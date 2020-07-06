Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.800,00
|0,00
|61,69
|İş Bankası (C)
|5,47
|1,67
|-14,66
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|95,24
|İş Fin.Kir.
|4,35
|2,59
|14,47
|İş Girişim
|7,67
|3,65
|101,84
|İş GMYO
|2,18
|6,34
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|6,80
|2,87
|68,87
|İş Yat. Ort.
|2,78
|2,21
|72,53
|İşbir Holding
|1.430,00
|2,51
|232,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,08
|3,85
|74,19
|İttifak Holding
|3,63
|-1,09
|-2,42
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|-0,75
|102,94
|İzmir Demir Çelik
|15,76
|9,98
|92,43
|İzmir Fırça
|2,40
|0,84
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|1,51
|39,13
|Kafein Yazılım
|19,38
|-3,05
|74,50
|Kapital Yat. Holding
|3,70
|-5,13
|52,89
|Kaplamin
|10,78
|1,22
|94,23
|Kardemir (A)
|4,55
|-5,21
|71,70
|Kardemir (B)
|3,50
|2,64
|32,58
|Kardemir (D)
|3,22
|1,90
|21,05
|Karel Elektronik
|17,75
|3,14
|22,16
|Karsan Otomotiv
|3,65
|6,10
|131,01
|Karsu Tekstil
|4,27
|9,77
|31,79
|Kartonsan
|468,00
|2,12
|21,14
|Katmerciler Ekipman
|5,29
|0,76
|37,76
|Kent Gıda
|689,10
|9,99
|291,98
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|2,14
|60,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-2,22
|-20,00
|Kiler GMYO
|4,56
|2,24
|20,32
|Klimasan Klima
|16,96
|2,48
|-20,05
|Koç Holding
|17,72
|1,55
|-11,44
|Konfrut Gıda
|11,14
|2,67
|42,46
|Konya Çimento
|304,00
|6,37
|12,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,00
|2,69
|2,23
|Koza Altın
|84,15
|1,63
|13,64
|Koza Madencilik
|13,67
|4,27
|36,29
|Körfez GMYO
|3,54
|1,14
|48,12
|Kristal Kola
|2,39
|3,91
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|29,00
|0,90
|127,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|55,00
|-3,51
|132,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|3,07
|63,03
|Kütahya Porselen
|38,00
|-2,16
|474,02
|Lider Faktoring
|2,95
|9,67
|60,76
|Link Bilgisayar
|27,08
|0,74
|49,20
|Logo Yazılım
|82,55
|0,06
|35,77
|Lokman Hekim Sağlık
|7,88
|2,60
|36,33
|Lüks Kadife
|17,03
|5,78
|97,11
|Makina Takım
|2,58
|4,45
|37,23
|Marka Yatırım Holding
|2,81
|5,64
|138,14
|Marmaris Altınyunus
|88,50
|3,03
|24,65
|Marshall
|81,80
|0,99
|72,07
|Martı GMYO
|2,57
|9,83
|154,46
|Martı Otel
|1,42
|5,97
|56,04
|Mavi Giyim
|48,82
|-1,05
|-15,68
|Mazhar Zorlu Holding
|17,00
|2,41
|40,61
|Mega Polietilen
|4,48
|3,23
|103,64
|Menderes Tekstil
|3,20
|-1,23
|144,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,62
|0,94
|21,50
|Merko Gıda
|1,74
|5,45
|65,71
|Metemtur Otelcilik
|2,57
|2,80
|44,38
|Metro Holding
|1,99
|2,58
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|5,14
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,75
|7,84
|-48,43
|Migros Ticaret
|43,38
|9,66
|79,11
|Milpa
|4,33
|2,36
|97,72
|Mistral GMYO
|2,80
|1,08
|48,15
|MLP Sağlık
|19,49
|0,72
|21,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,72
|-3,37
|50,88
|Mondi Tire Kutsan
|7,50
|-1,06
|81,16
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,36
|9,93
|91,51
|Net Holding
|2,88
|9,92
|10,77
|Netaş Telekom.
|15,98
|1,85
|22,36
|Niğbaş Niğde Beton
|13,09
|9,08
|111,13
|Nuh Çimento
|16,64
|2,59
|51,48
|Nurol GMYO
|4,80
|2,78
|34,45
|Odaş Elektrik
|2,84
|8,40
|96,44
|Olmuksan-IP
|5,07
|-1,74
|97,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,86
|2,39
|38,31
|Orma Orman Mahsulleri
|6,49
|10,00
|135,14
|Osmanlı Menkul
|11,03
|2,32
|163,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,27
|7,92
|94,64
|Otokar
|156,50
|0,26
|6,43
|Oyak Çimento
|9,25
|9,99
|68,25
|Oyak Yat. Ort.
|7,33
|1,38
|217,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,59
|4,97
|16,23
|Özak GMYO
|4,40
|2,80
|71,21
|Özbal Çelik Boru
|4,18
|3,98
|159,33
|Özderici GMYO
|2,64
|7,76
|68,15
|Özerden Plastik
|2,38
|1,71
|4,39
|Panora GMYO
|5,88
|2,98
|4,97
|Papilon Savunma
|17,37
|-1,47
|125,40
|Park Elek.Madencilik
|4,43
|0,23
|45,25
|Parsan
|20,50
|-0,39
|21,02
|Pegasus
|53,10
|0,28
|-38,54
|Peker GMYO
|9,10
|4,72
|190,73
|Penguen Gıda
|4,66
|0,43
|125,12
|Pera GMYO
|1,49
|4,20
|58,51
|Pergamon Dış Ticaret
|10,79
|0,00
|39,45
|Petkim
|4,24
|1,92
|11,29
|Petrokent Turizm
|189,20
|10,00
|47,70
|Pınar Et ve Un
|20,26
|2,84
|120,94
|Pınar Su
|6,19
|3,86
|166,81
|Pınar Süt
|19,43
|2,26
|53,35
|Plastikkart
|14,23
|0,57
|53,51
|Polisan Holding
|3,33
|2,78
|10,35
|Politeknik Metal
|127,30
|-2,45
|67,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,74
|3,95
|10,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,30
|-3,21
|7,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,85
|-1,17
|-28,08
|QNB Finansbank
|44,66
|-0,58
|19,09
|Ral Yatırım Holding
|16,59
|0,18
|143,97
|Ray Sigorta
|6,66
|3,10
|94,74
|Reysaş GMYO
|6,20
|9,93
|35,08
|Reysaş Lojistik
|6,64
|7,10
|51,60
|Rhea Girişim
|2,55
|4,08
|114,29
|Rodrigo Tekstil
|2,67
|-1,11
|47,51
|Royal Halı
|2,18
|0,00
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|31,52
|-4,25
|1258,62
|Sabancı Holding
|9,25
|1,54
|1,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,73
|1,07
|116,97
|Salix Yatırım Holding
|10,29
|-4,72
|42,72
|Sanel Mühendislik
|4,22
|3,18
|43,83
|Sanifoam Sünger
|6,30
|0,80
|26,00
|Sanko Pazarlama
|8,09
|2,28
|4,52
|Saray Matbaacılık
|3,19
|1,92
|146,76
|Sarkuysan
|6,97
|0,29
|44,31
|Sasa Polyester
|11,39
|0,71
|47,35
|Say Reklamcılık
|4,49
|0,45
|100,45
|Sekuro Plastik
|7,25
|6,30
|35,26
|Selçuk Ecza Deposu
|9,38
|2,51
|57,26
|Selçuk Gıda
|3,01
|0,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|2,94
|-9,82
|7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|6,60
|7,32
|315,09
|Servet GMYO
|16,60
|-0,66
|95,29
|Seyitler Kimya
|9,34
|0,86
|37,56
|Silverline Endüstri
|4,39
|2,33
|103,24
|Sinpaş GMYO
|1,70
|4,94
|46,55
|Smartiks Yazılım
|9,22
|-0,75
|-6,01
|Soda Sanayii
|6,73
|4,18
|13,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,23
|3,73
|217,98
|Söktaş
|3,41
|10,00
|100,53
|Sönmez Filament
|8,96
|9,94
|83,61
|Sönmez Pamuklu
|9,72
|9,95
|97,56
|Sumaş Suni Tahta
|13,08
|0,62
|32,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|0,62
|2,09
|Şekerbank
|1,74
|8,75
|32,82
|Şişe Cam
|5,97
|4,01
|16,56
|Şok Marketler
|14,57
|6,51
|35,41
|T. Halk Bankası
|6,15
|0,99
|4,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,10
|0,59
|-5,73
|T.S.K.B.
|1,34
|3,88
|10,74
|T.Tuborg
|15,27
|0,33
|28,32
|Taç Tarım Ürünleri
|5,81
|0,00
|86,22
|Tat Gıda
|10,16
|2,73
|67,00
|TAV Havalimanları
|18,53
|-0,64
|-31,79
|Taze Kuru Gıda
|16,32
|2,38
|125,41
|Tek-Art Turizm
|1,96
|7,10
|55,56
|Tekfen Holding
|17,81
|5,89
|-4,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|2,10
|73,57
|Temapol Polimer Plastik
|8,00
|-2,44
|53,26
|TGS Dış Ticaret
|6,60
|5,60
|41,33
|Tofaş Oto. Fab.
|26,34
|0,84
|13,04
|Torunlar GMYO
|4,14
|7,53
|50,55
|Trabzon Liman
|14,68
|-0,74
|37,71
|Trabzonspor Sportif
|7,41
|9,94
|244,65
|Trakya Cam
|3,84
|2,95
|13,24
|Trend GMYO
|4,63
|9,98
|110,45
|TSKB GMYO
|3,50
|1,74
|161,19
|Tuğçelik
|5,91
|5,91
|49,62
|Tukaş
|9,32
|4,72
|-24,53
|Turcas Petrol
|3,86
|6,63
|44,57
|Turkcell
|16,24
|1,63
|17,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|1,34
|18,25
|Tüpraş
|86,95
|0,23
|-31,43
|Türk Hava Yolları
|11,87
|-0,42
|-17,91
|Türk Prysmian Kablo
|6,14
|2,33
|137,50
|Türk Telekom
|8,22
|0,74
|11,53
|Türk Traktör
|84,50
|3,05
|59,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|63,35
|8,76
|50,83
|Ufuk Yatırım
|5,80
|6,62
|124,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,35
|-5,14
|152,36
|Ulusoy Elektrik
|40,18
|8,07
|51,05
|Ulusoy Un Sanayi
|10,02
|0,80
|162,30
|Umpaş Holding
|0,78
|0,00
|25,81
|Uşak Seramik
|1,90
|5,56
|56,58
|Utopya Turizm
|7,22
|2,12
|46,75
|Uzertaş Boya
|5,10
|-0,39
|129,73
|Ülker Bisküvi
|25,08
|1,21
|12,16
|Vakıf Fin. Kir.
|3,23
|1,89
|33,47
|Vakıf GMYO
|3,20
|2,89
|84,87
|Vakıf Yat. Ort.
|4,81
|9,82
|164,12
|Vakıflar Bankası
|5,24
|2,14
|-4,90
|Vakko Tekstil
|5,68
|2,34
|25,11
|Vanet Gıda
|1,84
|9,52
|28,67
|Verusa Holding
|29,50
|3,65
|59,02
|Verusaturk Girisim
|6,09
|4,64
|15,81
|Vestel
|16,51
|0,73
|30,82
|Vestel Beyaz Eşya
|26,54
|-0,30
|22,87
|Viking Kağıt
|5,22
|-1,51
|179,14
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,02
|2,03
|66,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|1,70
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,96
|1,48
|74,80
|Yataş
|8,82
|1,61
|20,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,09
|5,46
|91,93
|Yeni Gimat GMYO
|12,22
|2,43
|2,08
|Yeşil GMYO
|1,01
|6,32
|57,81
|Yeşil Yapı
|1,08
|3,85
|63,64
|Yeşil Yatırım Holding
|17,38
|4,20
|54,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|-0,57
|137,69
|Yonga Mobilya
|25,02
|-4,14
|170,78
|Yükselen Çelik
|11,70
|-1,35
|90,86
|Yünsa
|16,20
|0,43
|60,91
|Zorlu Enerji
|2,45
|9,87
|50,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)