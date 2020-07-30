Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 45.000,00 0,00 49,10
İş Bankası (C) 4,80 -1,44 -25,12
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,04 2,54 6,32
İş Girişim 8,33 -0,83 119,21
İş GMYO 2,02 -2,42 14,77
İş Y. Men. Değ. 7,90 -0,38 96,19
İş Yat. Ort. 2,92 -0,68 81,22
İşbir Holding 1.450,00 2,11 237,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 48,39
İttifak Holding 3,56 -1,66 -4,30
İz Hayvancılık Tarım 4,92 1,44 88,04
İzmir Demir Çelik 18,18 2,25 121,98
İzmir Fırça 2,70 3,05 50,00
Jantsa Jant Sanayi 111,10 -3,48 108,88
Kafein Yazılım 18,74 4,69 68,74
Kaplamin 9,73 2,96 75,32
Kardemir (A) 4,40 -2,00 66,04
Kardemir (B) 3,42 -0,58 29,55
Kardemir (D) 2,99 -1,64 12,41
Karel Elektronik 17,40 1,05 19,75
Karsan Otomotiv 2,94 -0,34 86,08
Karsu Tekstil 5,74 2,50 77,16
Kartonsan 675,90 -6,02 74,95
Katmerciler Ekipman 5,16 0,58 34,38
Kent Gıda 2.167,20 -10,00 1132,76
Kerevitaş Gıda 5,38 0,94 65,03
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 6,55 9,53 72,82
Klimasan Klima 15,82 1,54 -25,43
Koç Holding 16,17 -2,88 -19,19
Konfrut Gıda 12,45 -1,03 59,21
Konya Çimento 471,00 -9,99 73,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 1,19 -6,34
Koza Altın 86,45 -2,43 16,75
Koza Madencilik 14,24 -2,00 41,97
Körfez GMYO 6,65 9,92 178,24
Kristal Kola 2,15 0,94 42,38
Kron Telekomünikasyon 29,96 -0,07 135,53
Kuştur Kuşadası Turizm 93,15 3,67 296,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,82 0,00 70,91
Kütahya Porselen 32,60 1,24 392,45
Lider Faktoring 3,08 2,67 67,85
Link Bilgisayar 25,64 -0,47 41,27
Logo Yazılım 90,15 0,73 48,27
Lokman Hekim Sağlık 8,31 -0,48 43,77
Lüks Kadife 19,25 2,67 122,80
Makina Takım 2,36 0,43 25,53
Marka Yatırım Holding 2,58 0,78 118,64
Marmaris Altınyunus 125,90 2,61 77,32
Marshall 146,70 9,97 208,58
Martı GMYO 2,12 0,00 109,90
Martı Otel 1,20 0,84 31,87
Mavi Giyim 41,44 -0,14 -28,43
Mazhar Zorlu Holding 15,78 0,13 30,52
Mega Polietilen 4,07 10,00 220,86
Menderes Tekstil 3,04 4,11 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,46 4,71 87,55
Merko Gıda 1,91 0,53 81,90
Metemtur Otelcilik 2,30 1,77 29,21
Metro Holding 1,98 1,54 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 4,23 88,78
Metro Yatırım Ortaklığı 2,47 3,78 -53,68
Migros Ticaret 44,76 3,13 84,81
Milpa 3,85 2,67 75,80
Mistral GMYO 2,68 3,47 41,80
MLP Sağlık 17,41 -0,91 8,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,20 0,49 49,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 0,05 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,96 2,31 88,36
Net Holding 2,52 0,00 -3,08
Netaş Telekom. 16,63 -0,12 27,34
Niğbaş Niğde Beton 16,01 -6,65 158,23
Nuh Çimento 17,77 3,74 61,77
Nurol GMYO 7,56 1,61 111,76
Odaş Elektrik 2,52 0,40 74,31
Olmuksan-IP 5,12 1,79 99,92
Orge Enerji Elektrik 7,27 0,28 46,57
Orma Orman Mahsulleri 12,25 -1,21 343,84
Osmanlı Menkul 12,51 -3,77 199,62
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 1,81 67,86
Otokar 168,10 -1,98 14,32
Oyak Çimento 8,31 -0,36 51,16
Oyak Yat. Ort. 6,48 -0,46 180,68
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 -0,58 10,40
Özak GMYO 4,63 1,76 80,16
Özbal Çelik Boru 3,30 -1,79 104,73
Özderici GMYO 2,37 0,42 50,96
Özerden Plastik 2,06 2,49 -9,65
Panora GMYO 5,54 0,73 -1,10
Papilon Savunma 16,01 2,17 107,75
Park Elek.Madencilik 4,26 1,67 39,67
Parsan 19,15 2,19 13,05
Pegasus 47,82 -1,44 -44,65
Peker GMYO 11,15 9,96 256,23
Penguen Gıda 3,02 1,68 229,91
Pera GMYO 1,63 -1,81 73,40
Pergamon Dış Ticaret 11,94 -0,08 54,31
Petkim 3,91 0,26 2,62
Petrokent Turizm 954,60 9,99 645,20
Pınar Et ve Un 19,35 2,27 111,01
Pınar Su 5,45 1,30 134,91
Pınar Süt 19,82 4,04 56,43
Plastikkart 12,27 1,74 32,36
Polisan Holding 3,29 1,23 9,03
Politeknik Metal 161,10 7,98 111,77
Prizma Press Matbaacılık 3,93 3,15 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,50 0,11 7,83
QNB Finans Fin. Kir. 179,60 9,98 39,12
QNB Finansbank 88,95 9,95 137,20
Ral Yatırım Holding 22,00 3,00 223,53
Ray Sigorta 6,18 -0,32 80,70
Reysaş GMYO 5,00 0,60 8,93
Reysaş Lojistik 5,10 0,00 16,44
Rhea Girişim 2,83 5,60 137,82
Rodrigo Tekstil 2,65 3,11 46,41
Royal Halı 2,11 0,00 54,01
RTA Laboratuvarları 37,46 6,42 1514,66
Sabancı Holding 8,38 -2,67 -8,11
Safkar Ege Soğutmacılık 4,13 0,73 89,45
Sanel Mühendislik 3,64 4,90 24,06
Sanifoam Sünger 5,78 1,40 15,60
Sanko Pazarlama 7,79 2,91 1,83
Saray Matbaacılık 3,63 -0,55 180,79
Sarkuysan 6,81 0,59 42,88
Sasa Polyester 13,53 0,52 75,03
Say Reklamcılık 4,31 3,61 92,41
Sekuro Plastik 7,70 3,91 43,66
Selçuk Ecza Deposu 8,49 -3,08 42,34
Selçuk Gıda 3,53 -1,12 105,23
Senkron Güvenlik 2,39 5,29 -12,45
Serve Film Prodüksiyon 6,02 0,67 278,62
Servet GMYO 22,88 0,79 169,18
Seyitler Kimya 8,84 1,84 30,19
Silverline Endüstri 3,86 5,75 78,70
Sinpaş GMYO 1,52 4,11 31,03
Smartiks Yazılım 7,88 1,16 -19,67
Soda Sanayii 6,52 -1,21 10,01
Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 -0,41 212,00
Söktaş 4,25 9,82 149,92
Sönmez Filament 10,06 4,03 106,15
Sönmez Pamuklu 9,97 2,89 102,64
Sumaş Suni Tahta 18,20 3,70 83,84
Şeker Fin. Kir. 4,99 0,00 4,39
Şekerbank 1,48 -1,33 12,98
Şişe Cam 5,77 -1,20 12,65
Şok Marketler 13,43 1,82 24,81
T. Halk Bankası 5,52 0,73 -6,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,40 -1,74 6,42
T.S.K.B. 1,13 -1,74 -6,61
T.Tuborg 14,73 2,29 23,78
Taç Tarım Ürünleri 5,09 1,39 63,14
Tat Gıda 11,41 3,73 87,55
TAV Havalimanları 16,60 0,85 -38,89
Taze Kuru Gıda 51,95 5,76 617,54
Tek-Art Turizm 1,72 -1,15 36,51
Tekfen Holding 15,30 3,24 -17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -2,58 52,62
Temapol Polimer Plastik 7,98 0,13 52,87
TGS Dış Ticaret 8,55 1,30 83,08
Tofaş Oto. Fab. 25,42 0,71 9,09
Torunlar GMYO 4,35 -1,81 58,18
Trabzon Liman 13,76 -0,72 29,08
Trabzonspor Sportif 4,01 -0,99 86,51
Trakya Cam 3,78 -1,05 11,47
Trend GMYO 5,43 4,22 146,82
TSKB GMYO 3,46 9,84 158,21
Tuğçelik 6,12 0,66 54,94
Tukaş 8,85 5,61 -28,34
Turcas Petrol 3,60 0,00 34,83
Turkcell 14,86 -1,13 7,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,81 2,63 21,84
Tüpraş 82,55 -0,12 -34,90
Türk Hava Yolları 10,69 -1,38 -26,07
Türk Prysmian Kablo 5,60 -0,36 117,01
Türk Telekom 7,24 -2,43 0,34
Türk Traktör 108,00 3,75 104,12
Türker Proje Gayrimenkul 60,35 3,87 43,69
Ufuk Yatırım 6,85 5,87 165,50
Ulaşlar Turizm Yat. 5,00 3,95 135,85
Ulusoy Elektrik 43,30 -0,55 62,78
Ulusoy Un Sanayi 9,94 6,08 160,21
Umpaş Holding 0,69 -2,82 11,29
Uşak Seramik 1,74 1,75 43,39
Utopya Turizm 7,21 1,41 46,54
Uzertaş Boya 4,36 5,83 96,40
Ülker Bisküvi 26,06 -0,84 16,55
Vakıf Fin. Kir. 4,74 9,98 95,87
Vakıf GMYO 3,42 9,97 97,58
Vakıf Yat. Ort. 13,06 9,93 617,13
Vakıflar Bankası 4,50 0,90 -18,33
Vakko Tekstil 5,15 1,38 13,44
Vanet Gıda 1,68 0,60 17,48
Verusa Holding 28,72 0,70 54,82
Verusaturk Girisim 5,89 0,00 12,00
Vestel 17,52 -1,90 38,83
Vestel Beyaz Eşya 27,60 -0,36 30,82
Viking Kağıt 4,81 0,84 157,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 1,03 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -1,83 -13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,82 -0,72 120,91
Yataş 9,02 -0,88 22,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,83 1,80 75,78
Yeni Gimat GMYO 11,90 0,00 -0,59
Yeşil GMYO 0,91 1,11 42,19
Yeşil Yapı 0,95 2,15 43,94
Yeşil Yatırım Holding 18,50 2,78 64,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.517,00 1,72 155,25
Yonga Mobilya 27,80 -2,93 201,11
Yükselen Çelik 16,00 1,78 161,01
Yünsa 14,06 -0,99 39,65
Zorlu Enerji 2,42 -1,22 48,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kız arkadaşının akrabaları evine molotof kokteyli attı, babasından da tokat yedi Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın         
14:13
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu         
11:44
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 20:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei