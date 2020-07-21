Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.489,00 -2,08 57,35 İş Bankası (C) 5,29 -0,56 -17,47 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86 İş Fin.Kir. 4,11 -0,72 8,16 İş Girişim 9,00 -2,07 136,84 İş GMYO 2,13 -1,84 21,02 İş Y. Men. Değ. 7,14 0,14 77,31 İş Yat. Ort. 2,66 -1,12 65,08 İşbir Holding 1.340,00 -0,74 211,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -3,03 54,84 İttifak Holding 4,09 2,76 9,95 İz Hayvancılık Tarım 5,53 7,38 111,35 İzmir Demir Çelik 17,66 -3,50 115,63 İzmir Fırça 2,83 -2,08 57,22 Jantsa Jant Sanayi 95,10 -3,79 78,80 Kafein Yazılım 18,85 -1,15 69,73 Kapital Yat. Holding 4,38 9,77 80,99 Kaplamin 10,05 3,18 81,08 Kardemir (A) 4,29 1,42 61,89 Kardemir (B) 3,41 0,00 29,17 Kardemir (D) 3,04 -1,30 14,29 Karel Elektronik 16,89 -2,60 16,24 Karsan Otomotiv 3,08 -2,53 94,94 Karsu Tekstil 6,04 -2,11 86,42 Kartonsan 611,00 -3,58 58,15 Katmerciler Ekipman 5,03 -3,64 30,99 Kent Gıda 1.661,40 10,00 845,05 Kerevitaş Gıda 5,48 -6,32 68,10 Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91 Kiler GMYO 5,98 -0,17 57,78 Klimasan Klima 15,76 0,19 -25,71 Koç Holding 17,47 -0,74 -12,69 Konfrut Gıda 10,71 -2,19 36,96 Konya Çimento 345,10 -2,87 27,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,54 -1,49 -1,38 Koza Altın 85,50 -0,93 15,46 Koza Madencilik 14,01 -2,30 39,68 Körfez GMYO 3,43 -0,29 43,51 Kristal Kola 2,36 0,00 56,29 Kron Telekomünikasyon 29,48 -0,07 131,76 Kuştur Kuşadası Turizm 54,45 0,00 131,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,89 -2,36 75,15 Kütahya Porselen 46,04 -9,99 595,47 Lider Faktoring 3,03 -1,62 65,12 Link Bilgisayar 30,08 4,37 65,73 Logo Yazılım 92,15 1,54 51,56 Lokman Hekim Sağlık 8,89 -1,77 53,81 Lüks Kadife 20,30 -9,05 134,95 Makina Takım 2,43 -3,57 29,26 Marka Yatırım Holding 2,77 -4,48 134,75 Marmaris Altınyunus 130,90 10,00 84,37 Marshall 89,40 2,76 88,05 Martı GMYO 2,31 10,00 128,71 Martı Otel 1,34 2,29 47,25 Mavi Giyim 47,06 -0,13 -18,72 Mazhar Zorlu Holding 15,73 -0,44 30,11 Mega Polietilen 4,85 6,59 282,36 Menderes Tekstil 2,92 -1,68 122,90 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 37,26 9,98 91,67 Merko Gıda 1,86 -1,06 77,14 Metemtur Otelcilik 2,37 -2,47 33,15 Metro Holding 2,04 -3,32 47,83 Metro Petrol ve Tesisleri 3,80 0,26 93,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,50 -0,40 -53,12 Migros Ticaret 42,66 2,84 76,14 Milpa 3,96 -2,22 80,82 Mistral GMYO 2,66 -2,92 40,74 MLP Sağlık 19,61 -2,53 22,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,69 -0,59 48,25 Mondi Tire Kutsan 6,65 -2,06 60,63 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 2,64 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,80 -2,13 94,97 Net Holding 2,59 -2,63 -0,38 Netaş Telekom. 16,88 -1,80 29,25 Niğbaş Niğde Beton 15,77 1,61 154,35 Nuh Çimento 16,71 -1,24 52,12 Nurol GMYO 6,17 9,98 72,83 Odaş Elektrik 2,75 -3,85 90,22 Olmuksan-IP 5,06 -2,32 97,58 Orge Enerji Elektrik 7,40 -3,01 49,19 Orma Orman Mahsulleri 9,77 -0,10 253,99 Osmanlı Menkul 13,80 5,42 230,08 Ostim Endüstriyel Yat 2,99 -0,66 77,98 Otokar 168,50 -3,16 14,59 Oyak Çimento 9,10 1,22 65,53 Oyak Yat. Ort. 6,84 -0,58 196,28 Oylum Sınai Yatırımlar 3,65 -5,44 18,17 Özak GMYO 4,72 -3,08 83,66 Özbal Çelik Boru 3,71 -4,38 130,17 Özderici GMYO 2,46 -2,77 56,69 Özerden Plastik 2,12 -2,30 -7,02 Panora GMYO 5,75 -1,20 2,65 Papilon Savunma 17,85 -2,19 131,63 Park Elek.Madencilik 4,44 3,26 45,57 Parsan 19,91 3,48 17,53 Pegasus 50,80 -1,36 -41,20 Peker GMYO 9,19 1,32 193,61 Penguen Gıda 2,66 9,76 190,59 Pera GMYO 1,78 -1,11 89,36 Pergamon Dış Ticaret 13,02 9,97 68,27 Petkim 4,24 -1,85 11,29 Petrokent Turizm 490,00 9,99 282,51 Pınar Et ve Un 19,40 -1,57 111,56 Pınar Su 5,60 -1,75 141,38 Pınar Süt 19,35 -2,52 52,72 Plastikkart 13,96 -0,99 50,59 Polisan Holding 3,16 -0,94 4,72 Politeknik Metal 138,00 -0,43 81,41 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -1,69 -5,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,30 0,03 7,54 QNB Finans Fin. Kir. 92,40 10,00 -28,43 QNB Finansbank 45,80 9,99 22,13 Ral Yatırım Holding 18,90 0,11 177,94 Ray Sigorta 6,26 -5,30 83,04 Reysaş GMYO 5,27 -2,04 14,81 Reysaş Lojistik 5,68 -1,90 29,68 Rhea Girişim 2,53 0,40 112,61 Rodrigo Tekstil 2,66 3,50 46,96 Royal Halı 2,13 -0,47 55,47 RTA Laboratuvarları 34,16 -3,50 1372,41 Sabancı Holding 9,20 -2,54 0,88 Safkar Ege Soğutmacılık 4,53 -1,52 107,80 Sanel Mühendislik 3,78 -3,32 28,83 Sanifoam Sünger 5,76 -1,03 15,20 Sanko Pazarlama 7,82 -0,89 1,03 Saray Matbaacılık 3,48 -1,97 169,19 Sarkuysan 7,45 4,78 56,31 Sasa Polyester 13,69 -3,11 77,10 Say Reklamcılık 4,55 -2,15 103,12 Sekuro Plastik 7,65 -1,03 42,72 Selçuk Ecza Deposu 8,65 -1,82 45,02 Selçuk Gıda 3,49 9,75 102,91 Senkron Güvenlik 2,50 -6,02 -8,42 Serve Film Prodüksiyon 6,00 -1,15 277,36 Servet GMYO 19,00 -0,47 123,53 Seyitler Kimya 8,91 -1,76 31,22 Silverline Endüstri 3,98 -1,49 84,26 Sinpaş GMYO 1,59 -1,24 37,07 Smartiks Yazılım 8,59 -2,39 -12,44 Soda Sanayii 7,10 -1,53 19,79 Sodaş Sodyum Sanayii 11,70 -0,93 204,20 Söktaş 3,36 9,80 97,59 Sönmez Filament 8,80 1,03 80,33 Sönmez Pamuklu 8,72 0,69 77,24 Sumaş Suni Tahta 14,86 6,14 50,10 Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,69 -2,72 Şekerbank 1,65 -1,20 25,95 Şişe Cam 6,32 -2,02 23,39 Şok Marketler 13,75 0,59 27,79 T. Halk Bankası 5,92 -1,82 0,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,20 5,37 -0,92 T.S.K.B. 1,26 -0,79 4,13 T.Tuborg 15,06 -1,50 26,55 Taç Tarım Ürünleri 5,45 0,00 74,68 Tat Gıda 10,51 -3,31 72,75 TAV Havalimanları 17,13 -1,15 -36,94 Taze Kuru Gıda 27,78 9,98 283,70 Tek-Art Turizm 1,96 -2,00 55,56 Tekfen Holding 16,90 -1,40 -8,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -1,81 54,76 Temapol Polimer Plastik 8,65 4,47 65,71 TGS Dış Ticaret 8,13 -2,87 74,09 Tofaş Oto. Fab. 26,52 -2,07 13,81 Torunlar GMYO 4,94 -5,00 79,64 Trabzon Liman 14,65 -4,50 37,43 Trabzonspor Sportif 3,69 -8,21 71,63 Trakya Cam 4,32 -2,92 27,40 Trend GMYO 4,90 0,00 122,73 TSKB GMYO 3,47 -1,98 158,96 Tuğçelik 6,32 -1,56 60,00 Tukaş 8,63 -1,71 -30,12 Turcas Petrol 3,80 -2,56 42,32 Turkcell 16,40 1,17 18,84 Tümosan Motor ve Traktör 8,08 -4,83 26,05 Tüpraş 86,40 0,23 -31,86 Türk Hava Yolları 11,71 -1,35 -19,02 Türk Prysmian Kablo 5,87 -4,71 127,48 Türk Telekom 8,05 -2,07 9,23 Türk Traktör 95,90 -2,94 81,25 Türker Proje Gayrimenkul 58,60 -3,62 39,52 Ufuk Yatırım 6,83 9,81 164,73 Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -4,16 139,15 Ulusoy Elektrik 44,00 4,31 65,41 Ulusoy Un Sanayi 9,75 -1,81 155,24 Umpaş Holding 0,79 2,60 27,42 Uşak Seramik 1,87 1,08 54,10 Utopya Turizm 7,07 0,86 43,70 Uzertaş Boya 4,94 -1,59 122,52 Ülker Bisküvi 26,34 -2,01 17,80 Vakıf Fin. Kir. 3,12 -0,32 28,93 Vakıf GMYO 3,05 -3,17 76,20 Vakıf Yat. Ort. 6,72 9,98 269,00 Vakıflar Bankası 4,94 -1,59 -10,34 Vakko Tekstil 5,42 -3,56 19,38 Vanet Gıda 1,80 -1,64 25,87 Verusa Holding 29,60 0,82 59,56 Verusaturk Girisim 5,89 -2,00 12,00 Vestel 17,29 1,53 37,00 Vestel Beyaz Eşya 27,76 -0,64 31,57 Viking Kağıt 4,90 -2,00 162,03 Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 -1,99 62,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,43 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 16,29 9,99 160,39 Yataş 8,67 -2,36 18,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,02 -1,95 87,58 Yeni Gimat GMYO 12,15 -1,54 1,49 Yeşil GMYO 1,00 -3,85 56,25 Yeşil Yapı 1,03 -1,90 56,06 Yeşil Yatırım Holding 18,20 -1,41 62,07 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.999,90 -0,71 137,69 Yonga Mobilya 29,04 10,00 214,29 Yükselen Çelik 12,72 9,94 107,50 Yünsa 15,98 -1,66 58,72 Zorlu Enerji 2,60 -1,89 59,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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