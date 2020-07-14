Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 49.300,00 0,00 63,35 İş Bankası (C) 5,29 -1,49 -17,47 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86 İş Fin.Kir. 3,97 -2,46 4,47 İş Girişim 7,55 -0,53 98,68 İş GMYO 2,15 0,47 22,16 İş Y. Men. Değ. 6,92 2,37 71,85 İş Yat. Ort. 2,65 -2,57 64,46 İşbir Holding 1.200,00 -2,35 179,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,98 59,68 İttifak Holding 3,50 -0,57 -5,91 İz Hayvancılık Tarım 5,06 -1,94 93,39 İzmir Demir Çelik 16,55 -3,78 102,08 İzmir Fırça 2,95 -5,75 63,89 Jantsa Jant Sanayi 83,30 5,44 56,61 Kafein Yazılım 18,65 -3,07 67,93 Kapital Yat. Holding 3,65 -1,35 50,83 Kaplamin 9,96 -3,02 79,46 Kardemir (A) 4,25 -2,07 60,38 Kardemir (B) 3,39 -2,31 28,41 Kardemir (D) 3,07 -2,23 15,41 Karel Elektronik 16,72 0,36 15,07 Karsan Otomotiv 3,38 0,60 113,92 Karsu Tekstil 5,25 4,79 62,04 Kartonsan 560,40 3,97 45,05 Katmerciler Ekipman 4,99 -0,60 29,95 Kent Gıda 1.134,90 9,99 545,56 Kerevitaş Gıda 5,18 -1,15 58,90 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -8,00 -16,36 Kiler GMYO 5,92 -4,05 56,20 Klimasan Klima 15,81 -2,11 -25,47 Koç Holding 17,45 -1,08 -12,79 Konfrut Gıda 10,45 -1,42 33,63 Konya Çimento 331,00 2,51 22,01 Kordsa Teknik Tekstil 12,38 -0,40 -2,64 Koza Altın 82,45 -0,30 11,34 Koza Madencilik 13,19 -0,68 31,51 Körfez GMYO 3,17 -0,94 32,64 Kristal Kola 2,24 0,90 48,34 Kron Telekomünikasyon 27,90 0,00 119,34 Kuştur Kuşadası Turizm 54,95 3,68 134,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,93 -2,33 77,58 Kütahya Porselen 43,00 1,56 549,55 Lider Faktoring 3,13 -0,95 70,57 Link Bilgisayar 25,12 -1,10 38,40 Logo Yazılım 89,00 -5,32 46,38 Lokman Hekim Sağlık 9,41 -1,77 62,80 Lüks Kadife 20,72 -2,72 139,81 Makina Takım 2,44 -2,01 29,79 Marka Yatırım Holding 2,66 -1,85 125,42 Marmaris Altınyunus 104,80 -7,83 47,61 Marshall 90,35 -0,88 90,05 Martı GMYO 2,41 -3,98 138,61 Martı Otel 1,34 3,08 47,25 Mavi Giyim 46,28 -0,34 -20,07 Mazhar Zorlu Holding 16,16 -0,86 33,66 Mega Polietilen 5,94 10,00 170,00 Menderes Tekstil 3,04 -1,94 132,06 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 25,46 3,50 30,97 Merko Gıda 1,73 2,98 64,76 Metemtur Otelcilik 2,42 -2,42 35,96 Metro Holding 1,96 0,51 42,03 Metro Petrol ve Tesisleri 3,87 -1,78 97,45 Metro Yatırım Ortaklığı 2,50 -2,34 -53,12 Migros Ticaret 41,88 -1,09 72,91 Milpa 3,98 -0,75 81,74 Mistral GMYO 2,55 -0,78 34,92 MLP Sağlık 21,00 0,96 31,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,69 -0,59 48,25 Mondi Tire Kutsan 6,65 -1,04 60,63 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 2,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,20 -3,89 98,11 Net Holding 2,53 -2,32 -2,69 Netaş Telekom. 15,91 2,18 21,82 Niğbaş Niğde Beton 14,00 -0,78 125,81 Nuh Çimento 16,61 -0,30 51,21 Nurol GMYO 5,14 9,83 43,98 Odaş Elektrik 2,85 -3,39 97,14 Olmuksan-IP 5,22 -2,61 103,83 Orge Enerji Elektrik 7,11 -1,25 43,35 Orma Orman Mahsulleri 8,50 5,20 207,97 Osmanlı Menkul 12,52 0,08 199,46 Ostim Endüstriyel Yat 3,08 -3,14 83,33 Otokar 158,00 -0,63 7,45 Oyak Çimento 9,25 -0,43 68,25 Oyak Yat. Ort. 6,91 -2,12 199,31 Oylum Sınai Yatırımlar 3,29 -1,79 6,51 Özak GMYO 4,91 8,63 91,05 Özbal Çelik Boru 3,77 -3,33 133,89 Özderici GMYO 2,42 -2,02 54,14 Özerden Plastik 2,34 -2,09 2,63 Panora GMYO 5,59 -1,06 -0,21 Papilon Savunma 16,76 -1,30 117,48 Park Elek.Madencilik 4,15 -2,35 36,07 Parsan 18,95 -0,79 11,87 Pegasus 51,45 -1,15 -40,45 Peker GMYO 8,77 -0,34 180,19 Penguen Gıda 4,55 4,84 119,81 Pera GMYO 1,57 1,29 67,02 Pergamon Dış Ticaret 11,77 10,00 52,11 Petkim 4,23 -2,08 11,02 Petrokent Turizm 334,80 9,99 161,36 Pınar Et ve Un 18,85 -1,05 105,56 Pınar Su 5,62 -1,75 142,24 Pınar Süt 18,97 1,39 49,72 Plastikkart 14,80 0,20 59,65 Polisan Holding 3,20 -1,54 6,05 Politeknik Metal 135,00 -2,46 77,46 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -2,99 -1,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,80 0,01 7,49 QNB Finans Fin. Kir. 85,70 -3,05 -33,62 QNB Finansbank 41,86 -2,24 11,63 Ral Yatırım Holding 18,18 1,06 167,35 Ray Sigorta 6,83 9,98 99,71 Reysaş GMYO 5,51 -3,16 20,04 Reysaş Lojistik 5,92 -1,99 35,16 Rhea Girişim 2,23 -2,19 87,39 Rodrigo Tekstil 2,58 -3,73 42,54 Royal Halı 2,10 -3,67 53,28 RTA Laboratuvarları 37,32 -1,84 1508,62 Sabancı Holding 9,52 2,04 4,39 Safkar Ege Soğutmacılık 4,32 -2,70 98,17 Sanel Mühendislik 3,85 -1,28 31,22 Sanifoam Sünger 5,70 -1,21 14,00 Sanko Pazarlama 7,83 -1,76 1,16 Saray Matbaacılık 3,07 -1,29 137,47 Sarkuysan 7,05 -2,49 47,92 Sasa Polyester 11,93 0,51 54,33 Say Reklamcılık 4,17 -0,95 86,16 Sekuro Plastik 7,38 -1,60 37,69 Selçuk Ecza Deposu 8,74 0,34 46,53 Selçuk Gıda 2,93 -1,68 70,35 Senkron Güvenlik 2,73 -1,80 0,00 Serve Film Prodüksiyon 6,30 -0,94 296,23 Servet GMYO 17,28 -0,12 103,29 Seyitler Kimya 8,90 -1,87 31,08 Silverline Endüstri 4,13 -2,13 91,20 Sinpaş GMYO 1,57 -0,63 35,34 Smartiks Yazılım 8,55 -1,72 -12,84 Soda Sanayii 7,20 1,98 21,48 Sodaş Sodyum Sanayii 11,11 -1,68 188,86 Söktaş 2,92 -3,63 71,71 Sönmez Filament 8,63 -0,12 76,84 Sönmez Pamuklu 8,72 -3,22 77,24 Sumaş Suni Tahta 12,70 -1,17 28,28 Şeker Fin. Kir. 4,56 -0,87 -4,60 Şekerbank 1,65 0,00 25,95 Şişe Cam 6,29 0,00 22,81 Şok Marketler 13,68 0,22 27,14 T. Halk Bankası 5,93 -1,50 0,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,08 -1,33 -8,07 T.S.K.B. 1,27 0,79 4,96 T.Tuborg 14,93 -0,99 25,46 Taç Tarım Ürünleri 5,52 -2,30 76,92 Tat Gıda 10,46 3,87 71,93 TAV Havalimanları 17,61 0,63 -35,17 Taze Kuru Gıda 19,01 7,71 162,57 Tek-Art Turizm 1,98 3,13 57,14 Tekfen Holding 17,41 -2,03 -6,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 -1,61 60,24 Temapol Polimer Plastik 7,77 -0,89 48,85 TGS Dış Ticaret 8,31 6,54 77,94 Tofaş Oto. Fab. 26,42 -1,34 13,38 Torunlar GMYO 4,11 3,01 49,45 Trabzon Liman 13,84 -1,07 29,83 Trabzonspor Sportif 5,06 -9,96 135,35 Trakya Cam 4,64 1,98 36,83 Trend GMYO 4,95 -0,20 125,00 TSKB GMYO 3,23 -0,62 141,04 Tuğçelik 5,85 1,39 48,10 Tukaş 8,79 -0,90 -28,83 Turcas Petrol 3,87 1,31 44,94 Turkcell 16,14 -1,41 16,96 Tümosan Motor ve Traktör 7,81 5,40 21,84 Tüpraş 86,20 -1,99 -32,02 Türk Hava Yolları 11,80 -1,42 -18,40 Türk Prysmian Kablo 5,67 -2,58 119,72 Türk Telekom 8,05 -1,35 9,23 Türk Traktör 96,30 2,88 82,00 Türker Proje Gayrimenkul 54,65 -4,29 30,12 Ufuk Yatırım 5,70 -0,87 120,93 Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 6,00 158,49 Ulusoy Elektrik 41,72 0,53 56,84 Ulusoy Un Sanayi 9,47 0,21 147,91 Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58 Uşak Seramik 1,81 1,12 49,16 Utopya Turizm 6,72 -0,44 36,59 Uzertaş Boya 4,73 -2,87 113,06 Ülker Bisküvi 26,86 2,75 20,13 Vakıf Fin. Kir. 3,15 3,96 30,17 Vakıf GMYO 3,09 0,32 78,51 Vakıf Yat. Ort. 4,60 -9,98 152,59 Vakıflar Bankası 4,90 -1,80 -11,07 Vakko Tekstil 5,43 2,07 19,60 Vanet Gıda 1,74 -2,79 21,68 Verusa Holding 28,20 -0,07 52,02 Verusaturk Girisim 5,74 1,77 9,15 Vestel 17,71 3,51 40,33 Vestel Beyaz Eşya 28,00 -1,76 32,71 Viking Kağıt 4,75 -2,26 154,01 Yapı Kredi Koray GMYO 3,92 0,26 61,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -0,84 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,22 4,18 78,95 Yataş 8,42 -1,52 14,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 -3,16 90,06 Yeni Gimat GMYO 12,06 -0,58 0,74 Yeşil GMYO 0,94 -3,09 46,87 Yeşil Yapı 1,02 -0,97 54,55 Yeşil Yatırım Holding 16,22 -1,16 44,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,00 -1,41 137,69 Yonga Mobilya 24,30 -4,33 162,99 Yükselen Çelik 11,24 -2,77 83,36 Yünsa 15,81 -2,77 57,04 Zorlu Enerji 2,76 -1,08 69,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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