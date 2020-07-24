Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 46.500,00 1,09 54,07 İş Bankası (C) 5,29 -0,56 -17,47 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 4,23 -1,17 11,32 İş Girişim 8,98 -3,34 136,32 İş GMYO 2,14 -1,38 21,59 İş Y. Men. Değ. 7,56 4,13 87,74 İş Yat. Ort. 2,65 -0,75 64,46 İşbir Holding 1.349,30 9,70 213,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 4,40 53,23 İttifak Holding 4,43 4,24 19,09 İz Hayvancılık Tarım 4,97 -1,58 89,95 İzmir Demir Çelik 18,10 -1,58 121,00 İzmir Fırça 2,78 -0,36 54,44 Jantsa Jant Sanayi 103,20 9,90 94,03 Kafein Yazılım 18,93 -0,84 70,45 Kapital Yat. Holding 4,62 -3,14 90,91 Kaplamin 9,72 -0,61 75,14 Kardemir (A) 4,30 -0,69 62,26 Kardemir (B) 3,55 0,85 34,47 Kardemir (D) 3,10 -0,32 16,54 Karel Elektronik 16,89 0,00 16,24 Karsan Otomotiv 3,09 1,31 95,57 Karsu Tekstil 6,03 -0,82 86,11 Kartonsan 703,80 9,99 82,17 Katmerciler Ekipman 5,08 1,40 32,29 Kent Gıda 2.211,20 10,00 1157,79 Kerevitaş Gıda 5,41 0,56 65,95 Kervansaray Yat. Holding 0,48 0,00 -12,73 Kiler GMYO 5,95 1,19 56,99 Klimasan Klima 16,85 5,58 -20,57 Koç Holding 17,45 -0,74 -12,79 Konfrut Gıda 11,18 -1,32 42,97 Konya Çimento 413,80 9,99 52,52 Kordsa Teknik Tekstil 12,36 -1,04 -2,80 Koza Altın 87,15 1,10 17,69 Koza Madencilik 14,50 -0,14 44,57 Körfez GMYO 4,55 9,90 90,38 Kristal Kola 2,38 -1,24 57,62 Kron Telekomünikasyon 31,00 -0,90 143,71 Kuştur Kuşadası Turizm 70,00 6,38 198,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 -1,04 72,73 Kütahya Porselen 33,58 -9,97 407,25 Lider Faktoring 3,04 -0,65 65,67 Link Bilgisayar 27,72 0,36 52,73 Logo Yazılım 92,30 -0,54 51,81 Lokman Hekim Sağlık 8,67 -0,69 50,00 Lüks Kadife 19,88 -1,88 130,09 Makina Takım 2,32 0,00 23,40 Marka Yatırım Holding 2,73 1,49 131,36 Marmaris Altınyunus 131,60 3,95 85,35 Marshall 100,30 9,98 110,98 Martı GMYO 2,25 -3,85 122,77 Martı Otel 1,31 0,77 43,96 Mavi Giyim 45,46 -0,96 -21,49 Mazhar Zorlu Holding 15,39 -0,71 27,30 Mega Polietilen 4,10 -2,38 223,23 Menderes Tekstil 3,00 -3,54 129,01 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 36,62 0,00 88,37 Merko Gıda 1,94 4,30 84,76 Metemtur Otelcilik 2,42 0,83 35,96 Metro Holding 2,05 1,99 48,55 Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -2,04 96,43 Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 0,81 -53,31 Migros Ticaret 42,96 0,70 77,37 Milpa 3,88 -1,52 77,17 Mistral GMYO 2,76 2,60 46,03 MLP Sağlık 18,28 -1,61 14,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63 Mondi Tire Kutsan 6,56 -0,61 58,45 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 0,06 2,70 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,96 -0,56 96,23 Net Holding 2,56 -1,16 -1,54 Netaş Telekom. 17,83 -2,14 36,52 Niğbaş Niğde Beton 18,77 9,96 202,74 Nuh Çimento 17,39 2,90 58,31 Nurol GMYO 6,80 0,15 90,48 Odaş Elektrik 2,71 -1,81 87,45 Olmuksan-IP 5,20 2,77 103,05 Orge Enerji Elektrik 7,50 0,13 51,21 Orma Orman Mahsulleri 10,75 5,39 289,49 Osmanlı Menkul 15,16 9,93 262,61 Ostim Endüstriyel Yat 2,94 0,00 75,00 Otokar 168,90 -0,18 14,87 Oyak Çimento 8,80 -1,23 60,07 Oyak Yat. Ort. 6,73 -0,74 191,51 Oylum Sınai Yatırımlar 3,81 4,96 23,35 Özak GMYO 4,79 2,13 86,38 Özbal Çelik Boru 3,59 -0,55 122,72 Özderici GMYO 2,48 1,64 57,96 Özerden Plastik 2,15 0,00 -5,70 Panora GMYO 5,76 0,35 2,83 Papilon Savunma 17,01 -1,68 120,73 Park Elek.Madencilik 4,53 -0,44 48,52 Parsan 19,65 -1,21 16,00 Pegasus 51,45 0,10 -40,45 Peker GMYO 9,11 -1,51 191,05 Penguen Gıda 2,73 -4,88 198,23 Pera GMYO 1,81 2,84 92,55 Pergamon Dış Ticaret 12,60 -0,87 62,84 Petkim 4,22 -0,24 10,76 Petrokent Turizm 652,10 9,98 409,06 Pınar Et ve Un 19,95 0,76 117,56 Pınar Su 5,70 -0,35 145,69 Pınar Süt 19,95 0,40 57,46 Plastikkart 13,22 -2,44 42,61 Polisan Holding 3,22 2,88 6,71 Politeknik Metal 137,00 1,33 80,09 Prizma Press Matbaacılık 4,10 1,99 -4,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,20 0,02 7,62 QNB Finans Fin. Kir. 122,80 9,94 -4,88 QNB Finansbank 60,85 9,94 62,27 Ral Yatırım Holding 19,96 3,69 193,53 Ray Sigorta 6,66 4,72 94,74 Reysaş GMYO 5,32 1,72 15,90 Reysaş Lojistik 5,50 -0,54 25,57 Rhea Girişim 2,82 0,00 136,97 Rodrigo Tekstil 2,68 1,90 48,07 Royal Halı 2,15 1,90 56,93 RTA Laboratuvarları 34,52 5,57 1387,93 Sabancı Holding 9,13 -0,22 0,11 Safkar Ege Soğutmacılık 4,45 0,00 104,13 Sanel Mühendislik 3,74 1,08 27,47 Sanifoam Sünger 6,04 5,41 20,80 Sanko Pazarlama 7,97 3,24 4,18 Saray Matbaacılık 3,51 -3,04 171,51 Sarkuysan 7,18 -0,97 50,65 Sasa Polyester 13,70 0,81 77,23 Say Reklamcılık 4,52 -3,21 101,79 Sekuro Plastik 7,76 2,51 44,78 Selçuk Ecza Deposu 8,68 -0,34 45,52 Selçuk Gıda 3,24 -10,00 88,37 Senkron Güvenlik 2,59 -0,77 -5,13 Serve Film Prodüksiyon 6,30 0,96 296,23 Servet GMYO 21,00 -0,57 147,06 Seyitler Kimya 9,01 -1,10 32,70 Silverline Endüstri 3,88 0,78 79,63 Sinpaş GMYO 1,56 0,00 34,48 Smartiks Yazılım 8,40 -0,94 -14,37 Soda Sanayii 7,33 2,23 23,68 Sodaş Sodyum Sanayii 12,07 -4,96 213,82 Söktaş 3,53 -5,36 107,58 Sönmez Filament 9,43 3,51 93,24 Sönmez Pamuklu 9,58 6,80 94,72 Sumaş Suni Tahta 15,30 3,45 54,55 Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,06 -2,51 Şekerbank 1,62 0,62 23,66 Şişe Cam 6,46 2,54 26,13 Şok Marketler 14,20 3,27 31,97 T. Halk Bankası 5,85 -0,68 -1,02 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 53,35 2,11 22,36 T.S.K.B. 1,25 -0,79 3,31 T.Tuborg 15,20 1,06 27,73 Taç Tarım Ürünleri 5,46 0,18 75,00 Tat Gıda 11,07 0,27 81,96 TAV Havalimanları 17,92 1,19 -34,03 Taze Kuru Gıda 36,92 9,95 409,94 Tek-Art Turizm 1,85 -4,15 46,83 Tekfen Holding 16,55 -0,78 -10,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 -0,79 50,24 Temapol Polimer Plastik 8,32 -1,19 59,39 TGS Dış Ticaret 8,15 -0,61 74,52 Tofaş Oto. Fab. 25,62 -0,85 9,95 Torunlar GMYO 4,77 -1,24 73,45 Trabzon Liman 14,63 -1,28 37,24 Trabzonspor Sportif 4,19 -2,33 94,88 Trakya Cam 4,31 1,65 27,10 Trend GMYO 4,78 0,21 117,27 TSKB GMYO 3,43 1,48 155,97 Tuğçelik 6,28 -1,10 58,99 Tukaş 8,70 -0,34 -29,55 Turcas Petrol 3,77 0,53 41,20 Turkcell 16,06 -0,50 16,38 Tümosan Motor ve Traktör 8,29 1,59 29,33 Tüpraş 87,35 -0,46 -31,11 Türk Hava Yolları 11,74 -0,76 -18,81 Türk Prysmian Kablo 5,70 -2,06 120,89 Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09 Türk Traktör 100,90 5,38 90,70 Türker Proje Gayrimenkul 60,10 -0,74 43,10 Ufuk Yatırım 7,44 -9,93 188,37 Ulaşlar Turizm Yat. 5,01 0,60 136,32 Ulusoy Elektrik 43,28 -2,83 62,71 Ulusoy Un Sanayi 9,82 0,72 157,07 Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58 Uşak Seramik 1,83 -1,08 50,81 Utopya Turizm 7,32 -0,41 48,78 Uzertaş Boya 4,60 -3,97 107,21 Ülker Bisküvi 26,58 0,15 18,87 Vakıf Fin. Kir. 3,25 2,85 34,30 Vakıf GMYO 3,07 0,99 77,36 Vakıf Yat. Ort. 8,93 9,98 390,35 Vakıflar Bankası 4,88 -1,01 -11,43 Vakko Tekstil 5,31 -0,56 16,96 Vanet Gıda 1,75 -1,69 22,38 Verusa Holding 29,24 -1,15 57,62 Verusaturk Girisim 5,88 -1,34 11,81 Vestel 17,99 2,22 42,55 Vestel Beyaz Eşya 28,84 4,19 36,69 Viking Kağıt 5,21 2,96 178,61 Yapı Kredi Koray GMYO 4,04 1,00 66,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,43 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,23 2,30 127,46 Yataş 8,89 0,11 21,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -0,34 80,75 Yeni Gimat GMYO 12,07 0,00 0,83 Yeşil GMYO 0,98 0,00 53,13 Yeşil Yapı 1,00 -0,99 51,52 Yeşil Yatırım Holding 18,47 1,93 64,47 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 1,88 139,39 Yonga Mobilya 29,38 -9,99 217,97 Yükselen Çelik 13,35 8,54 117,78 Yünsa 15,43 -1,41 53,26 Zorlu Enerji 2,64 -0,75 61,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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