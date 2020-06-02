Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 117,11
İş Bankası (B) 63.998,00 3,22 112,05
İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 4,00 1,78 5,26
İş Girişim 6,83 1,04 79,74
İş GMYO 1,74 1,16 -1,14
İş Y. Men. Değ. 5,79 -0,86 43,79
İş Yat. Ort. 2,47 -0,80 53,29
İşbir Holding 750,00 1,90 74,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,80 0,36 -24,73
İz Hayvancılık Tarım 4,96 6,21 89,57
İzmir Demir Çelik 13,37 2,93 63,25
İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78
Jantsa Jant Sanayi 74,00 0,00 39,13
Kafein Yazılım 16,51 -1,08 48,20
Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26
Kaplamin 7,06 -0,28 27,21
Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77
Kardemir (B) 2,56 -0,39 -3,03
Kardemir (D) 2,57 -1,53 -3,38
Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64
Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82
Karsu Tekstil 3,41 1,49 5,25
Kartonsan 447,30 -0,04 15,78
Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26
Kent Gıda 527,80 -0,83 200,23
Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73
Kiler GMYO 3,56 8,54 -6,07
Klimasan Klima 17,19 -0,06 -22,15
Koç Holding 17,40 4,00 -13,04
Konfrut Gıda 9,68 1,26 23,79
Konya Çimento 270,00 3,21 -0,48
Kordsa Teknik Tekstil 11,38 1,52 -10,51
Koza Altın 76,00 2,49 2,63
Koza Madencilik 12,23 2,09 21,93
Körfez GMYO 3,14 1,62 31,38
Kristal Kola 1,95 0,52 29,14
Kron Telekomünikasyon 26,80 1,52 110,69
Kuştur Kuşadası Turizm 36,02 -1,15 51,98
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 0,57 6,67
Kütahya Porselen 21,90 0,37 230,82
Lider Faktoring 2,25 1,81 22,62
Link Bilgisayar 25,98 -3,56 43,14
Logo Yazılım 75,20 0,27 23,68
Lokman Hekim Sağlık 6,95 1,91 20,24
Lüks Kadife 11,83 1,98 36,92
Makina Takım 1,88 1,62 0,00
Marka Yatırım Holding 1,69 9,74 43,22
Marmaris Altınyunus 72,50 -0,96 2,11
Marshall 76,50 9,99 60,92
Martı GMYO 1,39 2,21 37,62
Martı Otel 1,02 2,00 12,09
Mavi Giyim 45,82 -1,21 -20,86
Mazhar Zorlu Holding 17,60 -0,96 45,57
Mega Polietilen 4,80 0,00 118,18
Menderes Tekstil 2,40 2,56 83,21
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,96 0,86 2,67
Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67
Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36
Metro Holding 1,38 0,00 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56
Migros Ticaret 34,26 1,36 41,45
Milpa 4,31 -0,23 96,80
Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46
MLP Sağlık 16,44 0,06 2,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 -2,72 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,97 -0,71 68,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,91 -0,11 40,80
Net Holding 2,41 -0,41 -7,31
Netaş Telekom. 14,51 -0,62 11,10
Niğbaş Niğde Beton 9,03 -2,69 45,65
Nuh Çimento 13,35 0,83 21,53
Nurol GMYO 4,40 -1,12 23,25
Odaş Elektrik 1,99 -0,50 37,65
Olmuksan-IP 4,41 0,92 72,20
Orge Enerji Elektrik 5,45 -0,73 9,88
Orma Orman Mahsulleri 5,02 2,03 81,88
Osmanlı Menkul 7,50 -0,79 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,88 36,90
Otokar 135,50 1,35 -7,85
Oyak Çimento 6,17 2,66 12,23
Oyak Yat. Ort. 5,92 -1,33 156,43
Oylum Sınai Yatırımlar 3,04 -1,30 -1,58
Özak GMYO 3,16 2,27 22,96
Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36
Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64
Özerden Plastik 2,35 -1,67 3,07
Panora GMYO 5,50 1,10 -1,81
Papilon Savunma 15,02 -1,83 94,90
Park Elek.Madencilik 3,53 -0,28 15,74
Parsan 17,11 9,96 1,00
Pegasus 59,40 -1,74 -31,25
Peker GMYO 6,00 -0,83 91,69
Penguen Gıda 4,48 9,80 116,43
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,05 -0,98 16,96
Petkim 3,63 0,00 -4,72
Petrokent Turizm 179,20 -2,02 39,89
Pınar Et ve Un 18,08 -4,59 97,16
Pınar Su 6,12 -1,45 163,79
Pınar Süt 18,24 -3,49 43,96
Plastikkart 9,72 0,21 4,85
Polisan Holding 2,76 3,37 -8,54
Politeknik Metal 128,60 0,08 69,05
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,52 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07
QNB Finans Fin. Kir. 105,70 -0,28 -18,13
QNB Finansbank 47,48 -1,04 26,61
Ral Yatırım Holding 13,67 -1,30 101,03
Ray Sigorta 6,09 0,16 78,07
Reysaş GMYO 5,06 5,64 10,24
Reysaş Lojistik 6,49 3,51 48,17
Rhea Girişim 2,33 9,91 95,80
Rodrigo Tekstil 2,68 -2,55 48,07
Royal Halı 2,17 2,84 58,39
RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03
Sabancı Holding 8,97 5,78 -1,64
Safkar Ege Soğutmacılık 4,65 -0,85 113,30
Salix Yatırım Holding 8,91 2,41 23,58
Sanel Mühendislik 5,33 -0,93 31,60
Sanifoam Sünger 6,14 3,37 22,80
Sanko Pazarlama 7,35 -1,21 -5,04
Saray Matbaacılık 1,64 0,61 26,86
Sarkuysan 5,71 -0,70 18,22
Sasa Polyester 10,33 0,78 33,64
Say Reklamcılık 3,86 1,05 72,32
Sekuro Plastik 5,60 1,82 4,48
Selçuk Ecza Deposu 8,09 -0,98 35,63
Selçuk Gıda 3,32 -3,21 93,02
Senkron Güvenlik 2,95 0,68 8,06
Serve Film Prodüksiyon 4,85 0,83 205,03
Servet GMYO 16,46 0,98 93,65
Seyitler Kimya 8,93 -2,51 31,52
Silverline Endüstri 2,86 0,70 32,41
Sinpaş GMYO 1,17 0,86 0,86
Smartiks Yazılım 9,28 -1,59 -5,40
Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 13,47 4,42 250,22
Söktaş 3,51 0,29 32,45
Sönmez Filament 6,54 -0,15 34,02
Sönmez Pamuklu 6,69 0,45 35,98
Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39
Şekerbank 1,17 0,00 -10,69
Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18
Şok Marketler 11,91 0,08 10,69
T. Halk Bankası 5,41 0,19 -8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,28 0,63 -5,32
T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79
T.Tuborg 15,50 -1,27 30,25
Taç Tarım Ürünleri 5,10 -2,30 63,46
Tat Gıda 8,85 -1,67 45,47
TAV Havalimanları 20,56 -0,58 -24,31
Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87
Tek-Art Turizm 1,44 1,41 14,29
Tekfen Holding 14,66 3,75 -20,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 -0,41 74,05
Temapol Polimer Plastik 7,49 0,81 43,49
TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14
Tofaş Oto. Fab. 22,96 1,41 -1,47
Torunlar GMYO 2,72 3,03 -1,09
Trabzon Liman 12,99 -1,22 21,86
Trabzonspor Sportif 5,59 1,64 160,00
Trakya Cam 3,32 1,22 -2,09
Trend GMYO 3,93 0,00 78,64
TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60
Tuğçelik 4,70 0,86 18,99
Tukaş 8,55 -30,77
Turcas Petrol 2,91 -1,69 8,99
Turkcell 13,96 -0,64 1,16
Tümosan Motor ve Traktör 6,18 1,81 -3,59
Tüpraş 89,35 0,62 -29,53
Türk Hava Yolları 12,61 -1,18 -12,79
Türk Prysmian Kablo 4,00 -0,99 54,73
Türk Telekom 7,63 1,46 3,53
Türk Traktör 62,30 -1,58 17,75
Türker Proje Gayrimenkul 42,88 0,14 2,10
Ufuk Yatırım 4,92 1,86 90,70
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,00 29,72
Ulusoy Elektrik 33,68 0,90 26,62
Ulusoy Un Sanayi 8,19 -7,77 114,40
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,71 -1,16 1,18
Utopya Turizm 6,00 0,17 21,95
Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94
Ülker Bisküvi 23,88 -0,50 6,80
Vakıf Fin. Kir. 2,34 0,00 -3,31
Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76
Vakıf Yat. Ort. 2,42 1,26 3,86
Vakıflar Bankası 4,72 -0,21 -14,34
Vakko Tekstil 5,03 2,03 10,79
Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59
Verusa Holding 20,52 1,28 10,62
Verusaturk Girisim 5,06 2,22 -3,78
Vestel 14,14 -0,21 12,04
Vestel Beyaz Eşya 23,90 -0,67 10,65
Viking Kağıt 4,47 0,45 139,04
Yapı Kredi Koray GMYO 3,21 3,22 32,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 1,68 -2,42
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,05 -5,43 44,34
Yataş 7,57 -0,26 3,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,03 -0,49 26,09
Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,33 0,74
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,11 0,54 16,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.599,60 -0,01 158,05
Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10
Yükselen Çelik 8,88 -1,00 44,86
Yünsa 13,03 1,01 29,42
Zorlu Enerji 1,54 5,48 -5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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