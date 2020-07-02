Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.100,10
|0,20
|62,69
|İş Bankası (C)
|5,49
|0,73
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,29
|3,12
|12,89
|İş Girişim
|7,55
|0,67
|98,68
|İş GMYO
|2,10
|3,96
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|6,57
|3,96
|63,16
|İş Yat. Ort.
|2,76
|1,85
|71,29
|İşbir Holding
|1.300,00
|8,42
|202,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|9,68
|64,52
|İttifak Holding
|3,69
|9,82
|-0,81
|İz Hayvancılık Tarım
|5,46
|0,18
|108,68
|İzmir Demir Çelik
|13,32
|3,66
|62,64
|İzmir Fırça
|2,40
|0,84
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|73,50
|1,17
|38,19
|Kafein Yazılım
|18,96
|5,33
|70,72
|Kapital Yat. Holding
|3,55
|1,72
|46,69
|Kaplamin
|10,19
|9,92
|83,60
|Kardemir (A)
|5,04
|9,80
|90,19
|Kardemir (B)
|3,63
|3,42
|37,50
|Kardemir (D)
|3,24
|0,31
|21,80
|Karel Elektronik
|16,76
|3,78
|15,35
|Karsan Otomotiv
|3,30
|8,20
|108,86
|Karsu Tekstil
|3,86
|0,00
|19,14
|Kartonsan
|460,00
|0,90
|19,07
|Katmerciler Ekipman
|5,34
|3,09
|39,06
|Kent Gıda
|621,60
|10,00
|253,58
|Kerevitaş Gıda
|4,67
|4,47
|43,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|4,47
|2,52
|17,94
|Klimasan Klima
|16,25
|1,06
|-23,40
|Koç Holding
|17,77
|1,43
|-11,19
|Konfrut Gıda
|10,61
|1,63
|35,68
|Konya Çimento
|289,60
|0,38
|6,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|1,53
|-0,99
|Koza Altın
|84,40
|0,78
|13,98
|Koza Madencilik
|13,32
|-0,22
|32,80
|Körfez GMYO
|3,49
|2,05
|46,03
|Kristal Kola
|2,25
|4,17
|49,01
|Kron Telekomünikasyon
|27,40
|4,42
|115,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|57,00
|0,00
|140,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,72
|1,12
|64,85
|Kütahya Porselen
|35,32
|1,49
|433,53
|Lider Faktoring
|2,58
|-1,15
|40,60
|Link Bilgisayar
|25,96
|4,51
|43,03
|Logo Yazılım
|78,75
|2,67
|29,52
|Lokman Hekim Sağlık
|7,83
|4,40
|35,47
|Lüks Kadife
|16,04
|5,46
|85,65
|Makina Takım
|2,41
|2,99
|28,19
|Marka Yatırım Holding
|2,42
|1,68
|105,08
|Marmaris Altınyunus
|85,35
|9,99
|20,21
|Marshall
|82,20
|1,36
|72,91
|Martı GMYO
|2,20
|10,00
|117,82
|Martı Otel
|1,31
|4,80
|43,96
|Mavi Giyim
|48,50
|3,32
|-16,23
|Mazhar Zorlu Holding
|16,59
|-0,12
|37,22
|Mega Polietilen
|4,45
|1,60
|102,27
|Menderes Tekstil
|3,27
|2,51
|149,62
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|24,00
|2,13
|23,46
|Merko Gıda
|1,70
|9,68
|61,90
|Metal Gayrimenkul
|1,27
|4,10
|39,56
|Metemtur Otelcilik
|2,55
|9,91
|43,26
|Metro Holding
|1,97
|2,60
|42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,52
|2,03
|79,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,58
|4,03
|-51,62
|Migros Ticaret
|38,80
|2,11
|60,20
|Milpa
|4,29
|4,89
|95,89
|Mistral GMYO
|2,79
|2,20
|47,62
|MLP Sağlık
|19,65
|2,02
|22,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,77
|-1,12
|55,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,15
|3,32
|72,71
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,70
|2,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,86
|-3,19
|71,86
|Net Holding
|2,53
|3,69
|-2,69
|Netaş Telekom.
|14,86
|3,19
|13,78
|Niğbaş Niğde Beton
|11,57
|9,98
|86,61
|Nuh Çimento
|16,25
|0,68
|47,93
|Nurol GMYO
|4,62
|1,99
|29,41
|Odaş Elektrik
|2,55
|0,79
|76,38
|Olmuksan-IP
|4,88
|3,39
|90,55
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|-0,59
|35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|5,37
|9,82
|94,57
|Osmanlı Menkul
|11,00
|7,95
|163,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,84
|0,71
|69,05
|Otokar
|156,50
|1,03
|6,43
|Oyak Çimento
|8,08
|6,32
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|7,18
|0,14
|211,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,29
|2,17
|6,51
|Özak GMYO
|4,30
|2,63
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|4,07
|3,30
|152,50
|Özderici GMYO
|2,30
|9,52
|46,50
|Özerden Plastik
|2,37
|0,00
|3,95
|Panora GMYO
|5,75
|0,88
|2,65
|Papilon Savunma
|17,16
|5,54
|122,67
|Park Elek.Madencilik
|4,34
|1,88
|42,30
|Parsan
|20,32
|2,63
|19,95
|Pegasus
|53,85
|-0,28
|-37,67
|Peker GMYO
|8,60
|6,17
|174,76
|Penguen Gıda
|4,59
|1,10
|121,74
|Pera GMYO
|1,41
|2,17
|50,00
|Pergamon Dış Ticaret
|10,40
|3,28
|34,41
|Petkim
|4,25
|1,92
|11,55
|Petrokent Turizm
|178,60
|9,98
|39,42
|Pınar Et ve Un
|19,83
|5,37
|116,25
|Pınar Su
|5,95
|1,88
|156,47
|Pınar Süt
|18,53
|1,98
|46,25
|Plastikkart
|14,41
|10,00
|55,45
|Polisan Holding
|3,28
|1,86
|8,70
|Politeknik Metal
|133,90
|-0,07
|76,02
|Prizma Press Matbaacılık
|4,63
|4,99
|7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.228,30
|0,00
|10,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,50
|1,22
|-26,03
|QNB Finansbank
|45,40
|0,71
|21,07
|Ral Yatırım Holding
|16,51
|2,48
|142,79
|Ray Sigorta
|6,23
|3,83
|82,16
|Reysaş GMYO
|5,52
|4,55
|20,26
|Reysaş Lojistik
|6,22
|2,13
|42,01
|Rhea Girişim
|2,50
|0,00
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|2,71
|-1,45
|49,72
|Royal Halı
|2,20
|0,46
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|33,34
|0,97
|1337,07
|Sabancı Holding
|9,28
|1,09
|1,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,77
|0,63
|118,81
|Salix Yatırım Holding
|10,92
|-0,55
|51,46
|Sanel Mühendislik
|4,00
|1,52
|36,33
|Sanifoam Sünger
|6,27
|4,15
|25,40
|Sanko Pazarlama
|7,85
|3,15
|1,42
|Saray Matbaacılık
|3,08
|2,33
|138,25
|Sarkuysan
|6,95
|2,51
|43,89
|Sasa Polyester
|11,47
|4,18
|48,38
|Say Reklamcılık
|4,22
|1,69
|88,39
|Sekuro Plastik
|6,79
|2,11
|26,68
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|1,70
|50,21
|Selçuk Gıda
|3,08
|0,33
|79,07
|Senkron Güvenlik
|3,20
|-9,86
|17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|6,02
|-2,90
|278,62
|Servet GMYO
|17,07
|2,71
|100,82
|Seyitler Kimya
|9,30
|2,09
|36,97
|Silverline Endüstri
|4,35
|4,32
|101,39
|Sinpaş GMYO
|1,64
|5,13
|41,38
|Smartiks Yazılım
|8,52
|4,16
|-13,15
|Soda Sanayii
|6,57
|4,78
|10,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,79
|-1,75
|206,54
|Söktaş
|2,92
|5,04
|71,71
|Sönmez Filament
|8,08
|2,54
|65,57
|Sönmez Pamuklu
|8,35
|8,02
|69,72
|Sumaş Suni Tahta
|12,99
|-0,08
|31,21
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|-2,06
|-0,42
|Şekerbank
|1,50
|0,00
|14,50
|Şişe Cam
|5,88
|5,57
|14,80
|Şok Marketler
|13,45
|3,38
|25,00
|T. Halk Bankası
|6,21
|-0,16
|5,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,26
|1,38
|-5,37
|T.S.K.B.
|1,32
|3,13
|9,09
|T.Tuborg
|15,34
|0,07
|28,91
|Taç Tarım Ürünleri
|5,90
|0,34
|89,10
|Tat Gıda
|10,00
|1,94
|64,37
|TAV Havalimanları
|19,10
|0,58
|-29,69
|Taze Kuru Gıda
|16,00
|-0,25
|120,99
|Tek-Art Turizm
|1,80
|3,45
|42,86
|Tekfen Holding
|16,96
|0,59
|-8,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|3,11
|65,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,97
|8,29
|52,68
|TGS Dış Ticaret
|6,19
|9,95
|32,55
|Tofaş Oto. Fab.
|26,16
|0,93
|12,26
|Torunlar GMYO
|3,65
|-0,27
|32,73
|Trabzon Liman
|14,98
|3,31
|40,53
|Trabzonspor Sportif
|6,82
|-3,67
|217,21
|Trakya Cam
|3,80
|2,43
|12,06
|Trend GMYO
|3,94
|1,55
|79,09
|TSKB GMYO
|3,42
|0,29
|155,22
|Tuğçelik
|5,48
|4,38
|38,73
|Tukaş
|8,96
|0,34
|-27,45
|Turcas Petrol
|3,66
|9,91
|37,08
|Turkcell
|16,29
|1,24
|18,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,24
|1,12
|12,95
|Tüpraş
|88,00
|0,74
|-30,60
|Türk Hava Yolları
|12,26
|-0,33
|-15,21
|Türk Prysmian Kablo
|5,46
|3,80
|111,20
|Türk Telekom
|8,12
|2,01
|10,18
|Türk Traktör
|79,50
|0,00
|50,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|54,00
|0,93
|28,57
|Ufuk Yatırım
|4,95
|1,23
|91,86
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,13
|-5,35
|141,98
|Ulusoy Elektrik
|37,16
|3,45
|39,70
|Ulusoy Un Sanayi
|10,27
|9,96
|168,85
|Umpaş Holding
|0,75
|-3,85
|20,97
|Uşak Seramik
|1,78
|5,33
|46,69
|Utopya Turizm
|7,00
|0,29
|42,28
|Uzertaş Boya
|5,30
|5,58
|138,74
|Ülker Bisküvi
|24,46
|1,33
|9,39
|Vakıf Fin. Kir.
|3,23
|2,22
|33,47
|Vakıf GMYO
|3,06
|2,68
|76,78
|Vakıf Yat. Ort.
|3,99
|9,92
|119,09
|Vakıflar Bankası
|5,26
|0,77
|-4,54
|Vakko Tekstil
|5,64
|1,81
|24,23
|Vanet Gıda
|1,62
|0,00
|13,29
|Verusa Holding
|27,02
|1,73
|45,66
|Verusaturk Girisim
|5,62
|1,08
|6,87
|Vestel
|16,42
|1,30
|30,11
|Vestel Beyaz Eşya
|26,58
|1,14
|23,06
|Viking Kağıt
|4,91
|3,59
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,00
|3,63
|65,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,79
|9,99
|72,09
|Yataş
|8,58
|1,18
|16,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,97
|-0,67
|84,47
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|-0,34
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,94
|4,44
|46,87
|Yeşil Yapı
|1,05
|2,94
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|16,20
|3,91
|44,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.352,60
|6,56
|149,66
|Yonga Mobilya
|26,10
|-0,38
|182,47
|Yükselen Çelik
|11,42
|1,24
|86,30
|Yünsa
|15,25
|1,53
|51,47
|Zorlu Enerji
|2,12
|3,41
|30,06
(Son)