Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.000,00 50,76 İş Bankası (B) 39.749,90 -1,00 31,71 İş Bankası (C) 4,95 -1,79 -22,78 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,72 -1,85 -2,11 İş Girişim 6,70 -0,89 76,32 İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57 İş Y. Men. Değ. 7,44 -1,98 84,76 İş Yat. Ort. 3,03 -4,42 88,04 İşbir Holding 1.275,00 -3,77 196,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 -1,19 33,87 İttifak Holding 3,08 -2,84 -17,20 İz Hayvancılık Tarım 4,53 -4,43 73,13 İzmir Demir Çelik 15,85 -3,53 93,53 İzmir Fırça 2,50 0,00 38,89 Jantsa Jant Sanayi 108,90 -5,71 104,75 Kafein Yazılım 18,13 2,89 63,25 Kaplamin 8,80 -4,24 58,56 Kardemir (A) 3,93 -4,84 48,30 Kardemir (B) 3,25 -8,19 23,11 Kardemir (D) 2,81 -6,95 5,64 Karel Elektronik 16,28 -3,67 12,04 Karsan Otomotiv 3,29 7,52 108,23 Karsu Tekstil 5,04 -4,00 55,56 Kartonsan 619,00 -1,98 60,22 Katmerciler Ekipman 4,53 -4,83 17,97 Kent Gıda 2.081,80 10,00 1084,19 Kerevitaş Gıda 4,89 -2,98 50,00 Kervansaray Yat. Holding 0,42 -4,55 -23,64 Kiler GMYO 9,31 -9,96 145,65 Klimasan Klima 14,15 2,17 -33,30 Koç Holding 15,00 -1,64 -25,03 Konfrut Gıda 10,58 -2,40 35,29 Konya Çimento 397,80 -3,19 46,63 Kordsa Teknik Tekstil 11,36 -2,24 -10,66 Koza Altın 80,10 -2,14 8,17 Koza Madencilik 13,00 -2,62 29,61 Körfez GMYO 4,52 -7,94 89,12 Kristal Kola 1,90 -2,56 25,83 Kron Telekomünikasyon 24,58 -0,49 93,24 Kuştur Kuşadası Turizm 74,15 -2,95 215,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -4,56 39,39 Kütahya Porselen 29,56 -5,86 346,53 Lider Faktoring 2,92 -1,02 59,13 Link Bilgisayar 32,24 9,96 77,63 Logo Yazılım 85,35 -0,35 40,38 Lokman Hekim Sağlık 7,53 -3,21 30,28 Lüks Kadife 24,98 6,39 189,12 Makina Takım 2,13 -4,48 13,30 Marka Yatırım Holding 2,17 -3,56 83,90 Marmaris Altınyunus 103,00 -3,47 45,07 Marshall 166,50 6,32 250,23 Martı GMYO 1,81 -4,23 79,21 Martı Otel 1,22 -0,81 34,07 Mavi Giyim 41,48 2,17 -28,36 Mazhar Zorlu Holding 14,80 -6,45 22,42 Mega Polietilen 3,35 -4,29 164,10 Menderes Tekstil 2,93 1,38 123,66 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 32,02 -9,70 64,71 Merko Gıda 1,62 -5,81 54,29 Metemtur Otelcilik 2,34 -5,26 31,46 Metro Holding 1,98 -1,98 43,48 Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 0,56 84,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -2,27 -59,68 Migros Ticaret 38,40 -4,95 58,55 Milpa 4,12 3,52 88,13 Mistral GMYO 4,18 10,00 121,16 MLP Sağlık 17,10 -4,15 6,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,62 -1,82 42,11 Mondi Tire Kutsan 5,93 -3,26 43,24 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,66 0,77 86,01 Net Holding 2,24 -3,86 -13,85 Netaş Telekom. 14,44 -3,48 10,57 Niğbaş Niğde Beton 21,48 7,99 246,45 Nuh Çimento 19,63 -2,24 78,70 Nurol GMYO 6,08 -5,00 70,31 Odaş Elektrik 2,43 -3,95 68,08 Olmuksan-IP 4,76 -5,56 85,87 Orge Enerji Elektrik 6,97 -3,06 40,52 Orma Orman Mahsulleri 11,39 -2,73 312,68 Osmanlı Menkul 13,93 2,65 233,63 Ostim Endüstriyel Yat 2,90 -2,68 72,62 Otokar 147,50 -1,01 0,31 Oyak Çimento 7,82 -2,98 42,24 Oyak Yat. Ort. 6,46 -2,12 179,82 Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -0,97 -1,26 Özak GMYO 3,88 -4,20 50,97 Özbal Çelik Boru 3,43 -1,15 112,80 Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57 Özerden Plastik 2,11 -0,94 -7,46 Panora GMYO 5,27 -2,23 -5,92 Papilon Savunma 14,31 -2,65 85,69 Park Elek.Madencilik 3,66 -1,35 20,00 Parsan 16,67 -2,97 -1,59 Pegasus 48,20 -3,41 -44,21 Peker GMYO 10,50 -4,55 235,46 Penguen Gıda 3,02 -2,58 229,91 Pera GMYO 1,34 -4,29 42,55 Pergamon Dış Ticaret 11,30 -3,00 46,04 Petkim 3,67 -2,65 -3,67 Petrokent Turizm 801,40 2,68 525,60 Pınar Et ve Un 18,45 -2,17 101,20 Pınar Su 5,14 -1,91 121,55 Pınar Süt 17,55 -2,77 38,52 Plastikkart 11,16 -2,45 20,39 Polisan Holding 3,02 -2,58 0,08 Politeknik Metal 171,20 -7,61 125,05 Prizma Press Matbaacılık 3,45 -2,82 -19,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,10 -0,05 8,78 QNB Finans Fin. Kir. 166,30 5,99 28,81 QNB Finansbank 83,95 8,04 123,87 Ral Yatırım Holding 17,90 9,95 163,24 Ray Sigorta 6,03 4,33 76,32 Reysaş GMYO 4,57 -1,51 -0,44 Reysaş Lojistik 5,12 0,79 16,89 Rhea Girişim 2,47 -7,49 107,56 Rodrigo Tekstil 2,79 7,31 54,14 Royal Halı 2,43 -3,19 77,37 RTA Laboratuvarları 43,00 -9,85 1753,45 Sabancı Holding 8,09 -1,46 -11,29 Safkar Ege Soğutmacılık 3,94 1,03 80,73 Sanel Mühendislik 3,22 -2,72 9,75 Sanifoam Sünger 5,34 1,71 6,80 Sanko Pazarlama 7,16 -3,11 -6,41 Saray Matbaacılık 2,88 -3,03 122,78 Sarkuysan 6,85 -1,30 43,72 Sasa Polyester 13,10 -2,67 69,47 Say Reklamcılık 5,28 6,88 135,71 Sekuro Plastik 7,49 -1,32 39,74 Selçuk Ecza Deposu 8,60 1,65 44,18 Selçuk Gıda 3,58 -0,28 108,14 Senkron Güvenlik 2,33 0,43 -14,65 Serve Film Prodüksiyon 6,39 -4,63 301,89 Servet GMYO 20,74 -3,08 144,00 Seyitler Kimya 8,58 -0,81 26,36 Silverline Endüstri 4,54 9,93 110,19 Sinpaş GMYO 1,40 5,26 20,69 Smartiks Yazılım 7,85 -2,36 -19,98 Soda Sanayii 6,66 -3,34 12,37 Sodaş Sodyum Sanayii 11,74 -5,32 205,24 Söktaş 3,90 0,00 129,34 Sönmez Filament 9,23 0,76 89,14 Sönmez Pamuklu 10,15 1,50 106,30 Sumaş Suni Tahta 18,00 9,82 81,82 Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,49 -3,35 Şekerbank 1,49 -1,32 13,74 Şişe Cam 6,00 -3,69 17,14 Şok Marketler 12,52 -2,19 16,36 T. Halk Bankası 5,12 -0,78 -13,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,68 -2,21 -6,70 T.S.K.B. 1,12 0,00 -7,44 T.Tuborg 13,80 -2,06 15,97 Taç Tarım Ürünleri 5,45 2,83 74,68 Tat Gıda 9,43 -2,28 55,00 TAV Havalimanları 16,93 -4,08 -37,68 Taze Kuru Gıda 60,90 9,93 741,16 Tek-Art Turizm 1,46 -4,58 15,87 Tekfen Holding 14,74 1,10 -20,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 1,05 36,90 Temapol Polimer Plastik 7,38 -1,60 41,38 TGS Dış Ticaret 9,12 2,13 95,29 Tofaş Oto. Fab. 22,02 -3,84 -5,50 Torunlar GMYO 3,75 0,00 36,36 Trabzon Liman 13,87 1,61 30,11 Trabzonspor Sportif 4,18 10,00 94,42 Trakya Cam 3,87 -2,52 14,13 Trend GMYO 5,02 -0,59 128,18 TSKB GMYO 2,94 -4,85 119,40 Tuğçelik 5,47 -3,87 38,48 Tukaş 8,91 -4,60 -27,85 Turcas Petrol 3,10 -4,32 16,10 Turkcell 15,44 -0,39 11,88 Tümosan Motor ve Traktör 7,25 -3,20 13,10 Tüpraş 78,40 0,84 -38,17 Türk Hava Yolları 11,14 -2,45 -22,96 Türk Prysmian Kablo 5,37 -2,72 108,10 Türk Telekom 7,28 -4,59 0,89 Türk Traktör 96,00 -6,80 81,44 Türker Proje Gayrimenkul 71,65 5,52 70,60 Ufuk Yatırım 7,16 -2,59 177,52 Ulaşlar Turizm Yat. 4,53 -4,63 113,68 Ulusoy Elektrik 41,04 -1,39 54,29 Ulusoy Un Sanayi 10,14 -1,84 165,45 Umpaş Holding 0,72 2,86 16,13 Uşak Seramik 1,59 -2,45 31,03 Utopya Turizm 6,96 -1,14 41,46 Uzertaş Boya 4,65 -4,32 109,46 Ülker Bisküvi 22,60 -0,62 1,07 Vakıf Fin. Kir. 4,39 -6,79 81,40 Vakıf GMYO 3,11 -3,72 79,67 Vakıf Yat. Ort. 9,75 -6,88 435,38 Vakıflar Bankası 4,29 -2,28 -22,14 Vakko Tekstil 4,66 -3,12 2,64 Vanet Gıda 1,58 -1,86 10,49 Verusa Holding 27,40 -1,86 47,70 Verusaturk Girisim 5,91 2,25 12,38 Vestel 16,00 -3,44 26,78 Vestel Beyaz Eşya 26,08 -2,40 23,61 Viking Kağıt 4,40 -1,12 135,29 Yapı Kredi Koray GMYO 3,84 -2,78 58,68 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 -14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,32 -1,26 112,91 Yataş 7,86 -3,56 7,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,49 -1,58 54,66 Yeni Gimat GMYO 11,83 0,17 -1,18 Yeşil GMYO 0,82 -1,20 28,12 Yeşil Yapı 0,84 -1,18 27,27 Yeşil Yatırım Holding 15,70 -1,81 39,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.722,00 -1,87 128,25 Yonga Mobilya 27,26 0,96 195,26 Yükselen Çelik 13,87 -3,55 126,26 Yünsa 11,90 -1,49 18,20 Zorlu Enerji 2,32 -1,69 42,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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