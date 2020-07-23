Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.000,00 0,00 52,42
İş Bankası (C) 5,32 -0,19 -17,00
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 -9,84 91,91
İş Fin.Kir. 4,28 3,88 12,63
İş Girişim 9,29 5,93 144,47
İş GMYO 2,17 0,00 23,30
İş Y. Men. Değ. 7,26 0,14 80,29
İş Yat. Ort. 2,67 1,52 65,70
İşbir Holding 1.230,00 -5,38 186,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 46,77
İttifak Holding 4,25 2,41 14,25
İz Hayvancılık Tarım 5,05 -4,90 93,01
İzmir Demir Çelik 18,39 -1,39 124,54
İzmir Fırça 2,79 0,72 55,00
Jantsa Jant Sanayi 93,90 2,62 76,54
Kafein Yazılım 19,09 -0,68 71,89
Kapital Yat. Holding 4,77 -0,63 97,11
Kaplamin 9,78 0,10 76,22
Kardemir (A) 4,33 -2,48 63,40
Kardemir (B) 3,52 -2,22 33,33
Kardemir (D) 3,11 -0,32 16,92
Karel Elektronik 16,89 -0,88 16,24
Karsan Otomotiv 3,05 -1,29 93,04
Karsu Tekstil 6,08 -1,14 87,65
Kartonsan 639,90 8,83 65,63
Katmerciler Ekipman 5,01 0,60 30,47
Kent Gıda 2.010,20 10,00 1043,46
Kerevitaş Gıda 5,38 -1,47 65,03
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -4,00 -12,73
Kiler GMYO 5,88 -1,01 55,15
Klimasan Klima 15,96 1,66 -24,77
Koç Holding 17,58 1,03 -12,14
Konfrut Gıda 11,33 2,26 44,88
Konya Çimento 376,20 10,00 38,67
Kordsa Teknik Tekstil 12,49 0,16 -1,78
Koza Altın 86,20 -0,23 16,41
Koza Madencilik 14,52 0,83 44,77
Körfez GMYO 4,14 9,81 73,22
Kristal Kola 2,41 -0,41 59,60
Kron Telekomünikasyon 31,28 -2,19 145,91
Kuştur Kuşadası Turizm 65,80 9,94 180,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,88 -0,69 74,55
Kütahya Porselen 37,30 -9,99 463,44
Lider Faktoring 3,06 2,34 66,76
Link Bilgisayar 27,62 -3,09 52,18
Logo Yazılım 92,80 1,48 52,63
Lokman Hekim Sağlık 8,73 0,92 51,04
Lüks Kadife 20,26 -0,69 134,49
Makina Takım 2,32 -2,93 23,40
Marka Yatırım Holding 2,69 -0,37 127,97
Marmaris Altınyunus 126,60 -2,62 78,31
Marshall 91,20 3,64 91,84
Martı GMYO 2,34 -2,50 131,68
Martı Otel 1,30 -0,76 42,86
Mavi Giyim 45,90 -1,03 -20,73
Mazhar Zorlu Holding 15,50 -0,58 28,21
Mega Polietilen 4,20 -3,89 231,11
Menderes Tekstil 3,11 -3,12 137,40
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,62 -9,98 88,37
Merko Gıda 1,86 1,09 77,14
Metemtur Otelcilik 2,40 0,00 34,83
Metro Holding 2,01 -0,99 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 1,81 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,47 0,41 -53,68
Migros Ticaret 42,66 0,38 76,14
Milpa 3,94 1,03 79,91
Mistral GMYO 2,69 1,89 42,33
MLP Sağlık 18,58 -1,22 16,12
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 0,59 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,60 -0,45 59,42
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,10 1,05 97,33
Net Holding 2,59 3,60 -0,38
Netaş Telekom. 18,22 -0,87 39,51
Niğbaş Niğde Beton 17,07 8,11 175,32
Nuh Çimento 16,90 2,30 53,85
Nurol GMYO 6,79 0,15 90,20
Odaş Elektrik 2,76 2,22 90,91
Olmuksan-IP 5,06 0,20 97,58
Orge Enerji Elektrik 7,49 1,77 51,01
Orma Orman Mahsulleri 10,20 5,15 269,57
Osmanlı Menkul 13,79 -0,79 229,84
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 0,00 75,00
Otokar 169,20 -0,70 15,07
Oyak Çimento 8,91 -0,45 62,07
Oyak Yat. Ort. 6,78 0,00 193,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,63 3,12 17,52
Özak GMYO 4,69 -1,26 82,49
Özbal Çelik Boru 3,61 -0,82 123,96
Özderici GMYO 2,44 0,00 55,41
Özerden Plastik 2,15 1,42 -5,70
Panora GMYO 5,74 0,35 2,47
Papilon Savunma 17,30 0,35 124,49
Park Elek.Madencilik 4,55 0,00 49,18
Parsan 19,89 -1,73 17,41
Pegasus 51,40 1,98 -40,51
Peker GMYO 9,25 0,43 195,53
Penguen Gıda 2,87 -1,71 213,53
Pera GMYO 1,76 2,33 87,23
Pergamon Dış Ticaret 12,71 0,32 64,26
Petkim 4,23 -0,24 11,02
Petrokent Turizm 592,90 10,00 362,84
Pınar Et ve Un 19,80 -2,46 115,92
Pınar Su 5,72 -2,39 146,55
Pınar Süt 19,87 -4,01 56,83
Plastikkart 13,55 0,74 46,17
Polisan Holding 3,13 0,00 3,73
Politeknik Metal 135,20 0,15 77,73
Prizma Press Matbaacılık 4,02 1,26 -6,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,00 0,05 7,60
QNB Finans Fin. Kir. 111,70 9,94 -13,48
QNB Finansbank 55,35 9,93 47,60
Ral Yatırım Holding 19,25 1,32 183,09
Ray Sigorta 6,36 3,92 85,96
Reysaş GMYO 5,23 0,97 13,94
Reysaş Lojistik 5,53 0,00 26,26
Rhea Girişim 2,82 9,73 136,97
Rodrigo Tekstil 2,63 -1,13 45,30
Royal Halı 2,11 0,48 54,01
RTA Laboratuvarları 32,70 -1,86 1309,48
Sabancı Holding 9,15 0,00 0,33
Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 0,91 104,13
Sanel Mühendislik 3,70 -0,27 26,11
Sanifoam Sünger 5,73 0,70 14,60
Sanko Pazarlama 7,72 0,52 0,91
Saray Matbaacılık 3,62 4,02 180,02
Sarkuysan 7,25 -1,23 52,11
Sasa Polyester 13,59 1,42 75,81
Say Reklamcılık 4,67 1,97 108,48
Sekuro Plastik 7,57 0,26 41,23
Selçuk Ecza Deposu 8,71 1,28 46,02
Selçuk Gıda 3,60 -6,01 109,30
Senkron Güvenlik 2,61 -0,38 -4,40
Serve Film Prodüksiyon 6,24 1,63 292,45
Servet GMYO 21,12 10,00 148,47
Seyitler Kimya 9,11 1,90 34,17
Silverline Endüstri 3,85 -2,53 78,24
Sinpaş GMYO 1,56 0,00 34,48
Smartiks Yazılım 8,48 -0,12 -13,56
Soda Sanayii 7,17 -0,14 20,98
Sodaş Sodyum Sanayii 12,70 7,99 230,20
Söktaş 3,73 6,57 119,35
Sönmez Filament 9,11 0,66 86,68
Sönmez Pamuklu 8,97 1,24 82,32
Sumaş Suni Tahta 14,79 0,00 49,39
Şeker Fin. Kir. 4,71 1,95 -1,46
Şekerbank 1,61 0,00 22,90
Şişe Cam 6,30 0,48 23,00
Şok Marketler 13,75 0,51 27,79
T. Halk Bankası 5,89 0,00 -0,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 52,25 9,95 19,84
T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13
T.Tuborg 15,04 0,13 26,39
Taç Tarım Ürünleri 5,45 -6,20 74,68
Tat Gıda 11,04 -4,50 81,47
TAV Havalimanları 17,71 4,12 -34,80
Taze Kuru Gıda 33,58 9,95 363,81
Tek-Art Turizm 1,93 1,05 53,17
Tekfen Holding 16,68 -0,42 -10,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,36 0,00 51,43
Temapol Polimer Plastik 8,42 -0,36 61,30
TGS Dış Ticaret 8,20 0,99 75,59
Tofaş Oto. Fab. 25,84 -1,07 10,89
Torunlar GMYO 4,83 -3,01 75,64
Trabzon Liman 14,82 2,21 39,02
Trabzonspor Sportif 4,29 5,93 99,53
Trakya Cam 4,24 -0,70 25,04
Trend GMYO 4,77 -1,24 116,82
TSKB GMYO 3,38 -2,03 152,24
Tuğçelik 6,35 3,25 60,76
Tukaş 8,73 -0,23 -29,31
Turcas Petrol 3,75 1,08 40,45
Turkcell 16,14 0,12 16,96
Tümosan Motor ve Traktör 8,16 -0,12 27,30
Tüpraş 87,75 1,39 -30,80
Türk Hava Yolları 11,83 1,02 -18,19
Türk Prysmian Kablo 5,82 -0,51 125,54
Türk Telekom 8,11 -0,25 10,04
Türk Traktör 95,75 -1,90 80,97
Türker Proje Gayrimenkul 60,55 4,58 44,17
Ufuk Yatırım 8,26 9,99 220,16
Ulaşlar Turizm Yat. 4,98 -2,35 134,91
Ulusoy Elektrik 44,54 -1,02 67,44
Ulusoy Un Sanayi 9,75 -1,71 155,24
Umpaş Holding 0,76 -1,30 22,58
Uşak Seramik 1,85 0,00 52,46
Utopya Turizm 7,35 2,08 49,39
Uzertaş Boya 4,79 -2,64 115,77
Ülker Bisküvi 26,54 0,15 18,69
Vakıf Fin. Kir. 3,16 2,60 30,58
Vakıf GMYO 3,04 0,66 75,62
Vakıf Yat. Ort. 8,12 9,88 345,87
Vakıflar Bankası 4,93 -0,20 -10,53
Vakko Tekstil 5,34 -0,37 17,62
Vanet Gıda 1,78 0,00 24,48
Verusa Holding 29,58 -2,57 59,46
Verusaturk Girisim 5,96 -0,83 13,33
Vestel 17,60 1,73 39,46
Vestel Beyaz Eşya 27,68 0,65 31,20
Viking Kağıt 5,06 3,05 170,59
Yapı Kredi Koray GMYO 4,00 1,27 65,29
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,43 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,91 -5,50 122,34
Yataş 8,88 2,66 20,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,92 -0,68 81,37
Yeni Gimat GMYO 12,07 0,33 0,83
Yeşil GMYO 0,98 -2,00 53,13
Yeşil Yapı 1,01 0,00 53,03
Yeşil Yatırım Holding 18,12 1,23 61,35
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.920,10 -1,14 134,98
Yonga Mobilya 32,64 2,19 253,25
Yükselen Çelik 12,30 -2,07 100,65
Yünsa 15,65 0,13 55,45
Zorlu Enerji 2,66 5,14 63,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı         
16:31
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı 5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı         
16:22
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi         
13:13
Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi Kanıyla kendisini vuran eşinin adını yazmıştı! Saldırgan kocanın 39 yıl hapsi istendi         
13:04
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi         
08:47
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti         
08:44
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 01:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei