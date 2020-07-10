Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.250,00
|0,00
|56,56
|İş Bankası (C)
|5,27
|-1,13
|-17,78
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-3,54
|0,53
|İş Girişim
|7,53
|2,45
|98,16
|İş GMYO
|2,02
|-2,42
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|6,53
|-1,51
|62,17
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-3,08
|56,39
|İşbir Holding
|1.230,00
|-7,52
|186,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|4,40
|53,23
|İttifak Holding
|3,33
|-3,48
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,18
|-5,47
|97,98
|İzmir Demir Çelik
|16,27
|0,43
|98,66
|İzmir Fırça
|2,89
|4,33
|60,56
|Jantsa Jant Sanayi
|74,20
|-0,07
|39,51
|Kafein Yazılım
|18,20
|-2,73
|63,88
|Kapital Yat. Holding
|3,51
|4,15
|45,04
|Kaplamin
|9,75
|1,35
|75,68
|Kardemir (A)
|4,30
|1,42
|62,26
|Kardemir (B)
|3,35
|-1,76
|26,89
|Kardemir (D)
|3,03
|-1,94
|13,91
|Karel Elektronik
|15,84
|-4,00
|9,02
|Karsan Otomotiv
|3,43
|7,52
|117,09
|Karsu Tekstil
|4,89
|9,40
|50,93
|Kartonsan
|490,00
|4,48
|26,83
|Katmerciler Ekipman
|4,68
|-3,51
|21,87
|Kent Gıda
|938,00
|7,20
|433,56
|Kerevitaş Gıda
|4,87
|2,31
|49,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|9,30
|-14,55
|Kiler GMYO
|5,90
|5,17
|55,67
|Klimasan Klima
|15,65
|-2,07
|-26,23
|Koç Holding
|17,14
|-1,49
|-14,34
|Konfrut Gıda
|10,12
|-3,98
|29,41
|Konya Çimento
|293,60
|1,07
|8,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,03
|-1,88
|-5,39
|Koza Altın
|81,10
|-2,05
|9,52
|Koza Madencilik
|12,90
|-1,23
|28,61
|Körfez GMYO
|2,99
|-5,38
|25,10
|Kristal Kola
|2,06
|-5,50
|36,42
|Kron Telekomünikasyon
|26,80
|-1,83
|110,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,90
|-4,60
|133,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,85
|-2,40
|72,73
|Kütahya Porselen
|39,80
|0,05
|501,21
|Lider Faktoring
|3,24
|-10,00
|76,57
|Link Bilgisayar
|24,42
|-2,71
|34,55
|Logo Yazılım
|88,05
|0,86
|44,82
|Lokman Hekim Sağlık
|9,23
|-3,85
|59,69
|Lüks Kadife
|21,86
|9,90
|153,01
|Makina Takım
|2,30
|0,00
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|2,64
|-2,22
|123,73
|Marmaris Altınyunus
|103,40
|8,84
|45,63
|Marshall
|82,90
|-6,12
|74,38
|Martı GMYO
|2,29
|-7,29
|126,73
|Martı Otel
|1,20
|-4,00
|31,87
|Mavi Giyim
|44,74
|-1,67
|-22,73
|Mazhar Zorlu Holding
|16,56
|-1,31
|36,97
|Mega Polietilen
|4,91
|9,84
|123,18
|Menderes Tekstil
|3,06
|4,79
|133,59
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,38
|0,00
|15,12
|Merko Gıda
|1,53
|-4,97
|45,71
|Metemtur Otelcilik
|2,37
|2,60
|33,15
|Metro Holding
|1,78
|-0,56
|28,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,66
|-3,17
|86,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-4,42
|-55,37
|Migros Ticaret
|41,88
|1,65
|72,91
|Milpa
|3,77
|-2,08
|72,15
|Mistral GMYO
|2,39
|-2,85
|26,46
|MLP Sağlık
|20,04
|-4,39
|25,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,58
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|-1,96
|57,00
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|0,05
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,50
|5,20
|100,47
|Net Holding
|2,37
|-4,82
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,87
|-3,75
|13,86
|Niğbaş Niğde Beton
|14,01
|0,07
|125,97
|Nuh Çimento
|16,01
|-3,61
|45,75
|Nurol GMYO
|4,44
|-4,72
|24,37
|Odaş Elektrik
|2,69
|2,28
|86,07
|Olmuksan-IP
|5,29
|2,92
|106,56
|Orge Enerji Elektrik
|6,86
|-0,58
|38,31
|Orma Orman Mahsulleri
|7,35
|-1,87
|166,30
|Osmanlı Menkul
|13,00
|-0,76
|210,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|4,26
|75,00
|Otokar
|156,50
|-1,39
|6,43
|Oyak Çimento
|8,45
|-2,65
|53,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|-2,90
|190,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,18
|-3,05
|2,95
|Özak GMYO
|4,23
|-1,63
|64,59
|Özbal Çelik Boru
|3,82
|7,30
|136,99
|Özderici GMYO
|2,25
|-1,75
|43,31
|Özerden Plastik
|2,28
|-4,60
|0,00
|Panora GMYO
|5,48
|-0,72
|-2,17
|Papilon Savunma
|15,90
|-2,93
|106,32
|Park Elek.Madencilik
|3,94
|-3,19
|29,18
|Parsan
|18,60
|-4,62
|9,80
|Pegasus
|51,65
|-0,29
|-40,22
|Peker GMYO
|8,70
|-9,56
|177,96
|Penguen Gıda
|4,14
|-0,96
|100,00
|Pera GMYO
|1,46
|-1,35
|55,32
|Pergamon Dış Ticaret
|10,30
|-5,59
|33,11
|Petkim
|4,17
|-1,42
|9,45
|Petrokent Turizm
|276,80
|9,97
|116,08
|Pınar Et ve Un
|18,38
|-3,26
|100,44
|Pınar Su
|5,51
|-4,51
|137,50
|Pınar Süt
|18,15
|-3,92
|43,25
|Plastikkart
|14,28
|-0,14
|54,05
|Polisan Holding
|2,96
|-2,95
|-1,91
|Politeknik Metal
|137,00
|7,11
|80,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|-4,84
|-3,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,40
|0,02
|7,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,90
|5,83
|-31,14
|QNB Finansbank
|43,32
|7,12
|15,52
|Ral Yatırım Holding
|17,26
|-1,32
|153,82
|Ray Sigorta
|5,82
|-3,16
|70,18
|Reysaş GMYO
|5,37
|-2,36
|16,99
|Reysaş Lojistik
|5,85
|0,00
|33,56
|Rhea Girişim
|2,09
|-5,00
|75,63
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-1,54
|40,88
|Royal Halı
|2,10
|-2,33
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|37,46
|9,85
|1514,66
|Sabancı Holding
|9,10
|-1,94
|-0,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,30
|-2,71
|97,25
|Salix Yatırım Holding
|9,97
|0,71
|38,28
|Sanel Mühendislik
|3,79
|-2,32
|29,17
|Sanifoam Sünger
|5,58
|-2,45
|11,60
|Sanko Pazarlama
|7,55
|0,53
|-2,45
|Saray Matbaacılık
|2,99
|-1,32
|131,28
|Sarkuysan
|7,15
|0,56
|48,03
|Sasa Polyester
|10,93
|0,83
|41,40
|Say Reklamcılık
|3,94
|-3,43
|75,89
|Sekuro Plastik
|7,10
|-2,07
|32,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|-4,02
|40,16
|Selçuk Gıda
|2,89
|-3,34
|68,02
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-3,85
|0,73
|Serve Film Prodüksiyon
|6,37
|-2,00
|300,63
|Servet GMYO
|16,85
|1,26
|98,24
|Seyitler Kimya
|8,74
|-2,56
|28,72
|Silverline Endüstri
|4,19
|9,97
|93,98
|Sinpaş GMYO
|1,44
|-3,36
|24,14
|Smartiks Yazılım
|8,21
|-2,61
|-16,31
|Soda Sanayii
|6,88
|-3,64
|16,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,49
|-1,71
|198,74
|Söktaş
|2,82
|4,06
|65,83
|Sönmez Filament
|8,19
|4,46
|67,83
|Sönmez Pamuklu
|8,69
|0,23
|76,63
|Sumaş Suni Tahta
|12,85
|-1,15
|29,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,43
|-1,77
|-7,32
|Şekerbank
|1,54
|-3,75
|17,56
|Şişe Cam
|6,12
|-4,08
|19,49
|Şok Marketler
|13,03
|-1,59
|21,10
|T. Halk Bankası
|5,90
|1,20
|-0,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,46
|-0,69
|-7,20
|T.S.K.B.
|1,21
|-3,20
|0,00
|T.Tuborg
|15,06
|0,27
|26,55
|Taç Tarım Ürünleri
|5,90
|-1,50
|89,10
|Tat Gıda
|9,76
|-1,51
|60,43
|TAV Havalimanları
|17,05
|-1,84
|-37,23
|Taze Kuru Gıda
|16,05
|-0,31
|121,69
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-2,72
|42,06
|Tekfen Holding
|17,10
|-2,45
|-7,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|-2,06
|58,33
|Temapol Polimer Plastik
|7,42
|-2,37
|42,15
|TGS Dış Ticaret
|7,60
|8,26
|62,74
|Tofaş Oto. Fab.
|25,40
|0,87
|9,00
|Torunlar GMYO
|3,63
|0,00
|32,00
|Trabzon Liman
|13,51
|-3,50
|26,74
|Trabzonspor Sportif
|6,24
|-9,96
|190,23
|Trakya Cam
|4,51
|-2,59
|33,00
|Trend GMYO
|4,91
|0,61
|123,18
|TSKB GMYO
|3,07
|-3,15
|129,10
|Tuğçelik
|5,32
|-2,56
|34,68
|Tukaş
|8,68
|-1,59
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,55
|-1,66
|32,96
|Turkcell
|16,09
|2,22
|16,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,85
|-0,87
|6,86
|Tüpraş
|85,45
|-0,98
|-32,61
|Türk Hava Yolları
|11,83
|2,42
|-18,19
|Türk Prysmian Kablo
|5,65
|2,73
|118,95
|Türk Telekom
|7,90
|-0,88
|7,19
|Türk Traktör
|89,65
|1,53
|69,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,15
|-9,66
|31,31
|Ufuk Yatırım
|5,30
|0,00
|105,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,70
|-3,89
|121,70
|Ulusoy Elektrik
|38,70
|0,00
|45,49
|Ulusoy Un Sanayi
|9,09
|-2,26
|137,96
|Umpaş Holding
|0,75
|-2,60
|20,97
|Uşak Seramik
|1,63
|-1,81
|34,33
|Utopya Turizm
|6,46
|-3,58
|31,30
|Uzertaş Boya
|4,98
|-1,58
|124,32
|Ülker Bisküvi
|25,34
|-0,63
|13,33
|Vakıf Fin. Kir.
|2,76
|-4,17
|14,05
|Vakıf GMYO
|2,85
|-1,72
|64,65
|Vakıf Yat. Ort.
|5,67
|-9,86
|211,34
|Vakıflar Bankası
|4,87
|-1,62
|-11,62
|Vakko Tekstil
|5,05
|-2,51
|11,23
|Vanet Gıda
|1,71
|-6,04
|19,58
|Verusa Holding
|27,50
|-0,94
|48,24
|Verusaturk Girisim
|5,42
|-3,56
|3,07
|Vestel
|16,36
|-0,24
|29,64
|Vestel Beyaz Eşya
|26,82
|-0,67
|24,17
|Viking Kağıt
|4,60
|-3,16
|145,99
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,68
|-3,66
|52,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|-1,72
|-7,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,38
|-3,80
|65,55
|Yataş
|8,19
|-2,03
|11,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,99
|3,82
|85,71
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|-1,16
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|46,87
|Yeşil Yapı
|0,98
|-1,01
|48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|15,88
|-4,39
|41,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.949,90
|-2,25
|135,99
|Yonga Mobilya
|24,88
|0,00
|169,26
|Yükselen Çelik
|11,40
|5,07
|85,97
|Yünsa
|15,91
|0,76
|58,03
|Zorlu Enerji
|2,54
|0,79
|55,83
(Son)