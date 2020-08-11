Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|242.000,00
|-9,06
|45,93
|İş Bankası (B)
|40.200,00
|0,15
|33,20
|İş Bankası (C)
|5,08
|6,05
|-20,75
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,88
|6,89
|2,11
|İş Girişim
|6,61
|0,15
|73,95
|İş GMYO
|1,80
|2,86
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|7,57
|2,02
|87,99
|İş Yat. Ort.
|3,33
|0,91
|106,66
|İşbir Holding
|1.391,00
|-0,50
|223,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|40,32
|İttifak Holding
|3,07
|3,02
|-17,47
|İz Hayvancılık Tarım
|4,84
|10,00
|84,98
|İzmir Demir Çelik
|16,11
|1,13
|96,70
|İzmir Fırça
|2,53
|2,85
|40,56
|Jantsa Jant Sanayi
|118,50
|9,93
|122,80
|Kafein Yazılım
|17,66
|3,09
|59,01
|Kaplamin
|9,23
|-3,15
|66,31
|Kardemir (A)
|3,76
|1,35
|41,89
|Kardemir (B)
|3,22
|2,55
|21,97
|Kardemir (D)
|2,84
|2,90
|6,77
|Karel Elektronik
|17,24
|1,00
|18,65
|Karsan Otomotiv
|3,04
|3,75
|92,41
|Karsu Tekstil
|5,21
|2,76
|60,80
|Kartonsan
|652,10
|0,31
|68,79
|Katmerciler Ekipman
|4,87
|5,41
|26,82
|Kent Gıda
|1.720,60
|10,00
|878,73
|Kerevitaş Gıda
|5,17
|0,19
|58,59
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|5,00
|-23,64
|Kiler GMYO
|9,66
|9,90
|154,88
|Klimasan Klima
|13,97
|1,97
|-34,15
|Koç Holding
|15,17
|3,20
|-24,18
|Konfrut Gıda
|10,98
|0,00
|40,41
|Konya Çimento
|408,00
|-3,61
|50,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,60
|0,96
|-8,78
|Koza Altın
|82,25
|-2,95
|11,07
|Koza Madencilik
|13,21
|-0,97
|31,70
|Körfez GMYO
|4,88
|-4,31
|104,18
|Kristal Kola
|1,98
|4,21
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|25,50
|3,66
|100,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,00
|9,96
|215,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|2,94
|48,48
|Kütahya Porselen
|31,46
|10,00
|375,23
|Lider Faktoring
|2,95
|5,73
|60,76
|Link Bilgisayar
|26,66
|0,91
|46,89
|Logo Yazılım
|85,50
|2,15
|40,63
|Lokman Hekim Sağlık
|7,95
|-2,45
|37,54
|Lüks Kadife
|23,98
|8,51
|177,55
|Makina Takım
|2,32
|-2,52
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,28
|2,24
|93,22
|Marmaris Altınyunus
|115,90
|1,67
|63,24
|Marshall
|142,40
|9,96
|199,54
|Martı GMYO
|1,93
|2,12
|91,09
|Martı Otel
|1,13
|7,62
|24,18
|Mavi Giyim
|39,78
|4,68
|-31,30
|Mazhar Zorlu Holding
|16,07
|7,42
|32,92
|Mega Polietilen
|3,64
|-1,89
|186,96
|Menderes Tekstil
|2,93
|0,69
|123,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,56
|9,96
|82,92
|Merko Gıda
|1,75
|-0,57
|66,67
|Metemtur Otelcilik
|2,25
|6,13
|26,40
|Metro Holding
|2,01
|9,84
|45,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,57
|9,85
|82,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|5,12
|-57,62
|Migros Ticaret
|43,04
|2,82
|77,70
|Milpa
|4,02
|5,51
|83,56
|Mistral GMYO
|3,46
|9,84
|83,07
|MLP Sağlık
|17,37
|1,05
|8,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|3,03
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,23
|-1,42
|50,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,02
|0,09
|80,97
|Net Holding
|2,36
|3,96
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,92
|1,57
|14,24
|Niğbaş Niğde Beton
|18,09
|9,97
|191,77
|Nuh Çimento
|19,12
|4,82
|74,06
|Nurol GMYO
|7,11
|-10,00
|99,16
|Odaş Elektrik
|2,37
|5,33
|63,93
|Olmuksan-IP
|5,01
|9,87
|95,63
|Orge Enerji Elektrik
|7,29
|0,00
|46,98
|Orma Orman Mahsulleri
|11,69
|9,87
|323,55
|Osmanlı Menkul
|13,17
|-0,45
|215,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,86
|10,00
|70,24
|Otokar
|151,80
|1,34
|3,24
|Oyak Çimento
|8,13
|0,74
|47,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,79
|4,14
|194,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|0,32
|1,33
|Özak GMYO
|4,14
|5,34
|61,09
|Özbal Çelik Boru
|3,32
|9,93
|105,97
|Özderici GMYO
|2,13
|5,97
|35,67
|Özerden Plastik
|2,09
|3,47
|-8,33
|Panora GMYO
|5,39
|2,08
|-3,78
|Papilon Savunma
|15,00
|4,68
|94,64
|Park Elek.Madencilik
|3,76
|3,30
|23,28
|Parsan
|17,52
|1,92
|3,42
|Pegasus
|48,74
|9,97
|-43,59
|Peker GMYO
|10,70
|9,07
|241,85
|Penguen Gıda
|3,26
|5,16
|256,13
|Pera GMYO
|1,41
|8,46
|50,00
|Pergamon Dış Ticaret
|12,45
|0,57
|60,90
|Petkim
|3,75
|2,74
|-1,57
|Petrokent Turizm
|867,20
|9,99
|576,97
|Pınar Et ve Un
|19,39
|-0,77
|111,45
|Pınar Su
|5,35
|-1,83
|130,60
|Pınar Süt
|18,68
|-4,30
|47,43
|Plastikkart
|11,71
|2,18
|26,32
|Polisan Holding
|3,14
|5,02
|4,06
|Politeknik Metal
|186,30
|9,98
|144,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,62
|3,43
|-15,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.204,90
|0,25
|8,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,70
|9,94
|10,53
|QNB Finansbank
|70,65
|9,96
|88,40
|Ral Yatırım Holding
|18,08
|-9,96
|165,88
|Ray Sigorta
|5,75
|1,59
|68,13
|Reysaş GMYO
|4,67
|1,97
|1,74
|Reysaş Lojistik
|5,11
|1,19
|16,67
|Rhea Girişim
|2,43
|4,74
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|3,47
|48,07
|Royal Halı
|2,58
|7,05
|88,32
|RTA Laboratuvarları
|53,00
|-7,02
|2184,48
|Sabancı Holding
|7,97
|1,92
|-12,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,84
|3,78
|76,15
|Sanel Mühendislik
|3,34
|4,70
|13,84
|Sanifoam Sünger
|5,32
|3,91
|6,40
|Sanko Pazarlama
|7,36
|3,66
|-3,80
|Saray Matbaacılık
|3,08
|-4,64
|138,25
|Sarkuysan
|6,78
|0,44
|42,25
|Sasa Polyester
|13,33
|0,91
|72,45
|Say Reklamcılık
|4,65
|5,20
|107,59
|Sekuro Plastik
|7,80
|4,00
|45,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|0,24
|39,49
|Selçuk Gıda
|3,53
|3,22
|105,23
|Senkron Güvenlik
|2,26
|3,67
|-17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|6,65
|9,92
|318,24
|Servet GMYO
|21,26
|0,66
|150,12
|Seyitler Kimya
|8,77
|-1,35
|29,16
|Silverline Endüstri
|3,76
|0,80
|74,07
|Sinpaş GMYO
|1,34
|3,08
|15,52
|Smartiks Yazılım
|8,26
|8,97
|-15,80
|Soda Sanayii
|6,92
|3,75
|16,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,28
|9,94
|219,28
|Söktaş
|3,78
|0,53
|122,29
|Sönmez Filament
|8,98
|1,58
|84,02
|Sönmez Pamuklu
|9,80
|-0,10
|99,19
|Sumaş Suni Tahta
|16,30
|4,49
|64,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|1,30
|-2,09
|Şekerbank
|1,46
|6,57
|11,45
|Şişe Cam
|6,30
|5,88
|23,00
|Şok Marketler
|12,85
|1,34
|19,42
|T. Halk Bankası
|5,23
|5,66
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,60
|3,40
|-2,29
|T.S.K.B.
|1,13
|5,61
|-6,61
|T.Tuborg
|14,47
|1,47
|21,60
|Taç Tarım Ürünleri
|5,63
|9,96
|80,45
|Tat Gıda
|9,89
|-1,00
|62,56
|TAV Havalimanları
|18,13
|7,98
|-33,26
|Taze Kuru Gıda
|50,40
|9,95
|596,13
|Tek-Art Turizm
|1,57
|7,53
|24,60
|Tekfen Holding
|14,76
|2,15
|-20,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,00
|4,71
|42,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,35
|2,51
|40,80
|TGS Dış Ticaret
|8,95
|0,11
|91,65
|Tofaş Oto. Fab.
|23,46
|0,60
|0,68
|Torunlar GMYO
|3,87
|1,57
|40,73
|Trabzon Liman
|13,69
|2,32
|28,42
|Trabzonspor Sportif
|3,64
|6,12
|69,30
|Trakya Cam
|3,99
|3,10
|17,66
|Trend GMYO
|5,17
|-0,96
|135,00
|TSKB GMYO
|3,20
|3,56
|138,81
|Tuğçelik
|5,18
|1,77
|31,14
|Tukaş
|8,73
|2,59
|-29,31
|Turcas Petrol
|3,26
|5,16
|22,10
|Turkcell
|15,13
|1,48
|9,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|2,57
|18,10
|Tüpraş
|77,60
|1,97
|-38,80
|Türk Hava Yolları
|11,61
|9,94
|-19,71
|Türk Prysmian Kablo
|5,49
|3,98
|112,75
|Türk Telekom
|7,32
|4,13
|1,45
|Türk Traktör
|104,70
|7,77
|97,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,50
|-0,29
|63,10
|Ufuk Yatırım
|7,23
|-3,34
|180,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,70
|9,81
|121,70
|Ulusoy Elektrik
|42,22
|0,09
|58,72
|Ulusoy Un Sanayi
|10,75
|2,38
|181,41
|Umpaş Holding
|0,74
|8,82
|19,35
|Uşak Seramik
|1,67
|1,83
|37,62
|Utopya Turizm
|7,03
|1,44
|42,89
|Uzertaş Boya
|4,45
|0,00
|100,45
|Ülker Bisküvi
|23,60
|2,34
|5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|4,66
|9,91
|92,56
|Vakıf GMYO
|3,34
|4,70
|92,95
|Vakıf Yat. Ort.
|10,38
|9,96
|469,97
|Vakıflar Bankası
|4,42
|7,80
|-19,78
|Vakko Tekstil
|4,77
|4,15
|5,07
|Vanet Gıda
|1,60
|2,56
|11,89
|Verusa Holding
|27,50
|2,92
|48,24
|Verusaturk Girisim
|5,83
|2,64
|10,86
|Vestel
|16,80
|3,64
|33,12
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|0,60
|27,97
|Viking Kağıt
|4,53
|-1,09
|142,25
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|4,28
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|5,39
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,44
|0,07
|114,83
|Yataş
|8,18
|2,63
|11,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,59
|1,97
|60,87
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|1,64
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,84
|3,70
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,87
|1,16
|31,82
|Yeşil Yatırım Holding
|16,39
|0,74
|45,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|-2,93
|137,69
|Yonga Mobilya
|26,20
|0,00
|183,78
|Yükselen Çelik
|14,69
|6,37
|139,64
|Yünsa
|12,22
|1,41
|21,38
|Zorlu Enerji
|2,36
|4,42
|44,79
(Son)