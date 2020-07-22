Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.000,00
|-3,14
|52,42
|İş Bankası (C)
|5,33
|0,76
|-16,85
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,12
|0,24
|8,42
|İş Girişim
|8,77
|-2,56
|130,79
|İş GMYO
|2,17
|1,88
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|7,25
|1,54
|80,05
|İş Yat. Ort.
|2,63
|-1,13
|63,22
|İşbir Holding
|1.300,00
|-2,99
|202,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-3,12
|50,00
|İttifak Holding
|4,15
|1,47
|11,56
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|-3,98
|102,94
|İzmir Demir Çelik
|18,65
|5,61
|127,72
|İzmir Fırça
|2,77
|-2,12
|53,89
|Jantsa Jant Sanayi
|91,50
|-3,79
|72,03
|Kafein Yazılım
|19,22
|1,96
|73,06
|Kapital Yat. Holding
|4,80
|9,59
|98,35
|Kaplamin
|9,77
|-2,79
|76,04
|Kardemir (A)
|4,44
|3,50
|67,55
|Kardemir (B)
|3,60
|5,57
|36,36
|Kardemir (D)
|3,12
|2,63
|17,29
|Karel Elektronik
|17,04
|0,89
|17,27
|Karsan Otomotiv
|3,09
|0,32
|95,57
|Karsu Tekstil
|6,15
|1,82
|89,81
|Kartonsan
|588,00
|-3,76
|52,20
|Katmerciler Ekipman
|4,98
|-0,99
|29,69
|Kent Gıda
|1.827,50
|10,00
|939,53
|Kerevitaş Gıda
|5,46
|-0,36
|67,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|2,04
|-9,09
|Kiler GMYO
|5,94
|-0,67
|56,73
|Klimasan Klima
|15,70
|-0,38
|-25,99
|Koç Holding
|17,40
|-0,40
|-13,04
|Konfrut Gıda
|11,08
|3,45
|41,69
|Konya Çimento
|342,00
|-0,90
|26,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|-0,56
|-1,93
|Koza Altın
|86,40
|1,05
|16,68
|Koza Madencilik
|14,40
|2,78
|43,57
|Körfez GMYO
|3,77
|9,91
|57,74
|Kristal Kola
|2,42
|2,54
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|31,98
|8,48
|151,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|59,85
|9,92
|154,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,90
|0,35
|75,76
|Kütahya Porselen
|41,44
|-9,99
|525,98
|Lider Faktoring
|2,99
|-1,32
|62,94
|Link Bilgisayar
|28,50
|-5,25
|57,02
|Logo Yazılım
|91,45
|-0,76
|50,41
|Lokman Hekim Sağlık
|8,65
|-2,70
|49,65
|Lüks Kadife
|20,40
|0,49
|136,11
|Makina Takım
|2,39
|-1,65
|27,13
|Marka Yatırım Holding
|2,70
|-2,53
|128,81
|Marmaris Altınyunus
|130,00
|-0,69
|83,10
|Marshall
|88,00
|-1,57
|85,11
|Martı GMYO
|2,40
|3,90
|137,62
|Martı Otel
|1,31
|-2,24
|43,96
|Mavi Giyim
|46,38
|-1,44
|-19,90
|Mazhar Zorlu Holding
|15,59
|-0,89
|28,95
|Mega Polietilen
|4,37
|-9,90
|244,51
|Menderes Tekstil
|3,21
|9,93
|145,04
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|40,68
|9,18
|109,26
|Merko Gıda
|1,84
|-1,08
|75,24
|Metemtur Otelcilik
|2,40
|1,27
|34,83
|Metro Holding
|2,03
|-0,49
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,86
|1,58
|96,94
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-1,60
|-53,87
|Migros Ticaret
|42,50
|-0,38
|75,47
|Milpa
|3,90
|-1,52
|78,08
|Mistral GMYO
|2,64
|-0,75
|39,68
|MLP Sağlık
|18,81
|-4,08
|17,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,69
|0,00
|48,25
|Mondi Tire Kutsan
|6,63
|-0,30
|60,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,84
|0,16
|95,28
|Net Holding
|2,50
|-3,47
|-3,85
|Netaş Telekom.
|18,38
|8,89
|40,74
|Niğbaş Niğde Beton
|15,79
|0,13
|154,68
|Nuh Çimento
|16,52
|-1,14
|50,39
|Nurol GMYO
|6,78
|9,89
|89,92
|Odaş Elektrik
|2,70
|-1,82
|86,76
|Olmuksan-IP
|5,05
|-0,20
|97,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,36
|-0,54
|48,39
|Orma Orman Mahsulleri
|9,70
|-0,72
|251,45
|Osmanlı Menkul
|13,90
|0,72
|232,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|-1,67
|75,00
|Otokar
|170,40
|1,13
|15,89
|Oyak Çimento
|8,95
|-1,65
|62,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|-0,88
|193,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,52
|-3,56
|13,96
|Özak GMYO
|4,75
|0,64
|84,82
|Özbal Çelik Boru
|3,64
|-1,89
|125,83
|Özderici GMYO
|2,44
|-0,81
|55,41
|Özerden Plastik
|2,12
|0,00
|-7,02
|Panora GMYO
|5,72
|-0,52
|2,11
|Papilon Savunma
|17,24
|-3,42
|123,71
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|2,48
|49,18
|Parsan
|20,24
|1,66
|19,48
|Pegasus
|50,40
|-0,79
|-41,67
|Peker GMYO
|9,21
|0,22
|194,25
|Penguen Gıda
|2,92
|9,77
|218,99
|Pera GMYO
|1,72
|-3,37
|82,98
|Pergamon Dış Ticaret
|12,67
|-2,69
|63,74
|Petkim
|4,24
|0,00
|11,29
|Petrokent Turizm
|539,00
|10,00
|320,77
|Pınar Et ve Un
|20,30
|4,64
|121,37
|Pınar Su
|5,86
|4,64
|152,59
|Pınar Süt
|20,70
|6,98
|63,38
|Plastikkart
|13,45
|-3,65
|45,09
|Polisan Holding
|3,13
|-0,95
|3,73
|Politeknik Metal
|135,00
|-2,17
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-2,46
|-7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,40
|0,01
|7,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,60
|9,96
|-21,30
|QNB Finansbank
|50,35
|9,93
|34,27
|Ral Yatırım Holding
|19,00
|0,53
|179,41
|Ray Sigorta
|6,12
|-2,24
|78,95
|Reysaş GMYO
|5,18
|-1,71
|12,85
|Reysaş Lojistik
|5,53
|-2,64
|26,26
|Rhea Girişim
|2,57
|1,58
|115,97
|Rodrigo Tekstil
|2,66
|0,00
|46,96
|Royal Halı
|2,10
|-1,41
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|33,32
|-2,46
|1336,21
|Sabancı Holding
|9,15
|-0,54
|0,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,41
|-2,65
|102,29
|Sanel Mühendislik
|3,71
|-1,85
|26,45
|Sanifoam Sünger
|5,69
|-1,22
|13,80
|Sanko Pazarlama
|7,77
|-0,64
|0,39
|Saray Matbaacılık
|3,48
|0,00
|169,19
|Sarkuysan
|7,34
|-1,48
|54,00
|Sasa Polyester
|13,40
|-2,12
|73,35
|Say Reklamcılık
|4,58
|0,66
|104,46
|Sekuro Plastik
|7,55
|-1,31
|40,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|-0,58
|44,18
|Selçuk Gıda
|3,83
|9,74
|122,67
|Senkron Güvenlik
|2,62
|4,80
|-4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|6,14
|2,33
|286,16
|Servet GMYO
|19,20
|1,05
|125,88
|Seyitler Kimya
|8,94
|0,34
|31,66
|Silverline Endüstri
|3,95
|-0,75
|82,87
|Sinpaş GMYO
|1,56
|-1,89
|34,48
|Smartiks Yazılım
|8,49
|-1,16
|-13,46
|Soda Sanayii
|7,18
|1,13
|21,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,76
|0,51
|205,76
|Söktaş
|3,50
|4,17
|105,82
|Sönmez Filament
|9,05
|2,84
|85,45
|Sönmez Pamuklu
|8,86
|1,61
|80,08
|Sumaş Suni Tahta
|14,79
|-0,47
|49,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-0,65
|-3,35
|Şekerbank
|1,61
|-2,42
|22,90
|Şişe Cam
|6,27
|-0,79
|22,42
|Şok Marketler
|13,68
|-0,51
|27,14
|T. Halk Bankası
|5,89
|-0,51
|-0,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,52
|10,00
|8,99
|T.S.K.B.
|1,25
|-0,79
|3,31
|T.Tuborg
|15,02
|-0,27
|26,22
|Taç Tarım Ürünleri
|5,81
|6,61
|86,22
|Tat Gıda
|11,56
|9,99
|90,01
|TAV Havalimanları
|17,01
|-0,70
|-37,38
|Taze Kuru Gıda
|30,54
|9,94
|321,82
|Tek-Art Turizm
|1,91
|-2,55
|51,59
|Tekfen Holding
|16,75
|-0,89
|-9,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,36
|-2,15
|51,43
|Temapol Polimer Plastik
|8,45
|-2,31
|61,88
|TGS Dış Ticaret
|8,12
|-0,12
|73,88
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|-1,51
|12,09
|Torunlar GMYO
|4,98
|0,81
|81,09
|Trabzon Liman
|14,50
|-1,02
|36,02
|Trabzonspor Sportif
|4,05
|9,76
|88,37
|Trakya Cam
|4,27
|-1,16
|25,92
|Trend GMYO
|4,83
|-1,43
|119,55
|TSKB GMYO
|3,45
|-0,58
|157,46
|Tuğçelik
|6,15
|-2,69
|55,70
|Tukaş
|8,75
|1,39
|-29,15
|Turcas Petrol
|3,71
|-2,37
|38,95
|Turkcell
|16,12
|-1,71
|16,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,17
|1,11
|27,46
|Tüpraş
|86,55
|0,17
|-31,74
|Türk Hava Yolları
|11,71
|0,00
|-19,02
|Türk Prysmian Kablo
|5,85
|-0,34
|126,70
|Türk Telekom
|8,13
|0,99
|10,31
|Türk Traktör
|97,60
|1,77
|84,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|57,90
|-1,19
|37,86
|Ufuk Yatırım
|7,51
|9,96
|191,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,10
|0,59
|140,57
|Ulusoy Elektrik
|45,00
|2,27
|69,17
|Ulusoy Un Sanayi
|9,92
|1,74
|159,69
|Umpaş Holding
|0,77
|-2,53
|24,19
|Uşak Seramik
|1,85
|-1,07
|52,46
|Utopya Turizm
|7,20
|1,84
|46,34
|Uzertaş Boya
|4,92
|-0,40
|121,62
|Ülker Bisküvi
|26,50
|0,61
|18,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,08
|-1,28
|27,27
|Vakıf GMYO
|3,02
|-0,98
|74,47
|Vakıf Yat. Ort.
|7,39
|9,97
|305,79
|Vakıflar Bankası
|4,94
|0,00
|-10,34
|Vakko Tekstil
|5,36
|-1,11
|18,06
|Vanet Gıda
|1,78
|-1,11
|24,48
|Verusa Holding
|30,36
|2,57
|63,66
|Verusaturk Girisim
|6,01
|2,04
|14,28
|Vestel
|17,30
|0,06
|37,08
|Vestel Beyaz Eşya
|27,50
|-0,94
|30,34
|Viking Kağıt
|4,91
|0,20
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|0,25
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,85
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,72
|-9,64
|135,29
|Yataş
|8,65
|-0,23
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,94
|-2,65
|82,61
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|-0,99
|0,49
|Yeşil GMYO
|1,00
|0,00
|56,25
|Yeşil Yapı
|1,01
|-1,94
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|17,90
|-1,65
|59,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|31,94
|9,99
|245,67
|Yükselen Çelik
|12,56
|-1,26
|104,89
|Yünsa
|15,63
|-2,19
|55,25
|Zorlu Enerji
|2,53
|-2,69
|55,21
(Son)