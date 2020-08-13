Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.000,00 50,76 İş Bankası (B) 39.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 39.749,90 -1,00 31,71
İş Bankası (C) 4,95 -1,79 -22,78
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,72 -1,85 -2,11
İş Girişim 6,70 -0,89 76,32
İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57
İş Y. Men. Değ. 7,44 -1,98 84,76
İş Yat. Ort. 3,03 -4,42 88,04
İşbir Holding 1.275,00 -3,77 196,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 -1,19 33,87
İttifak Holding 3,08 -2,84 -17,20
İz Hayvancılık Tarım 4,53 -4,43 73,13
İzmir Demir Çelik 15,85 -3,53 93,53
İzmir Fırça 2,50 0,00 38,89
Jantsa Jant Sanayi 108,90 -5,71 104,75
Kafein Yazılım 18,13 2,89 63,25
Kaplamin 8,80 -4,24 58,56
Kardemir (A) 3,93 -4,84 48,30
Kardemir (B) 3,25 -8,19 23,11
Kardemir (D) 2,81 -6,95 5,64
Karel Elektronik 16,28 -3,67 12,04
Karsan Otomotiv 3,29 7,52 108,23
Karsu Tekstil 5,04 -4,00 55,56
Kartonsan 619,00 -1,98 60,22
Katmerciler Ekipman 4,53 -4,83 17,97
Kent Gıda 2.081,80 10,00 1084,19
Kerevitaş Gıda 4,89 -2,98 50,00
Kervansaray Yat. Holding 0,42 -4,55 -23,64
Kiler GMYO 9,31 -9,96 145,65
Klimasan Klima 14,15 2,17 -33,30
Koç Holding 15,00 -1,64 -25,03
Konfrut Gıda 10,58 -2,40 35,29
Konya Çimento 397,80 -3,19 46,63
Kordsa Teknik Tekstil 11,36 -2,24 -10,66
Koza Altın 80,10 -2,14 8,17
Koza Madencilik 13,00 -2,62 29,61
Körfez GMYO 4,52 -7,94 89,12
Kristal Kola 1,90 -2,56 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,58 -0,49 93,24
Kuştur Kuşadası Turizm 74,15 -2,95 215,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -4,56 39,39
Kütahya Porselen 29,56 -5,86 346,53
Lider Faktoring 2,92 -1,02 59,13
Link Bilgisayar 32,24 9,96 77,63
Logo Yazılım 85,35 -0,35 40,38
Lokman Hekim Sağlık 7,53 -3,21 30,28
Lüks Kadife 24,98 6,39 189,12
Makina Takım 2,13 -4,48 13,30
Marka Yatırım Holding 2,17 -3,56 83,90
Marmaris Altınyunus 103,00 -3,47 45,07
Marshall 166,50 6,32 250,23
Martı GMYO 1,81 -4,23 79,21
Martı Otel 1,22 -0,81 34,07
Mavi Giyim 41,48 2,17 -28,36
Mazhar Zorlu Holding 14,80 -6,45 22,42
Mega Polietilen 3,35 -4,29 164,10
Menderes Tekstil 2,93 1,38 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,02 -9,70 64,71
Merko Gıda 1,62 -5,81 54,29
Metemtur Otelcilik 2,34 -5,26 31,46
Metro Holding 1,98 -1,98 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 0,56 84,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -2,27 -59,68
Migros Ticaret 38,40 -4,95 58,55
Milpa 4,12 3,52 88,13
Mistral GMYO 4,18 10,00 121,16
MLP Sağlık 17,10 -4,15 6,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,62 -1,82 42,11
Mondi Tire Kutsan 5,93 -3,26 43,24
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,66 0,77 86,01
Net Holding 2,24 -3,86 -13,85
Netaş Telekom. 14,44 -3,48 10,57
Niğbaş Niğde Beton 21,48 7,99 246,45
Nuh Çimento 19,63 -2,24 78,70
Nurol GMYO 6,08 -5,00 70,31
Odaş Elektrik 2,43 -3,95 68,08
Olmuksan-IP 4,76 -5,56 85,87
Orge Enerji Elektrik 6,97 -3,06 40,52
Orma Orman Mahsulleri 11,39 -2,73 312,68
Osmanlı Menkul 13,93 2,65 233,63
Ostim Endüstriyel Yat 2,90 -2,68 72,62
Otokar 147,50 -1,01 0,31
Oyak Çimento 7,82 -2,98 42,24
Oyak Yat. Ort. 6,46 -2,12 179,82
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -0,97 -1,26
Özak GMYO 3,88 -4,20 50,97
Özbal Çelik Boru 3,43 -1,15 112,80
Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57
Özerden Plastik 2,11 -0,94 -7,46
Panora GMYO 5,27 -2,23 -5,92
Papilon Savunma 14,31 -2,65 85,69
Park Elek.Madencilik 3,66 -1,35 20,00
Parsan 16,67 -2,97 -1,59
Pegasus 48,20 -3,41 -44,21
Peker GMYO 10,50 -4,55 235,46
Penguen Gıda 3,02 -2,58 229,91
Pera GMYO 1,34 -4,29 42,55
Pergamon Dış Ticaret 11,30 -3,00 46,04
Petkim 3,67 -2,65 -3,67
Petrokent Turizm 801,40 2,68 525,60
Pınar Et ve Un 18,45 -2,17 101,20
Pınar Su 5,14 -1,91 121,55
Pınar Süt 17,55 -2,77 38,52
Plastikkart 11,16 -2,45 20,39
Polisan Holding 3,02 -2,58 0,08
Politeknik Metal 171,20 -7,61 125,05
Prizma Press Matbaacılık 3,45 -2,82 -19,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,10 -0,05 8,78
QNB Finans Fin. Kir. 166,30 5,99 28,81
QNB Finansbank 83,95 8,04 123,87
Ral Yatırım Holding 17,90 9,95 163,24
Ray Sigorta 6,03 4,33 76,32
Reysaş GMYO 4,57 -1,51 -0,44
Reysaş Lojistik 5,12 0,79 16,89
Rhea Girişim 2,47 -7,49 107,56
Rodrigo Tekstil 2,79 7,31 54,14
Royal Halı 2,43 -3,19 77,37
RTA Laboratuvarları 43,00 -9,85 1753,45
Sabancı Holding 8,09 -1,46 -11,29
Safkar Ege Soğutmacılık 3,94 1,03 80,73
Sanel Mühendislik 3,22 -2,72 9,75
Sanifoam Sünger 5,34 1,71 6,80
Sanko Pazarlama 7,16 -3,11 -6,41
Saray Matbaacılık 2,88 -3,03 122,78
Sarkuysan 6,85 -1,30 43,72
Sasa Polyester 13,10 -2,67 69,47
Say Reklamcılık 5,28 6,88 135,71
Sekuro Plastik 7,49 -1,32 39,74
Selçuk Ecza Deposu 8,60 1,65 44,18
Selçuk Gıda 3,58 -0,28 108,14
Senkron Güvenlik 2,33 0,43 -14,65
Serve Film Prodüksiyon 6,39 -4,63 301,89
Servet GMYO 20,74 -3,08 144,00
Seyitler Kimya 8,58 -0,81 26,36
Silverline Endüstri 4,54 9,93 110,19
Sinpaş GMYO 1,40 5,26 20,69
Smartiks Yazılım 7,85 -2,36 -19,98
Soda Sanayii 6,66 -3,34 12,37
Sodaş Sodyum Sanayii 11,74 -5,32 205,24
Söktaş 3,90 0,00 129,34
Sönmez Filament 9,23 0,76 89,14
Sönmez Pamuklu 10,15 1,50 106,30
Sumaş Suni Tahta 18,00 9,82 81,82
Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,49 -3,35
Şekerbank 1,49 -1,32 13,74
Şişe Cam 6,00 -3,69 17,14
Şok Marketler 12,52 -2,19 16,36
T. Halk Bankası 5,12 -0,78 -13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,68 -2,21 -6,70
T.S.K.B. 1,12 0,00 -7,44
T.Tuborg 13,80 -2,06 15,97
Taç Tarım Ürünleri 5,45 2,83 74,68
Tat Gıda 9,43 -2,28 55,00
TAV Havalimanları 16,93 -4,08 -37,68
Taze Kuru Gıda 60,90 9,93 741,16
Tek-Art Turizm 1,46 -4,58 15,87
Tekfen Holding 14,74 1,10 -20,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 1,05 36,90
Temapol Polimer Plastik 7,38 -1,60 41,38
TGS Dış Ticaret 9,12 2,13 95,29
Tofaş Oto. Fab. 22,02 -3,84 -5,50
Torunlar GMYO 3,75 0,00 36,36
Trabzon Liman 13,87 1,61 30,11
Trabzonspor Sportif 4,18 10,00 94,42
Trakya Cam 3,87 -2,52 14,13
Trend GMYO 5,02 -0,59 128,18
TSKB GMYO 2,94 -4,85 119,40
Tuğçelik 5,47 -3,87 38,48
Tukaş 8,91 -4,60 -27,85
Turcas Petrol 3,10 -4,32 16,10
Turkcell 15,44 -0,39 11,88
Tümosan Motor ve Traktör 7,25 -3,20 13,10
Tüpraş 78,40 0,84 -38,17
Türk Hava Yolları 11,14 -2,45 -22,96
Türk Prysmian Kablo 5,37 -2,72 108,10
Türk Telekom 7,28 -4,59 0,89
Türk Traktör 96,00 -6,80 81,44
Türker Proje Gayrimenkul 71,65 5,52 70,60
Ufuk Yatırım 7,16 -2,59 177,52
Ulaşlar Turizm Yat. 4,53 -4,63 113,68
Ulusoy Elektrik 41,04 -1,39 54,29
Ulusoy Un Sanayi 10,14 -1,84 165,45
Umpaş Holding 0,72 2,86 16,13
Uşak Seramik 1,59 -2,45 31,03
Utopya Turizm 6,96 -1,14 41,46
Uzertaş Boya 4,65 -4,32 109,46
Ülker Bisküvi 22,60 -0,62 1,07
Vakıf Fin. Kir. 4,39 -6,79 81,40
Vakıf GMYO 3,11 -3,72 79,67
Vakıf Yat. Ort. 9,75 -6,88 435,38
Vakıflar Bankası 4,29 -2,28 -22,14
Vakko Tekstil 4,66 -3,12 2,64
Vanet Gıda 1,58 -1,86 10,49
Verusa Holding 27,40 -1,86 47,70
Verusaturk Girisim 5,91 2,25 12,38
Vestel 16,00 -3,44 26,78
Vestel Beyaz Eşya 26,08 -2,40 23,61
Viking Kağıt 4,40 -1,12 135,29
Yapı Kredi Koray GMYO 3,84 -2,78 58,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,32 -1,26 112,91
Yataş 7,86 -3,56 7,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,49 -1,58 54,66
Yeni Gimat GMYO 11,83 0,17 -1,18
Yeşil GMYO 0,82 -1,20 28,12
Yeşil Yapı 0,84 -1,18 27,27
Yeşil Yatırım Holding 15,70 -1,81 39,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.722,00 -1,87 128,25
Yonga Mobilya 27,26 0,96 195,26
Yükselen Çelik 13,87 -3,55 126,26
Yünsa 11,90 -1,49 18,20
Zorlu Enerji 2,32 -1,69 42,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak         
16:19
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu         
16:10
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor         
11:15
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı         
10:43
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?         
09:37
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar         
08:48
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu         
21:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 01:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei