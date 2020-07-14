Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.300,00
|0,00
|63,35
|İş Bankası (C)
|5,29
|-1,49
|-17,47
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|3,97
|-2,46
|4,47
|İş Girişim
|7,55
|-0,53
|98,68
|İş GMYO
|2,15
|0,47
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|6,92
|2,37
|71,85
|İş Yat. Ort.
|2,65
|-2,57
|64,46
|İşbir Holding
|1.200,00
|-2,35
|179,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|-1,98
|59,68
|İttifak Holding
|3,50
|-0,57
|-5,91
|İz Hayvancılık Tarım
|5,06
|-1,94
|93,39
|İzmir Demir Çelik
|16,55
|-3,78
|102,08
|İzmir Fırça
|2,95
|-5,75
|63,89
|Jantsa Jant Sanayi
|83,30
|5,44
|56,61
|Kafein Yazılım
|18,65
|-3,07
|67,93
|Kapital Yat. Holding
|3,65
|-1,35
|50,83
|Kaplamin
|9,96
|-3,02
|79,46
|Kardemir (A)
|4,25
|-2,07
|60,38
|Kardemir (B)
|3,39
|-2,31
|28,41
|Kardemir (D)
|3,07
|-2,23
|15,41
|Karel Elektronik
|16,72
|0,36
|15,07
|Karsan Otomotiv
|3,38
|0,60
|113,92
|Karsu Tekstil
|5,25
|4,79
|62,04
|Kartonsan
|560,40
|3,97
|45,05
|Katmerciler Ekipman
|4,99
|-0,60
|29,95
|Kent Gıda
|1.134,90
|9,99
|545,56
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|-1,15
|58,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-8,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,92
|-4,05
|56,20
|Klimasan Klima
|15,81
|-2,11
|-25,47
|Koç Holding
|17,45
|-1,08
|-12,79
|Konfrut Gıda
|10,45
|-1,42
|33,63
|Konya Çimento
|331,00
|2,51
|22,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|-0,40
|-2,64
|Koza Altın
|82,45
|-0,30
|11,34
|Koza Madencilik
|13,19
|-0,68
|31,51
|Körfez GMYO
|3,17
|-0,94
|32,64
|Kristal Kola
|2,24
|0,90
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|27,90
|0,00
|119,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,95
|3,68
|134,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,93
|-2,33
|77,58
|Kütahya Porselen
|43,00
|1,56
|549,55
|Lider Faktoring
|3,13
|-0,95
|70,57
|Link Bilgisayar
|25,12
|-1,10
|38,40
|Logo Yazılım
|89,00
|-5,32
|46,38
|Lokman Hekim Sağlık
|9,41
|-1,77
|62,80
|Lüks Kadife
|20,72
|-2,72
|139,81
|Makina Takım
|2,44
|-2,01
|29,79
|Marka Yatırım Holding
|2,66
|-1,85
|125,42
|Marmaris Altınyunus
|104,80
|-7,83
|47,61
|Marshall
|90,35
|-0,88
|90,05
|Martı GMYO
|2,41
|-3,98
|138,61
|Martı Otel
|1,34
|3,08
|47,25
|Mavi Giyim
|46,28
|-0,34
|-20,07
|Mazhar Zorlu Holding
|16,16
|-0,86
|33,66
|Mega Polietilen
|5,94
|10,00
|170,00
|Menderes Tekstil
|3,04
|-1,94
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|25,46
|3,50
|30,97
|Merko Gıda
|1,73
|2,98
|64,76
|Metemtur Otelcilik
|2,42
|-2,42
|35,96
|Metro Holding
|1,96
|0,51
|42,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,87
|-1,78
|97,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,50
|-2,34
|-53,12
|Migros Ticaret
|41,88
|-1,09
|72,91
|Milpa
|3,98
|-0,75
|81,74
|Mistral GMYO
|2,55
|-0,78
|34,92
|MLP Sağlık
|21,00
|0,96
|31,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,69
|-0,59
|48,25
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|-1,04
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,20
|-3,89
|98,11
|Net Holding
|2,53
|-2,32
|-2,69
|Netaş Telekom.
|15,91
|2,18
|21,82
|Niğbaş Niğde Beton
|14,00
|-0,78
|125,81
|Nuh Çimento
|16,61
|-0,30
|51,21
|Nurol GMYO
|5,14
|9,83
|43,98
|Odaş Elektrik
|2,85
|-3,39
|97,14
|Olmuksan-IP
|5,22
|-2,61
|103,83
|Orge Enerji Elektrik
|7,11
|-1,25
|43,35
|Orma Orman Mahsulleri
|8,50
|5,20
|207,97
|Osmanlı Menkul
|12,52
|0,08
|199,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,08
|-3,14
|83,33
|Otokar
|158,00
|-0,63
|7,45
|Oyak Çimento
|9,25
|-0,43
|68,25
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|-2,12
|199,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,29
|-1,79
|6,51
|Özak GMYO
|4,91
|8,63
|91,05
|Özbal Çelik Boru
|3,77
|-3,33
|133,89
|Özderici GMYO
|2,42
|-2,02
|54,14
|Özerden Plastik
|2,34
|-2,09
|2,63
|Panora GMYO
|5,59
|-1,06
|-0,21
|Papilon Savunma
|16,76
|-1,30
|117,48
|Park Elek.Madencilik
|4,15
|-2,35
|36,07
|Parsan
|18,95
|-0,79
|11,87
|Pegasus
|51,45
|-1,15
|-40,45
|Peker GMYO
|8,77
|-0,34
|180,19
|Penguen Gıda
|4,55
|4,84
|119,81
|Pera GMYO
|1,57
|1,29
|67,02
|Pergamon Dış Ticaret
|11,77
|10,00
|52,11
|Petkim
|4,23
|-2,08
|11,02
|Petrokent Turizm
|334,80
|9,99
|161,36
|Pınar Et ve Un
|18,85
|-1,05
|105,56
|Pınar Su
|5,62
|-1,75
|142,24
|Pınar Süt
|18,97
|1,39
|49,72
|Plastikkart
|14,80
|0,20
|59,65
|Polisan Holding
|3,20
|-1,54
|6,05
|Politeknik Metal
|135,00
|-2,46
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|-2,99
|-1,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,80
|0,01
|7,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,70
|-3,05
|-33,62
|QNB Finansbank
|41,86
|-2,24
|11,63
|Ral Yatırım Holding
|18,18
|1,06
|167,35
|Ray Sigorta
|6,83
|9,98
|99,71
|Reysaş GMYO
|5,51
|-3,16
|20,04
|Reysaş Lojistik
|5,92
|-1,99
|35,16
|Rhea Girişim
|2,23
|-2,19
|87,39
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|-3,73
|42,54
|Royal Halı
|2,10
|-3,67
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|37,32
|-1,84
|1508,62
|Sabancı Holding
|9,52
|2,04
|4,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,32
|-2,70
|98,17
|Sanel Mühendislik
|3,85
|-1,28
|31,22
|Sanifoam Sünger
|5,70
|-1,21
|14,00
|Sanko Pazarlama
|7,83
|-1,76
|1,16
|Saray Matbaacılık
|3,07
|-1,29
|137,47
|Sarkuysan
|7,05
|-2,49
|47,92
|Sasa Polyester
|11,93
|0,51
|54,33
|Say Reklamcılık
|4,17
|-0,95
|86,16
|Sekuro Plastik
|7,38
|-1,60
|37,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|0,34
|46,53
|Selçuk Gıda
|2,93
|-1,68
|70,35
|Senkron Güvenlik
|2,73
|-1,80
|0,00
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|-0,94
|296,23
|Servet GMYO
|17,28
|-0,12
|103,29
|Seyitler Kimya
|8,90
|-1,87
|31,08
|Silverline Endüstri
|4,13
|-2,13
|91,20
|Sinpaş GMYO
|1,57
|-0,63
|35,34
|Smartiks Yazılım
|8,55
|-1,72
|-12,84
|Soda Sanayii
|7,20
|1,98
|21,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,11
|-1,68
|188,86
|Söktaş
|2,92
|-3,63
|71,71
|Sönmez Filament
|8,63
|-0,12
|76,84
|Sönmez Pamuklu
|8,72
|-3,22
|77,24
|Sumaş Suni Tahta
|12,70
|-1,17
|28,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|-0,87
|-4,60
|Şekerbank
|1,65
|0,00
|25,95
|Şişe Cam
|6,29
|0,00
|22,81
|Şok Marketler
|13,68
|0,22
|27,14
|T. Halk Bankası
|5,93
|-1,50
|0,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,08
|-1,33
|-8,07
|T.S.K.B.
|1,27
|0,79
|4,96
|T.Tuborg
|14,93
|-0,99
|25,46
|Taç Tarım Ürünleri
|5,52
|-2,30
|76,92
|Tat Gıda
|10,46
|3,87
|71,93
|TAV Havalimanları
|17,61
|0,63
|-35,17
|Taze Kuru Gıda
|19,01
|7,71
|162,57
|Tek-Art Turizm
|1,98
|3,13
|57,14
|Tekfen Holding
|17,41
|-2,03
|-6,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,73
|-1,61
|60,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,77
|-0,89
|48,85
|TGS Dış Ticaret
|8,31
|6,54
|77,94
|Tofaş Oto. Fab.
|26,42
|-1,34
|13,38
|Torunlar GMYO
|4,11
|3,01
|49,45
|Trabzon Liman
|13,84
|-1,07
|29,83
|Trabzonspor Sportif
|5,06
|-9,96
|135,35
|Trakya Cam
|4,64
|1,98
|36,83
|Trend GMYO
|4,95
|-0,20
|125,00
|TSKB GMYO
|3,23
|-0,62
|141,04
|Tuğçelik
|5,85
|1,39
|48,10
|Tukaş
|8,79
|-0,90
|-28,83
|Turcas Petrol
|3,87
|1,31
|44,94
|Turkcell
|16,14
|-1,41
|16,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|5,40
|21,84
|Tüpraş
|86,20
|-1,99
|-32,02
|Türk Hava Yolları
|11,80
|-1,42
|-18,40
|Türk Prysmian Kablo
|5,67
|-2,58
|119,72
|Türk Telekom
|8,05
|-1,35
|9,23
|Türk Traktör
|96,30
|2,88
|82,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|54,65
|-4,29
|30,12
|Ufuk Yatırım
|5,70
|-0,87
|120,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,48
|6,00
|158,49
|Ulusoy Elektrik
|41,72
|0,53
|56,84
|Ulusoy Un Sanayi
|9,47
|0,21
|147,91
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,81
|1,12
|49,16
|Utopya Turizm
|6,72
|-0,44
|36,59
|Uzertaş Boya
|4,73
|-2,87
|113,06
|Ülker Bisküvi
|26,86
|2,75
|20,13
|Vakıf Fin. Kir.
|3,15
|3,96
|30,17
|Vakıf GMYO
|3,09
|0,32
|78,51
|Vakıf Yat. Ort.
|4,60
|-9,98
|152,59
|Vakıflar Bankası
|4,90
|-1,80
|-11,07
|Vakko Tekstil
|5,43
|2,07
|19,60
|Vanet Gıda
|1,74
|-2,79
|21,68
|Verusa Holding
|28,20
|-0,07
|52,02
|Verusaturk Girisim
|5,74
|1,77
|9,15
|Vestel
|17,71
|3,51
|40,33
|Vestel Beyaz Eşya
|28,00
|-1,76
|32,71
|Viking Kağıt
|4,75
|-2,26
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,92
|0,26
|61,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-0,84
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,22
|4,18
|78,95
|Yataş
|8,42
|-1,52
|14,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|-3,16
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,06
|-0,58
|0,74
|Yeşil GMYO
|0,94
|-3,09
|46,87
|Yeşil Yapı
|1,02
|-0,97
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|16,22
|-1,16
|44,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|-1,41
|137,69
|Yonga Mobilya
|24,30
|-4,33
|162,99
|Yükselen Çelik
|11,24
|-2,77
|83,36
|Yünsa
|15,81
|-2,77
|57,04
|Zorlu Enerji
|2,76
|-1,08
|69,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)