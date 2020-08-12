Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|3,31
|50,76
|İş Bankası (B)
|40.150,00
|-0,12
|33,03
|İş Bankası (C)
|5,04
|-0,79
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,79
|-2,32
|-0,26
|İş Girişim
|6,76
|2,27
|77,89
|İş GMYO
|1,77
|-1,67
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,59
|0,26
|88,49
|İş Yat. Ort.
|3,17
|-4,80
|96,73
|İşbir Holding
|1.325,00
|-4,74
|208,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-3,45
|35,48
|İttifak Holding
|3,17
|3,26
|-14,78
|İz Hayvancılık Tarım
|4,74
|-2,07
|81,16
|İzmir Demir Çelik
|16,43
|1,99
|100,61
|İzmir Fırça
|2,50
|-1,19
|38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|115,50
|-2,53
|117,15
|Kafein Yazılım
|17,62
|-0,23
|58,65
|Kaplamin
|9,19
|-0,43
|65,59
|Kardemir (A)
|4,13
|9,84
|55,85
|Kardemir (B)
|3,54
|9,94
|34,09
|Kardemir (D)
|3,02
|6,34
|13,53
|Karel Elektronik
|16,90
|-1,97
|16,31
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,66
|93,67
|Karsu Tekstil
|5,25
|0,77
|62,04
|Kartonsan
|631,50
|-3,16
|63,46
|Katmerciler Ekipman
|4,76
|-2,26
|23,96
|Kent Gıda
|1.892,60
|10,00
|976,56
|Kerevitaş Gıda
|5,04
|-2,51
|54,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|4,76
|-20,00
|Kiler GMYO
|10,34
|7,04
|172,82
|Klimasan Klima
|13,85
|-0,86
|-34,71
|Koç Holding
|15,25
|0,53
|-23,78
|Konfrut Gıda
|10,84
|-1,28
|38,62
|Konya Çimento
|410,90
|0,71
|51,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|0,17
|-8,62
|Koza Altın
|81,85
|-0,49
|10,53
|Koza Madencilik
|13,35
|1,06
|33,10
|Körfez GMYO
|4,91
|0,61
|105,44
|Kristal Kola
|1,95
|-1,52
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|24,70
|-3,14
|94,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|76,40
|3,24
|225,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|-1,63
|46,06
|Kütahya Porselen
|31,40
|-0,19
|374,32
|Lider Faktoring
|2,95
|0,00
|60,76
|Link Bilgisayar
|29,32
|9,98
|61,54
|Logo Yazılım
|85,65
|0,18
|40,87
|Lokman Hekim Sağlık
|7,78
|-2,14
|34,60
|Lüks Kadife
|23,48
|-2,09
|171,76
|Makina Takım
|2,23
|-3,88
|18,62
|Marka Yatırım Holding
|2,25
|-1,32
|90,68
|Marmaris Altınyunus
|106,70
|-7,94
|50,28
|Marshall
|156,60
|9,97
|229,41
|Martı GMYO
|1,89
|-2,07
|87,13
|Martı Otel
|1,23
|8,85
|35,16
|Mavi Giyim
|40,60
|2,06
|-29,88
|Mazhar Zorlu Holding
|15,82
|-1,56
|30,85
|Mega Polietilen
|3,50
|-3,85
|175,93
|Menderes Tekstil
|2,89
|-1,37
|120,61
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,46
|-0,28
|82,41
|Merko Gıda
|1,72
|-1,71
|63,81
|Metemtur Otelcilik
|2,47
|9,78
|38,76
|Metro Holding
|2,02
|0,50
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,60
|0,84
|83,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-2,65
|-58,75
|Migros Ticaret
|40,40
|-6,13
|66,80
|Milpa
|3,98
|-1,00
|81,74
|Mistral GMYO
|3,80
|9,83
|101,06
|MLP Sağlık
|17,84
|2,71
|11,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,65
|-2,94
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,13
|-1,61
|48,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,48
|2,00
|84,59
|Net Holding
|2,33
|-1,27
|-10,38
|Netaş Telekom.
|14,96
|0,27
|14,55
|Niğbaş Niğde Beton
|19,89
|9,95
|220,81
|Nuh Çimento
|20,08
|5,02
|82,80
|Nurol GMYO
|6,40
|-9,99
|79,27
|Odaş Elektrik
|2,53
|6,75
|75,00
|Olmuksan-IP
|5,04
|0,60
|96,80
|Orge Enerji Elektrik
|7,19
|-1,37
|44,96
|Orma Orman Mahsulleri
|11,71
|0,17
|324,28
|Osmanlı Menkul
|13,57
|3,04
|225,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,98
|4,20
|77,38
|Otokar
|149,00
|-1,84
|1,33
|Oyak Çimento
|8,06
|-0,86
|46,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|-2,80
|185,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,08
|-1,60
|-0,29
|Özak GMYO
|4,05
|-2,17
|57,59
|Özbal Çelik Boru
|3,47
|4,52
|115,28
|Özderici GMYO
|2,06
|-3,29
|31,21
|Özerden Plastik
|2,13
|1,91
|-6,58
|Panora GMYO
|5,39
|0,00
|-3,78
|Papilon Savunma
|14,70
|-2,00
|90,75
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|-1,33
|21,64
|Parsan
|17,18
|-1,94
|1,42
|Pegasus
|49,90
|2,38
|-42,25
|Peker GMYO
|11,00
|2,80
|251,44
|Penguen Gıda
|3,10
|-4,91
|238,65
|Pera GMYO
|1,40
|-0,71
|48,94
|Pergamon Dış Ticaret
|11,65
|-6,43
|50,56
|Petkim
|3,77
|0,53
|-1,05
|Petrokent Turizm
|780,50
|-10,00
|509,29
|Pınar Et ve Un
|18,86
|-2,73
|105,67
|Pınar Su
|5,24
|-2,06
|125,86
|Pınar Süt
|18,05
|-3,37
|42,46
|Plastikkart
|11,44
|-2,31
|23,41
|Polisan Holding
|3,10
|-1,27
|2,73
|Politeknik Metal
|185,30
|-0,54
|143,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|-1,93
|-17,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.205,70
|0,07
|8,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|156,90
|9,95
|21,53
|QNB Finansbank
|77,70
|9,98
|107,20
|Ral Yatırım Holding
|16,28
|-9,96
|139,41
|Ray Sigorta
|5,78
|0,52
|69,01
|Reysaş GMYO
|4,64
|-0,64
|1,09
|Reysaş Lojistik
|5,08
|-0,59
|15,98
|Rhea Girişim
|2,67
|9,88
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|-2,99
|43,65
|Royal Halı
|2,51
|-2,71
|83,21
|RTA Laboratuvarları
|47,70
|-10,00
|1956,03
|Sabancı Holding
|8,21
|3,01
|-9,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,90
|1,56
|78,90
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-0,90
|12,82
|Sanifoam Sünger
|5,25
|-1,32
|5,00
|Sanko Pazarlama
|7,39
|0,41
|-3,40
|Saray Matbaacılık
|2,97
|-3,57
|129,74
|Sarkuysan
|6,94
|2,36
|45,61
|Sasa Polyester
|13,46
|0,98
|74,13
|Say Reklamcılık
|4,94
|6,24
|120,54
|Sekuro Plastik
|7,59
|-2,69
|41,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|1,68
|41,83
|Selçuk Gıda
|3,59
|1,70
|108,72
|Senkron Güvenlik
|2,32
|2,65
|-15,02
|Serve Film Prodüksiyon
|6,70
|0,75
|321,38
|Servet GMYO
|21,40
|0,66
|151,76
|Seyitler Kimya
|8,65
|-1,37
|27,39
|Silverline Endüstri
|4,13
|9,84
|91,20
|Sinpaş GMYO
|1,33
|-0,75
|14,66
|Smartiks Yazılım
|8,04
|-2,66
|-18,04
|Soda Sanayii
|6,89
|-0,43
|16,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,40
|0,98
|222,40
|Söktaş
|3,90
|3,17
|129,34
|Sönmez Filament
|9,16
|2,00
|87,70
|Sönmez Pamuklu
|10,00
|2,04
|103,25
|Sumaş Suni Tahta
|16,39
|0,55
|65,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|0,21
|-1,88
|Şekerbank
|1,51
|3,42
|15,27
|Şişe Cam
|6,23
|-1,11
|21,64
|Şok Marketler
|12,80
|-0,39
|18,96
|T. Halk Bankası
|5,16
|-1,34
|-12,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,60
|-2,35
|-4,59
|T.S.K.B.
|1,12
|-0,88
|-7,44
|T.Tuborg
|14,09
|-2,63
|18,40
|Taç Tarım Ürünleri
|5,30
|-5,86
|69,87
|Tat Gıda
|9,65
|-2,43
|58,62
|TAV Havalimanları
|17,65
|-2,65
|-35,02
|Taze Kuru Gıda
|55,40
|9,92
|665,19
|Tek-Art Turizm
|1,53
|-2,55
|21,43
|Tekfen Holding
|14,58
|-1,22
|-21,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,69
|-5,17
|35,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,50
|2,04
|43,68
|TGS Dış Ticaret
|8,93
|-0,22
|91,22
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|-2,39
|-1,73
|Torunlar GMYO
|3,75
|-3,10
|36,36
|Trabzon Liman
|13,65
|-0,29
|28,05
|Trabzonspor Sportif
|3,80
|4,40
|76,74
|Trakya Cam
|3,97
|-0,50
|17,07
|Trend GMYO
|5,05
|-2,32
|129,55
|TSKB GMYO
|3,09
|-3,44
|130,60
|Tuğçelik
|5,69
|9,85
|44,05
|Tukaş
|9,34
|6,99
|-24,37
|Turcas Petrol
|3,24
|-0,61
|21,35
|Turkcell
|15,50
|2,45
|12,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,49
|-1,06
|16,85
|Tüpraş
|77,75
|0,19
|-38,68
|Türk Hava Yolları
|11,42
|-1,64
|-21,02
|Türk Prysmian Kablo
|5,52
|0,55
|113,91
|Türk Telekom
|7,63
|4,23
|5,74
|Türk Traktör
|103,00
|-1,62
|94,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|67,90
|-0,88
|61,67
|Ufuk Yatırım
|7,35
|1,66
|184,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,75
|1,06
|124,06
|Ulusoy Elektrik
|41,62
|-1,42
|56,47
|Ulusoy Un Sanayi
|10,33
|-3,91
|170,42
|Umpaş Holding
|0,70
|-5,41
|12,90
|Uşak Seramik
|1,63
|-2,40
|34,33
|Utopya Turizm
|7,04
|0,14
|43,09
|Uzertaş Boya
|4,86
|9,21
|118,92
|Ülker Bisküvi
|22,74
|-3,64
|1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|4,71
|1,07
|94,63
|Vakıf GMYO
|3,23
|-3,29
|86,60
|Vakıf Yat. Ort.
|10,47
|0,87
|474,91
|Vakıflar Bankası
|4,39
|-0,68
|-20,33
|Vakko Tekstil
|4,81
|0,84
|5,95
|Vanet Gıda
|1,61
|0,63
|12,59
|Verusa Holding
|27,92
|1,53
|50,51
|Verusaturk Girisim
|5,78
|-0,86
|9,91
|Vestel
|16,57
|-1,37
|31,30
|Vestel Beyaz Eşya
|26,72
|-1,04
|26,65
|Viking Kağıt
|4,45
|-1,77
|137,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|1,28
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,49
|0,37
|115,63
|Yataş
|8,15
|-0,37
|11,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,53
|-2,32
|57,14
|Yeni Gimat GMYO
|11,81
|0,08
|-1,35
|Yeşil GMYO
|0,83
|-1,19
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,85
|-2,30
|28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|15,99
|-2,44
|42,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.849,90
|-2,14
|132,59
|Yonga Mobilya
|27,00
|3,05
|192,44
|Yükselen Çelik
|14,38
|-2,11
|134,58
|Yünsa
|12,08
|-1,15
|19,99
|Zorlu Enerji
|2,36
|0,00
|44,79
(Son)