbank
|49,00
|-0,81
|30,67
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|-1,10
|32,35
|Ray Sigorta
|6,56
|-3,67
|91,81
|Reysaş GMYO
|5,02
|9,85
|9,37
|Reysaş Lojistik
|6,62
|9,97
|51,14
|Rhea Girişim
|1,95
|-2,50
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|4,35
|45,86
|Royal Halı
|2,15
|-7,33
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|43,06
|-9,99
|1756,03
|Sabancı Holding
|8,19
|-0,24
|-10,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,40
|-2,00
|101,83
|Salix Yatırım Holding
|7,85
|6,08
|8,88
|Sanel Mühendislik
|5,39
|0,37
|33,09
|Sanifoam Sünger
|6,00
|-0,83
|20,00
|Sanko Pazarlama
|6,68
|-2,48
|-13,70
|Saray Matbaacılık
|2,01
|-2,90
|12,29
|Sarkuysan
|5,62
|1,26
|16,36
|Sasa Polyester
|9,22
|1,32
|19,28
|Say Reklamcılık
|3,11
|-2,81
|38,84
|Sekuro Plastik
|5,26
|-1,50
|-1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|-8,53
|47,36
|Selçuk Gıda
|3,69
|-9,78
|114,53
|Senkron Güvenlik
|2,86
|-1,72
|4,76
|Serve Film Prodüksiyon
|4,09
|-9,91
|157,23
|Servet GMYO
|16,35
|-0,55
|92,35
|Seyitler Kimya
|9,40
|-5,53
|38,44
|Silverline Endüstri
|2,38
|-3,25
|10,19
|Sinpaş GMYO
|1,02
|-1,92
|-12,07
|Smartiks Yazılım
|10,09
|2,02
|2,85
|Soda Sanayii
|5,62
|-1,23
|-9,06
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,91
|-9,97
|261,66
|Söktaş
|3,16
|5,69
|19,25
|Sönmez Filament
|6,33
|-2,16
|29,71
|Sönmez Pamuklu
|6,33
|-1,56
|28,66
|Sumaş Suni Tahta
|11,70
|-10,00
|18,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|-0,20
|2,51
|Şekerbank
|1,04
|-2,80
|-20,61
|Şişe Cam
|4,76
|-1,65
|-9,68
|Şok Marketler
|10,81
|-1,73
|0,46
|T. Halk Bankası
|5,19
|-2,44
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,08
|-1,96
|-8,07
|T.S.K.B.
|1,03
|-0,96
|-14,88
|T.Tuborg
|14,50
|0,69
|21,85
|Taç Tarım Ürünleri
|8,99
|-9,92
|188,14
|Tat Gıda
|7,73
|1,58
|27,06
|TAV Havalimanları
|17,00
|-1,16
|-37,42
|Taze Kuru Gıda
|17,43
|-9,97
|140,75
|Tek-Art Turizm
|1,30
|-2,99
|3,17
|Tekfen Holding
|12,91
|-1,45
|-30,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,40
|4,08
|76,19
|Temapol Polimer Plastik
|5,93
|-1,98
|13,60
|TGS Dış Ticaret
|4,49
|-3,23
|-3,85
|Tofaş Oto. Fab.
|19,66
|-2,09
|-15,63
|Torunlar GMYO
|2,34
|-1,68
|-14,91
|Trabzon Liman
|11,88
|10,00
|11,44
|Trabzonspor Sportif
|5,11
|-0,39
|137,67
|Trakya Cam
|3,14
|-1,88
|-10,29
|Trend GMYO
|3,64
|9,97
|65,45
|TSKB GMYO
|1,82
|5,20
|35,82
|Tuğçelik
|4,56
|-2,77
|15,44
|Tukaş
|17,02
|6,37
|37,81
|Turcas Petrol
|2,71
|0,37
|1,50
|Turkcell
|13,44
|-1,32
|-2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,72
|-1,21
|-10,76
|Tüpraş
|82,50
|-2,25
|-34,94
|Türk Hava Yolları
|10,54
|-0,75
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|3,89
|0,26
|50,47
|Türk Telekom
|7,45
|-1,06
|1,09
|Türk Traktör
|61,50
|4,06
|16,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,28
|-0,05
|-11,24
|Ufuk Yatırım
|4,75
|-4,23
|84,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,84
|-9,84
|33,96
|Ulusoy Elektrik
|31,10
|-1,64
|16,92
|Ulusoy Un Sanayi
|9,13
|-9,96
|139,01
|Umpaş Holding
|0,88
|10,00
|41,94
|Uşak Seramik
|1,68
|0,60
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,47
|-3,87
|11,18
|Uzertaş Boya
|5,86
|9,94
|163,96
|Ülker Bisküvi
|23,22
|0,00
|3,85
|Ünye Çimento
|5,09
|-1,17
|-5,39
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|-4,00
|-10,74
|Vakıf GMYO
|2,01
|-6,07
|16,12
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|-2,62
|-4,29
|Vakıflar Bankası
|4,51
|-1,74
|-18,15
|Vakko Tekstil
|4,57
|-2,56
|0,66
|Vanet Gıda
|1,74
|5,45
|21,68
|Verusa Holding
|19,09
|2,03
|2,86
|Verusaturk Girisim
|4,75
|-1,04
|-9,68
|Vestel
|12,98
|-0,46
|2,85
|Vestel Beyaz Eşya
|23,14
|9,98
|7,13
|Viking Kağıt
|4,24
|-3,64
|126,74
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,71
|-2,52
|11,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-1,83
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,34
|10,00
|64,91
|Yataş
|6,80
|-0,15
|-7,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|-2,54
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|-0,90
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,64
|8,47
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,64
|8,47
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,69
|2,16
|21,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.650,00
|10,00
|193,72
|Yonga Mobilya
|22,78
|-9,96
|146,54
|Yükselen Çelik
|7,79
|-2,62
|27,08
|Yünsa
|12,96
|0,62
|28,73
|Zorlu Enerji
|1,31
|-2,24
|-19,63
(Son)