Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|-0,39
|59,04
|İş Bankası (C)
|5,39
|1,32
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,17
|3,22
|9,74
|İş Girişim
|7,14
|0,28
|87,89
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|6,13
|1,32
|52,23
|İş Yat. Ort.
|2,60
|0,78
|61,36
|İşbir Holding
|1.200,00
|6,48
|179,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-2,17
|45,16
|İttifak Holding
|3,34
|2,77
|-10,22
|İz Hayvancılık Tarım
|5,72
|5,93
|118,61
|İzmir Demir Çelik
|12,35
|0,00
|50,79
|İzmir Fırça
|2,23
|0,90
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|72,00
|0,00
|35,37
|Kafein Yazılım
|17,12
|1,90
|54,15
|Kapital Yat. Holding
|3,59
|0,00
|48,35
|Kaplamin
|8,28
|0,98
|49,19
|Kardemir (A)
|3,61
|3,44
|36,23
|Kardemir (B)
|3,02
|0,00
|14,39
|Kardemir (D)
|3,04
|1,00
|14,29
|Karel Elektronik
|15,58
|-0,06
|7,23
|Karsan Otomotiv
|2,75
|0,73
|74,05
|Karsu Tekstil
|3,53
|0,00
|8,95
|Kartonsan
|440,00
|0,16
|13,89
|Katmerciler Ekipman
|4,63
|4,28
|20,57
|Kent Gıda
|497,00
|0,22
|182,71
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|-0,45
|37,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-4,35
|-20,00
|Kiler GMYO
|4,22
|1,44
|11,35
|Klimasan Klima
|16,07
|0,82
|-24,25
|Koç Holding
|17,42
|0,93
|-12,94
|Konfrut Gıda
|10,30
|0,29
|31,71
|Konya Çimento
|273,50
|0,37
|0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,00
|0,08
|-5,63
|Koza Altın
|80,15
|-0,56
|8,24
|Koza Madencilik
|12,99
|-1,22
|29,51
|Körfez GMYO
|3,07
|1,32
|28,45
|Kristal Kola
|2,07
|0,98
|37,09
|Kron Telekomünikasyon
|25,32
|1,20
|99,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,50
|8,53
|146,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|5,14
|36,36
|Kütahya Porselen
|32,40
|0,50
|389,43
|Lider Faktoring
|2,28
|1,79
|24,25
|Link Bilgisayar
|24,48
|1,41
|34,88
|Logo Yazılım
|78,15
|0,77
|28,54
|Lokman Hekim Sağlık
|7,41
|0,00
|28,20
|Lüks Kadife
|15,58
|-1,77
|80,32
|Makina Takım
|2,03
|1,00
|7,98
|Marka Yatırım Holding
|2,28
|0,44
|93,22
|Marmaris Altınyunus
|76,80
|-0,58
|8,17
|Marshall
|81,30
|-0,61
|71,01
|Martı GMYO
|1,52
|0,00
|50,50
|Martı Otel
|1,15
|0,00
|26,37
|Mavi Giyim
|46,82
|-1,64
|-19,14
|Mazhar Zorlu Holding
|16,53
|-1,02
|36,72
|Mega Polietilen
|4,37
|-1,58
|98,64
|Menderes Tekstil
|3,47
|-1,70
|164,89
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,00
|-0,95
|28,60
|Merko Gıda
|1,45
|1,40
|38,10
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-2,48
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,17
|0,00
|21,91
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|0,00
|52,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|1,72
|-55,56
|Migros Ticaret
|37,40
|1,91
|54,42
|Milpa
|3,95
|6,47
|80,37
|Mistral GMYO
|2,57
|4,05
|35,98
|MLP Sağlık
|19,00
|2,48
|18,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|-0,56
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|1,82
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|0,06
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,63
|1,80
|46,46
|Net Holding
|2,35
|0,43
|-9,62
|Netaş Telekom.
|14,17
|0,21
|8,50
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|2,27
|45,16
|Nuh Çimento
|14,88
|1,22
|35,46
|Nurol GMYO
|4,36
|-0,68
|22,13
|Odaş Elektrik
|2,50
|9,65
|72,93
|Olmuksan-IP
|4,43
|0,00
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|9,94
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|2,37
|72,10
|Osmanlı Menkul
|9,07
|-0,11
|116,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,47
|0,00
|47,02
|Otokar
|149,00
|3,11
|1,33
|Oyak Çimento
|6,66
|3,26
|21,14
|Oyak Yat. Ort.
|6,96
|1,75
|201,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|0,33
|-0,29
|Özak GMYO
|3,91
|-0,76
|52,14
|Özbal Çelik Boru
|3,33
|3,74
|106,59
|Özderici GMYO
|1,86
|0,00
|18,47
|Özerden Plastik
|2,28
|-0,44
|0,00
|Panora GMYO
|5,34
|0,19
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,77
|1,74
|104,64
|Park Elek.Madencilik
|3,87
|5,16
|26,89
|Parsan
|19,22
|-0,41
|13,46
|Pegasus
|54,05
|0,46
|-37,44
|Peker GMYO
|7,70
|-1,41
|146,01
|Penguen Gıda
|4,25
|-0,70
|105,31
|Pera GMYO
|1,30
|1,56
|38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|9,49
|1,93
|22,65
|Petkim
|4,25
|0,71
|11,55
|Petrokent Turizm
|163,00
|-1,09
|27,24
|Pınar Et ve Un
|19,08
|2,25
|108,07
|Pınar Su
|5,80
|0,00
|150,00
|Pınar Süt
|18,41
|0,55
|45,30
|Plastikkart
|13,22
|2,24
|42,61
|Polisan Holding
|3,03
|0,66
|0,41
|Politeknik Metal
|137,00
|-2,49
|80,09
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|0,00
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,10
|-0,02
|7,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,70
|0,10
|-22,00
|QNB Finansbank
|45,96
|0,79
|22,56
|Ral Yatırım Holding
|15,30
|1,80
|125,00
|Ray Sigorta
|6,02
|-0,33
|76,02
|Reysaş GMYO
|5,13
|0,20
|11,76
|Reysaş Lojistik
|6,04
|-0,17
|37,90
|Rhea Girişim
|2,33
|2,64
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|-2,54
|48,62
|Royal Halı
|2,16
|0,93
|57,66
|RTA Laboratuvarları
|33,52
|9,97
|1344,83
|Sabancı Holding
|9,12
|0,33
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,56
|-1,30
|109,17
|Salix Yatırım Holding
|11,95
|9,63
|65,74
|Sanel Mühendislik
|3,89
|0,93
|32,58
|Sanifoam Sünger
|5,92
|0,85
|18,40
|Sanko Pazarlama
|7,58
|1,47
|-2,07
|Saray Matbaacılık
|2,57
|5,76
|98,80
|Sarkuysan
|6,90
|9,87
|42,86
|Sasa Polyester
|10,77
|-0,65
|39,33
|Say Reklamcılık
|3,79
|3,55
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,77
|2,67
|7,65
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|0,69
|46,69
|Selçuk Gıda
|3,01
|1,35
|75,00
|Senkron Güvenlik
|3,37
|2,12
|23,44
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|-0,50
|277,36
|Servet GMYO
|16,74
|2,45
|96,94
|Seyitler Kimya
|9,08
|0,00
|33,73
|Silverline Endüstri
|3,85
|3,49
|78,24
|Sinpaş GMYO
|1,35
|2,27
|16,38
|Smartiks Yazılım
|8,08
|-1,82
|-17,64
|Soda Sanayii
|6,13
|0,66
|3,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,11
|-1,14
|214,86
|Söktaş
|2,49
|3,32
|46,43
|Sönmez Filament
|7,40
|5,71
|51,64
|Sönmez Pamuklu
|7,35
|2,80
|49,39
|Sumaş Suni Tahta
|12,49
|-0,08
|26,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|0,00
|-3,77
|Şekerbank
|1,36
|-0,73
|3,82
|Şişe Cam
|5,44
|0,74
|6,21
|Şok Marketler
|13,05
|1,64
|21,28
|T. Halk Bankası
|6,30
|0,16
|6,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,86
|0,05
|-6,28
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|15,20
|-0,91
|27,73
|Taç Tarım Ürünleri
|6,13
|9,86
|96,47
|Tat Gıda
|9,83
|0,92
|61,58
|TAV Havalimanları
|19,09
|0,74
|-29,72
|Taze Kuru Gıda
|16,31
|-0,55
|125,28
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-0,63
|24,60
|Tekfen Holding
|17,21
|-0,92
|-7,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|0,59
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,23
|2,26
|38,51
|TGS Dış Ticaret
|5,35
|2,29
|14,56
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|2,44
|8,14
|Torunlar GMYO
|3,12
|0,97
|13,45
|Trabzon Liman
|14,35
|0,00
|34,62
|Trabzonspor Sportif
|8,16
|1,12
|279,53
|Trakya Cam
|3,57
|0,28
|5,28
|Trend GMYO
|3,84
|-0,26
|74,55
|TSKB GMYO
|3,25
|-0,91
|142,54
|Tuğçelik
|5,05
|1,00
|27,85
|Tukaş
|8,99
|0,45
|-27,21
|Turcas Petrol
|3,18
|3,58
|19,10
|Turkcell
|16,54
|-0,06
|19,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,13
|-0,70
|11,23
|Tüpraş
|89,30
|0,62
|-29,57
|Türk Hava Yolları
|12,47
|0,40
|-13,76
|Türk Prysmian Kablo
|4,33
|1,17
|67,49
|Türk Telekom
|8,09
|2,02
|9,77
|Türk Traktör
|78,50
|-0,38
|48,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,18
|-0,46
|12,33
|Ufuk Yatırım
|4,99
|4,39
|93,41
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,00
|9,49
|183,02
|Ulusoy Elektrik
|34,96
|0,40
|31,43
|Ulusoy Un Sanayi
|9,26
|0,33
|142,41
|Umpaş Holding
|0,78
|-2,50
|25,81
|Uşak Seramik
|1,53
|0,66
|26,09
|Utopya Turizm
|6,72
|1,82
|36,59
|Uzertaş Boya
|5,66
|0,35
|154,95
|Ülker Bisküvi
|24,02
|0,25
|7,42
|Vakıf Fin. Kir.
|3,01
|1,35
|24,38
|Vakıf GMYO
|2,57
|1,18
|48,47
|Vakıf Yat. Ort.
|2,73
|9,64
|49,91
|Vakıflar Bankası
|5,13
|0,79
|-6,90
|Vakko Tekstil
|5,25
|2,34
|15,64
|Vanet Gıda
|1,59
|1,27
|11,19
|Verusa Holding
|24,00
|1,27
|29,38
|Verusaturk Girisim
|5,05
|1,61
|-3,97
|Vestel
|16,15
|-1,34
|27,97
|Vestel Beyaz Eşya
|25,40
|0,16
|17,59
|Viking Kağıt
|4,62
|-0,43
|147,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|-7,58
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,42
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,04
|0,80
|60,13
|Yataş
|8,35
|0,12
|13,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,65
|0,38
|64,60
|Yeni Gimat GMYO
|11,89
|0,17
|-0,68
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|35,94
|Yeşil Yapı
|1,03
|-0,96
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|15,30
|0,26
|36,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,72
|137,69
|Yonga Mobilya
|26,60
|0,00
|187,88
|Yükselen Çelik
|10,90
|-1,89
|77,81
|Yünsa
|14,58
|-0,61
|44,82
|Zorlu Enerji
|2,02
|8,02
|23,93
(Son)