Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.489,00 -2,08 57,35
İş Bankası (C) 5,29 -0,56 -17,47
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,11 -0,72 8,16
İş Girişim 9,00 -2,07 136,84
İş GMYO 2,13 -1,84 21,02
İş Y. Men. Değ. 7,14 0,14 77,31
İş Yat. Ort. 2,66 -1,12 65,08
İşbir Holding 1.340,00 -0,74 211,63
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -3,03 54,84
İttifak Holding 4,09 2,76 9,95
İz Hayvancılık Tarım 5,53 7,38 111,35
İzmir Demir Çelik 17,66 -3,50 115,63
İzmir Fırça 2,83 -2,08 57,22
Jantsa Jant Sanayi 95,10 -3,79 78,80
Kafein Yazılım 18,85 -1,15 69,73
Kapital Yat. Holding 4,38 9,77 80,99
Kaplamin 10,05 3,18 81,08
Kardemir (A) 4,29 1,42 61,89
Kardemir (B) 3,41 0,00 29,17
Kardemir (D) 3,04 -1,30 14,29
Karel Elektronik 16,89 -2,60 16,24
Karsan Otomotiv 3,08 -2,53 94,94
Karsu Tekstil 6,04 -2,11 86,42
Kartonsan 611,00 -3,58 58,15
Katmerciler Ekipman 5,03 -3,64 30,99
Kent Gıda 1.661,40 10,00 845,05
Kerevitaş Gıda 5,48 -6,32 68,10
Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91
Kiler GMYO 5,98 -0,17 57,78
Klimasan Klima 15,76 0,19 -25,71
Koç Holding 17,47 -0,74 -12,69
Konfrut Gıda 10,71 -2,19 36,96
Konya Çimento 345,10 -2,87 27,20
Kordsa Teknik Tekstil 12,54 -1,49 -1,38
Koza Altın 85,50 -0,93 15,46
Koza Madencilik 14,01 -2,30 39,68
Körfez GMYO 3,43 -0,29 43,51
Kristal Kola 2,36 0,00 56,29
Kron Telekomünikasyon 29,48 -0,07 131,76
Kuştur Kuşadası Turizm 54,45 0,00 131,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,89 -2,36 75,15
Kütahya Porselen 46,04 -9,99 595,47
Lider Faktoring 3,03 -1,62 65,12
Link Bilgisayar 30,08 4,37 65,73
Logo Yazılım 92,15 1,54 51,56
Lokman Hekim Sağlık 8,89 -1,77 53,81
Lüks Kadife 20,30 -9,05 134,95
Makina Takım 2,43 -3,57 29,26
Marka Yatırım Holding 2,77 -4,48 134,75
Marmaris Altınyunus 130,90 10,00 84,37
Marshall 89,40 2,76 88,05
Martı GMYO 2,31 10,00 128,71
Martı Otel 1,34 2,29 47,25
Mavi Giyim 47,06 -0,13 -18,72
Mazhar Zorlu Holding 15,73 -0,44 30,11
Mega Polietilen 4,85 6,59 282,36
Menderes Tekstil 2,92 -1,68 122,90
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 37,26 9,98 91,67
Merko Gıda 1,86 -1,06 77,14
Metemtur Otelcilik 2,37 -2,47 33,15
Metro Holding 2,04 -3,32 47,83
Metro Petrol ve Tesisleri 3,80 0,26 93,88
Metro Yatırım Ortaklığı 2,50 -0,40 -53,12
Migros Ticaret 42,66 2,84 76,14
Milpa 3,96 -2,22 80,82
Mistral GMYO 2,66 -2,92 40,74
MLP Sağlık 19,61 -2,53 22,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,69 -0,59 48,25
Mondi Tire Kutsan 6,65 -2,06 60,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,80 -2,13 94,97
Net Holding 2,59 -2,63 -0,38
Netaş Telekom. 16,88 -1,80 29,25
Niğbaş Niğde Beton 15,77 1,61 154,35
Nuh Çimento 16,71 -1,24 52,12
Nurol GMYO 6,17 9,98 72,83
Odaş Elektrik 2,75 -3,85 90,22
Olmuksan-IP 5,06 -2,32 97,58
Orge Enerji Elektrik 7,40 -3,01 49,19
Orma Orman Mahsulleri 9,77 -0,10 253,99
Osmanlı Menkul 13,80 5,42 230,08
Ostim Endüstriyel Yat 2,99 -0,66 77,98
Otokar 168,50 -3,16 14,59
Oyak Çimento 9,10 1,22 65,53
Oyak Yat. Ort. 6,84 -0,58 196,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,65 -5,44 18,17
Özak GMYO 4,72 -3,08 83,66
Özbal Çelik Boru 3,71 -4,38 130,17
Özderici GMYO 2,46 -2,77 56,69
Özerden Plastik 2,12 -2,30 -7,02
Panora GMYO 5,75 -1,20 2,65
Papilon Savunma 17,85 -2,19 131,63
Park Elek.Madencilik 4,44 3,26 45,57
Parsan 19,91 3,48 17,53
Pegasus 50,80 -1,36 -41,20
Peker GMYO 9,19 1,32 193,61
Penguen Gıda 2,66 9,76 190,59
Pera GMYO 1,78 -1,11 89,36
Pergamon Dış Ticaret 13,02 9,97 68,27
Petkim 4,24 -1,85 11,29
Petrokent Turizm 490,00 9,99 282,51
Pınar Et ve Un 19,40 -1,57 111,56
Pınar Su 5,60 -1,75 141,38
Pınar Süt 19,35 -2,52 52,72
Plastikkart 13,96 -0,99 50,59
Polisan Holding 3,16 -0,94 4,72
Politeknik Metal 138,00 -0,43 81,41
Prizma Press Matbaacılık 4,07 -1,69 -5,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,30 0,03 7,54
QNB Finans Fin. Kir. 92,40 10,00 -28,43
QNB Finansbank 45,80 9,99 22,13
Ral Yatırım Holding 18,90 0,11 177,94
Ray Sigorta 6,26 -5,30 83,04
Reysaş GMYO 5,27 -2,04 14,81
Reysaş Lojistik 5,68 -1,90 29,68
Rhea Girişim 2,53 0,40 112,61
Rodrigo Tekstil 2,66 3,50 46,96
Royal Halı 2,13 -0,47 55,47
RTA Laboratuvarları 34,16 -3,50 1372,41
Sabancı Holding 9,20 -2,54 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,53 -1,52 107,80
Sanel Mühendislik 3,78 -3,32 28,83
Sanifoam Sünger 5,76 -1,03 15,20
Sanko Pazarlama 7,82 -0,89 1,03
Saray Matbaacılık 3,48 -1,97 169,19
Sarkuysan 7,45 4,78 56,31
Sasa Polyester 13,69 -3,11 77,10
Say Reklamcılık 4,55 -2,15 103,12
Sekuro Plastik 7,65 -1,03 42,72
Selçuk Ecza Deposu 8,65 -1,82 45,02
Selçuk Gıda 3,49 9,75 102,91
Senkron Güvenlik 2,50 -6,02 -8,42
Serve Film Prodüksiyon 6,00 -1,15 277,36
Servet GMYO 19,00 -0,47 123,53
Seyitler Kimya 8,91 -1,76 31,22
Silverline Endüstri 3,98 -1,49 84,26
Sinpaş GMYO 1,59 -1,24 37,07
Smartiks Yazılım 8,59 -2,39 -12,44
Soda Sanayii 7,10 -1,53 19,79
Sodaş Sodyum Sanayii 11,70 -0,93 204,20
Söktaş 3,36 9,80 97,59
Sönmez Filament 8,80 1,03 80,33
Sönmez Pamuklu 8,72 0,69 77,24
Sumaş Suni Tahta 14,86 6,14 50,10
Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,69 -2,72
Şekerbank 1,65 -1,20 25,95
Şişe Cam 6,32 -2,02 23,39
Şok Marketler 13,75 0,59 27,79
T. Halk Bankası 5,92 -1,82 0,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,20 5,37 -0,92
T.S.K.B. 1,26 -0,79 4,13
T.Tuborg 15,06 -1,50 26,55
Taç Tarım Ürünleri 5,45 0,00 74,68
Tat Gıda 10,51 -3,31 72,75
TAV Havalimanları 17,13 -1,15 -36,94
Taze Kuru Gıda 27,78 9,98 283,70
Tek-Art Turizm 1,96 -2,00 55,56
Tekfen Holding 16,90 -1,40 -8,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -1,81 54,76
Temapol Polimer Plastik 8,65 4,47 65,71
TGS Dış Ticaret 8,13 -2,87 74,09
Tofaş Oto. Fab. 26,52 -2,07 13,81
Torunlar GMYO 4,94 -5,00 79,64
Trabzon Liman 14,65 -4,50 37,43
Trabzonspor Sportif 3,69 -8,21 71,63
Trakya Cam 4,32 -2,92 27,40
Trend GMYO 4,90 0,00 122,73
TSKB GMYO 3,47 -1,98 158,96
Tuğçelik 6,32 -1,56 60,00
Tukaş 8,63 -1,71 -30,12
Turcas Petrol 3,80 -2,56 42,32
Turkcell 16,40 1,17 18,84
Tümosan Motor ve Traktör 8,08 -4,83 26,05
Tüpraş 86,40 0,23 -31,86
Türk Hava Yolları 11,71 -1,35 -19,02
Türk Prysmian Kablo 5,87 -4,71 127,48
Türk Telekom 8,05 -2,07 9,23
Türk Traktör 95,90 -2,94 81,25
Türker Proje Gayrimenkul 58,60 -3,62 39,52
Ufuk Yatırım 6,83 9,81 164,73
Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -4,16 139,15
Ulusoy Elektrik 44,00 4,31 65,41
Ulusoy Un Sanayi 9,75 -1,81 155,24
Umpaş Holding 0,79 2,60 27,42
Uşak Seramik 1,87 1,08 54,10
Utopya Turizm 7,07 0,86 43,70
Uzertaş Boya 4,94 -1,59 122,52
Ülker Bisküvi 26,34 -2,01 17,80
Vakıf Fin. Kir. 3,12 -0,32 28,93
Vakıf GMYO 3,05 -3,17 76,20
Vakıf Yat. Ort. 6,72 9,98 269,00
Vakıflar Bankası 4,94 -1,59 -10,34
Vakko Tekstil 5,42 -3,56 19,38
Vanet Gıda 1,80 -1,64 25,87
Verusa Holding 29,60 0,82 59,56
Verusaturk Girisim 5,89 -2,00 12,00
Vestel 17,29 1,53 37,00
Vestel Beyaz Eşya 27,76 -0,64 31,57
Viking Kağıt 4,90 -2,00 162,03
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 -1,99 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,43 -4,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 16,29 9,99 160,39
Yataş 8,67 -2,36 18,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,02 -1,95 87,58
Yeni Gimat GMYO 12,15 -1,54 1,49
Yeşil GMYO 1,00 -3,85 56,25
Yeşil Yapı 1,03 -1,90 56,06
Yeşil Yatırım Holding 18,20 -1,41 62,07
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.999,90 -0,71 137,69
Yonga Mobilya 29,04 10,00 214,29
Yükselen Çelik 12,72 9,94 107,50
Yünsa 15,98 -1,66 58,72
Zorlu Enerji 2,60 -1,89 59,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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