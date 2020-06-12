Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|59.999,00
|1,69
|98,80
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,59
|-19,66
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,88
|0,52
|2,11
|İş Girişim
|7,35
|0,82
|93,42
|İş GMYO
|1,87
|-1,06
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,89
|-1,01
|46,27
|İş Yat. Ort.
|2,51
|-0,40
|55,77
|İşbir Holding
|1.160,10
|8,00
|169,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,75
|2,74
|20,97
|İttifak Holding
|2,89
|1,76
|-22,31
|İz Hayvancılık Tarım
|6,00
|0,50
|129,32
|İzmir Demir Çelik
|13,75
|1,63
|67,89
|İzmir Fırça
|2,22
|-0,45
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|73,80
|-0,27
|38,75
|Kafein Yazılım
|16,03
|-0,12
|44,34
|Kapital Yat. Holding
|3,29
|-2,66
|35,95
|Kaplamin
|8,50
|7,05
|53,15
|Kardemir (A)
|2,83
|0,71
|6,79
|Kardemir (B)
|2,71
|1,50
|2,65
|Kardemir (D)
|2,73
|1,87
|2,63
|Karel Elektronik
|15,14
|0,00
|4,20
|Karsan Otomotiv
|2,03
|2,53
|28,48
|Karsu Tekstil
|3,40
|-0,29
|4,94
|Kartonsan
|452,00
|0,20
|17,00
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|2,58
|3,65
|Kent Gıda
|475,30
|-0,17
|170,36
|Kerevitaş Gıda
|4,28
|-0,47
|31,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,95
|-0,50
|4,22
|Klimasan Klima
|16,18
|0,12
|-26,72
|Koç Holding
|17,18
|1,36
|-14,14
|Konfrut Gıda
|9,77
|-0,31
|24,94
|Konya Çimento
|271,20
|1,19
|-0,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,29
|1,07
|-3,35
|Koza Altın
|76,10
|-1,17
|2,77
|Koza Madencilik
|12,27
|-2,00
|22,33
|Körfez GMYO
|3,16
|0,64
|32,22
|Kristal Kola
|2,04
|5,15
|35,10
|Kron Telekomünikasyon
|23,64
|0,34
|85,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|42,12
|9,97
|77,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|1,00
|23,03
|Kütahya Porselen
|30,54
|5,17
|361,33
|Lider Faktoring
|2,22
|0,00
|20,98
|Link Bilgisayar
|24,70
|-0,16
|36,09
|Logo Yazılım
|74,10
|0,82
|21,87
|Lokman Hekim Sağlık
|7,24
|1,54
|25,26
|Lüks Kadife
|18,79
|2,96
|117,48
|Makina Takım
|1,95
|-0,51
|3,72
|Marka Yatırım Holding
|2,34
|9,86
|98,31
|Marmaris Altınyunus
|91,50
|-4,69
|28,87
|Marshall
|90,55
|-0,06
|90,47
|Martı GMYO
|1,45
|0,69
|43,56
|Martı Otel
|1,20
|4,35
|31,87
|Mavi Giyim
|46,94
|2,58
|-18,93
|Mazhar Zorlu Holding
|17,46
|2,71
|44,42
|Mega Polietilen
|4,10
|-2,15
|86,36
|Menderes Tekstil
|3,72
|-2,62
|183,97
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,94
|1,85
|7,72
|Merko Gıda
|1,40
|0,00
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,09
|1,46
|17,42
|Metro Holding
|1,43
|0,00
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|0,38
|34,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|-1,74
|-57,62
|Migros Ticaret
|36,36
|4,42
|50,12
|Milpa
|4,73
|0,42
|115,98
|Mistral GMYO
|2,45
|-1,21
|29,63
|MLP Sağlık
|18,01
|3,39
|12,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|-1,11
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,66
|-0,75
|60,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|0,05
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,00
|-0,99
|41,51
|Net Holding
|2,33
|2,64
|-10,38
|Netaş Telekom.
|14,11
|-0,35
|8,04
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|4,17
|45,16
|Nuh Çimento
|13,97
|-1,27
|27,18
|Nurol GMYO
|4,26
|-0,47
|19,33
|Odaş Elektrik
|2,03
|0,00
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,35
|-0,91
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|0,53
|15,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|-3,36
|66,67
|Osmanlı Menkul
|7,48
|0,40
|78,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|1,67
|44,64
|Otokar
|141,20
|0,21
|-3,97
|Oyak Çimento
|6,03
|0,17
|9,68
|Oyak Yat. Ort.
|7,22
|9,89
|212,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,02
|-0,33
|-2,23
|Özak GMYO
|3,37
|-0,88
|31,13
|Özbal Çelik Boru
|2,38
|6,73
|47,66
|Özderici GMYO
|1,89
|3,85
|20,38
|Özerden Plastik
|2,32
|-1,28
|1,75
|Panora GMYO
|5,36
|0,56
|-4,31
|Papilon Savunma
|16,95
|2,91
|119,95
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,28
|16,72
|Parsan
|19,60
|-2,39
|15,70
|Pegasus
|58,45
|2,81
|-32,35
|Peker GMYO
|6,50
|5,35
|107,67
|Penguen Gıda
|4,58
|3,39
|121,26
|Pera GMYO
|1,26
|5,88
|34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|9,13
|1,22
|17,99
|Petkim
|3,95
|0,51
|3,67
|Petrokent Turizm
|179,90
|1,52
|40,44
|Pınar Et ve Un
|18,15
|-0,49
|97,93
|Pınar Su
|5,84
|-0,51
|151,72
|Pınar Süt
|18,07
|-0,93
|42,62
|Plastikkart
|12,10
|5,86
|30,53
|Polisan Holding
|2,91
|0,34
|-3,57
|Politeknik Metal
|130,00
|-0,54
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-0,51
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,20
|0,03
|7,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,90
|-0,88
|-21,07
|QNB Finansbank
|45,88
|-0,78
|22,35
|Ral Yatırım Holding
|13,65
|3,41
|100,74
|Ray Sigorta
|6,18
|3,34
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,05
|-0,39
|10,02
|Reysaş Lojistik
|6,09
|-0,98
|39,04
|Rhea Girişim
|2,28
|-1,72
|91,60
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-2,58
|45,86
|Royal Halı
|2,34
|-2,09
|70,80
|RTA Laboratuvarları
|30,14
|10,00
|1199,14
|Sabancı Holding
|9,09
|1,34
|-0,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-0,64
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|10,37
|1,17
|43,83
|Sanel Mühendislik
|5,29
|-1,12
|30,62
|Sanifoam Sünger
|5,81
|-1,36
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,63
|-0,78
|-1,42
|Saray Matbaacılık
|1,86
|-0,53
|43,88
|Sarkuysan
|5,84
|0,34
|20,91
|Sasa Polyester
|10,31
|-0,67
|33,38
|Say Reklamcılık
|3,71
|-1,33
|65,62
|Sekuro Plastik
|5,52
|0,55
|2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|3,41
|42,50
|Selçuk Gıda
|3,20
|4,92
|86,05
|Senkron Güvenlik
|3,59
|-2,45
|31,50
|Serve Film Prodüksiyon
|5,23
|9,87
|228,93
|Servet GMYO
|17,00
|1,31
|100,00
|Seyitler Kimya
|8,87
|0,11
|30,63
|Silverline Endüstri
|3,07
|6,97
|42,13
|Sinpaş GMYO
|1,27
|0,79
|9,48
|Smartiks Yazılım
|8,87
|-0,89
|-9,58
|Soda Sanayii
|5,85
|2,09
|-1,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,25
|3,68
|244,50
|Söktaş
|2,39
|0,84
|40,55
|Sönmez Filament
|6,50
|-0,91
|33,20
|Sönmez Pamuklu
|6,55
|0,31
|33,13
|Sumaş Suni Tahta
|12,20
|-0,16
|23,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-0,63
|-1,26
|Şekerbank
|1,26
|0,80
|-3,82
|Şişe Cam
|5,01
|0,60
|-2,18
|Şok Marketler
|12,97
|-0,23
|20,54
|T. Halk Bankası
|5,51
|0,73
|-6,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,02
|-0,45
|-8,21
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|3,31
|T.Tuborg
|15,51
|-0,26
|30,34
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|9,17
|-1,93
|50,73
|TAV Havalimanları
|19,54
|0,21
|-28,07
|Taze Kuru Gıda
|17,54
|-3,47
|142,27
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|20,63
|Tekfen Holding
|15,56
|0,78
|-16,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|-0,99
|67,38
|Temapol Polimer Plastik
|6,87
|0,29
|31,61
|TGS Dış Ticaret
|5,19
|5,49
|11,13
|Tofaş Oto. Fab.
|22,94
|0,70
|-1,56
|Torunlar GMYO
|2,95
|-1,34
|7,27
|Trabzon Liman
|14,82
|-1,98
|39,02
|Trabzonspor Sportif
|5,51
|1,66
|156,28
|Trakya Cam
|3,30
|-0,30
|-2,68
|Trend GMYO
|3,86
|-1,53
|75,45
|TSKB GMYO
|3,85
|-1,03
|187,31
|Tuğçelik
|4,71
|0,64
|19,24
|Tukaş
|9,05
|0,22
|-26,72
|Turcas Petrol
|2,96
|0,34
|10,86
|Turkcell
|14,22
|-0,84
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,53
|0,46
|1,87
|Tüpraş
|87,45
|0,40
|-31,03
|Türk Hava Yolları
|12,76
|1,92
|-11,76
|Türk Prysmian Kablo
|3,95
|-0,25
|52,79
|Türk Telekom
|7,53
|0,53
|2,17
|Türk Traktör
|69,00
|0,88
|30,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,40
|-3,66
|12,86
|Ufuk Yatırım
|4,70
|-2,08
|82,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,15
|4,30
|48,58
|Ulusoy Elektrik
|34,06
|-0,12
|28,05
|Ulusoy Un Sanayi
|9,16
|-3,68
|139,79
|Umpaş Holding
|0,81
|-10,00
|30,65
|Uşak Seramik
|1,41
|3,68
|16,20
|Utopya Turizm
|5,90
|2,43
|19,92
|Uzertaş Boya
|3,92
|-1,01
|76,58
|Ülker Bisküvi
|23,48
|1,47
|5,01
|Vakıf Fin. Kir.
|3,15
|9,76
|30,17
|Vakıf GMYO
|2,49
|4,18
|43,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,67
|4,30
|14,59
|Vakıflar Bankası
|4,74
|0,00
|-13,97
|Vakko Tekstil
|5,00
|-0,79
|10,13
|Vanet Gıda
|1,58
|0,64
|10,49
|Verusa Holding
|21,88
|0,83
|17,95
|Verusaturk Girisim
|4,99
|0,20
|-5,11
|Vestel
|15,10
|3,00
|19,65
|Vestel Beyaz Eşya
|23,90
|0,42
|10,65
|Viking Kağıt
|4,59
|3,38
|145,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,18
|0,63
|31,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,42
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,00
|-0,99
|59,49
|Yataş
|7,57
|-1,17
|3,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,17
|0,93
|34,78
|Yeni Gimat GMYO
|11,99
|0,25
|0,16
|Yeşil GMYO
|0,87
|2,35
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,00
|9,89
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|15,77
|0,19
|40,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.745,10
|-4,38
|162,99
|Yonga Mobilya
|29,24
|-9,42
|216,45
|Yükselen Çelik
|8,94
|-0,45
|45,84
|Yünsa
|14,03
|-2,91
|39,36
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,00
|-3,68
(Son)