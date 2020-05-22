Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 414.914,10 150,20
İş Bankası (B) 59.499,90 -0,83 97,15
İş Bankası (C) 4,80 -0,62 -25,12
İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91
İş Fin.Kir. 3,96 2,06 4,21
İş Girişim 6,71 10,00 76,58
İş GMYO 1,65 1,85 -6,25
İş Y. Men. Değ. 5,92 4,23 47,02
İş Yat. Ort. 2,54 2,42 57,63
İşbir Holding 810,00 6,61 88,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 3,23 3,23
İttifak Holding 2,84 -2,74 -23,66
İz Hayvancılık Tarım 5,65 -6,61 115,94
İzmir Demir Çelik 12,20 4,63 48,96
İzmir Fırça 2,38 0,00 32,22
Jantsa Jant Sanayi 70,05 2,49 31,70
Kafein Yazılım 16,67 -0,36 49,64
Kapital Yat. Holding 3,44 9,90 42,15
Kaplamin 7,30 -7,01 31,53
Kardemir (A) 2,68 0,00 1,13
Kardemir (B) 2,49 0,00 -5,68
Kardemir (D) 2,46 -0,40 -7,52
Karel Elektronik 15,99 0,69 10,05
Karsan Otomotiv 1,81 2,26 14,56
Karsu Tekstil 3,39 -2,59 4,63
Kartonsan 454,00 -0,68 17,51
Katmerciler Ekipman 3,84 1,59 0,00
Kent Gıda 430,60 6,37 144,94
Kerevitaş Gıda 4,00 -0,25 22,70
Kervansaray Yat. Holding 0,50 0,00 -9,09
Kiler GMYO 2,89 -3,34 -23,75
Klimasan Klima 17,40 1,28 -21,20
Koç Holding 15,25 0,66 -23,78
Konfrut Gıda 10,70 1,33 36,83
Konya Çimento 259,00 0,08 -4,53
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 -1,08 -13,18
Koza Altın 73,60 -0,81 -0,61
Koza Madencilik 12,46 0,00 24,23
Körfez GMYO 2,98 1,71 24,69
Kristal Kola 1,88 0,00 24,50
Kron Telekomünikasyon 23,34 -0,51 83,49
Kuştur Kuşadası Turizm 36,98 8,76 56,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,68 1,20 1,82
Kütahya Porselen 25,14 -0,63 279,76
Lider Faktoring 2,27 4,13 23,71
Link Bilgisayar 27,66 -2,47 52,40
Logo Yazılım 76,60 -0,78 25,99
Lokman Hekim Sağlık 7,16 -0,69 23,88
Lüks Kadife 13,14 0,00 52,08
Makina Takım 1,69 0,60 -10,11
Marka Yatırım Holding 1,37 -2,14 16,10
Marmaris Altınyunus 74,65 -0,73 5,14
Marshall 60,85 -0,65 28,00
Martı GMYO 1,27 -0,78 25,74
Martı Otel 1,00 2,04 9,89
Mavi Giyim 40,90 -1,64 -29,36
Mazhar Zorlu Holding 16,27 1,06 34,57
Mega Polietilen 4,08 3,03 85,45
Menderes Tekstil 1,77 -1,67 35,11
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,16 0,19 8,85
Merko Gıda 1,36 -1,45 29,52
Metal Gayrimenkul 1,34 -5,63 47,25
Metemtur Otelcilik 1,96 0,51 10,11
Metro Holding 1,35 0,00 -2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,01 -2,90 2,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -0,89 -58,37
Migros Ticaret 34,20 0,00 41,21
Milpa 4,29 3,62 95,89
Mistral GMYO 2,13 0,47 12,70
MLP Sağlık 16,32 -0,06 2,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,95 2,63 71,05
Mondi Tire Kutsan 6,89 0,29 66,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 0,06 2,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,94 -1,10 41,04
Net Holding 2,29 2,69 -11,92
Netaş Telekom. 14,29 -1,72 9,42
Niğbaş Niğde Beton 9,10 1,11 46,77
Nuh Çimento 13,04 3,08 18,71
Nurol GMYO 3,85 1,32 7,84
Odaş Elektrik 1,87 0,54 29,35
Olmuksan-IP 4,55 0,00 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,46 0,55 10,08
Orma Orman Mahsulleri 4,85 4,75 75,72
Osmanlı Menkul 7,50 1,35 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,18 -0,46 29,76
Otokar 138,50 0,36 -5,81
Oyak Çimento 5,65 -4,56 2,77
Oyak Yat. Ort. 5,90 1,72 153,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 0,00 1,98
Özak GMYO 3,01 3,79 17,12
Özbal Çelik Boru 1,89 -2,07 17,26
Özderici GMYO 1,60 0,00 1,91
Özerden Plastik 2,50 0,81 9,65
Panora GMYO 5,35 -1,29 -4,49
Papilon Savunma 17,23 0,47 123,58
Park Elek.Madencilik 3,38 0,00 10,82
Parsan 15,41 -0,45 -9,03
Pegasus 53,75 1,13 -37,79
Peker GMYO 5,90 7,27 88,50
Penguen Gıda 3,17 0,96 53,14
Pera GMYO 0,97 2,11 3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,76 -0,57 13,21
Petkim 3,48 0,00 -8,66
Petrokent Turizm 181,80 -0,87 41,92
Pınar Et ve Un 20,92 5,13 128,14
Pınar Su 6,63 4,57 185,78
Pınar Süt 19,14 10,00 51,07
Plastikkart 9,62 -0,93 3,78
Polisan Holding 2,59 -0,77 -14,17
Politeknik Metal 134,00 -0,74 76,15
Prizma Press Matbaacılık 3,83 0,26 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.182,00 -0,12 6,70
QNB Finans Fin. Kir. 107,00 0,00 -17,12
QNB Finansbank 48,98 -0,24 30,61
Ral Yatırım Holding 13,71 4,18 101,62
Ray Sigorta 6,91 1,92 102,05
Reysaş GMYO 4,91 0,00 6,97
Reysaş Lojistik 6,62 -0,30 51,14
Rhea Girişim 1,97 0,51 65,55
Rodrigo Tekstil 2,40 -2,44 32,60
Royal Halı 2,13 -0,47 55,47
RTA Laboratuvarları 31,12 -9,95 1241,38
Sabancı Holding 8,44 0,48 -7,45
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 2,85 115,14
Salix Yatırım Holding 8,15 7,24 13,04
Sanel Mühendislik 5,39 0,75 33,09
Sanifoam Sünger 5,99 -0,50 19,80
Sanko Pazarlama 7,62 -1,80 -1,55
Saray Matbaacılık 2,16 2,37 20,67
Sarkuysan 5,68 0,53 17,60
Sasa Polyester 10,02 0,60 29,62
Say Reklamcılık 3,47 5,15 54,91
Sekuro Plastik 5,47 2,82 2,05
Selçuk Ecza Deposu 9,09 2,13 52,39
Selçuk Gıda 3,48 -2,52 102,33
Senkron Güvenlik 3,02 0,67 10,62
Serve Film Prodüksiyon 4,60 5,75 189,31
Servet GMYO 16,40 -0,30 92,94
Seyitler Kimya 9,46 3,73 39,32
Silverline Endüstri 2,61 0,38 20,83
Sinpaş GMYO 1,14 4,59 -1,72
Smartiks Yazılım 9,80 -1,11 -0,10
Soda Sanayii 5,90 0,51 -4,53
Sodaş Sodyum Sanayii 14,99 -1,64 289,74
Söktaş 3,47 9,81 30,94
Sönmez Filament 6,58 0,30 34,84
Sönmez Pamuklu 6,54 -0,15 32,93
Sumaş Suni Tahta 11,75 0,43 18,69
Şeker Fin. Kir. 4,93 0,00 3,14
Şekerbank 1,10 1,85 -16,03
Şişe Cam 5,03 -0,40 -4,55
Şok Marketler 11,86 0,76 10,22
T. Halk Bankası 5,25 -0,38 -11,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,36 0,20 -7,43
T.S.K.B. 1,04 0,00 -14,05
T.Tuborg 14,76 0,07 24,03
Taç Tarım Ürünleri 6,49 -9,99 108,01
Tat Gıda 9,33 9,89 53,36
TAV Havalimanları 18,71 1,68 -31,12
Taze Kuru Gıda 18,78 -9,97 159,39
Tek-Art Turizm 1,36 1,49 7,94
Tekfen Holding 13,93 -0,07 -24,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 -0,14 71,90
Temapol Polimer Plastik 6,63 -1,63 27,01
TGS Dış Ticaret 4,82 -1,23 3,21
Tofaş Oto. Fab. 21,50 0,00 -7,73
Torunlar GMYO 2,43 0,83 -11,64
Trabzon Liman 14,02 -4,88 31,52
Trabzonspor Sportif 5,18 -0,38 140,93
Trakya Cam 3,31 -0,60 -5,43
Trend GMYO 3,87 -2,03 75,91
TSKB GMYO 2,73 2,63 103,73
Tuğçelik 4,78 1,92 21,01
Tukaş 11,55 -9,13 -6,48
Turcas Petrol 2,80 -0,71 4,87
Turkcell 14,15 0,57 2,54
Tümosan Motor ve Traktör 6,02 -0,99 -6,08
Tüpraş 80,15 1,33 -36,79
Türk Hava Yolları 11,21 0,81 -22,48
Türk Prysmian Kablo 3,93 0,51 52,02
Türk Telekom 7,58 -0,66 2,85
Türk Traktör 60,90 -1,30 15,10
Türker Proje Gayrimenkul 42,12 6,96 0,29
Ufuk Yatırım 4,72 0,00 82,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 -2,48 29,72
Ulusoy Elektrik 32,12 1,20 20,75
Ulusoy Un Sanayi 9,94 0,30 160,21
Umpaş Holding 0,75 -9,64 20,97
Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59
Utopya Turizm 5,98 -1,16 21,54
Uzertaş Boya 4,48 -4,88 101,80
Ülker Bisküvi 23,66 -1,00 5,81
Vakıf Fin. Kir. 2,29 2,23 -5,37
Vakıf GMYO 2,06 0,98 19,01
Vakıf Yat. Ort. 2,36 -2,88 1,29
Vakıflar Bankası 4,53 -0,88 -17,79
Vakko Tekstil 4,90 -2,58 7,93
Vanet Gıda 1,71 0,59 19,58
Verusa Holding 19,16 0,21 3,23
Verusaturk Girisim 4,80 -1,03 -8,72
Vestel 13,62 -1,45 7,92
Vestel Beyaz Eşya 23,00 0,00 6,48
Viking Kağıt 4,75 -3,26 154,01
Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 -1,00 22,73
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,15 9,96 77,83
Yataş 7,36 -0,54 0,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 -0,50 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,17 0,74
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 1,59 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,89 2,06 23,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.398,50 4,98 185,18
Yonga Mobilya 19,50 0,00 111,04
Yükselen Çelik 8,65 -0,35 41,11
Yünsa 13,00 -2,40 29,12
Zorlu Enerji 1,34 0,00 -17,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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