Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.500,00
|-2,02
|60,70
|İş Bankası (C)
|5,32
|0,00
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,14
|1,22
|8,95
|İş Girişim
|9,19
|9,93
|141,84
|İş GMYO
|2,17
|0,46
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|7,13
|-0,28
|77,07
|İş Yat. Ort.
|2,69
|-1,10
|66,94
|İşbir Holding
|1.350,00
|-4,26
|213,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|2,06
|59,68
|İttifak Holding
|3,98
|9,94
|6,99
|İz Hayvancılık Tarım
|5,15
|9,57
|96,83
|İzmir Demir Çelik
|18,30
|3,51
|123,44
|İzmir Fırça
|2,89
|0,35
|60,56
|Jantsa Jant Sanayi
|98,85
|9,96
|85,85
|Kafein Yazılım
|19,07
|-0,21
|71,71
|Kapital Yat. Holding
|3,99
|8,72
|64,88
|Kaplamin
|9,74
|0,83
|75,50
|Kardemir (A)
|4,23
|-1,63
|59,62
|Kardemir (B)
|3,41
|-0,58
|29,17
|Kardemir (D)
|3,08
|-0,65
|15,79
|Karel Elektronik
|17,34
|-0,34
|19,34
|Karsan Otomotiv
|3,16
|-4,82
|100,00
|Karsu Tekstil
|6,17
|0,65
|90,43
|Kartonsan
|633,70
|4,83
|64,03
|Katmerciler Ekipman
|5,22
|1,56
|35,94
|Kent Gıda
|1.510,40
|10,00
|759,16
|Kerevitaş Gıda
|5,85
|0,69
|79,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|5,99
|1,53
|58,05
|Klimasan Klima
|15,73
|-0,13
|-25,85
|Koç Holding
|17,60
|-0,17
|-12,04
|Konfrut Gıda
|10,95
|2,34
|40,03
|Konya Çimento
|355,30
|2,10
|30,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,73
|0,39
|0,11
|Koza Altın
|86,30
|0,76
|16,54
|Koza Madencilik
|14,34
|0,00
|42,97
|Körfez GMYO
|3,44
|0,29
|43,93
|Kristal Kola
|2,36
|0,43
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|29,50
|0,00
|131,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,45
|-6,04
|131,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,96
|-0,34
|79,39
|Kütahya Porselen
|51,15
|6,74
|672,66
|Lider Faktoring
|3,08
|-2,84
|67,85
|Link Bilgisayar
|28,82
|10,00
|58,79
|Logo Yazılım
|90,75
|-1,25
|49,26
|Lokman Hekim Sağlık
|9,05
|0,67
|56,57
|Lüks Kadife
|22,32
|-0,53
|158,33
|Makina Takım
|2,52
|3,28
|34,04
|Marka Yatırım Holding
|2,90
|5,45
|145,76
|Marmaris Altınyunus
|119,00
|5,87
|67,61
|Marshall
|87,00
|-2,52
|83,00
|Martı GMYO
|2,10
|-5,41
|107,92
|Martı Otel
|1,31
|-2,24
|43,96
|Mavi Giyim
|47,12
|1,33
|-18,62
|Mazhar Zorlu Holding
|15,80
|-2,47
|30,69
|Mega Polietilen
|4,55
|9,90
|258,70
|Menderes Tekstil
|2,97
|-1,00
|126,72
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|33,88
|10,00
|74,28
|Merko Gıda
|1,88
|5,62
|79,05
|Metemtur Otelcilik
|2,43
|-0,82
|36,52
|Metro Holding
|2,11
|0,00
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|-1,81
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,51
|-0,79
|-52,93
|Migros Ticaret
|41,48
|-0,29
|71,26
|Milpa
|4,05
|0,00
|84,93
|Mistral GMYO
|2,74
|3,40
|44,97
|MLP Sağlık
|20,12
|-1,18
|25,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|0,00
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|-0,73
|64,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,34
|-1,25
|99,21
|Net Holding
|2,66
|1,53
|2,31
|Netaş Telekom.
|17,19
|-3,05
|31,62
|Niğbaş Niğde Beton
|15,52
|0,06
|150,32
|Nuh Çimento
|16,92
|0,48
|54,03
|Nurol GMYO
|5,61
|2,19
|57,14
|Odaş Elektrik
|2,86
|-0,35
|97,83
|Olmuksan-IP
|5,18
|0,58
|102,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,63
|5,83
|53,83
|Orma Orman Mahsulleri
|9,78
|-0,20
|254,35
|Osmanlı Menkul
|13,09
|4,30
|213,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,01
|-0,66
|79,17
|Otokar
|174,00
|2,96
|18,33
|Oyak Çimento
|8,99
|-1,53
|63,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|0,44
|198,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,86
|9,97
|24,97
|Özak GMYO
|4,87
|-0,20
|89,49
|Özbal Çelik Boru
|3,88
|2,65
|140,72
|Özderici GMYO
|2,53
|2,85
|61,15
|Özerden Plastik
|2,17
|-4,41
|-4,82
|Panora GMYO
|5,82
|1,39
|3,90
|Papilon Savunma
|18,25
|3,99
|136,82
|Park Elek.Madencilik
|4,30
|-0,69
|40,98
|Parsan
|19,24
|-0,26
|13,58
|Pegasus
|51,50
|-0,77
|-40,39
|Peker GMYO
|9,07
|2,83
|189,78
|Penguen Gıda
|5,48
|9,82
|164,73
|Pera GMYO
|1,80
|9,76
|91,49
|Pergamon Dış Ticaret
|11,84
|-3,03
|53,02
|Petkim
|4,32
|2,13
|13,39
|Petrokent Turizm
|445,50
|10,00
|247,78
|Pınar Et ve Un
|19,71
|1,34
|114,94
|Pınar Su
|5,70
|-0,52
|145,69
|Pınar Süt
|19,85
|0,25
|56,67
|Plastikkart
|14,10
|-2,56
|52,10
|Polisan Holding
|3,19
|1,27
|5,71
|Politeknik Metal
|138,60
|4,21
|82,20
|Prizma Press Matbaacılık
|4,14
|-2,13
|-3,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,00
|-0,03
|7,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,00
|-2,04
|-34,93
|QNB Finansbank
|41,64
|-0,72
|11,04
|Ral Yatırım Holding
|18,88
|1,02
|177,65
|Ray Sigorta
|6,61
|-0,45
|93,27
|Reysaş GMYO
|5,38
|-1,28
|17,21
|Reysaş Lojistik
|5,79
|-1,86
|32,19
|Rhea Girişim
|2,52
|5,00
|111,76
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-2,65
|41,99
|Royal Halı
|2,14
|0,00
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|35,40
|-1,23
|1425,86
|Sabancı Holding
|9,44
|-0,11
|3,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|3,84
|111,01
|Sanel Mühendislik
|3,91
|-1,26
|33,26
|Sanifoam Sünger
|5,82
|0,00
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,89
|-0,88
|1,94
|Saray Matbaacılık
|3,55
|-0,28
|174,60
|Sarkuysan
|7,11
|2,16
|49,18
|Sasa Polyester
|14,13
|1,44
|82,79
|Say Reklamcılık
|4,65
|4,49
|107,59
|Sekuro Plastik
|7,73
|1,31
|44,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,81
|1,73
|47,70
|Selçuk Gıda
|3,18
|5,65
|84,88
|Senkron Güvenlik
|2,66
|-1,85
|-2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|6,07
|-2,10
|281,76
|Servet GMYO
|19,09
|7,85
|124,59
|Seyitler Kimya
|9,07
|1,11
|33,58
|Silverline Endüstri
|4,04
|0,00
|87,04
|Sinpaş GMYO
|1,61
|0,63
|38,79
|Smartiks Yazılım
|8,80
|1,15
|-10,30
|Soda Sanayii
|7,21
|1,69
|21,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,81
|-1,67
|207,06
|Söktaş
|3,06
|-0,97
|79,95
|Sönmez Filament
|8,71
|-0,11
|78,48
|Sönmez Pamuklu
|8,66
|-0,57
|76,02
|Sumaş Suni Tahta
|14,00
|3,70
|41,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,73
|1,72
|-1,05
|Şekerbank
|1,67
|0,60
|27,48
|Şişe Cam
|6,45
|4,03
|25,93
|Şok Marketler
|13,67
|0,29
|27,04
|T. Halk Bankası
|6,03
|0,17
|2,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|0,74
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|4,96
|T.Tuborg
|15,29
|0,33
|28,49
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|0,00
|74,68
|Tat Gıda
|10,87
|3,13
|78,67
|TAV Havalimanları
|17,33
|-1,76
|-36,20
|Taze Kuru Gıda
|25,26
|9,92
|248,90
|Tek-Art Turizm
|2,00
|0,50
|58,73
|Tekfen Holding
|17,14
|-1,15
|-7,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|-1,05
|57,62
|Temapol Polimer Plastik
|8,28
|3,50
|58,62
|TGS Dış Ticaret
|8,37
|0,00
|79,23
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|0,00
|16,21
|Torunlar GMYO
|5,20
|9,94
|89,09
|Trabzon Liman
|15,34
|4,71
|43,90
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|-9,87
|86,98
|Trakya Cam
|4,45
|-0,22
|31,23
|Trend GMYO
|4,90
|-0,81
|122,73
|TSKB GMYO
|3,54
|2,02
|164,18
|Tuğçelik
|6,42
|-3,75
|62,53
|Tukaş
|8,78
|-0,23
|-28,91
|Turcas Petrol
|3,90
|0,78
|46,07
|Turkcell
|16,21
|0,19
|17,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,49
|5,73
|32,45
|Tüpraş
|86,20
|-0,69
|-32,02
|Türk Hava Yolları
|11,87
|-0,50
|-17,91
|Türk Prysmian Kablo
|6,16
|10,00
|138,71
|Türk Telekom
|8,22
|-1,20
|11,53
|Türk Traktör
|98,80
|-1,30
|86,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,80
|9,95
|44,76
|Ufuk Yatırım
|6,22
|4,89
|141,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,29
|-3,29
|149,53
|Ulusoy Elektrik
|42,18
|0,33
|58,57
|Ulusoy Un Sanayi
|9,93
|3,33
|159,95
|Umpaş Holding
|0,77
|1,32
|24,19
|Uşak Seramik
|1,85
|1,09
|52,46
|Utopya Turizm
|7,01
|0,86
|42,48
|Uzertaş Boya
|5,02
|0,80
|126,13
|Ülker Bisküvi
|26,88
|0,83
|20,21
|Vakıf Fin. Kir.
|3,13
|-0,32
|29,34
|Vakıf GMYO
|3,15
|1,29
|81,98
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|9,89
|235,50
|Vakıflar Bankası
|5,02
|0,60
|-8,89
|Vakko Tekstil
|5,62
|2,74
|23,79
|Vanet Gıda
|1,83
|1,67
|27,97
|Verusa Holding
|29,36
|2,09
|58,27
|Verusaturk Girisim
|6,01
|3,26
|14,28
|Vestel
|17,03
|-2,80
|34,94
|Vestel Beyaz Eşya
|27,94
|0,07
|32,43
|Viking Kağıt
|5,00
|-0,20
|167,38
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,02
|2,03
|66,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|0,00
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,81
|9,95
|136,73
|Yataş
|8,88
|-0,22
|20,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|1,65
|91,30
|Yeni Gimat GMYO
|12,34
|1,40
|3,08
|Yeşil GMYO
|1,04
|5,05
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,05
|1,94
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|18,46
|-5,91
|64,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.050,00
|0,00
|139,39
|Yonga Mobilya
|26,40
|10,00
|185,71
|Yükselen Çelik
|11,57
|1,22
|88,74
|Yünsa
|16,25
|0,87
|61,41
|Zorlu Enerji
|2,65
|-1,85
|62,58
(Son)