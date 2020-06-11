Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 325.000,90 95,98 İş Bankası (B) 58.999,90 -2,80 95,49 İş Bankası (C) 5,12 -0,19 -20,12 İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00 İş Fin.Kir. 3,86 -2,03 1,58 İş Girişim 7,29 -1,35 91,84 İş GMYO 1,89 -1,56 7,39 İş Y. Men. Değ. 5,95 -0,50 47,76 İş Yat. Ort. 2,52 -1,18 56,39 İşbir Holding 1.074,20 9,99 149,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 8,96 17,74 İttifak Holding 2,84 -0,70 -23,66 İz Hayvancılık Tarım 5,97 -9,95 128,17 İzmir Demir Çelik 13,53 1,20 65,20 İzmir Fırça 2,23 -2,19 23,89 Jantsa Jant Sanayi 74,00 -0,13 39,13 Kafein Yazılım 16,05 -1,77 44,52 Kapital Yat. Holding 3,38 6,62 39,67 Kaplamin 7,94 -1,73 43,06 Kardemir (A) 2,81 0,00 6,04 Kardemir (B) 2,67 0,00 1,14 Kardemir (D) 2,68 0,00 0,75 Karel Elektronik 15,14 0,13 4,20 Karsan Otomotiv 1,98 -1,98 25,32 Karsu Tekstil 3,41 -1,16 5,25 Kartonsan 451,10 -1,51 16,76 Katmerciler Ekipman 3,88 -1,02 1,04 Kent Gıda 476,10 -4,13 170,82 Kerevitaş Gıda 4,30 2,38 31,90 Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91 Kiler GMYO 3,97 -1,73 4,75 Klimasan Klima 16,16 -0,06 -26,81 Koç Holding 16,95 -1,45 -15,29 Konfrut Gıda 9,80 -0,61 25,32 Konya Çimento 268,00 -0,45 -1,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,16 2,53 -4,37 Koza Altın 77,00 1,32 3,98 Koza Madencilik 12,52 2,12 24,83 Körfez GMYO 3,14 -2,48 31,38 Kristal Kola 1,94 -1,02 28,48 Kron Telekomünikasyon 23,56 -1,26 85,22 Kuştur Kuşadası Turizm 38,30 3,51 61,60 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,01 0,00 21,82 Kütahya Porselen 29,04 7,16 338,67 Lider Faktoring 2,22 -0,89 20,98 Link Bilgisayar 24,74 -1,83 36,31 Logo Yazılım 73,50 2,23 20,89 Lokman Hekim Sağlık 7,13 0,56 23,36 Lüks Kadife 18,25 1,45 111,23 Makina Takım 1,96 -2,49 4,26 Marka Yatırım Holding 2,13 9,79 80,51 Marmaris Altınyunus 96,00 9,09 35,21 Marshall 90,60 9,95 90,58 Martı GMYO 1,44 -0,69 42,57 Martı Otel 1,15 1,77 26,37 Mavi Giyim 45,76 0,35 -20,97 Mazhar Zorlu Holding 17,00 -5,56 40,61 Mega Polietilen 4,19 2,20 90,45 Menderes Tekstil 3,82 2,96 191,60 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,56 1,48 5,76 Merko Gıda 1,40 0,72 33,33 Metal Gayrimenkul 1,19 -4,03 30,77 Metemtur Otelcilik 2,06 -0,96 15,73 Metro Holding 1,43 -1,38 3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 5,20 34,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,30 -0,43 -56,87 Migros Ticaret 34,82 0,64 43,77 Milpa 4,71 9,79 115,07 Mistral GMYO 2,48 -2,75 31,22 MLP Sağlık 17,42 1,34 8,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 -1,64 57,89 Mondi Tire Kutsan 6,71 -2,04 62,08 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,18 0,66 42,92 Net Holding 2,27 -1,73 -12,69 Netaş Telekom. 14,16 0,07 8,42 Niğbaş Niğde Beton 8,64 -4,53 39,35 Nuh Çimento 14,15 -1,12 28,81 Nurol GMYO 4,28 -1,61 19,89 Odaş Elektrik 2,03 0,50 40,42 Olmuksan-IP 4,39 -0,90 71,42 Orge Enerji Elektrik 5,71 -2,23 15,12 Orma Orman Mahsulleri 4,76 -4,80 72,46 Osmanlı Menkul 7,45 -0,27 78,19 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 -2,85 42,26 Otokar 140,90 2,18 -4,18 Oyak Çimento 6,02 0,33 9,50 Oyak Yat. Ort. 6,57 9,87 184,58 Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 -0,98 -1,90 Özak GMYO 3,40 0,00 32,30 Özbal Çelik Boru 2,23 -0,45 38,35 Özderici GMYO 1,82 2,82 15,92 Özerden Plastik 2,35 -2,49 3,07 Panora GMYO 5,33 -0,19 -4,85 Papilon Savunma 16,47 2,23 113,72 Park Elek.Madencilik 3,55 -0,28 16,39 Parsan 20,08 7,55 18,54 Pegasus 56,85 -1,98 -34,20 Peker GMYO 6,17 0,33 97,12 Penguen Gıda 4,43 -3,49 114,01 Pera GMYO 1,19 9,17 26,60 Pergamon Dış Ticaret 9,02 -0,88 16,57 Petkim 3,93 3,42 3,15 Petrokent Turizm 177,20 -1,23 38,33 Pınar Et ve Un 18,24 -1,67 98,91 Pınar Su 5,87 -1,01 153,02 Pınar Süt 18,24 -0,55 43,96 Plastikkart 11,43 5,35 23,30 Polisan Holding 2,90 -1,36 -3,90 Politeknik Metal 130,70 0,54 71,81 Prizma Press Matbaacılık 3,89 1,04 -9,53 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,90 0,04 7,32 QNB Finans Fin. Kir. 102,80 -0,96 -20,37 QNB Finansbank 46,24 -1,37 23,31 Ral Yatırım Holding 13,20 -0,75 94,12 Ray Sigorta 5,98 -1,32 74,85 Reysaş GMYO 5,07 -2,12 10,46 Reysaş Lojistik 6,15 -0,97 40,41 Rhea Girişim 2,32 -0,43 94,96 Rodrigo Tekstil 2,71 -2,87 49,72 Royal Halı 2,39 -2,05 74,45 RTA Laboratuvarları 27,40 9,95 1081,03 Sabancı Holding 8,97 -0,55 -1,64 Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 -0,21 114,68 Salix Yatırım Holding 10,25 -7,41 42,16 Sanel Mühendislik 5,35 0,19 32,10 Sanifoam Sünger 5,89 -0,17 17,80 Sanko Pazarlama 7,69 -1,16 -0,65 Saray Matbaacılık 1,87 -1,58 44,65 Sarkuysan 5,82 -0,68 20,50 Sasa Polyester 10,38 0,00 34,28 Say Reklamcılık 3,76 -1,31 67,86 Sekuro Plastik 5,49 1,10 2,43 Selçuk Ecza Deposu 8,22 -1,20 37,81 Selçuk Gıda 3,05 -2,24 77,33 Senkron Güvenlik 3,68 -0,27 34,80 Serve Film Prodüksiyon 4,76 5,54 199,37 Servet GMYO 16,78 -0,89 97,41 Seyitler Kimya 8,86 -0,56 30,49 Silverline Endüstri 2,87 1,77 32,87 Sinpaş GMYO 1,26 0,80 8,62 Smartiks Yazılım 8,95 -0,78 -8,77 Soda Sanayii 5,73 -0,35 -3,32 Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 -0,16 232,28 Söktaş 2,37 -3,27 39,37 Sönmez Filament 6,56 0,15 34,43 Sönmez Pamuklu 6,53 -0,61 32,72 Sumaş Suni Tahta 12,22 0,99 23,43 Şeker Fin. Kir. 4,75 -0,42 -0,63 Şekerbank 1,25 -0,79 -4,58 Şişe Cam 4,98 -0,60 -2,77 Şok Marketler 13,00 4,17 20,82 T. Halk Bankası 5,47 -1,08 -7,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -0,84 -7,80 T.S.K.B. 1,24 4,20 2,48 T.Tuborg 15,55 -0,26 30,67 Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38 Tat Gıda 9,35 5,06 53,69 TAV Havalimanları 19,50 -2,69 -28,21 Taze Kuru Gıda 18,17 -1,68 150,97 Tek-Art Turizm 1,52 -0,65 20,63 Tekfen Holding 15,44 -0,77 -16,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,10 -1,39 69,05 Temapol Polimer Plastik 6,85 0,15 31,23 TGS Dış Ticaret 4,92 -0,40 5,35 Tofaş Oto. Fab. 22,78 -1,39 -2,24 Torunlar GMYO 2,99 -2,61 8,73 Trabzon Liman 15,12 -4,30 41,84 Trabzonspor Sportif 5,42 -3,04 152,09 Trakya Cam 3,31 -0,60 -2,39 Trend GMYO 3,92 -1,26 78,18 TSKB GMYO 3,89 5,99 190,30 Tuğçelik 4,68 -0,64 18,48 Tukaş 9,03 -2,90 -26,88 Turcas Petrol 2,95 -1,67 10,49 Turkcell 14,34 0,84 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 6,50 0,62 1,40 Tüpraş 87,10 -1,69 -31,31 Türk Hava Yolları 12,52 -1,18 -13,42 Türk Prysmian Kablo 3,96 -1,98 53,18 Türk Telekom 7,49 -0,79 1,63 Türk Traktör 68,40 0,81 29,27 Türker Proje Gayrimenkul 49,20 8,75 17,14 Ufuk Yatırım 4,80 -1,84 86,05 Ulaşlar Turizm Yat. 3,02 1,68 42,45 Ulusoy Elektrik 34,10 0,00 28,20 Ulusoy Un Sanayi 9,51 -3,84 148,95 Umpaş Holding 0,90 8,43 45,16 Uşak Seramik 1,36 -2,16 12,08 Utopya Turizm 5,76 -0,52 17,07 Uzertaş Boya 3,96 -1,25 78,38 Ülker Bisküvi 23,14 -0,69 3,49 Vakıf Fin. Kir. 2,87 -4,01 18,60 Vakıf GMYO 2,39 -2,05 38,07 Vakıf Yat. Ort. 2,56 -3,40 9,87 Vakıflar Bankası 4,74 -1,25 -13,97 Vakko Tekstil 5,04 2,02 11,01 Vanet Gıda 1,57 -1,88 9,79 Verusa Holding 21,70 1,31 16,98 Verusaturk Girisim 4,98 -2,35 -5,30 Vestel 14,66 -1,74 16,16 Vestel Beyaz Eşya 23,80 -1,24 10,19 Viking Kağıt 4,44 0,45 137,43 Yapı Kredi Koray GMYO 3,16 -1,56 30,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -1,67 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,10 -3,90 61,08 Yataş 7,66 2,00 4,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,15 -2,27 33,54 Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,08 -0,09 Yeşil GMYO 0,85 8,97 32,81 Yeşil Yapı 0,91 9,64 37,88 Yeşil Yatırım Holding 15,74 6,28 40,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.100,00 0,61 175,04 Yonga Mobilya 32,28 -0,37 249,35 Yükselen Çelik 8,98 -1,43 46,49 Yünsa 14,45 9,97 43,53 Zorlu Enerji 1,57 -1,26 -3,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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