Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 48.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

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Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 48.150,30 -2,03 59,54
İş Bankası (C) 5,37 -0,37 -16,22
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,20 -1,87 10,53
İş Girişim 7,61 -0,13 100,26
İş GMYO 2,18 -1,80 23,86
İş Y. Men. Değ. 6,76 0,60 67,88
İş Yat. Ort. 2,72 -0,73 68,80
İşbir Holding 1.350,00 -0,63 213,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -3,81 62,90
İttifak Holding 3,58 0,85 -3,76
İz Hayvancılık Tarım 5,17 -0,96 97,59
İzmir Demir Çelik 16,60 0,18 102,69
İzmir Fırça 2,90 9,85 61,11
Jantsa Jant Sanayi 74,90 -0,66 40,82
Kafein Yazılım 19,38 1,68 74,50
Kapital Yat. Holding 3,64 -1,62 50,41
Kaplamin 10,60 1,92 90,99
Kardemir (A) 4,62 10,00 74,34
Kardemir (B) 3,76 9,94 42,42
Kardemir (D) 3,27 2,51 22,93
Karel Elektronik 17,27 -1,71 18,86
Karsan Otomotiv 3,53 -3,81 123,42
Karsu Tekstil 4,07 0,00 25,62
Kartonsan 458,90 -0,35 18,78
Katmerciler Ekipman 5,17 0,39 34,64
Kent Gıda 833,80 10,00 374,29
Kerevitaş Gıda 5,14 0,59 57,67
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -2,27 -21,82
Kiler GMYO 5,30 5,79 39,84
Klimasan Klima 16,67 1,03 -21,42
Koç Holding 17,89 -0,67 -10,59
Konfrut Gıda 10,98 -0,18 40,41
Konya Çimento 293,30 -0,98 8,11
Kordsa Teknik Tekstil 12,60 -2,02 -0,91
Koza Altın 85,95 2,26 16,07
Koza Madencilik 13,68 0,37 36,39
Körfez GMYO 3,40 -2,30 42,26
Kristal Kola 2,37 -0,84 56,95
Kron Telekomünikasyon 28,20 -2,08 121,70
Kuştur Kuşadası Turizm 58,00 2,29 144,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,24 9,83 96,36
Kütahya Porselen 39,68 1,59 499,40
Lider Faktoring 3,56 9,88 94,01
Link Bilgisayar 26,38 0,69 45,34
Logo Yazılım 87,00 2,90 43,09
Lokman Hekim Sağlık 8,73 9,95 51,04
Lüks Kadife 18,18 9,98 110,42
Makina Takım 2,54 -5,58 35,11
Marka Yatırım Holding 2,65 -2,57 124,58
Marmaris Altınyunus 91,90 2,45 29,44
Marshall 89,75 9,99 88,79
Martı GMYO 2,69 -3,24 166,34
Martı Otel 1,38 -8,00 51,65
Mavi Giyim 47,14 -2,60 -18,58
Mazhar Zorlu Holding 16,94 -0,35 40,12
Mega Polietilen 4,45 0,00 102,27
Menderes Tekstil 3,08 -2,22 135,11
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,70 -1,30 16,77
Merko Gıda 1,73 -1,70 64,76
Metemtur Otelcilik 2,51 -3,46 41,01
Metro Holding 1,94 -3,00 40,58
Metro Petrol ve Tesisleri 3,97 4,75 102,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,72 -4,23 -48,99
Migros Ticaret 41,80 -1,88 72,58
Milpa 4,11 -1,91 87,67
Mistral GMYO 2,73 -0,73 44,44
MLP Sağlık 23,10 7,84 44,38
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,58 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,94 -4,01 67,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,12 -1,28 105,35
Net Holding 2,76 -0,72 6,15
Netaş Telekom. 16,13 3,13 23,51
Niğbaş Niğde Beton 14,12 -1,60 127,74
Nuh Çimento 17,48 0,87 59,13
Nurol GMYO 4,92 2,07 37,82
Odaş Elektrik 2,71 -5,24 87,45
Olmuksan-IP 5,09 0,99 98,75
Orge Enerji Elektrik 7,20 -4,51 45,16
Orma Orman Mahsulleri 7,36 9,85 166,67
Osmanlı Menkul 12,05 9,65 188,22
Ostim Endüstriyel Yat 3,12 -5,74 85,71
Otokar 156,50 1,43 6,43
Oyak Çimento 9,42 -4,56 71,35
Oyak Yat. Ort. 7,07 -2,21 206,24
Oylum Sınai Yatırımlar 3,58 -1,38 15,90
Özak GMYO 4,50 0,45 75,10
Özbal Çelik Boru 3,88 -4,43 140,72
Özderici GMYO 2,48 -8,15 57,96
Özerden Plastik 2,55 5,37 11,84
Panora GMYO 5,76 -2,04 2,83
Papilon Savunma 17,27 2,68 124,10
Park Elek.Madencilik 4,21 -2,32 38,03
Parsan 20,44 1,69 20,66
Pegasus 50,85 -2,21 -41,15
Peker GMYO 10,68 9,99 241,21
Penguen Gıda 4,36 -3,33 110,63
Pera GMYO 1,56 -4,29 65,96
Pergamon Dış Ticaret 11,09 2,31 43,32
Petkim 4,28 -3,17 12,34
Petrokent Turizm 228,90 10,00 78,69
Pınar Et ve Un 19,86 0,20 116,58
Pınar Su 6,02 0,00 159,48
Pınar Süt 19,84 3,87 56,59
Plastikkart 15,62 7,65 68,50
Polisan Holding 3,29 0,30 9,03
Politeknik Metal 126,70 -0,31 66,55
Prizma Press Matbaacılık 4,67 -0,85 8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,90 0,00 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 88,65 -3,64 -31,33
QNB Finansbank 42,54 -2,12 13,44
Ral Yatırım Holding 17,30 1,23 154,41
Ray Sigorta 6,24 -2,65 82,46
Reysaş GMYO 5,74 -6,82 25,05
Reysaş Lojistik 6,05 -5,47 38,13
Rhea Girişim 2,39 -4,40 100,84
Rodrigo Tekstil 2,64 -1,49 45,86
Royal Halı 2,15 0,00 56,93
RTA Laboratuvarları 31,00 1,17 1236,21
Sabancı Holding 9,25 0,54 1,43
Safkar Ege Soğutmacılık 4,62 -1,28 111,93
Salix Yatırım Holding 9,95 -0,40 38,00
Sanel Mühendislik 4,00 -3,85 36,33
Sanifoam Sünger 6,13 0,16 22,60
Sanko Pazarlama 7,84 -1,88 1,29
Saray Matbaacılık 3,06 -1,29 136,70
Sarkuysan 7,45 7,97 54,24
Sasa Polyester 11,36 -2,07 46,96
Say Reklamcılık 4,51 -3,22 101,34
Sekuro Plastik 7,67 -1,16 43,10
Selçuk Ecza Deposu 9,12 -0,87 52,90
Selçuk Gıda 2,97 -0,67 72,67
Senkron Güvenlik 2,81 -2,43 2,93
Serve Film Prodüksiyon 6,80 2,41 327,67
Servet GMYO 17,25 4,61 102,94
Seyitler Kimya 9,22 -1,91 35,79
Silverline Endüstri 4,19 -3,01 93,98
Sinpaş GMYO 1,63 -2,40 40,52
Smartiks Yazılım 9,00 1,47 -8,26
Soda Sanayii 7,09 -1,53 19,63
Sodaş Sodyum Sanayii 11,84 -2,15 207,84
Söktaş 2,91 -5,21 71,12
Sönmez Filament 8,36 -9,62 71,31
Sönmez Pamuklu 9,63 -9,92 95,73
Sumaş Suni Tahta 12,86 -1,08 29,90
Şeker Fin. Kir. 4,69 -1,47 -1,88
Şekerbank 1,68 -3,45 28,24
Şişe Cam 6,37 -1,85 24,37
Şok Marketler 13,82 -1,99 28,44
T. Halk Bankası 6,13 0,33 3,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 0,59 -5,96
T.S.K.B. 1,31 -0,76 8,26
T.Tuborg 15,25 0,86 28,15
Taç Tarım Ürünleri 5,59 -0,18 79,17
Tat Gıda 10,35 -1,24 70,12
TAV Havalimanları 17,68 -2,43 -34,91
Taze Kuru Gıda 16,50 2,10 127,90
Tek-Art Turizm 2,03 -2,87 61,11
Tekfen Holding 18,38 2,05 -0,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,06 -2,89 68,10
Temapol Polimer Plastik 8,16 -2,28 56,32
TGS Dış Ticaret 7,21 3,59 54,39
Tofaş Oto. Fab. 25,90 -0,15 11,15
Torunlar GMYO 3,99 -3,62 45,09
Trabzon Liman 14,53 0,90 36,30
Trabzonspor Sportif 7,70 1,18 258,14
Trakya Cam 4,31 2,13 27,10
Trend GMYO 4,99 -1,96 126,82
TSKB GMYO 3,32 -2,92 147,76
Tuğçelik 6,04 0,17 52,91
Tukaş 8,98 -0,99 -27,29
Turcas Petrol 4,01 -4,98 50,19
Turkcell 16,37 -0,30 18,62
Tümosan Motor ve Traktör 7,43 -0,67 15,91
Tüpraş 88,00 -0,90 -30,60
Türk Hava Yolları 11,31 -2,84 -21,78
Türk Prysmian Kablo 5,96 -1,65 130,54
Türk Telekom 8,30 1,97 12,62
Türk Traktör 92,00 5,14 73,88
Türker Proje Gayrimenkul 67,80 6,69 61,43
Ufuk Yatırım 5,22 -3,51 102,33
Ulaşlar Turizm Yat. 5,09 -3,23 140,09
Ulusoy Elektrik 39,42 0,82 48,20
Ulusoy Un Sanayi 9,51 -2,86 148,95
Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19
Uşak Seramik 1,81 -4,74 49,16
Utopya Turizm 7,16 0,85 45,53
Uzertaş Boya 4,80 -1,23 116,22
Ülker Bisküvi 26,06 -1,21 16,55
Vakıf Fin. Kir. 3,11 -2,81 28,51
Vakıf GMYO 3,05 -4,69 76,20
Vakıf Yat. Ort. 5,81 9,83 219,03
Vakıflar Bankası 5,13 -0,77 -6,90
Vakko Tekstil 5,59 -0,71 23,13
Vanet Gıda 1,88 6,21 31,47
Verusa Holding 28,66 0,28 54,50
Verusaturk Girisim 5,89 0,00 12,00
Vestel 16,51 -0,06 30,82
Vestel Beyaz Eşya 27,54 3,61 27,50
Viking Kağıt 4,98 -1,97 166,31
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -3,16 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 -0,83 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,35 -5,81 81,02
Yataş 8,89 -0,78 21,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,17 -4,23 96,89
Yeni Gimat GMYO 12,19 -0,81 1,83
Yeşil GMYO 0,98 -4,85 53,13
Yeşil Yapı 1,03 -1,90 56,06
Yeşil Yatırım Holding 17,43 3,38 55,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.999,90 0,00 137,69
Yonga Mobilya 24,00 -0,58 159,74
Yükselen Çelik 11,60 1,49 89,23
Yünsa 17,07 5,05 69,55
Zorlu Enerji 2,79 3,72 71,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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