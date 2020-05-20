Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.300,00 127,52 İş Bankası (B) 56.382,50 10,00 86,82 İş Bankası (C) 4,82 -0,21 -24,80 İş Bankası (Kur.) 570.999,00 10,00 171,91 İş Fin.Kir. 4,01 -0,74 5,53 İş Girişim 6,02 4,70 58,42 İş GMYO 1,67 1,21 -5,11 İş Y. Men. Değ. 5,57 -0,54 38,32 İş Yat. Ort. 2,70 9,76 67,56 İşbir Holding 749,90 8,12 74,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61 İttifak Holding 2,98 1,71 -19,89 İz Hayvancılık Tarım 6,72 9,98 156,83 İzmir Demir Çelik 10,60 4,13 29,43 İzmir Fırça 2,48 -3,13 37,78 Jantsa Jant Sanayi 62,15 -0,32 16,85 Kafein Yazılım 16,66 -1,07 49,55 Kapital Yat. Holding 2,85 -5,94 17,77 Kaplamin 7,14 0,56 28,65 Kardemir (A) 2,65 -1,85 0,00 Kardemir (B) 2,46 -1,60 -6,82 Kardemir (D) 2,44 -0,81 -8,27 Karel Elektronik 16,26 0,18 11,91 Karsan Otomotiv 1,75 0,00 10,76 Karsu Tekstil 3,43 0,88 5,86 Kartonsan 461,20 -0,84 19,38 Katmerciler Ekipman 3,85 -1,03 0,26 Kent Gıda 449,70 9,98 155,80 Kerevitaş Gıda 4,12 -0,72 26,38 Kervansaray Yat. Holding 0,55 5,77 0,00 Kiler GMYO 2,92 3,55 -22,96 Klimasan Klima 18,00 -2,70 -18,48 Koç Holding 15,08 -0,26 -24,63 Konfrut Gıda 10,54 -1,03 34,78 Konya Çimento 261,00 1,08 -3,80 Kordsa Teknik Tekstil 11,30 1,62 -11,13 Koza Altın 74,90 -0,27 1,15 Koza Madencilik 12,15 -0,74 21,14 Körfez GMYO 2,67 2,69 11,72 Kristal Kola 1,92 -1,03 27,15 Kron Telekomünikasyon 23,90 3,02 87,89 Kuştur Kuşadası Turizm 34,42 7,50 45,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,68 0,60 1,82 Kütahya Porselen 23,10 10,00 248,94 Lider Faktoring 2,21 0,91 20,44 Link Bilgisayar 29,22 7,19 60,99 Logo Yazılım 77,80 1,10 27,96 Lokman Hekim Sağlık 7,35 -3,92 27,16 Lüks Kadife 12,14 1,59 40,51 Makina Takım 1,71 3,01 -9,04 Mardin Çimento 6,77 9,90 14,36 Marka Yatırım Holding 1,35 1,50 14,41 Marmaris Altınyunus 73,40 0,20 3,38 Marshall 55,70 9,97 17,16 Martı GMYO 1,29 -2,27 27,72 Martı Otel 1,01 -1,94 10,99 Mavi Giyim 42,20 1,93 -27,12 Mazhar Zorlu Holding 16,05 -7,60 32,75 Mega Polietilen 4,40 -2,22 100,00 Menderes Tekstil 1,83 9,58 39,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 21,54 3,66 10,80 Merko Gıda 1,38 0,73 31,43 Metal Gayrimenkul 1,57 9,79 72,53 Metemtur Otelcilik 1,99 1,02 11,80 Metro Holding 1,31 -0,76 -5,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,06 1,98 5,10 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -1,29 -56,87 Migros Ticaret 34,24 3,95 41,37 Milpa 3,77 -5,51 72,15 Mistral GMYO 2,13 1,91 12,70 MLP Sağlık 16,54 1,16 3,37 MMC San. ve Tic. Yat. 1,90 4,40 66,67 Mondi Tire Kutsan 6,90 -2,13 66,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 2,12 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,58 -0,48 46,07 Net Holding 2,14 2,39 -17,69 Netaş Telekom. 14,75 3,65 12,94 Niğbaş Niğde Beton 9,10 -0,22 46,77 Nuh Çimento 12,98 -0,31 18,16 Nurol GMYO 3,80 1,60 6,44 Odaş Elektrik 1,88 1,62 30,04 Olmuksan-IP 4,52 -0,66 76,50 Orge Enerji Elektrik 5,56 0,18 12,10 Orma Orman Mahsulleri 5,03 0,00 82,25 Osmanlı Menkul 7,70 -0,65 84,17 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 9,86 39,29 Otokar 139,20 -0,57 -5,33 Oyak Yat. Ort. 5,82 -1,52 149,79 Oylum Sınai Yatırımlar 3,21 -1,53 3,92 Özak GMYO 2,94 2,80 14,40 Özbal Çelik Boru 1,81 0,56 12,29 Özderici GMYO 1,63 3,82 3,82 Özerden Plastik 2,55 -4,85 11,84 Panora GMYO 5,32 0,38 -5,03 Papilon Savunma 16,13 5,56 109,31 Park Elek.Madencilik 3,43 1,78 12,46 Parsan 15,55 -1,46 -8,21 Pegasus 53,00 -3,72 -38,66 Peker GMYO 5,30 -1,85 69,33 Penguen Gıda 3,16 0,96 52,66 Pera GMYO 0,98 2,08 4,26 Pergamon Dış Ticaret 9,01 3,09 16,44 Petkim 3,50 0,29 -8,14 Petrokent Turizm 196,00 9,99 53,01 Pınar Et ve Un 19,48 -2,40 112,43 Pınar Su 6,32 -2,77 172,41 Pınar Süt 17,43 0,17 37,57 Plastikkart 9,64 1,15 3,99 Polisan Holding 2,66 5,14 -11,85 Politeknik Metal 135,00 3,05 77,46 Prizma Press Matbaacılık 3,88 -4,90 -9,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.184,20 -0,08 6,90 QNB Finans Fin. Kir. 107,80 0,47 -16,50 QNB Finansbank 49,56 0,90 32,16 Ral Yatırım Holding 11,97 9,92 76,03 Ray Sigorta 6,84 -1,01 100,00 Reysaş GMYO 4,83 0,42 5,23 Reysaş Lojistik 6,51 0,31 48,63 Rhea Girişim 2,00 0,00 68,07 Rodrigo Tekstil 2,44 -4,31 34,81 Royal Halı 2,09 0,00 52,55 RTA Laboratuvarları 38,38 9,97 1554,31 Sabancı Holding 8,34 -0,12 -8,55 Safkar Ege Soğutmacılık 4,83 3,65 121,56 Salix Yatırım Holding 8,10 -1,94 12,34 Sanel Mühendislik 5,46 -1,97 34,81 Sanifoam Sünger 6,17 3,35 23,40 Sanko Pazarlama 7,88 9,90 1,81 Saray Matbaacılık 2,08 0,97 16,20 Sarkuysan 5,82 3,56 20,50 Sasa Polyester 10,21 -0,58 32,08 Say Reklamcılık 3,26 4,15 45,54 Sekuro Plastik 5,35 0,75 -0,19 Selçuk Ecza Deposu 9,10 0,00 52,56 Selçuk Gıda 3,89 6,28 126,16 Senkron Güvenlik 2,96 0,34 8,42 Serve Film Prodüksiyon 4,60 -6,69 189,31 Servet GMYO 16,51 -0,12 94,24 Seyitler Kimya 9,14 1,78 34,61 Silverline Endüstri 2,67 4,71 23,61 Sinpaş GMYO 1,07 0,00 -7,76 Smartiks Yazılım 9,81 -1,41 0,00 Soda Sanayii 5,82 1,93 -5,83 Sodaş Sodyum Sanayii 13,86 10,00 260,36 Söktaş 3,13 -0,63 18,11 Sönmez Filament 6,57 0,77 34,63 Sönmez Pamuklu 6,58 0,92 33,74 Sumaş Suni Tahta 11,53 3,04 16,46 Şeker Fin. Kir. 4,93 -0,40 3,14 Şekerbank 1,08 0,93 -17,56 Şişe Cam 5,02 2,87 -4,74 Şok Marketler 11,55 1,85 7,34 T. Halk Bankası 5,28 -1,86 -10,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 -2,14 -5,73 T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22 T.Tuborg 14,82 -0,80 24,54 Taç Tarım Ürünleri 8,01 9,88 156,73 Tat Gıda 8,30 -0,95 36,43 TAV Havalimanları 18,48 1,37 -31,97 Taze Kuru Gıda 18,97 9,97 162,02 Tek-Art Turizm 1,37 2,24 8,73 Tekfen Holding 13,53 3,13 -27,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 -1,23 72,14 Temapol Polimer Plastik 6,58 0,61 26,05 TGS Dış Ticaret 5,25 5,85 12,42 Tofaş Oto. Fab. 21,16 0,76 -9,19 Torunlar GMYO 2,44 1,24 -11,27 Trabzon Liman 13,46 9,52 26,27 Trabzonspor Sportif 5,16 1,18 140,00 Trakya Cam 3,29 1,54 -6,00 Trend GMYO 4,08 4,35 85,45 TSKB GMYO 2,42 10,00 80,60 Tuğçelik 4,84 -0,21 22,53 Tukaş 14,12 -9,95 14,33 Turcas Petrol 2,87 -0,69 7,49 Turkcell 13,88 0,58 0,58 Tümosan Motor ve Traktör 6,10 0,00 -4,84 Tüpraş 80,70 -0,80 -36,36 Türk Hava Yolları 10,88 0,74 -24,76 Türk Prysmian Kablo 4,01 -0,25 55,11 Türk Telekom 7,70 0,92 4,48 Türk Traktör 61,30 -0,49 15,86 Türker Proje Gayrimenkul 39,34 -1,90 -6,33 Ufuk Yatırım 4,86 -3,76 88,37 Ulaşlar Turizm Yat. 2,89 0,00 36,32 Ulusoy Elektrik 31,64 0,19 18,95 Ulusoy Un Sanayi 9,92 -2,36 159,69 Umpaş Holding 0,79 -9,20 27,42 Uşak Seramik 1,70 1,19 0,59 Utopya Turizm 6,06 1,68 23,17 Uzertaş Boya 5,23 9,87 135,59 Ülker Bisküvi 23,96 -0,17 7,16 Ünye Çimento 6,30 9,95 17,10 Vakıf Fin. Kir. 2,31 3,59 -4,55 Vakıf GMYO 2,02 0,00 16,70 Vakıf Yat. Ort. 2,48 9,73 6,44 Vakıflar Bankası 4,65 -0,21 -15,61 Vakko Tekstil 4,95 4,21 9,03 Vanet Gıda 1,78 2,89 24,48 Verusa Holding 19,25 -0,77 3,72 Verusaturk Girisim 4,89 -0,61 -7,01 Vestel 13,30 0,45 5,39 Vestel Beyaz Eşya 24,20 10,00 12,04 Viking Kağıt 4,47 2,05 139,04 Yapı Kredi Koray GMYO 3,15 0,32 30,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 0,46 -12,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,28 1,88 63,96 Yataş 7,63 6,42 3,95 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,04 4,62 26,71 Yeni Gimat GMYO 12,14 0,08 1,41 Yeşil GMYO 0,64 6,67 0,00 Yeşil Yapı 0,66 8,20 0,00 Yeşil Yatırım Holding 13,88 2,81 23,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.180,00 2,25 177,76 Yonga Mobilya 20,30 9,91 119,70 Yükselen Çelik 8,76 0,34 42,90 Yünsa 13,62 1,34 35,28 Zorlu Enerji 1,35 0,00 -17,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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