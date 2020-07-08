Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.150,30
|-2,03
|59,54
|İş Bankası (C)
|5,37
|-0,37
|-16,22
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,20
|-1,87
|10,53
|İş Girişim
|7,61
|-0,13
|100,26
|İş GMYO
|2,18
|-1,80
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|6,76
|0,60
|67,88
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-0,73
|68,80
|İşbir Holding
|1.350,00
|-0,63
|213,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-3,81
|62,90
|İttifak Holding
|3,58
|0,85
|-3,76
|İz Hayvancılık Tarım
|5,17
|-0,96
|97,59
|İzmir Demir Çelik
|16,60
|0,18
|102,69
|İzmir Fırça
|2,90
|9,85
|61,11
|Jantsa Jant Sanayi
|74,90
|-0,66
|40,82
|Kafein Yazılım
|19,38
|1,68
|74,50
|Kapital Yat. Holding
|3,64
|-1,62
|50,41
|Kaplamin
|10,60
|1,92
|90,99
|Kardemir (A)
|4,62
|10,00
|74,34
|Kardemir (B)
|3,76
|9,94
|42,42
|Kardemir (D)
|3,27
|2,51
|22,93
|Karel Elektronik
|17,27
|-1,71
|18,86
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-3,81
|123,42
|Karsu Tekstil
|4,07
|0,00
|25,62
|Kartonsan
|458,90
|-0,35
|18,78
|Katmerciler Ekipman
|5,17
|0,39
|34,64
|Kent Gıda
|833,80
|10,00
|374,29
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|0,59
|57,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Kiler GMYO
|5,30
|5,79
|39,84
|Klimasan Klima
|16,67
|1,03
|-21,42
|Koç Holding
|17,89
|-0,67
|-10,59
|Konfrut Gıda
|10,98
|-0,18
|40,41
|Konya Çimento
|293,30
|-0,98
|8,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|-2,02
|-0,91
|Koza Altın
|85,95
|2,26
|16,07
|Koza Madencilik
|13,68
|0,37
|36,39
|Körfez GMYO
|3,40
|-2,30
|42,26
|Kristal Kola
|2,37
|-0,84
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|28,20
|-2,08
|121,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|58,00
|2,29
|144,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,24
|9,83
|96,36
|Kütahya Porselen
|39,68
|1,59
|499,40
|Lider Faktoring
|3,56
|9,88
|94,01
|Link Bilgisayar
|26,38
|0,69
|45,34
|Logo Yazılım
|87,00
|2,90
|43,09
|Lokman Hekim Sağlık
|8,73
|9,95
|51,04
|Lüks Kadife
|18,18
|9,98
|110,42
|Makina Takım
|2,54
|-5,58
|35,11
|Marka Yatırım Holding
|2,65
|-2,57
|124,58
|Marmaris Altınyunus
|91,90
|2,45
|29,44
|Marshall
|89,75
|9,99
|88,79
|Martı GMYO
|2,69
|-3,24
|166,34
|Martı Otel
|1,38
|-8,00
|51,65
|Mavi Giyim
|47,14
|-2,60
|-18,58
|Mazhar Zorlu Holding
|16,94
|-0,35
|40,12
|Mega Polietilen
|4,45
|0,00
|102,27
|Menderes Tekstil
|3,08
|-2,22
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,70
|-1,30
|16,77
|Merko Gıda
|1,73
|-1,70
|64,76
|Metemtur Otelcilik
|2,51
|-3,46
|41,01
|Metro Holding
|1,94
|-3,00
|40,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,97
|4,75
|102,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,72
|-4,23
|-48,99
|Migros Ticaret
|41,80
|-1,88
|72,58
|Milpa
|4,11
|-1,91
|87,67
|Mistral GMYO
|2,73
|-0,73
|44,44
|MLP Sağlık
|23,10
|7,84
|44,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,58
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,94
|-4,01
|67,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,30
|2,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,12
|-1,28
|105,35
|Net Holding
|2,76
|-0,72
|6,15
|Netaş Telekom.
|16,13
|3,13
|23,51
|Niğbaş Niğde Beton
|14,12
|-1,60
|127,74
|Nuh Çimento
|17,48
|0,87
|59,13
|Nurol GMYO
|4,92
|2,07
|37,82
|Odaş Elektrik
|2,71
|-5,24
|87,45
|Olmuksan-IP
|5,09
|0,99
|98,75
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|-4,51
|45,16
|Orma Orman Mahsulleri
|7,36
|9,85
|166,67
|Osmanlı Menkul
|12,05
|9,65
|188,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,12
|-5,74
|85,71
|Otokar
|156,50
|1,43
|6,43
|Oyak Çimento
|9,42
|-4,56
|71,35
|Oyak Yat. Ort.
|7,07
|-2,21
|206,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,58
|-1,38
|15,90
|Özak GMYO
|4,50
|0,45
|75,10
|Özbal Çelik Boru
|3,88
|-4,43
|140,72
|Özderici GMYO
|2,48
|-8,15
|57,96
|Özerden Plastik
|2,55
|5,37
|11,84
|Panora GMYO
|5,76
|-2,04
|2,83
|Papilon Savunma
|17,27
|2,68
|124,10
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|-2,32
|38,03
|Parsan
|20,44
|1,69
|20,66
|Pegasus
|50,85
|-2,21
|-41,15
|Peker GMYO
|10,68
|9,99
|241,21
|Penguen Gıda
|4,36
|-3,33
|110,63
|Pera GMYO
|1,56
|-4,29
|65,96
|Pergamon Dış Ticaret
|11,09
|2,31
|43,32
|Petkim
|4,28
|-3,17
|12,34
|Petrokent Turizm
|228,90
|10,00
|78,69
|Pınar Et ve Un
|19,86
|0,20
|116,58
|Pınar Su
|6,02
|0,00
|159,48
|Pınar Süt
|19,84
|3,87
|56,59
|Plastikkart
|15,62
|7,65
|68,50
|Polisan Holding
|3,29
|0,30
|9,03
|Politeknik Metal
|126,70
|-0,31
|66,55
|Prizma Press Matbaacılık
|4,67
|-0,85
|8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,90
|0,00
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,65
|-3,64
|-31,33
|QNB Finansbank
|42,54
|-2,12
|13,44
|Ral Yatırım Holding
|17,30
|1,23
|154,41
|Ray Sigorta
|6,24
|-2,65
|82,46
|Reysaş GMYO
|5,74
|-6,82
|25,05
|Reysaş Lojistik
|6,05
|-5,47
|38,13
|Rhea Girişim
|2,39
|-4,40
|100,84
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-1,49
|45,86
|Royal Halı
|2,15
|0,00
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|31,00
|1,17
|1236,21
|Sabancı Holding
|9,25
|0,54
|1,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,62
|-1,28
|111,93
|Salix Yatırım Holding
|9,95
|-0,40
|38,00
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-3,85
|36,33
|Sanifoam Sünger
|6,13
|0,16
|22,60
|Sanko Pazarlama
|7,84
|-1,88
|1,29
|Saray Matbaacılık
|3,06
|-1,29
|136,70
|Sarkuysan
|7,45
|7,97
|54,24
|Sasa Polyester
|11,36
|-2,07
|46,96
|Say Reklamcılık
|4,51
|-3,22
|101,34
|Sekuro Plastik
|7,67
|-1,16
|43,10
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|-0,87
|52,90
|Selçuk Gıda
|2,97
|-0,67
|72,67
|Senkron Güvenlik
|2,81
|-2,43
|2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|6,80
|2,41
|327,67
|Servet GMYO
|17,25
|4,61
|102,94
|Seyitler Kimya
|9,22
|-1,91
|35,79
|Silverline Endüstri
|4,19
|-3,01
|93,98
|Sinpaş GMYO
|1,63
|-2,40
|40,52
|Smartiks Yazılım
|9,00
|1,47
|-8,26
|Soda Sanayii
|7,09
|-1,53
|19,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,84
|-2,15
|207,84
|Söktaş
|2,91
|-5,21
|71,12
|Sönmez Filament
|8,36
|-9,62
|71,31
|Sönmez Pamuklu
|9,63
|-9,92
|95,73
|Sumaş Suni Tahta
|12,86
|-1,08
|29,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-1,47
|-1,88
|Şekerbank
|1,68
|-3,45
|28,24
|Şişe Cam
|6,37
|-1,85
|24,37
|Şok Marketler
|13,82
|-1,99
|28,44
|T. Halk Bankası
|6,13
|0,33
|3,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|0,59
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,31
|-0,76
|8,26
|T.Tuborg
|15,25
|0,86
|28,15
|Taç Tarım Ürünleri
|5,59
|-0,18
|79,17
|Tat Gıda
|10,35
|-1,24
|70,12
|TAV Havalimanları
|17,68
|-2,43
|-34,91
|Taze Kuru Gıda
|16,50
|2,10
|127,90
|Tek-Art Turizm
|2,03
|-2,87
|61,11
|Tekfen Holding
|18,38
|2,05
|-0,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,06
|-2,89
|68,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,16
|-2,28
|56,32
|TGS Dış Ticaret
|7,21
|3,59
|54,39
|Tofaş Oto. Fab.
|25,90
|-0,15
|11,15
|Torunlar GMYO
|3,99
|-3,62
|45,09
|Trabzon Liman
|14,53
|0,90
|36,30
|Trabzonspor Sportif
|7,70
|1,18
|258,14
|Trakya Cam
|4,31
|2,13
|27,10
|Trend GMYO
|4,99
|-1,96
|126,82
|TSKB GMYO
|3,32
|-2,92
|147,76
|Tuğçelik
|6,04
|0,17
|52,91
|Tukaş
|8,98
|-0,99
|-27,29
|Turcas Petrol
|4,01
|-4,98
|50,19
|Turkcell
|16,37
|-0,30
|18,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,43
|-0,67
|15,91
|Tüpraş
|88,00
|-0,90
|-30,60
|Türk Hava Yolları
|11,31
|-2,84
|-21,78
|Türk Prysmian Kablo
|5,96
|-1,65
|130,54
|Türk Telekom
|8,30
|1,97
|12,62
|Türk Traktör
|92,00
|5,14
|73,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|67,80
|6,69
|61,43
|Ufuk Yatırım
|5,22
|-3,51
|102,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,09
|-3,23
|140,09
|Ulusoy Elektrik
|39,42
|0,82
|48,20
|Ulusoy Un Sanayi
|9,51
|-2,86
|148,95
|Umpaş Holding
|0,77
|0,00
|24,19
|Uşak Seramik
|1,81
|-4,74
|49,16
|Utopya Turizm
|7,16
|0,85
|45,53
|Uzertaş Boya
|4,80
|-1,23
|116,22
|Ülker Bisküvi
|26,06
|-1,21
|16,55
|Vakıf Fin. Kir.
|3,11
|-2,81
|28,51
|Vakıf GMYO
|3,05
|-4,69
|76,20
|Vakıf Yat. Ort.
|5,81
|9,83
|219,03
|Vakıflar Bankası
|5,13
|-0,77
|-6,90
|Vakko Tekstil
|5,59
|-0,71
|23,13
|Vanet Gıda
|1,88
|6,21
|31,47
|Verusa Holding
|28,66
|0,28
|54,50
|Verusaturk Girisim
|5,89
|0,00
|12,00
|Vestel
|16,51
|-0,06
|30,82
|Vestel Beyaz Eşya
|27,54
|3,61
|27,50
|Viking Kağıt
|4,98
|-1,97
|166,31
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|-3,16
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|-0,83
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,35
|-5,81
|81,02
|Yataş
|8,89
|-0,78
|21,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,17
|-4,23
|96,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,19
|-0,81
|1,83
|Yeşil GMYO
|0,98
|-4,85
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,03
|-1,90
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|17,43
|3,38
|55,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.999,90
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|24,00
|-0,58
|159,74
|Yükselen Çelik
|11,60
|1,49
|89,23
|Yünsa
|17,07
|5,05
|69,55
|Zorlu Enerji
|2,79
|3,72
|71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)