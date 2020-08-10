Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 266.100,00 -9,34 60,47
İş Bankası (B) 40.141,00 -0,89 33,00
İş Bankası (C) 4,79 1,27 -25,27
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,63 0,83 -4,47
İş Girişim 6,60 -6,65 73,68
İş GMYO 1,75 -0,57 -0,57
İş Y. Men. Değ. 7,42 -0,93 84,27
İş Yat. Ort. 3,30 0,00 104,80
İşbir Holding 1.398,00 7,70 225,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 1,18 38,71
İttifak Holding 2,98 -2,30 -19,89
İz Hayvancılık Tarım 4,40 10,00 68,16
İzmir Demir Çelik 15,93 -0,38 94,51
İzmir Fırça 2,46 2,50 36,67
Jantsa Jant Sanayi 107,80 10,00 102,68
Kafein Yazılım 17,13 -0,12 54,24
Kaplamin 9,53 8,17 71,71
Kardemir (A) 3,71 1,92 40,00
Kardemir (B) 3,14 2,61 18,94
Kardemir (D) 2,76 3,76 3,76
Karel Elektronik 17,07 2,96 17,48
Karsan Otomotiv 2,93 8,12 85,44
Karsu Tekstil 5,07 2,84 56,48
Kartonsan 650,10 7,65 68,27
Katmerciler Ekipman 4,62 -0,22 20,31
Kent Gıda 1.564,20 10,00 789,76
Kerevitaş Gıda 5,16 4,45 58,28
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 8,79 -1,79 131,93
Klimasan Klima 13,70 0,00 -35,42
Koç Holding 14,70 -2,00 -26,53
Konfrut Gıda 10,98 1,20 40,41
Konya Çimento 423,30 0,81 56,03
Kordsa Teknik Tekstil 11,49 3,51 -9,64
Koza Altın 84,75 -1,45 14,45
Koza Madencilik 13,34 -2,13 33,00
Körfez GMYO 5,10 -4,49 113,39
Kristal Kola 1,90 1,06 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,60 -1,52 93,40
Kuştur Kuşadası Turizm 67,30 9,97 186,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -0,83 44,24
Kütahya Porselen 28,60 10,00 332,02
Lider Faktoring 2,79 -1,41 52,04
Link Bilgisayar 26,42 2,01 45,56
Logo Yazılım 83,70 -1,47 37,66
Lokman Hekim Sağlık 8,15 9,99 41,00
Lüks Kadife 22,10 -1,69 155,79
Makina Takım 2,38 9,68 26,60
Marka Yatırım Holding 2,23 2,76 88,98
Marmaris Altınyunus 114,00 5,95 60,56
Marshall 129,50 9,93 172,40
Martı GMYO 1,89 -0,53 87,13
Martı Otel 1,05 0,00 15,38
Mavi Giyim 38,00 4,34 -34,37
Mazhar Zorlu Holding 14,96 10,00 23,74
Mega Polietilen 3,71 9,76 192,48
Menderes Tekstil 2,91 -1,02 122,14
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,34 10,00 66,36
Merko Gıda 1,76 3,53 67,62
Metemtur Otelcilik 2,12 2,91 19,10
Metro Holding 1,83 0,55 32,61
Metro Petrol ve Tesisleri 3,25 -1,22 65,82
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -1,83 -59,68
Migros Ticaret 41,86 8,61 72,83
Milpa 3,81 4,10 73,97
Mistral GMYO 3,15 9,76 66,67
MLP Sağlık 17,19 9,98 7,44
MMC San. ve Tic. Yat. 1,65 0,61 44,74
Mondi Tire Kutsan 6,32 9,91 52,66
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,00 4,36 80,82
Net Holding 2,27 0,00 -12,69
Netaş Telekom. 14,69 1,80 12,48
Niğbaş Niğde Beton 16,45 7,59 165,32
Nuh Çimento 18,24 3,05 66,05
Nurol GMYO 7,90 -3,07 121,29
Odaş Elektrik 2,25 1,35 55,63
Olmuksan-IP 4,56 1,11 78,06
Orge Enerji Elektrik 7,29 3,26 46,98
Orma Orman Mahsulleri 10,64 9,13 285,51
Osmanlı Menkul 13,23 0,84 216,87
Ostim Endüstriyel Yat 2,60 9,70 54,76
Otokar 149,80 -2,22 1,88
Oyak Çimento 8,07 5,35 46,79
Oyak Yat. Ort. 6,52 -0,15 182,42
Oylum Sınai Yatırımlar 3,12 -0,95 1,01
Özak GMYO 3,93 0,26 52,92
Özbal Çelik Boru 3,02 1,34 87,36
Özderici GMYO 2,01 -0,50 28,03
Özerden Plastik 2,02 0,00 -11,40
Panora GMYO 5,28 0,76 -5,74
Papilon Savunma 14,33 1,70 85,95
Park Elek.Madencilik 3,64 -1,09 19,34
Parsan 17,19 0,35 1,48
Pegasus 44,32 -2,38 -48,70
Peker GMYO 9,81 -1,51 213,42
Penguen Gıda 3,10 9,93 238,65
Pera GMYO 1,30 -2,26 38,30
Pergamon Dış Ticaret 12,38 9,95 60,00
Petkim 3,65 0,27 -4,20
Petrokent Turizm 788,40 9,99 515,46
Pınar Et ve Un 19,54 1,72 113,09
Pınar Su 5,45 1,49 134,91
Pınar Süt 19,52 1,67 54,06
Plastikkart 11,46 9,98 23,62
Polisan Holding 2,99 0,00 -0,91
Politeknik Metal 169,40 10,00 122,68
Prizma Press Matbaacılık 3,50 1,16 -18,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.201,90 0,32 8,49
QNB Finans Fin. Kir. 129,80 10,00 0,54
QNB Finansbank 64,25 9,92 71,33
Ral Yatırım Holding 20,08 -9,96 195,29
Ray Sigorta 5,66 -1,57 65,50
Reysaş GMYO 4,58 2,23 -0,22
Reysaş Lojistik 5,05 5,87 15,30
Rhea Girişim 2,32 1,31 94,96
Rodrigo Tekstil 2,59 9,75 43,09
Royal Halı 2,41 -9,74 75,91
RTA Laboratuvarları 57,00 9,93 2356,90
Sabancı Holding 7,82 0,13 -14,25
Safkar Ege Soğutmacılık 3,70 3,06 69,72
Sanel Mühendislik 3,19 0,31 8,73
Sanifoam Sünger 5,12 -0,39 2,40
Sanko Pazarlama 7,10 0,71 -7,19
Saray Matbaacılık 3,23 -3,58 149,85
Sarkuysan 6,75 2,27 41,62
Sasa Polyester 13,21 5,93 70,89
Say Reklamcılık 4,42 9,95 97,32
Sekuro Plastik 7,50 5,63 39,93
Selçuk Ecza Deposu 8,30 1,22 39,15
Selçuk Gıda 3,42 3,01 98,84
Senkron Güvenlik 2,18 3,32 -20,15
Serve Film Prodüksiyon 6,05 10,00 280,50
Servet GMYO 21,12 1,15 148,47
Seyitler Kimya 8,89 1,02 30,93
Silverline Endüstri 3,73 0,27 72,69
Sinpaş GMYO 1,30 -1,52 12,07
Smartiks Yazılım 7,58 2,29 -22,73
Soda Sanayii 6,67 -0,30 12,54
Sodaş Sodyum Sanayii 11,17 9,94 190,42
Söktaş 3,76 1,35 121,11
Sönmez Filament 8,84 0,34 81,15
Sönmez Pamuklu 9,81 -2,00 99,39
Sumaş Suni Tahta 15,60 5,26 57,58
Şeker Fin. Kir. 4,62 4,76 -3,35
Şekerbank 1,37 1,48 4,58
Şişe Cam 5,95 -1,33 16,17
Şok Marketler 12,68 9,97 17,84
T. Halk Bankası 4,95 -1,00 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,20 -1,10 -5,50
T.S.K.B. 1,07 0,00 -11,57
T.Tuborg 14,26 -0,56 19,83
Taç Tarım Ürünleri 5,12 9,87 64,10
Tat Gıda 9,99 1,63 64,21
TAV Havalimanları 16,79 -1,70 -38,19
Taze Kuru Gıda 45,84 9,98 533,15
Tek-Art Turizm 1,46 -3,31 15,87
Tekfen Holding 14,45 0,84 -22,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 -2,88 36,43
Temapol Polimer Plastik 7,17 1,70 37,36
TGS Dış Ticaret 8,94 2,88 91,43
Tofaş Oto. Fab. 23,32 1,83 0,08
Torunlar GMYO 3,81 0,26 38,55
Trabzon Liman 13,38 9,94 25,52
Trabzonspor Sportif 3,43 2,08 59,53
Trakya Cam 3,87 -0,77 14,13
Trend GMYO 5,22 9,89 137,27
TSKB GMYO 3,09 -0,96 130,60
Tuğçelik 5,09 -1,93 28,86
Tukaş 8,51 -0,35 -31,09
Turcas Petrol 3,10 0,00 16,10
Turkcell 14,91 0,07 8,04
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 9,99 15,13
Tüpraş 76,10 -2,31 -39,98
Türk Hava Yolları 10,56 -1,77 -26,97
Türk Prysmian Kablo 5,28 4,14 104,61
Türk Telekom 7,03 1,01 -2,57
Türk Traktör 97,15 0,67 83,61
Türker Proje Gayrimenkul 68,70 1,03 63,57
Ufuk Yatırım 7,48 9,04 189,92
Ulaşlar Turizm Yat. 4,28 0,23 101,89
Ulusoy Elektrik 42,18 1,44 58,57
Ulusoy Un Sanayi 10,50 6,60 174,87
Umpaş Holding 0,68 0,00 9,68
Uşak Seramik 1,64 1,86 35,15
Utopya Turizm 6,93 0,43 40,85
Uzertaş Boya 4,45 6,21 100,45
Ülker Bisküvi 23,06 4,34 3,13
Vakıf Fin. Kir. 4,24 -7,42 75,21
Vakıf GMYO 3,19 -6,18 84,29
Vakıf Yat. Ort. 9,44 -9,92 418,35
Vakıflar Bankası 4,10 0,99 -25,59
Vakko Tekstil 4,58 1,78 0,88
Vanet Gıda 1,56 3,31 9,09
Verusa Holding 26,72 1,37 44,04
Verusaturk Girisim 5,68 2,16 8,01
Vestel 16,21 3,05 28,45
Vestel Beyaz Eşya 26,84 -1,76 27,21
Viking Kağıt 4,58 -0,65 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,74 0,27 54,55
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,49 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,43 3,31 114,67
Yataş 7,97 -1,97 8,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,54 1,60 57,76
Yeni Gimat GMYO 11,61 -0,77 -3,02
Yeşil GMYO 0,81 -1,22 26,56
Yeşil Yapı 0,86 1,18 30,30
Yeşil Yatırım Holding 16,27 0,74 44,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.211,00 -5,68 144,86
Yonga Mobilya 26,20 1,79 183,78
Yükselen Çelik 13,81 -4,50 125,29
Yünsa 12,05 1,69 19,69
Zorlu Enerji 2,26 2,26 38,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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