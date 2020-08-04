Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.899,90 -9,11 35,52
İş Bankası (C) 4,63 -3,54 -27,77
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,88 -3,96 2,11
İş Girişim 7,94 -4,68 108,95
İş GMYO 1,95 -3,47 10,80
İş Y. Men. Değ. 7,28 -7,85 80,79
İş Yat. Ort. 3,21 9,93 99,21
İşbir Holding 1.305,00 -10,00 203,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -4,35 41,94
İttifak Holding 3,24 -8,99 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 4,69 -4,67 79,25
İzmir Demir Çelik 17,20 -5,39 110,01
İzmir Fırça 2,60 -3,70 44,44
Jantsa Jant Sanayi 100,00 -9,99 88,01
Kafein Yazılım 17,99 -4,00 61,99
Kaplamin 8,88 -8,74 60,00
Kardemir (A) 4,06 -7,73 53,21
Kardemir (B) 3,20 -6,43 21,21
Kardemir (D) 2,78 -7,02 4,51
Karel Elektronik 19,14 10,00 31,73
Karsan Otomotiv 2,75 -6,46 74,05
Karsu Tekstil 5,48 -4,53 69,14
Kartonsan 627,50 -7,16 62,42
Katmerciler Ekipman 4,89 -5,23 27,34
Kent Gıda 1.950,50 -10,00 1009,50
Kerevitaş Gıda 5,23 -2,79 60,43
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00
Kiler GMYO 7,20 9,92 89,97
Klimasan Klima 14,54 -8,09 -31,46
Koç Holding 16,00 -1,05 -20,04
Konfrut Gıda 11,40 -8,43 45,78
Konya Çimento 435,40 -7,56 60,49
Kordsa Teknik Tekstil 11,36 -4,62 -10,66
Koza Altın 84,70 -2,02 14,38
Koza Madencilik 13,81 -3,02 37,69
Körfez GMYO 7,31 9,92 205,86
Kristal Kola 2,05 -4,65 35,76
Kron Telekomünikasyon 26,98 -9,95 112,11
Kuştur Kuşadası Turizm 83,85 -9,98 257,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,66 -5,67 61,21
Kütahya Porselen 30,86 -5,34 366,16
Lider Faktoring 2,95 -4,22 60,76
Link Bilgisayar 25,70 0,23 41,60
Logo Yazılım 85,55 -5,10 40,71
Lokman Hekim Sağlık 7,73 -6,98 33,74
Lüks Kadife 19,88 3,27 130,09
Makina Takım 2,31 -2,12 22,87
Marka Yatırım Holding 2,40 -6,98 103,39
Marmaris Altınyunus 115,00 -8,66 61,97
Marshall 132,10 -9,95 177,87
Martı GMYO 2,01 -5,19 99,01
Martı Otel 1,12 -6,67 23,08
Mavi Giyim 39,92 -3,67 -31,05
Mazhar Zorlu Holding 15,00 -4,94 24,07
Mega Polietilen 4,15 1,97 227,17
Menderes Tekstil 2,90 -4,61 121,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,70 -4,83 78,50
Merko Gıda 1,75 -8,38 66,67
Metemtur Otelcilik 2,24 -2,61 25,84
Metro Holding 1,96 -1,01 42,03
Metro Petrol ve Tesisleri 3,67 -0,81 87,24
Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -4,45 -55,74
Migros Ticaret 43,00 -3,93 77,54
Milpa 3,70 -3,90 68,95
Mistral GMYO 2,65 -1,12 40,21
MLP Sağlık 15,99 -8,16 -0,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 -2,30 49,12
Mondi Tire Kutsan 5,97 -3,71 44,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,40 -6,51 76,10
Net Holding 2,33 -7,54 -10,38
Netaş Telekom. 15,16 -8,84 16,08
Niğbaş Niğde Beton 14,41 -9,99 132,42
Nuh Çimento 17,05 -4,05 55,21
Nurol GMYO 7,35 -2,78 105,88
Odaş Elektrik 2,36 -6,35 63,24
Olmuksan-IP 4,95 -3,32 93,29
Orge Enerji Elektrik 7,00 -3,71 41,13
Orma Orman Mahsulleri 11,82 -3,51 328,26
Osmanlı Menkul 12,53 0,16 200,10
Ostim Endüstriyel Yat 2,64 -6,38 57,14
Otokar 162,00 -3,63 10,17
Oyak Çimento 7,79 -6,26 41,70
Oyak Yat. Ort. 5,99 -7,56 159,46
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -6,74 2,95
Özak GMYO 4,26 -7,99 65,76
Özbal Çelik Boru 2,97 -10,00 84,26
Özderici GMYO 2,19 -7,59 39,49
Özerden Plastik 2,03 -1,46 -10,96
Panora GMYO 5,35 -3,43 -4,49
Papilon Savunma 15,09 -5,75 95,81
Park Elek.Madencilik 3,99 -6,34 30,82
Parsan 18,20 -4,96 7,44
Pegasus 48,36 1,13 -44,03
Peker GMYO 10,04 -9,96 220,77
Penguen Gıda 2,89 -4,30 215,71
Pera GMYO 1,51 -7,36 60,64
Pergamon Dış Ticaret 11,21 -6,11 44,87
Petkim 3,69 -5,63 -3,15
Petrokent Turizm 859,20 -9,99 570,73
Pınar Et ve Un 18,90 -2,33 106,11
Pınar Su 5,17 -5,14 122,84
Pınar Süt 19,70 -0,61 55,49
Plastikkart 11,20 -8,72 20,82
Polisan Holding 3,15 -4,26 4,39
Politeknik Metal 145,00 -9,99 90,61
Prizma Press Matbaacılık 3,74 -4,83 -13,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,20 0,14 7,98
QNB Finans Fin. Kir. 161,70 -9,97 25,25
QNB Finansbank 80,10 -9,95 113,60
Ral Yatırım Holding 22,60 2,73 232,35
Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13
Reysaş GMYO 4,71 -5,80 2,61
Reysaş Lojistik 4,75 -6,86 8,45
Rhea Girişim 2,62 -7,42 120,17
Rodrigo Tekstil 2,58 -2,64 42,54
Royal Halı 2,32 9,95 69,34
RTA Laboratuvarları 41,16 9,88 1674,14
Sabancı Holding 8,14 -2,86 -10,74
Safkar Ege Soğutmacılık 3,83 -7,26 75,69
Sanel Mühendislik 3,42 -6,04 16,56
Sanifoam Sünger 5,61 -2,94 12,20
Sanko Pazarlama 7,40 -5,01 -3,27
Saray Matbaacılık 3,58 -1,38 176,92
Sarkuysan 6,45 -5,29 35,33
Sasa Polyester 13,02 -3,77 68,43
Say Reklamcılık 4,04 -6,26 80,36
Sekuro Plastik 7,59 -1,43 41,60
Selçuk Ecza Deposu 8,23 -3,06 37,98
Selçuk Gıda 3,40 -3,68 97,67
Senkron Güvenlik 2,26 -5,44 -17,22
Serve Film Prodüksiyon 5,60 -6,98 252,20
Servet GMYO 21,24 -7,17 149,88
Seyitler Kimya 8,57 -3,05 26,22
Silverline Endüstri 4,02 4,15 86,11
Sinpaş GMYO 1,43 -5,92 23,28
Smartiks Yazılım 7,49 -4,95 -23,65
Soda Sanayii 6,29 -3,53 6,13
Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 -7,50 188,60
Söktaş 3,84 -9,65 125,81
Sönmez Filament 9,52 -5,37 95,08
Sönmez Pamuklu 9,64 -3,31 95,93
Sumaş Suni Tahta 16,83 -7,53 70,00
Şeker Fin. Kir. 4,63 -7,21 -3,14
Şekerbank 1,43 -3,38 9,16
Şişe Cam 5,75 -0,35 12,26
Şok Marketler 12,49 -7,00 16,08
T. Halk Bankası 5,30 -3,99 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,16 -9,14 -3,30
T.S.K.B. 1,10 -2,65 -9,09
T.Tuborg 14,28 -3,05 20,00
Taç Tarım Ürünleri 5,31 4,32 70,19
Tat Gıda 10,29 -9,82 69,14
TAV Havalimanları 17,48 5,30 -35,65
Taze Kuru Gıda 46,76 -9,99 545,86
Tek-Art Turizm 1,60 -6,98 26,98
Tekfen Holding 14,60 -4,58 -21,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,20 -3,28 47,62
Temapol Polimer Plastik 7,70 -3,51 47,51
TGS Dış Ticaret 8,45 -1,17 80,94
Tofaş Oto. Fab. 24,74 -2,68 6,17
Torunlar GMYO 3,93 -9,66 42,91
Trabzon Liman 13,06 -5,09 22,51
Trabzonspor Sportif 3,90 -2,74 81,40
Trakya Cam 3,60 -4,76 6,16
Trend GMYO 5,67 4,42 157,73
TSKB GMYO 3,23 -6,65 141,04
Tuğçelik 5,75 -6,05 45,57
Tukaş 9,03 2,03 -26,88
Turcas Petrol 3,32 -7,78 24,34
Turkcell 14,85 -0,07 7,61
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 -6,53 13,88
Tüpraş 78,65 -4,72 -37,97
Türk Hava Yolları 11,01 2,99 -23,86
Türk Prysmian Kablo 5,61 0,18 117,40
Türk Telekom 7,08 -2,21 -1,88
Türk Traktör 104,60 -3,15 97,69
Türker Proje Gayrimenkul 66,35 9,94 57,98
Ufuk Yatırım 7,00 2,19 171,32
Ulaşlar Turizm Yat. 4,72 -5,60 122,64
Ulusoy Elektrik 41,36 -4,48 55,49
Ulusoy Un Sanayi 9,76 -1,81 155,50
Umpaş Holding 0,73 5,80 17,74
Uşak Seramik 1,65 -5,17 35,97
Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24
Uzertaş Boya 4,40 0,92 98,20
Ülker Bisküvi 25,08 -3,76 12,16
Vakıf Fin. Kir. 5,21 9,92 115,29
Vakıf GMYO 3,76 9,94 117,22
Vakıf Yat. Ort. 14,36 9,95 688,51
Vakıflar Bankası 4,32 -4,00 -21,60
Vakko Tekstil 4,94 -4,08 8,81
Vanet Gıda 1,65 -1,79 15,38
Verusa Holding 27,52 -4,18 48,35
Verusaturk Girisim 5,50 -6,62 4,59
Vestel 16,80 -4,11 33,12
Vestel Beyaz Eşya 27,00 -2,17 27,97
Viking Kağıt 4,57 -4,99 144,39
Yapı Kredi Koray GMYO 4,23 7,36 74,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -2,34 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,89 0,51 122,02
Yataş 8,69 -3,66 18,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,67 -5,65 65,84
Yeni Gimat GMYO 11,89 -0,08 -0,68
Yeşil GMYO 0,86 -5,49 34,37
Yeşil Yapı 0,91 -4,21 37,88
Yeşil Yatırım Holding 17,86 -3,46 59,04
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.700,00 2,43 161,46
Yonga Mobilya 26,50 -4,68 187,03
Yükselen Çelik 15,35 -4,06 150,41
Yünsa 12,71 -9,60 26,24
Zorlu Enerji 2,28 -5,79 39,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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