Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 39.999,70 0,63 32,54
İş Bankası (C) 4,83 -2,42 -24,65
İş Bankası (Kur.) 369.000,00 -8,44 75,72
İş Fin.Kir. 3,60 -3,23 -5,26
İş Girişim 6,57 -1,94 72,89
İş GMYO 1,73 -1,14 -1,70
İş Y. Men. Değ. 7,44 0,00 84,76
İş Yat. Ort. 3,04 0,33 88,66
İşbir Holding 1.248,60 -2,07 190,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 -1,20 32,26
İttifak Holding 3,04 -1,30 -18,28
İz Hayvancılık Tarım 4,75 4,86 81,54
İzmir Demir Çelik 15,28 -3,60 86,57
İzmir Fırça 2,49 -0,40 38,33
Jantsa Jant Sanayi 109,30 0,37 105,50
Kafein Yazılım 17,90 -1,27 61,18
Kaplamin 8,67 -1,48 56,22
Kardemir (A) 3,85 -2,04 45,28
Kardemir (B) 3,13 -3,69 18,56
Kardemir (D) 2,73 -2,85 2,63
Karel Elektronik 16,57 1,78 14,04
Karsan Otomotiv 3,03 -7,90 91,77
Karsu Tekstil 5,00 -0,79 54,32
Kartonsan 615,80 -0,52 59,39
Katmerciler Ekipman 4,35 -3,97 13,28
Kent Gıda 2.289,90 10,00 1202,56
Kerevitaş Gıda 4,91 0,41 50,61
Kervansaray Yat. Holding 0,42 0,00 -23,64
Kiler GMYO 8,38 -9,99 121,11
Klimasan Klima 13,70 -3,18 -35,42
Koç Holding 14,80 -1,33 -26,03
Konfrut Gıda 10,97 3,69 40,28
Konya Çimento 409,00 2,82 50,76
Kordsa Teknik Tekstil 11,05 -2,73 -13,10
Koza Altın 80,20 0,12 8,31
Koza Madencilik 12,85 -1,15 28,12
Körfez GMYO 4,97 9,96 107,95
Kristal Kola 1,93 1,58 27,81
Kron Telekomünikasyon 24,40 -0,73 91,82
Kuştur Kuşadası Turizm 79,55 7,28 238,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -3,48 34,55
Kütahya Porselen 29,68 0,41 348,34
Lider Faktoring 2,85 -2,40 55,31
Link Bilgisayar 29,38 -8,87 61,87
Logo Yazılım 83,65 -1,99 37,58
Lokman Hekim Sağlık 7,58 0,66 31,14
Lüks Kadife 24,00 -3,92 177,78
Makina Takım 2,10 -1,41 11,70
Marka Yatırım Holding 2,17 0,00 83,90
Marmaris Altınyunus 99,10 -3,79 39,58
Marshall 152,00 -8,71 219,73
Martı GMYO 1,73 -4,42 71,29
Martı Otel 1,18 -3,28 29,67
Mavi Giyim 39,94 -3,71 -31,02
Mazhar Zorlu Holding 14,71 -0,61 21,67
Mega Polietilen 3,41 1,79 168,83
Menderes Tekstil 2,92 -0,34 122,90
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 31,90 -0,37 64,09
Merko Gıda 1,65 1,85 57,14
Metemtur Otelcilik 2,23 -4,70 25,28
Metro Holding 1,97 -0,51 42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 3,50 -3,31 78,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -2,33 -60,62
Migros Ticaret 38,16 -0,63 57,56
Milpa 4,05 -1,70 84,93
Mistral GMYO 3,77 -9,81 99,47
MLP Sağlık 16,42 -3,98 2,63
MMC San. ve Tic. Yat. 1,64 1,23 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,94 0,17 43,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 0,05 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,80 -3,63 79,25
Net Holding 2,18 -2,68 -16,15
Netaş Telekom. 15,88 9,97 21,59
Niğbaş Niğde Beton 22,50 4,75 262,90
Nuh Çimento 20,74 5,65 88,81
Nurol GMYO 6,10 0,33 70,87
Odaş Elektrik 2,38 -2,06 64,63
Olmuksan-IP 4,73 -0,63 84,70
Orge Enerji Elektrik 7,00 0,43 41,13
Orma Orman Mahsulleri 10,26 -9,92 271,74
Osmanlı Menkul 14,00 0,50 235,31
Ostim Endüstriyel Yat 2,80 -3,45 66,67
Otokar 139,60 -5,36 -5,06
Oyak Çimento 7,69 -1,66 39,88
Oyak Yat. Ort. 6,46 0,00 179,82
Oylum Sınai Yatırımlar 3,00 -1,64 -2,88
Özak GMYO 3,81 -1,80 48,25
Özbal Çelik Boru 3,45 0,58 114,04
Özderici GMYO 2,01 -1,95 28,03
Özerden Plastik 2,05 -2,84 -10,09
Panora GMYO 5,19 -1,52 -7,35
Papilon Savunma 14,13 -1,26 83,35
Park Elek.Madencilik 3,62 -1,09 18,69
Parsan 16,30 -2,22 -3,78
Pegasus 47,80 -0,83 -44,68
Peker GMYO 10,35 -1,43 230,67
Penguen Gıda 3,08 1,99 236,47
Pera GMYO 1,32 -1,49 40,43
Pergamon Dış Ticaret 11,30 0,00 46,04
Petkim 3,61 -1,63 -5,25
Petrokent Turizm 776,00 -3,17 505,78
Pınar Et ve Un 18,40 -0,27 100,65
Pınar Su 5,10 -0,78 119,83
Pınar Süt 17,30 -1,42 36,54
Plastikkart 10,77 -3,49 16,18
Polisan Holding 2,96 -1,99 -1,91
Politeknik Metal 162,00 -5,37 112,96
Prizma Press Matbaacılık 3,37 -2,32 -21,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.206,40 0,11 8,90
QNB Finans Fin. Kir. 149,70 -9,98 15,96
QNB Finansbank 77,20 -8,04 105,87
Ral Yatırım Holding 16,11 -10,00 136,91
Ray Sigorta 6,04 0,17 76,61
Reysaş GMYO 4,50 -1,53 -1,96
Reysaş Lojistik 5,11 -0,20 16,67
Rhea Girişim 2,37 -4,05 99,16
Rodrigo Tekstil 2,64 -5,38 45,86
Royal Halı 2,45 0,82 78,83
RTA Laboratuvarları 47,30 10,00 1938,79
Sabancı Holding 7,91 -2,22 -13,26
Safkar Ege Soğutmacılık 3,86 -2,03 77,06
Sanel Mühendislik 3,20 -0,62 9,07
Sanifoam Sünger 5,46 2,25 9,20
Sanko Pazarlama 7,08 -1,12 -7,46
Saray Matbaacılık 2,66 -7,64 105,76
Sarkuysan 7,00 2,19 46,87
Sasa Polyester 13,12 0,15 69,73
Say Reklamcılık 4,96 -6,06 121,43
Sekuro Plastik 7,45 -0,53 38,99
Selçuk Ecza Deposu 8,34 -3,02 39,82
Selçuk Gıda 3,41 -4,75 98,26
Senkron Güvenlik 2,24 -3,86 -17,95
Serve Film Prodüksiyon 6,50 1,72 308,81
Servet GMYO 22,06 6,36 159,53
Seyitler Kimya 8,79 2,45 29,46
Silverline Endüstri 4,99 9,91 131,02
Sinpaş GMYO 1,45 3,57 25,00
Smartiks Yazılım 7,72 -1,66 -21,30
Soda Sanayii 6,66 0,00 12,37
Sodaş Sodyum Sanayii 10,83 -7,75 181,58
Söktaş 3,94 1,03 131,69
Sönmez Filament 9,25 0,22 89,55
Sönmez Pamuklu 9,75 -3,94 98,17
Sumaş Suni Tahta 17,00 -5,56 71,72
Şeker Fin. Kir. 4,70 1,73 -1,67
Şekerbank 1,47 -1,34 12,21
Şişe Cam 5,98 -0,33 16,75
Şok Marketler 13,00 3,83 20,82
T. Halk Bankası 5,04 -1,56 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,28 -0,98 -7,61
T.S.K.B. 1,09 -2,68 -9,92
T.Tuborg 13,43 -2,68 12,86
Taç Tarım Ürünleri 5,48 0,55 75,64
Tat Gıda 9,46 0,32 55,50
TAV Havalimanları 16,86 -0,41 -37,93
Taze Kuru Gıda 66,95 9,93 824,72
Tek-Art Turizm 1,46 0,00 15,87
Tekfen Holding 14,35 -2,65 -22,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 0,00 36,90
Temapol Polimer Plastik 7,24 -1,90 38,70
TGS Dış Ticaret 9,14 0,22 95,72
Tofaş Oto. Fab. 21,16 -3,91 -9,19
Torunlar GMYO 3,62 -3,47 31,64
Trabzon Liman 14,26 2,81 33,77
Trabzonspor Sportif 4,22 0,96 96,28
Trakya Cam 3,87 0,00 14,13
Trend GMYO 5,14 2,39 133,64
TSKB GMYO 3,23 9,86 141,04
Tuğçelik 5,34 -2,38 35,19
Tukaş 8,94 0,34 -27,61
Turcas Petrol 3,07 -0,97 14,98
Turkcell 14,78 -4,27 7,10
Tümosan Motor ve Traktör 7,04 -2,90 9,83
Tüpraş 78,75 0,45 -37,89
Türk Hava Yolları 11,14 0,00 -22,96
Türk Prysmian Kablo 5,19 -3,35 101,12
Türk Telekom 6,97 -4,26 -3,40
Türk Traktör 95,25 -0,78 80,02
Türker Proje Gayrimenkul 72,65 1,40 72,98
Ufuk Yatırım 7,40 3,35 186,82
Ulaşlar Turizm Yat. 4,98 9,93 134,91
Ulusoy Elektrik 41,60 1,36 56,39
Ulusoy Un Sanayi 10,27 1,28 168,85
Umpaş Holding 0,70 -2,78 12,90
Uşak Seramik 1,57 -1,26 29,38
Utopya Turizm 6,95 -0,14 41,26
Uzertaş Boya 4,50 -3,23 102,70
Ülker Bisküvi 22,44 -0,71 0,36
Vakıf Fin. Kir. 4,22 -3,87 74,38
Vakıf GMYO 3,14 0,96 81,40
Vakıf Yat. Ort. 8,78 -9,95 382,11
Vakıflar Bankası 4,14 -3,50 -24,86
Vakko Tekstil 4,58 -1,72 0,88
Vanet Gıda 1,55 -1,90 8,39
Verusa Holding 28,16 2,77 51,80
Verusaturk Girisim 5,79 -2,03 10,10
Vestel 16,10 0,63 27,58
Vestel Beyaz Eşya 25,86 -0,84 22,57
Viking Kağıt 4,33 -1,59 131,55
Yapı Kredi Koray GMYO 3,72 -3,12 53,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,07 -1,90 -16,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,37 0,38 113,71
Yataş 7,55 -3,94 2,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,42 -2,81 50,31
Yeni Gimat GMYO 11,84 0,08 -1,10
Yeşil GMYO 0,81 -1,22 26,56
Yeşil Yapı 0,83 -1,19 25,76
Yeşil Yatırım Holding 15,28 -2,68 36,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.700,00 -0,33 127,50
Yonga Mobilya 25,70 -5,72 178,36
Yükselen Çelik 13,63 -1,73 122,35
Yünsa 11,53 -3,11 14,52
Zorlu Enerji 2,30 -0,86 41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:49

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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