Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 58.999,90 -2,80 95,49
İş Bankası (C) 5,12 -0,19 -20,12
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,86 -2,03 1,58
İş Girişim 7,29 -1,35 91,84
İş GMYO 1,89 -1,56 7,39
İş Y. Men. Değ. 5,95 -0,50 47,76
İş Yat. Ort. 2,52 -1,18 56,39
İşbir Holding 1.074,20 9,99 149,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 8,96 17,74
İttifak Holding 2,84 -0,70 -23,66
İz Hayvancılık Tarım 5,97 -9,95 128,17
İzmir Demir Çelik 13,53 1,20 65,20
İzmir Fırça 2,23 -2,19 23,89
Jantsa Jant Sanayi 74,00 -0,13 39,13
Kafein Yazılım 16,05 -1,77 44,52
Kapital Yat. Holding 3,38 6,62 39,67
Kaplamin 7,94 -1,73 43,06
Kardemir (A) 2,81 0,00 6,04
Kardemir (B) 2,67 0,00 1,14
Kardemir (D) 2,68 0,00 0,75
Karel Elektronik 15,14 0,13 4,20
Karsan Otomotiv 1,98 -1,98 25,32
Karsu Tekstil 3,41 -1,16 5,25
Kartonsan 451,10 -1,51 16,76
Katmerciler Ekipman 3,88 -1,02 1,04
Kent Gıda 476,10 -4,13 170,82
Kerevitaş Gıda 4,30 2,38 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91
Kiler GMYO 3,97 -1,73 4,75
Klimasan Klima 16,16 -0,06 -26,81
Koç Holding 16,95 -1,45 -15,29
Konfrut Gıda 9,80 -0,61 25,32
Konya Çimento 268,00 -0,45 -1,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,16 2,53 -4,37
Koza Altın 77,00 1,32 3,98
Koza Madencilik 12,52 2,12 24,83
Körfez GMYO 3,14 -2,48 31,38
Kristal Kola 1,94 -1,02 28,48
Kron Telekomünikasyon 23,56 -1,26 85,22
Kuştur Kuşadası Turizm 38,30 3,51 61,60
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,01 0,00 21,82
Kütahya Porselen 29,04 7,16 338,67
Lider Faktoring 2,22 -0,89 20,98
Link Bilgisayar 24,74 -1,83 36,31
Logo Yazılım 73,50 2,23 20,89
Lokman Hekim Sağlık 7,13 0,56 23,36
Lüks Kadife 18,25 1,45 111,23
Makina Takım 1,96 -2,49 4,26
Marka Yatırım Holding 2,13 9,79 80,51
Marmaris Altınyunus 96,00 9,09 35,21
Marshall 90,60 9,95 90,58
Martı GMYO 1,44 -0,69 42,57
Martı Otel 1,15 1,77 26,37
Mavi Giyim 45,76 0,35 -20,97
Mazhar Zorlu Holding 17,00 -5,56 40,61
Mega Polietilen 4,19 2,20 90,45
Menderes Tekstil 3,82 2,96 191,60
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,56 1,48 5,76
Merko Gıda 1,40 0,72 33,33
Metal Gayrimenkul 1,19 -4,03 30,77
Metemtur Otelcilik 2,06 -0,96 15,73
Metro Holding 1,43 -1,38 3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 5,20 34,18
Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87
Migros Ticaret 34,82 0,64 43,77
Milpa 4,71 9,79 115,07
Mistral GMYO 2,48 -2,75 31,22
MLP Sağlık 17,42 1,34 8,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 -1,64 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,71 -2,04 62,08
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 0,66 42,92
Net Holding 2,27 -1,73 -12,69
Netaş Telekom. 14,16 0,07 8,42
Niğbaş Niğde Beton 8,64 -4,53 39,35
Nuh Çimento 14,15 -1,12 28,81
Nurol GMYO 4,28 -1,61 19,89
Odaş Elektrik 2,03 0,50 40,42
Olmuksan-IP 4,39 -0,90 71,42
Orge Enerji Elektrik 5,71 -2,23 15,12
Orma Orman Mahsulleri 4,76 -4,80 72,46
Osmanlı Menkul 7,45 -0,27 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,39 -2,85 42,26
Otokar 140,90 2,18 -4,18
Oyak Çimento 6,02 0,33 9,50
Oyak Yat. Ort. 6,57 9,87 184,58
Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 -0,98 -1,90
Özak GMYO 3,40 0,00 32,30
Özbal Çelik Boru 2,23 -0,45 38,35
Özderici GMYO 1,82 2,82 15,92
Özerden Plastik 2,35 -2,49 3,07
Panora GMYO 5,33 -0,19 -4,85
Papilon Savunma 16,47 2,23 113,72
Park Elek.Madencilik 3,55 -0,28 16,39
Parsan 20,08 7,55 18,54
Pegasus 56,85 -1,98 -34,20
Peker GMYO 6,17 0,33 97,12
Penguen Gıda 4,43 -3,49 114,01
Pera GMYO 1,19 9,17 26,60
Pergamon Dış Ticaret 9,02 -0,88 16,57
Petkim 3,93 3,42 3,15
Petrokent Turizm 177,20 -1,23 38,33
Pınar Et ve Un 18,24 -1,67 98,91
Pınar Su 5,87 -1,01 153,02
Pınar Süt 18,24 -0,55 43,96
Plastikkart 11,43 5,35 23,30
Polisan Holding 2,90 -1,36 -3,90
Politeknik Metal 130,70 0,54 71,81
Prizma Press Matbaacılık 3,89 1,04 -9,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,90 0,04 7,32
QNB Finans Fin. Kir. 102,80 -0,96 -20,37
QNB Finansbank 46,24 -1,37 23,31
Ral Yatırım Holding 13,20 -0,75 94,12
Ray Sigorta 5,98 -1,32 74,85
Reysaş GMYO 5,07 -2,12 10,46
Reysaş Lojistik 6,15 -0,97 40,41
Rhea Girişim 2,32 -0,43 94,96
Rodrigo Tekstil 2,71 -2,87 49,72
Royal Halı 2,39 -2,05 74,45
RTA Laboratuvarları 27,40 9,95 1081,03
Sabancı Holding 8,97 -0,55 -1,64
Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 -0,21 114,68
Salix Yatırım Holding 10,25 -7,41 42,16
Sanel Mühendislik 5,35 0,19 32,10
Sanifoam Sünger 5,89 -0,17 17,80
Sanko Pazarlama 7,69 -1,16 -0,65
Saray Matbaacılık 1,87 -1,58 44,65
Sarkuysan 5,82 -0,68 20,50
Sasa Polyester 10,38 0,00 34,28
Say Reklamcılık 3,76 -1,31 67,86
Sekuro Plastik 5,49 1,10 2,43
Selçuk Ecza Deposu 8,22 -1,20 37,81
Selçuk Gıda 3,05 -2,24 77,33
Senkron Güvenlik 3,68 -0,27 34,80
Serve Film Prodüksiyon 4,76 5,54 199,37
Servet GMYO 16,78 -0,89 97,41
Seyitler Kimya 8,86 -0,56 30,49
Silverline Endüstri 2,87 1,77 32,87
Sinpaş GMYO 1,26 0,80 8,62
Smartiks Yazılım 8,95 -0,78 -8,77
Soda Sanayii 5,73 -0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 -0,16 232,28
Söktaş 2,37 -3,27 39,37
Sönmez Filament 6,56 0,15 34,43
Sönmez Pamuklu 6,53 -0,61 32,72
Sumaş Suni Tahta 12,22 0,99 23,43
Şeker Fin. Kir. 4,75 -0,42 -0,63
Şekerbank 1,25 -0,79 -4,58
Şişe Cam 4,98 -0,60 -2,77
Şok Marketler 13,00 4,17 20,82
T. Halk Bankası 5,47 -1,08 -7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -0,84 -7,80
T.S.K.B. 1,24 4,20 2,48
T.Tuborg 15,55 -0,26 30,67
Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38
Tat Gıda 9,35 5,06 53,69
TAV Havalimanları 19,50 -2,69 -28,21
Taze Kuru Gıda 18,17 -1,68 150,97
Tek-Art Turizm 1,52 -0,65 20,63
Tekfen Holding 15,44 -0,77 -16,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,10 -1,39 69,05
Temapol Polimer Plastik 6,85 0,15 31,23
TGS Dış Ticaret 4,92 -0,40 5,35
Tofaş Oto. Fab. 22,78 -1,39 -2,24
Torunlar GMYO 2,99 -2,61 8,73
Trabzon Liman 15,12 -4,30 41,84
Trabzonspor Sportif 5,42 -3,04 152,09
Trakya Cam 3,31 -0,60 -2,39
Trend GMYO 3,92 -1,26 78,18
TSKB GMYO 3,89 5,99 190,30
Tuğçelik 4,68 -0,64 18,48
Tukaş 9,03 -2,90 -26,88
Turcas Petrol 2,95 -1,67 10,49
Turkcell 14,34 0,84 3,91
Tümosan Motor ve Traktör 6,50 0,62 1,40
Tüpraş 87,10 -1,69 -31,31
Türk Hava Yolları 12,52 -1,18 -13,42
Türk Prysmian Kablo 3,96 -1,98 53,18
Türk Telekom 7,49 -0,79 1,63
Türk Traktör 68,40 0,81 29,27
Türker Proje Gayrimenkul 49,20 8,75 17,14
Ufuk Yatırım 4,80 -1,84 86,05
Ulaşlar Turizm Yat. 3,02 1,68 42,45
Ulusoy Elektrik 34,10 0,00 28,20
Ulusoy Un Sanayi 9,51 -3,84 148,95
Umpaş Holding 0,90 8,43 45,16
Uşak Seramik 1,36 -2,16 12,08
Utopya Turizm 5,76 -0,52 17,07
Uzertaş Boya 3,96 -1,25 78,38
Ülker Bisküvi 23,14 -0,69 3,49
Vakıf Fin. Kir. 2,87 -4,01 18,60
Vakıf GMYO 2,39 -2,05 38,07
Vakıf Yat. Ort. 2,56 -3,40 9,87
Vakıflar Bankası 4,74 -1,25 -13,97
Vakko Tekstil 5,04 2,02 11,01
Vanet Gıda 1,57 -1,88 9,79
Verusa Holding 21,70 1,31 16,98
Verusaturk Girisim 4,98 -2,35 -5,30
Vestel 14,66 -1,74 16,16
Vestel Beyaz Eşya 23,80 -1,24 10,19
Viking Kağıt 4,44 0,45 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 3,16 -1,56 30,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -1,67 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,10 -3,90 61,08
Yataş 7,66 2,00 4,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,15 -2,27 33,54
Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,08 -0,09
Yeşil GMYO 0,85 8,97 32,81
Yeşil Yapı 0,91 9,64 37,88
Yeşil Yatırım Holding 15,74 6,28 40,16
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.100,00 0,61 175,04
Yonga Mobilya 32,28 -0,37 249,35
Yükselen Çelik 8,98 -1,43 46,49
Yünsa 14,45 9,97 43,53
Zorlu Enerji 1,57 -1,26 -3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 01:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]