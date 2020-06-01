Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 117,11
İş Bankası (B) 62.000,00 5,26 105,43
İş Bankası (C) 5,08 2,63 -20,75
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,93 0,77 3,42
İş Girişim 6,76 1,20 77,89
İş GMYO 1,72 2,99 -2,27
İş Y. Men. Değ. 5,84 0,86 45,03
İş Yat. Ort. 2,49 1,63 54,53
İşbir Holding 736,00 0,14 71,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 1,59 3,23
İttifak Holding 2,79 0,36 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 4,67 9,88 78,48
İzmir Demir Çelik 12,99 3,92 58,61
İzmir Fırça 2,39 1,70 32,78
Jantsa Jant Sanayi 74,00 0,61 39,13
Kafein Yazılım 16,69 4,44 49,82
Kapital Yat. Holding 3,35 3,08 38,43
Kaplamin 7,08 -1,53 27,57
Kardemir (A) 2,77 2,21 4,53
Kardemir (B) 2,57 2,39 -2,65
Kardemir (D) 2,61 3,98 -1,88
Karel Elektronik 15,13 -0,85 4,13
Karsan Otomotiv 1,85 2,21 17,09
Karsu Tekstil 3,36 -0,88 3,70
Kartonsan 447,50 0,34 15,83
Katmerciler Ekipman 3,85 2,39 0,26
Kent Gıda 532,20 -4,81 202,73
Kerevitaş Gıda 4,02 1,77 23,31
Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91
Kiler GMYO 3,28 4,13 -13,46
Klimasan Klima 17,20 1,65 -22,10
Koç Holding 16,73 3,66 -16,39
Konfrut Gıda 9,56 -2,85 22,25
Konya Çimento 261,60 0,35 -3,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 1,54 -11,84
Koza Altın 74,15 0,07 0,14
Koza Madencilik 11,98 -0,66 19,44
Körfez GMYO 3,09 1,98 29,29
Kristal Kola 1,94 2,11 28,48
Kron Telekomünikasyon 26,40 6,19 107,55
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 0,00 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,75 3,55 6,06
Kütahya Porselen 21,82 -2,50 229,61
Lider Faktoring 2,21 -0,90 20,44
Link Bilgisayar 26,94 -2,46 48,43
Logo Yazılım 75,00 0,00 23,36
Lokman Hekim Sağlık 6,82 -1,30 17,99
Lüks Kadife 11,60 2,75 34,26
Makina Takım 1,85 4,52 -1,60
Marka Yatırım Holding 1,54 3,36 30,51
Marmaris Altınyunus 73,20 -0,81 3,10
Marshall 69,55 9,96 46,30
Martı GMYO 1,36 2,26 34,65
Martı Otel 1,00 0,00 9,89
Mavi Giyim 46,38 2,61 -19,90
Mazhar Zorlu Holding 17,77 2,24 46,98
Mega Polietilen 4,80 7,62 118,18
Menderes Tekstil 2,34 9,86 78,63
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,79 -1,05 1,80
Merko Gıda 1,36 3,82 29,52
Metal Gayrimenkul 1,18 9,26 29,67
Metemtur Otelcilik 2,03 0,50 14,04
Metro Holding 1,38 3,76 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,08 1,46 6,12
Metro Yatırım Ortaklığı 2,23 1,36 -58,18
Migros Ticaret 33,80 1,08 39,55
Milpa 4,32 2,61 97,26
Mistral GMYO 2,22 0,45 17,46
MLP Sağlık 16,43 -1,79 2,69
MMC San. ve Tic. Yat. 1,84 0,55 61,40
Mondi Tire Kutsan 7,02 2,48 69,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,93 -0,61 40,96
Net Holding 2,42 6,61 -6,92
Netaş Telekom. 14,60 0,76 11,79
Niğbaş Niğde Beton 9,28 0,87 49,68
Nuh Çimento 13,24 2,64 20,53
Nurol GMYO 4,45 3,25 24,65
Odaş Elektrik 2,00 3,09 38,34
Olmuksan-IP 4,37 -0,46 70,64
Orge Enerji Elektrik 5,49 0,73 10,69
Orma Orman Mahsulleri 4,92 5,13 78,26
Osmanlı Menkul 7,56 1,89 80,82
Ostim Endüstriyel Yat 2,28 1,33 35,71
Otokar 133,70 0,15 -9,07
Oyak Çimento 6,01 -1,48 9,32
Oyak Yat. Ort. 6,00 -1,32 159,89
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -0,32 -0,29
Özak GMYO 3,09 2,32 20,23
Özbal Çelik Boru 1,98 3,13 22,84
Özderici GMYO 1,70 2,41 8,28
Özerden Plastik 2,39 -0,42 4,82
Panora GMYO 5,44 0,74 -2,89
Papilon Savunma 15,30 -3,95 98,54
Park Elek.Madencilik 3,54 1,72 16,07
Parsan 15,56 0,39 -8,15
Pegasus 60,45 0,67 -30,03
Peker GMYO 6,05 -0,17 93,29
Penguen Gıda 4,08 9,97 97,10
Pera GMYO 1,01 3,06 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,14 -2,56 18,12
Petkim 3,63 2,83 -4,72
Petrokent Turizm 182,90 -2,97 42,78
Pınar Et ve Un 18,95 -0,68 106,65
Pınar Su 6,21 1,64 167,67
Pınar Süt 18,90 -1,31 49,17
Plastikkart 9,70 -1,72 4,64
Polisan Holding 2,67 1,52 -11,52
Politeknik Metal 128,50 -0,39 68,92
Prizma Press Matbaacılık 3,85 2,12 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,10 0,12 6,98
QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -0,38 -17,89
QNB Finansbank 47,98 -0,29 27,95
Ral Yatırım Holding 13,85 -2,12 103,68
Ray Sigorta 6,08 -3,49 77,78
Reysaş GMYO 4,79 -0,62 4,36
Reysaş Lojistik 6,27 -1,57 43,15
Rhea Girişim 2,12 1,92 78,15
Rodrigo Tekstil 2,75 1,85 51,93
Royal Halı 2,11 2,93 54,01
RTA Laboratuvarları 23,34 2,82 906,03
Sabancı Holding 8,48 2,17 -7,01
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 -0,21 115,14
Salix Yatırım Holding 8,70 7,01 20,67
Sanel Mühendislik 5,38 -0,55 32,84
Sanifoam Sünger 5,94 2,59 18,80
Sanko Pazarlama 7,44 -0,27 -3,88
Saray Matbaacılık 1,63 0,31 26,09
Sarkuysan 5,75 2,31 19,05
Sasa Polyester 10,25 0,49 32,60
Say Reklamcılık 3,82 1,87 70,54
Sekuro Plastik 5,50 2,04 2,61
Selçuk Ecza Deposu 8,17 0,12 36,97
Selçuk Gıda 3,43 9,94 99,42
Senkron Güvenlik 2,93 0,34 7,33
Serve Film Prodüksiyon 4,81 -4,75 202,52
Servet GMYO 16,30 -0,49 91,76
Seyitler Kimya 9,16 0,66 34,90
Silverline Endüstri 2,84 9,65 31,48
Sinpaş GMYO 1,16 2,65 0,00
Smartiks Yazılım 9,43 1,95 -3,87
Soda Sanayii 5,71 1,24 -3,66
Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -0,77 235,40
Söktaş 3,50 2,04 32,08
Sönmez Filament 6,55 0,46 34,22
Sönmez Pamuklu 6,66 0,45 35,37
Sumaş Suni Tahta 12,17 4,73 22,93
Şeker Fin. Kir. 5,01 -1,18 4,81
Şekerbank 1,17 2,63 -10,69
Şişe Cam 4,96 2,48 -3,16
Şok Marketler 11,90 1,71 10,59
T. Halk Bankası 5,40 1,50 -8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,02 1,03 -5,92
T.S.K.B. 1,14 3,64 -5,79
T.Tuborg 15,70 8,35 31,93
Taç Tarım Ürünleri 5,22 9,89 67,31
Tat Gıda 9,00 -1,10 47,93
TAV Havalimanları 20,68 1,87 -23,87
Taze Kuru Gıda 15,07 10,00 108,15
Tek-Art Turizm 1,42 5,97 12,70
Tekfen Holding 14,13 0,86 -23,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 0,41 74,76
Temapol Polimer Plastik 7,43 4,35 42,34
TGS Dış Ticaret 4,96 -0,60 6,21
Tofaş Oto. Fab. 22,64 1,80 -2,84
Torunlar GMYO 2,64 3,13 -4,00
Trabzon Liman 13,15 -0,23 23,36
Trabzonspor Sportif 5,50 -3,68 155,81
Trakya Cam 3,28 1,86 -3,27
Trend GMYO 3,93 2,08 78,64
TSKB GMYO 3,42 9,97 155,22
Tuğçelik 4,66 -0,64 17,97
Tukaş 8,55 -30,77
Turcas Petrol 2,96 2,07 10,86
Turkcell 14,05 -0,78 1,81
Tümosan Motor ve Traktör 6,07 2,36 -5,30
Tüpraş 88,80 3,62 -29,97
Türk Hava Yolları 12,76 1,27 -11,76
Türk Prysmian Kablo 4,04 2,54 56,27
Türk Telekom 7,52 1,21 2,04
Türk Traktör 63,30 3,60 19,64
Türker Proje Gayrimenkul 42,82 -0,60 1,95
Ufuk Yatırım 4,83 1,05 87,21
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,36 29,72
Ulusoy Elektrik 33,38 1,52 25,49
Ulusoy Un Sanayi 8,88 -4,82 132,46
Umpaş Holding 0,67 1,52 8,06
Uşak Seramik 1,73 4,22 2,37
Utopya Turizm 5,99 0,67 21,75
Uzertaş Boya 4,12 9,87 85,59
Ülker Bisküvi 24,00 1,69 7,33
Vakıf Fin. Kir. 2,34 1,30 -3,31
Vakıf GMYO 2,35 0,86 35,76
Vakıf Yat. Ort. 2,39 0,84 2,58
Vakıflar Bankası 4,73 1,72 -14,16
Vakko Tekstil 4,93 2,28 8,59
Vanet Gıda 1,64 3,14 14,69
Verusa Holding 20,26 0,50 9,21
Verusaturk Girisim 4,95 0,20 -5,87
Vestel 14,17 0,00 12,28
Vestel Beyaz Eşya 24,06 3,71 11,39
Viking Kağıt 4,45 -2,84 137,97
Yapı Kredi Koray GMYO 3,11 2,64 28,51
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 2,59 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,57 -3,72 52,63
Yataş 7,59 2,15 3,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,04 2,00 26,71
Yeni Gimat GMYO 12,10 0,67 1,08
Yeşil GMYO 0,63 1,61 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 1,59 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,04 -0,99 16,12
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.600,00 1,20 158,06
Yonga Mobilya 24,88 9,99 169,26
Yükselen Çelik 8,97 -0,22 46,33
Yünsa 12,90 -1,15 28,13
Zorlu Enerji 1,46 2,10 -10,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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