Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 360.036,60 117,11 İş Bankası (B) 63.998,00 3,22 112,05 İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75 İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14 İş Fin.Kir. 4,00 1,78 5,26 İş Girişim 6,83 1,04 79,74 İş GMYO 1,74 1,16 -1,14 İş Y. Men. Değ. 5,79 -0,86 43,79 İş Yat. Ort. 2,47 -0,80 53,29 İşbir Holding 750,00 1,90 74,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61 İttifak Holding 2,80 0,36 -24,73 İz Hayvancılık Tarım 4,96 6,21 89,57 İzmir Demir Çelik 13,37 2,93 63,25 İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78 Jantsa Jant Sanayi 74,00 0,00 39,13 Kafein Yazılım 16,51 -1,08 48,20 Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26 Kaplamin 7,06 -0,28 27,21 Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77 Kardemir (B) 2,56 -0,39 -3,03 Kardemir (D) 2,57 -1,53 -3,38 Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64 Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82 Karsu Tekstil 3,41 1,49 5,25 Kartonsan 447,30 -0,04 15,78 Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26 Kent Gıda 527,80 -0,83 200,23 Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73 Kiler GMYO 3,56 8,54 -6,07 Klimasan Klima 17,19 -0,06 -22,15 Koç Holding 17,40 4,00 -13,04 Konfrut Gıda 9,68 1,26 23,79 Konya Çimento 270,00 3,21 -0,48 Kordsa Teknik Tekstil 11,38 1,52 -10,51 Koza Altın 76,00 2,49 2,63 Koza Madencilik 12,23 2,09 21,93 Körfez GMYO 3,14 1,62 31,38 Kristal Kola 1,95 0,52 29,14 Kron Telekomünikasyon 26,80 1,52 110,69 Kuştur Kuşadası Turizm 36,02 -1,15 51,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 0,57 6,67 Kütahya Porselen 21,90 0,37 230,82 Lider Faktoring 2,25 1,81 22,62 Link Bilgisayar 25,98 -3,56 43,14 Logo Yazılım 75,20 0,27 23,68 Lokman Hekim Sağlık 6,95 1,91 20,24 Lüks Kadife 11,83 1,98 36,92 Makina Takım 1,88 1,62 0,00 Marka Yatırım Holding 1,69 9,74 43,22 Marmaris Altınyunus 72,50 -0,96 2,11 Marshall 76,50 9,99 60,92 Martı GMYO 1,39 2,21 37,62 Martı Otel 1,02 2,00 12,09 Mavi Giyim 45,82 -1,21 -20,86 Mazhar Zorlu Holding 17,60 -0,96 45,57 Mega Polietilen 4,80 0,00 118,18 Menderes Tekstil 2,40 2,56 83,21 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 19,96 0,86 2,67 Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67 Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67 Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36 Metro Holding 1,38 0,00 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56 Migros Ticaret 34,26 1,36 41,45 Milpa 4,31 -0,23 96,80 Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46 MLP Sağlık 16,44 0,06 2,75 MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 -2,72 57,02 Mondi Tire Kutsan 6,97 -0,71 68,36 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,91 -0,11 40,80 Net Holding 2,41 -0,41 -7,31 Netaş Telekom. 14,51 -0,62 11,10 Niğbaş Niğde Beton 9,03 -2,69 45,65 Nuh Çimento 13,35 0,83 21,53 Nurol GMYO 4,40 -1,12 23,25 Odaş Elektrik 1,99 -0,50 37,65 Olmuksan-IP 4,41 0,92 72,20 Orge Enerji Elektrik 5,45 -0,73 9,88 Orma Orman Mahsulleri 5,02 2,03 81,88 Osmanlı Menkul 7,50 -0,79 79,39 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,88 36,90 Otokar 135,50 1,35 -7,85 Oyak Çimento 6,17 2,66 12,23 Oyak Yat. Ort. 5,92 -1,33 156,43 Oylum Sınai Yatırımlar 3,04 -1,30 -1,58 Özak GMYO 3,16 2,27 22,96 Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36 Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64 Özerden Plastik 2,35 -1,67 3,07 Panora GMYO 5,50 1,10 -1,81 Papilon Savunma 15,02 -1,83 94,90 Park Elek.Madencilik 3,53 -0,28 15,74 Parsan 17,11 9,96 1,00 Pegasus 59,40 -1,74 -31,25 Peker GMYO 6,00 -0,83 91,69 Penguen Gıda 4,48 9,80 116,43 Pera GMYO 1,01 0,00 7,45 Pergamon Dış Ticaret 9,05 -0,98 16,96 Petkim 3,63 0,00 -4,72 Petrokent Turizm 179,20 -2,02 39,89 Pınar Et ve Un 18,08 -4,59 97,16 Pınar Su 6,12 -1,45 163,79 Pınar Süt 18,24 -3,49 43,96 Plastikkart 9,72 0,21 4,85 Polisan Holding 2,76 3,37 -8,54 Politeknik Metal 128,60 0,08 69,05 Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,52 -10,93 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07 QNB Finans Fin. Kir. 105,70 -0,28 -18,13 QNB Finansbank 47,48 -1,04 26,61 Ral Yatırım Holding 13,67 -1,30 101,03 Ray Sigorta 6,09 0,16 78,07 Reysaş GMYO 5,06 5,64 10,24 Reysaş Lojistik 6,49 3,51 48,17 Rhea Girişim 2,33 9,91 95,80 Rodrigo Tekstil 2,68 -2,55 48,07 Royal Halı 2,17 2,84 58,39 RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03 Sabancı Holding 8,97 5,78 -1,64 Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -0,85 113,30 Salix Yatırım Holding 8,91 2,41 23,58 Sanel Mühendislik 5,33 -0,93 31,60 Sanifoam Sünger 6,14 3,37 22,80 Sanko Pazarlama 7,35 -1,21 -5,04 Saray Matbaacılık 1,64 0,61 26,86 Sarkuysan 5,71 -0,70 18,22 Sasa Polyester 10,33 0,78 33,64 Say Reklamcılık 3,86 1,05 72,32 Sekuro Plastik 5,60 1,82 4,48 Selçuk Ecza Deposu 8,09 -0,98 35,63 Selçuk Gıda 3,32 -3,21 93,02 Senkron Güvenlik 2,95 0,68 8,06 Serve Film Prodüksiyon 4,85 0,83 205,03 Servet GMYO 16,46 0,98 93,65 Seyitler Kimya 8,93 -2,51 31,52 Silverline Endüstri 2,86 0,70 32,41 Sinpaş GMYO 1,17 0,86 0,86 Smartiks Yazılım 9,28 -1,59 -5,40 Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32 Sodaş Sodyum Sanayii 13,47 4,42 250,22 Söktaş 3,51 0,29 32,45 Sönmez Filament 6,54 -0,15 34,02 Sönmez Pamuklu 6,69 0,45 35,98 Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23 Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39 Şekerbank 1,17 0,00 -10,69 Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18 Şok Marketler 11,91 0,08 10,69 T. Halk Bankası 5,41 0,19 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,28 0,63 -5,32 T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79 T.Tuborg 15,50 -1,27 30,25 Taç Tarım Ürünleri 5,10 -2,30 63,46 Tat Gıda 8,85 -1,67 45,47 TAV Havalimanları 20,56 -0,58 -24,31 Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87 Tek-Art Turizm 1,44 1,41 14,29 Tekfen Holding 14,66 3,75 -20,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 -0,41 74,05 Temapol Polimer Plastik 7,49 0,81 43,49 TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14 Tofaş Oto. Fab. 22,96 1,41 -1,47 Torunlar GMYO 2,72 3,03 -1,09 Trabzon Liman 12,99 -1,22 21,86 Trabzonspor Sportif 5,59 1,64 160,00 Trakya Cam 3,32 1,22 -2,09 Trend GMYO 3,93 0,00 78,64 TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60 Tuğçelik 4,70 0,86 18,99 Tukaş 8,55 -30,77 Turcas Petrol 2,91 -1,69 8,99 Turkcell 13,96 -0,64 1,16 Tümosan Motor ve Traktör 6,18 1,81 -3,59 Tüpraş 89,35 0,62 -29,53 Türk Hava Yolları 12,61 -1,18 -12,79 Türk Prysmian Kablo 4,00 -0,99 54,73 Türk Telekom 7,63 1,46 3,53 Türk Traktör 62,30 -1,58 17,75 Türker Proje Gayrimenkul 42,88 0,14 2,10 Ufuk Yatırım 4,92 1,86 90,70 Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,00 29,72 Ulusoy Elektrik 33,68 0,90 26,62 Ulusoy Un Sanayi 8,19 -7,77 114,40 Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06 Uşak Seramik 1,71 -1,16 1,18 Utopya Turizm 6,00 0,17 21,95 Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94 Ülker Bisküvi 23,88 -0,50 6,80 Vakıf Fin. Kir. 2,34 0,00 -3,31 Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76 Vakıf Yat. Ort. 2,42 1,26 3,86 Vakıflar Bankası 4,72 -0,21 -14,34 Vakko Tekstil 5,03 2,03 10,79 Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59 Verusa Holding 20,52 1,28 10,62 Verusaturk Girisim 5,06 2,22 -3,78 Vestel 14,14 -0,21 12,04 Vestel Beyaz Eşya 23,90 -0,67 10,65 Viking Kağıt 4,47 0,45 139,04 Yapı Kredi Koray GMYO 3,21 3,22 32,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 1,68 -2,42 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,05 -5,43 44,34 Yataş 7,57 -0,26 3,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,03 -0,49 26,09 Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,33 0,74 Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56 Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03 Yeşil Yatırım Holding 13,11 0,54 16,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.599,60 -0,01 158,05 Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10 Yükselen Çelik 8,88 -1,00 44,86 Yünsa 13,03 1,01 29,42 Zorlu Enerji 1,54 5,48 -5,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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