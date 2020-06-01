Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|62.000,00
|5,26
|105,43
|İş Bankası (C)
|5,08
|2,63
|-20,75
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,77
|3,42
|İş Girişim
|6,76
|1,20
|77,89
|İş GMYO
|1,72
|2,99
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|5,84
|0,86
|45,03
|İş Yat. Ort.
|2,49
|1,63
|54,53
|İşbir Holding
|736,00
|0,14
|71,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|1,59
|3,23
|İttifak Holding
|2,79
|0,36
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,67
|9,88
|78,48
|İzmir Demir Çelik
|12,99
|3,92
|58,61
|İzmir Fırça
|2,39
|1,70
|32,78
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|0,61
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,69
|4,44
|49,82
|Kapital Yat. Holding
|3,35
|3,08
|38,43
|Kaplamin
|7,08
|-1,53
|27,57
|Kardemir (A)
|2,77
|2,21
|4,53
|Kardemir (B)
|2,57
|2,39
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,61
|3,98
|-1,88
|Karel Elektronik
|15,13
|-0,85
|4,13
|Karsan Otomotiv
|1,85
|2,21
|17,09
|Karsu Tekstil
|3,36
|-0,88
|3,70
|Kartonsan
|447,50
|0,34
|15,83
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|2,39
|0,26
|Kent Gıda
|532,20
|-4,81
|202,73
|Kerevitaş Gıda
|4,02
|1,77
|23,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,28
|4,13
|-13,46
|Klimasan Klima
|17,20
|1,65
|-22,10
|Koç Holding
|16,73
|3,66
|-16,39
|Konfrut Gıda
|9,56
|-2,85
|22,25
|Konya Çimento
|261,60
|0,35
|-3,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|1,54
|-11,84
|Koza Altın
|74,15
|0,07
|0,14
|Koza Madencilik
|11,98
|-0,66
|19,44
|Körfez GMYO
|3,09
|1,98
|29,29
|Kristal Kola
|1,94
|2,11
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|26,40
|6,19
|107,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,44
|0,00
|53,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,75
|3,55
|6,06
|Kütahya Porselen
|21,82
|-2,50
|229,61
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,90
|20,44
|Link Bilgisayar
|26,94
|-2,46
|48,43
|Logo Yazılım
|75,00
|0,00
|23,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,82
|-1,30
|17,99
|Lüks Kadife
|11,60
|2,75
|34,26
|Makina Takım
|1,85
|4,52
|-1,60
|Marka Yatırım Holding
|1,54
|3,36
|30,51
|Marmaris Altınyunus
|73,20
|-0,81
|3,10
|Marshall
|69,55
|9,96
|46,30
|Martı GMYO
|1,36
|2,26
|34,65
|Martı Otel
|1,00
|0,00
|9,89
|Mavi Giyim
|46,38
|2,61
|-19,90
|Mazhar Zorlu Holding
|17,77
|2,24
|46,98
|Mega Polietilen
|4,80
|7,62
|118,18
|Menderes Tekstil
|2,34
|9,86
|78,63
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,79
|-1,05
|1,80
|Merko Gıda
|1,36
|3,82
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|9,26
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,03
|0,50
|14,04
|Metro Holding
|1,38
|3,76
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,08
|1,46
|6,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,23
|1,36
|-58,18
|Migros Ticaret
|33,80
|1,08
|39,55
|Milpa
|4,32
|2,61
|97,26
|Mistral GMYO
|2,22
|0,45
|17,46
|MLP Sağlık
|16,43
|-1,79
|2,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,84
|0,55
|61,40
|Mondi Tire Kutsan
|7,02
|2,48
|69,57
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,93
|-0,61
|40,96
|Net Holding
|2,42
|6,61
|-6,92
|Netaş Telekom.
|14,60
|0,76
|11,79
|Niğbaş Niğde Beton
|9,28
|0,87
|49,68
|Nuh Çimento
|13,24
|2,64
|20,53
|Nurol GMYO
|4,45
|3,25
|24,65
|Odaş Elektrik
|2,00
|3,09
|38,34
|Olmuksan-IP
|4,37
|-0,46
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|5,49
|0,73
|10,69
|Orma Orman Mahsulleri
|4,92
|5,13
|78,26
|Osmanlı Menkul
|7,56
|1,89
|80,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|1,33
|35,71
|Otokar
|133,70
|0,15
|-9,07
|Oyak Çimento
|6,01
|-1,48
|9,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,00
|-1,32
|159,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-0,32
|-0,29
|Özak GMYO
|3,09
|2,32
|20,23
|Özbal Çelik Boru
|1,98
|3,13
|22,84
|Özderici GMYO
|1,70
|2,41
|8,28
|Özerden Plastik
|2,39
|-0,42
|4,82
|Panora GMYO
|5,44
|0,74
|-2,89
|Papilon Savunma
|15,30
|-3,95
|98,54
|Park Elek.Madencilik
|3,54
|1,72
|16,07
|Parsan
|15,56
|0,39
|-8,15
|Pegasus
|60,45
|0,67
|-30,03
|Peker GMYO
|6,05
|-0,17
|93,29
|Penguen Gıda
|4,08
|9,97
|97,10
|Pera GMYO
|1,01
|3,06
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,14
|-2,56
|18,12
|Petkim
|3,63
|2,83
|-4,72
|Petrokent Turizm
|182,90
|-2,97
|42,78
|Pınar Et ve Un
|18,95
|-0,68
|106,65
|Pınar Su
|6,21
|1,64
|167,67
|Pınar Süt
|18,90
|-1,31
|49,17
|Plastikkart
|9,70
|-1,72
|4,64
|Polisan Holding
|2,67
|1,52
|-11,52
|Politeknik Metal
|128,50
|-0,39
|68,92
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|2,12
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,10
|0,12
|6,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,00
|-0,38
|-17,89
|QNB Finansbank
|47,98
|-0,29
|27,95
|Ral Yatırım Holding
|13,85
|-2,12
|103,68
|Ray Sigorta
|6,08
|-3,49
|77,78
|Reysaş GMYO
|4,79
|-0,62
|4,36
|Reysaş Lojistik
|6,27
|-1,57
|43,15
|Rhea Girişim
|2,12
|1,92
|78,15
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|1,85
|51,93
|Royal Halı
|2,11
|2,93
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|23,34
|2,82
|906,03
|Sabancı Holding
|8,48
|2,17
|-7,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|-0,21
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|8,70
|7,01
|20,67
|Sanel Mühendislik
|5,38
|-0,55
|32,84
|Sanifoam Sünger
|5,94
|2,59
|18,80
|Sanko Pazarlama
|7,44
|-0,27
|-3,88
|Saray Matbaacılık
|1,63
|0,31
|26,09
|Sarkuysan
|5,75
|2,31
|19,05
|Sasa Polyester
|10,25
|0,49
|32,60
|Say Reklamcılık
|3,82
|1,87
|70,54
|Sekuro Plastik
|5,50
|2,04
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|0,12
|36,97
|Selçuk Gıda
|3,43
|9,94
|99,42
|Senkron Güvenlik
|2,93
|0,34
|7,33
|Serve Film Prodüksiyon
|4,81
|-4,75
|202,52
|Servet GMYO
|16,30
|-0,49
|91,76
|Seyitler Kimya
|9,16
|0,66
|34,90
|Silverline Endüstri
|2,84
|9,65
|31,48
|Sinpaş GMYO
|1,16
|2,65
|0,00
|Smartiks Yazılım
|9,43
|1,95
|-3,87
|Soda Sanayii
|5,71
|1,24
|-3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,90
|-0,77
|235,40
|Söktaş
|3,50
|2,04
|32,08
|Sönmez Filament
|6,55
|0,46
|34,22
|Sönmez Pamuklu
|6,66
|0,45
|35,37
|Sumaş Suni Tahta
|12,17
|4,73
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,01
|-1,18
|4,81
|Şekerbank
|1,17
|2,63
|-10,69
|Şişe Cam
|4,96
|2,48
|-3,16
|Şok Marketler
|11,90
|1,71
|10,59
|T. Halk Bankası
|5,40
|1,50
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,02
|1,03
|-5,92
|T.S.K.B.
|1,14
|3,64
|-5,79
|T.Tuborg
|15,70
|8,35
|31,93
|Taç Tarım Ürünleri
|5,22
|9,89
|67,31
|Tat Gıda
|9,00
|-1,10
|47,93
|TAV Havalimanları
|20,68
|1,87
|-23,87
|Taze Kuru Gıda
|15,07
|10,00
|108,15
|Tek-Art Turizm
|1,42
|5,97
|12,70
|Tekfen Holding
|14,13
|0,86
|-23,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|0,41
|74,76
|Temapol Polimer Plastik
|7,43
|4,35
|42,34
|TGS Dış Ticaret
|4,96
|-0,60
|6,21
|Tofaş Oto. Fab.
|22,64
|1,80
|-2,84
|Torunlar GMYO
|2,64
|3,13
|-4,00
|Trabzon Liman
|13,15
|-0,23
|23,36
|Trabzonspor Sportif
|5,50
|-3,68
|155,81
|Trakya Cam
|3,28
|1,86
|-3,27
|Trend GMYO
|3,93
|2,08
|78,64
|TSKB GMYO
|3,42
|9,97
|155,22
|Tuğçelik
|4,66
|-0,64
|17,97
|Tukaş
|8,55
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,96
|2,07
|10,86
|Turkcell
|14,05
|-0,78
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,07
|2,36
|-5,30
|Tüpraş
|88,80
|3,62
|-29,97
|Türk Hava Yolları
|12,76
|1,27
|-11,76
|Türk Prysmian Kablo
|4,04
|2,54
|56,27
|Türk Telekom
|7,52
|1,21
|2,04
|Türk Traktör
|63,30
|3,60
|19,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,82
|-0,60
|1,95
|Ufuk Yatırım
|4,83
|1,05
|87,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,36
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|33,38
|1,52
|25,49
|Ulusoy Un Sanayi
|8,88
|-4,82
|132,46
|Umpaş Holding
|0,67
|1,52
|8,06
|Uşak Seramik
|1,73
|4,22
|2,37
|Utopya Turizm
|5,99
|0,67
|21,75
|Uzertaş Boya
|4,12
|9,87
|85,59
|Ülker Bisküvi
|24,00
|1,69
|7,33
|Vakıf Fin. Kir.
|2,34
|1,30
|-3,31
|Vakıf GMYO
|2,35
|0,86
|35,76
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|0,84
|2,58
|Vakıflar Bankası
|4,73
|1,72
|-14,16
|Vakko Tekstil
|4,93
|2,28
|8,59
|Vanet Gıda
|1,64
|3,14
|14,69
|Verusa Holding
|20,26
|0,50
|9,21
|Verusaturk Girisim
|4,95
|0,20
|-5,87
|Vestel
|14,17
|0,00
|12,28
|Vestel Beyaz Eşya
|24,06
|3,71
|11,39
|Viking Kağıt
|4,45
|-2,84
|137,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,11
|2,64
|28,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|2,59
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,57
|-3,72
|52,63
|Yataş
|7,59
|2,15
|3,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,04
|2,00
|26,71
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|0,67
|1,08
|Yeşil GMYO
|0,63
|1,61
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,64
|1,59
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,04
|-0,99
|16,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.600,00
|1,20
|158,06
|Yonga Mobilya
|24,88
|9,99
|169,26
|Yükselen Çelik
|8,97
|-0,22
|46,33
|Yünsa
|12,90
|-1,15
|28,13
|Zorlu Enerji
|1,46
|2,10
|-10,43
(Son)