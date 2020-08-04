Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 40.899,90 -9,11 35,52 İş Bankası (C) 4,63 -3,54 -27,77 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,88 -3,96 2,11 İş Girişim 7,94 -4,68 108,95 İş GMYO 1,95 -3,47 10,80 İş Y. Men. Değ. 7,28 -7,85 80,79 İş Yat. Ort. 3,21 9,93 99,21 İşbir Holding 1.305,00 -10,00 203,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -4,35 41,94 İttifak Holding 3,24 -8,99 -12,90 İz Hayvancılık Tarım 4,69 -4,67 79,25 İzmir Demir Çelik 17,20 -5,39 110,01 İzmir Fırça 2,60 -3,70 44,44 Jantsa Jant Sanayi 100,00 -9,99 88,01 Kafein Yazılım 17,99 -4,00 61,99 Kaplamin 8,88 -8,74 60,00 Kardemir (A) 4,06 -7,73 53,21 Kardemir (B) 3,20 -6,43 21,21 Kardemir (D) 2,78 -7,02 4,51 Karel Elektronik 19,14 10,00 31,73 Karsan Otomotiv 2,75 -6,46 74,05 Karsu Tekstil 5,48 -4,53 69,14 Kartonsan 627,50 -7,16 62,42 Katmerciler Ekipman 4,89 -5,23 27,34 Kent Gıda 1.950,50 -10,00 1009,50 Kerevitaş Gıda 5,23 -2,79 60,43 Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00 Kiler GMYO 7,20 9,92 89,97 Klimasan Klima 14,54 -8,09 -31,46 Koç Holding 16,00 -1,05 -20,04 Konfrut Gıda 11,40 -8,43 45,78 Konya Çimento 435,40 -7,56 60,49 Kordsa Teknik Tekstil 11,36 -4,62 -10,66 Koza Altın 84,70 -2,02 14,38 Koza Madencilik 13,81 -3,02 37,69 Körfez GMYO 7,31 9,92 205,86 Kristal Kola 2,05 -4,65 35,76 Kron Telekomünikasyon 26,98 -9,95 112,11 Kuştur Kuşadası Turizm 83,85 -9,98 257,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,66 -5,67 61,21 Kütahya Porselen 30,86 -5,34 366,16 Lider Faktoring 2,95 -4,22 60,76 Link Bilgisayar 25,70 0,23 41,60 Logo Yazılım 85,55 -5,10 40,71 Lokman Hekim Sağlık 7,73 -6,98 33,74 Lüks Kadife 19,88 3,27 130,09 Makina Takım 2,31 -2,12 22,87 Marka Yatırım Holding 2,40 -6,98 103,39 Marmaris Altınyunus 115,00 -8,66 61,97 Marshall 132,10 -9,95 177,87 Martı GMYO 2,01 -5,19 99,01 Martı Otel 1,12 -6,67 23,08 Mavi Giyim 39,92 -3,67 -31,05 Mazhar Zorlu Holding 15,00 -4,94 24,07 Mega Polietilen 4,15 1,97 227,17 Menderes Tekstil 2,90 -4,61 121,37 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 34,70 -4,83 78,50 Merko Gıda 1,75 -8,38 66,67 Metemtur Otelcilik 2,24 -2,61 25,84 Metro Holding 1,96 -1,01 42,03 Metro Petrol ve Tesisleri 3,67 -0,81 87,24 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -4,45 -55,74 Migros Ticaret 43,00 -3,93 77,54 Milpa 3,70 -3,90 68,95 Mistral GMYO 2,65 -1,12 40,21 MLP Sağlık 15,99 -8,16 -0,06 MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 -2,30 49,12 Mondi Tire Kutsan 5,97 -3,71 44,20 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,40 -6,51 76,10 Net Holding 2,33 -7,54 -10,38 Netaş Telekom. 15,16 -8,84 16,08 Niğbaş Niğde Beton 14,41 -9,99 132,42 Nuh Çimento 17,05 -4,05 55,21 Nurol GMYO 7,35 -2,78 105,88 Odaş Elektrik 2,36 -6,35 63,24 Olmuksan-IP 4,95 -3,32 93,29 Orge Enerji Elektrik 7,00 -3,71 41,13 Orma Orman Mahsulleri 11,82 -3,51 328,26 Osmanlı Menkul 12,53 0,16 200,10 Ostim Endüstriyel Yat 2,64 -6,38 57,14 Otokar 162,00 -3,63 10,17 Oyak Çimento 7,79 -6,26 41,70 Oyak Yat. Ort. 5,99 -7,56 159,46 Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -6,74 2,95 Özak GMYO 4,26 -7,99 65,76 Özbal Çelik Boru 2,97 -10,00 84,26 Özderici GMYO 2,19 -7,59 39,49 Özerden Plastik 2,03 -1,46 -10,96 Panora GMYO 5,35 -3,43 -4,49 Papilon Savunma 15,09 -5,75 95,81 Park Elek.Madencilik 3,99 -6,34 30,82 Parsan 18,20 -4,96 7,44 Pegasus 48,36 1,13 -44,03 Peker GMYO 10,04 -9,96 220,77 Penguen Gıda 2,89 -4,30 215,71 Pera GMYO 1,51 -7,36 60,64 Pergamon Dış Ticaret 11,21 -6,11 44,87 Petkim 3,69 -5,63 -3,15 Petrokent Turizm 859,20 -9,99 570,73 Pınar Et ve Un 18,90 -2,33 106,11 Pınar Su 5,17 -5,14 122,84 Pınar Süt 19,70 -0,61 55,49 Plastikkart 11,20 -8,72 20,82 Polisan Holding 3,15 -4,26 4,39 Politeknik Metal 145,00 -9,99 90,61 Prizma Press Matbaacılık 3,74 -4,83 -13,02 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,20 0,14 7,98 QNB Finans Fin. Kir. 161,70 -9,97 25,25 QNB Finansbank 80,10 -9,95 113,60 Ral Yatırım Holding 22,60 2,73 232,35 Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13 Reysaş GMYO 4,71 -5,80 2,61 Reysaş Lojistik 4,75 -6,86 8,45 Rhea Girişim 2,62 -7,42 120,17 Rodrigo Tekstil 2,58 -2,64 42,54 Royal Halı 2,32 9,95 69,34 RTA Laboratuvarları 41,16 9,88 1674,14 Sabancı Holding 8,14 -2,86 -10,74 Safkar Ege Soğutmacılık 3,83 -7,26 75,69 Sanel Mühendislik 3,42 -6,04 16,56 Sanifoam Sünger 5,61 -2,94 12,20 Sanko Pazarlama 7,40 -5,01 -3,27 Saray Matbaacılık 3,58 -1,38 176,92 Sarkuysan 6,45 -5,29 35,33 Sasa Polyester 13,02 -3,77 68,43 Say Reklamcılık 4,04 -6,26 80,36 Sekuro Plastik 7,59 -1,43 41,60 Selçuk Ecza Deposu 8,23 -3,06 37,98 Selçuk Gıda 3,40 -3,68 97,67 Senkron Güvenlik 2,26 -5,44 -17,22 Serve Film Prodüksiyon 5,60 -6,98 252,20 Servet GMYO 21,24 -7,17 149,88 Seyitler Kimya 8,57 -3,05 26,22 Silverline Endüstri 4,02 4,15 86,11 Sinpaş GMYO 1,43 -5,92 23,28 Smartiks Yazılım 7,49 -4,95 -23,65 Soda Sanayii 6,29 -3,53 6,13 Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 -7,50 188,60 Söktaş 3,84 -9,65 125,81 Sönmez Filament 9,52 -5,37 95,08 Sönmez Pamuklu 9,64 -3,31 95,93 Sumaş Suni Tahta 16,83 -7,53 70,00 Şeker Fin. Kir. 4,63 -7,21 -3,14 Şekerbank 1,43 -3,38 9,16 Şişe Cam 5,75 -0,35 12,26 Şok Marketler 12,49 -7,00 16,08 T. Halk Bankası 5,30 -3,99 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,16 -9,14 -3,30 T.S.K.B. 1,10 -2,65 -9,09 T.Tuborg 14,28 -3,05 20,00 Taç Tarım Ürünleri 5,31 4,32 70,19 Tat Gıda 10,29 -9,82 69,14 TAV Havalimanları 17,48 5,30 -35,65 Taze Kuru Gıda 46,76 -9,99 545,86 Tek-Art Turizm 1,60 -6,98 26,98 Tekfen Holding 14,60 -4,58 -21,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,20 -3,28 47,62 Temapol Polimer Plastik 7,70 -3,51 47,51 TGS Dış Ticaret 8,45 -1,17 80,94 Tofaş Oto. Fab. 24,74 -2,68 6,17 Torunlar GMYO 3,93 -9,66 42,91 Trabzon Liman 13,06 -5,09 22,51 Trabzonspor Sportif 3,90 -2,74 81,40 Trakya Cam 3,60 -4,76 6,16 Trend GMYO 5,67 4,42 157,73 TSKB GMYO 3,23 -6,65 141,04 Tuğçelik 5,75 -6,05 45,57 Tukaş 9,03 2,03 -26,88 Turcas Petrol 3,32 -7,78 24,34 Turkcell 14,85 -0,07 7,61 Tümosan Motor ve Traktör 7,30 -6,53 13,88 Tüpraş 78,65 -4,72 -37,97 Türk Hava Yolları 11,01 2,99 -23,86 Türk Prysmian Kablo 5,61 0,18 117,40 Türk Telekom 7,08 -2,21 -1,88 Türk Traktör 104,60 -3,15 97,69 Türker Proje Gayrimenkul 66,35 9,94 57,98 Ufuk Yatırım 7,00 2,19 171,32 Ulaşlar Turizm Yat. 4,72 -5,60 122,64 Ulusoy Elektrik 41,36 -4,48 55,49 Ulusoy Un Sanayi 9,76 -1,81 155,50 Umpaş Holding 0,73 5,80 17,74 Uşak Seramik 1,65 -5,17 35,97 Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24 Uzertaş Boya 4,40 0,92 98,20 Ülker Bisküvi 25,08 -3,76 12,16 Vakıf Fin. Kir. 5,21 9,92 115,29 Vakıf GMYO 3,76 9,94 117,22 Vakıf Yat. Ort. 14,36 9,95 688,51 Vakıflar Bankası 4,32 -4,00 -21,60 Vakko Tekstil 4,94 -4,08 8,81 Vanet Gıda 1,65 -1,79 15,38 Verusa Holding 27,52 -4,18 48,35 Verusaturk Girisim 5,50 -6,62 4,59 Vestel 16,80 -4,11 33,12 Vestel Beyaz Eşya 27,00 -2,17 27,97 Viking Kağıt 4,57 -4,99 144,39 Yapı Kredi Koray GMYO 4,23 7,36 74,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -2,34 -15,73 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,89 0,51 122,02 Yataş 8,69 -3,66 18,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,67 -5,65 65,84 Yeni Gimat GMYO 11,89 -0,08 -0,68 Yeşil GMYO 0,86 -5,49 34,37 Yeşil Yapı 0,91 -4,21 37,88 Yeşil Yatırım Holding 17,86 -3,46 59,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.700,00 2,43 161,46 Yonga Mobilya 26,50 -4,68 187,03 Yükselen Çelik 15,35 -4,06 150,41 Yünsa 12,71 -9,60 26,24 Zorlu Enerji 2,28 -5,79 39,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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