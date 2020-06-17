Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 55.800,00 1,82 84,89
İş Bankası (C) 5,11 -0,97 -20,28
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,92 -1,26 3,16
İş Girişim 7,32 0,27 92,63
İş GMYO 1,90 -1,04 7,95
İş Y. Men. Değ. 5,97 -1,16 48,26
İş Yat. Ort. 2,55 -0,78 58,25
İşbir Holding 1.030,00 9,61 139,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -6,67 35,48
İttifak Holding 3,05 -0,97 -18,01
İz Hayvancılık Tarım 6,05 -1,63 131,23
İzmir Demir Çelik 14,60 1,88 78,27
İzmir Fırça 2,22 -1,33 23,33
Jantsa Jant Sanayi 72,50 0,49 36,31
Kafein Yazılım 16,66 2,46 50,01
Kapital Yat. Holding 3,82 3,80 57,85
Kaplamin 8,44 -0,71 52,07
Kardemir (A) 2,82 -0,35 6,42
Kardemir (B) 2,72 0,00 3,03
Kardemir (D) 2,79 1,45 4,89
Karel Elektronik 15,50 2,11 6,68
Karsan Otomotiv 2,35 3,07 48,73
Karsu Tekstil 3,41 -0,87 5,25
Kartonsan 453,50 -0,96 17,38
Katmerciler Ekipman 4,48 0,67 16,67
Kent Gıda 520,30 1,07 195,96
Kerevitaş Gıda 4,44 -1,77 36,20
Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55
Kiler GMYO 4,16 -1,42 9,76
Klimasan Klima 16,97 1,56 -23,14
Koç Holding 17,08 -1,90 -14,64
Konfrut Gıda 10,26 2,29 31,20
Konya Çimento 271,10 -0,84 -0,07
Kordsa Teknik Tekstil 12,27 -1,05 -3,51
Koza Altın 77,10 0,65 4,12
Koza Madencilik 12,66 -0,08 26,22
Körfez GMYO 3,13 -0,63 30,96
Kristal Kola 2,08 0,97 37,75
Kron Telekomünikasyon 25,04 -1,18 96,86
Kuştur Kuşadası Turizm 42,00 -8,50 77,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 6,22 34,55
Kütahya Porselen 31,10 1,90 369,79
Lider Faktoring 2,26 0,00 23,16
Link Bilgisayar 25,60 1,43 41,05
Logo Yazılım 74,60 0,07 22,70
Lokman Hekim Sağlık 7,80 3,45 34,95
Lüks Kadife 16,67 -3,59 92,94
Makina Takım 2,02 -1,94 7,45
Marka Yatırım Holding 2,24 -2,61 89,83
Marmaris Altınyunus 81,00 -3,74 14,08
Marshall 85,25 -2,40 79,32
Martı GMYO 1,54 3,36 52,48
Martı Otel 1,22 4,27 34,07
Mavi Giyim 47,00 0,26 -18,83
Mazhar Zorlu Holding 17,80 -0,45 47,23
Mega Polietilen 4,24 1,44 92,73
Menderes Tekstil 3,34 -5,65 154,96
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,64 -6,88 11,32
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,22 -3,94 34,07
Metemtur Otelcilik 2,11 -3,21 18,54
Metro Holding 1,53 3,38 10,87
Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 6,64 39,29
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,43 -56,68
Migros Ticaret 36,26 0,89 49,71
Milpa 4,56 -2,98 108,22
Mistral GMYO 2,66 -9,83 40,74
MLP Sağlık 18,59 0,54 16,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,78 0,00 56,14
Mondi Tire Kutsan 6,73 0,15 62,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.098,40 2,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,08 -1,31 42,14
Net Holding 2,33 -1,69 -10,38
Netaş Telekom. 14,41 1,55 10,34
Niğbaş Niğde Beton 9,68 10,00 56,13
Nuh Çimento 14,40 0,21 31,09
Nurol GMYO 4,35 -0,68 21,85
Odaş Elektrik 2,13 -0,93 47,33
Olmuksan-IP 4,55 3,64 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,90 2,08 18,95
Orma Orman Mahsulleri 4,87 -1,42 76,45
Osmanlı Menkul 7,45 -0,40 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,56 1,99 52,38
Otokar 142,50 1,14 -3,09
Oyak Çimento 6,10 -0,33 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,65 -2,64 188,05
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -1,89 0,69
Özak GMYO 3,74 0,27 45,53
Özbal Çelik Boru 2,93 9,74 81,78
Özderici GMYO 1,96 -0,51 24,84
Özerden Plastik 2,31 -1,70 1,32
Panora GMYO 5,41 0,00 -3,42
Papilon Savunma 16,40 -1,80 112,81
Park Elek.Madencilik 3,63 0,00 19,02
Parsan 19,14 -1,85 12,99
Pegasus 56,15 -1,75 -35,01
Peker GMYO 6,90 1,92 120,45
Penguen Gıda 4,41 -1,78 113,04
Pera GMYO 1,36 0,74 44,68
Pergamon Dış Ticaret 9,16 0,88 18,38
Petkim 3,87 -1,53 1,57
Petrokent Turizm 178,00 -0,61 38,95
Pınar Et ve Un 19,05 0,26 107,74
Pınar Su 6,02 -0,99 159,48
Pınar Süt 19,19 1,27 51,46
Plastikkart 12,84 5,51 38,51
Polisan Holding 3,00 -0,33 -0,58
Politeknik Metal 126,50 0,56 66,29
Prizma Press Matbaacılık 4,00 -2,44 -6,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,00 0,02 7,51
QNB Finans Fin. Kir. 100,90 -1,27 -21,84
QNB Finansbank 45,24 -1,05 20,64
Ral Yatırım Holding 14,37 1,91 111,32
Ray Sigorta 6,11 -0,81 78,65
Reysaş GMYO 5,37 -1,29 16,99
Reysaş Lojistik 6,35 -3,79 44,98
Rhea Girişim 2,30 -0,43 93,28
Rodrigo Tekstil 2,59 -2,26 43,09
Royal Halı 2,23 -2,19 62,77
RTA Laboratuvarları 40,08 9,99 1627,59
Sabancı Holding 8,97 -0,99 -1,64
Safkar Ege Soğutmacılık 5,01 9,87 129,82
Salix Yatırım Holding 10,50 1,94 45,63
Sanel Mühendislik 5,75 3,60 41,98
Sanifoam Sünger 5,93 -0,84 18,60
Sanko Pazarlama 7,60 -1,43 -1,81
Saray Matbaacılık 2,06 4,04 59,35
Sarkuysan 5,98 0,50 23,81
Sasa Polyester 10,60 -1,49 37,13
Say Reklamcılık 3,79 2,43 69,20
Sekuro Plastik 5,44 -1,09 1,49
Selçuk Ecza Deposu 9,21 2,45 54,41
Selçuk Gıda 3,08 -2,22 79,07
Senkron Güvenlik 3,38 -5,06 23,81
Serve Film Prodüksiyon 5,45 -5,22 242,77
Servet GMYO 16,62 -0,48 95,53
Seyitler Kimya 9,42 -4,37 38,73
Silverline Endüstri 3,23 0,94 49,54
Sinpaş GMYO 1,29 -1,53 11,21
Smartiks Yazılım 8,96 -0,11 -8,66
Soda Sanayii 5,89 0,17 -0,62
Sodaş Sodyum Sanayii 12,89 -2,86 235,14
Söktaş 2,45 0,41 44,07
Sönmez Filament 8,33 9,89 70,70
Sönmez Pamuklu 8,71 9,97 77,03
Sumaş Suni Tahta 13,50 -2,95 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,70 -0,42 -1,67
Şekerbank 1,35 5,47 3,05
Şişe Cam 5,15 1,58 0,55
Şok Marketler 12,96 -0,31 20,45
T. Halk Bankası 5,47 -0,91 -7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 0,15 -5,73
T.S.K.B. 1,22 -0,81 0,83
T.Tuborg 15,40 -0,65 29,41
Taç Tarım Ürünleri 6,89 -8,13 120,83
Tat Gıda 10,00 7,53 64,37
TAV Havalimanları 19,05 -1,35 -29,87
Taze Kuru Gıda 17,00 -5,61 134,81
Tek-Art Turizm 1,53 0,00 21,43
Tekfen Holding 15,82 -0,75 -14,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,05 -1,26 67,86
Temapol Polimer Plastik 6,98 1,16 33,72
TGS Dış Ticaret 5,25 2,54 12,42
Tofaş Oto. Fab. 23,02 0,79 -1,21
Torunlar GMYO 3,25 1,56 18,18
Trabzon Liman 14,69 -0,81 37,80
Trabzonspor Sportif 7,32 9,91 240,47
Trakya Cam 3,38 2,74 -0,32
Trend GMYO 3,99 0,50 81,36
TSKB GMYO 3,69 -2,89 175,37
Tuğçelik 4,88 1,24 23,54
Tukaş 9,15 -1,40 -25,91
Turcas Petrol 2,99 -0,66 11,99
Turkcell 14,76 0,14 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 6,77 -0,44 5,62
Tüpraş 86,50 -0,92 -31,78
Türk Hava Yolları 12,44 -1,03 -13,97
Türk Prysmian Kablo 4,11 -1,44 58,98
Türk Telekom 7,69 0,00 4,34
Türk Traktör 70,50 0,93 33,24
Türker Proje Gayrimenkul 49,16 0,57 17,05
Ufuk Yatırım 4,70 -2,08 82,17
Ulaşlar Turizm Yat. 3,33 -0,60 57,08
Ulusoy Elektrik 34,46 0,29 29,55
Ulusoy Un Sanayi 9,61 0,00 151,57
Umpaş Holding 0,85 0,00 37,10
Uşak Seramik 1,59 8,16 31,03
Utopya Turizm 5,78 -1,53 17,48
Uzertaş Boya 4,86 9,95 118,92
Ülker Bisküvi 24,70 -1,83 10,47
Vakıf Fin. Kir. 3,13 -3,69 29,34
Vakıf GMYO 2,68 0,37 54,83
Vakıf Yat. Ort. 2,89 -2,69 24,03
Vakıflar Bankası 4,73 -0,63 -14,16
Vakko Tekstil 5,41 6,92 19,16
Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49
Verusa Holding 22,34 0,90 20,43
Verusaturk Girisim 4,97 0,40 -5,49
Vestel 16,05 4,97 27,18
Vestel Beyaz Eşya 26,36 2,97 22,04
Viking Kağıt 4,85 -1,02 159,36
Yapı Kredi Koray GMYO 3,57 9,85 47,52
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,85 -5,65
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,00 2,14 75,44
Yataş 8,18 4,47 11,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,23 -0,89 38,51
Yeni Gimat GMYO 12,00 0,17 0,24
Yeşil GMYO 0,92 -9,80 43,75
Yeşil Yapı 1,09 -9,92 65,15
Yeşil Yatırım Holding 15,95 -6,45 42,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.399,90 -1,32 151,27
Yonga Mobilya 28,90 0,98 212,77
Yükselen Çelik 10,16 9,25 65,74
Yünsa 14,23 0,28 41,34
Zorlu Enerji 1,64 0,61 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor         
16:46
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş         
15:26
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 19:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]