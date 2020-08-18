Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|41.839,40
|6,19
|38,63
|İş Bankası (C)
|4,96
|2,06
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|0,27
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,62
|2,26
|-4,74
|İş Girişim
|6,56
|0,92
|72,63
|İş GMYO
|1,75
|1,16
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,14
|-2,46
|77,31
|İş Yat. Ort.
|3,06
|-0,65
|89,90
|İşbir Holding
|1.300,00
|-2,26
|202,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|1,23
|32,26
|İttifak Holding
|3,15
|0,64
|-15,32
|İz Hayvancılık Tarım
|4,84
|1,47
|84,98
|İzmir Demir Çelik
|15,06
|0,27
|83,88
|İzmir Fırça
|2,46
|-0,81
|36,67
|Jantsa Jant Sanayi
|108,00
|1,03
|103,05
|Kafein Yazılım
|16,73
|-9,08
|50,64
|Kaplamin
|8,78
|-2,12
|58,20
|Kardemir (A)
|4,04
|0,25
|52,45
|Kardemir (B)
|3,47
|6,12
|31,44
|Kardemir (D)
|2,87
|0,70
|7,89
|Karel Elektronik
|16,30
|-0,85
|12,18
|Karsan Otomotiv
|2,90
|1,40
|83,54
|Karsu Tekstil
|5,43
|2,84
|67,59
|Kartonsan
|636,40
|-1,18
|64,73
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|-1,77
|1,04
|Kent Gıda
|2.266,70
|-10,00
|1189,36
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|0,00
|52,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|6,80
|-9,93
|79,42
|Klimasan Klima
|13,58
|0,30
|-35,99
|Koç Holding
|15,19
|2,57
|-24,08
|Konfrut Gıda
|10,59
|-0,94
|35,42
|Konya Çimento
|405,50
|-0,61
|49,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,94
|0,00
|-13,97
|Koza Altın
|81,60
|-0,67
|10,20
|Koza Madencilik
|13,16
|0,00
|31,21
|Körfez GMYO
|5,22
|-4,40
|118,41
|Kristal Kola
|1,93
|1,05
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|24,30
|0,50
|91,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|76,00
|3,12
|223,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,43
|42,42
|Kütahya Porselen
|27,98
|1,89
|322,66
|Lider Faktoring
|2,99
|1,01
|62,94
|Link Bilgisayar
|27,78
|0,22
|53,06
|Logo Yazılım
|85,80
|3,50
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|7,23
|-1,50
|25,09
|Lüks Kadife
|23,48
|1,65
|171,76
|Makina Takım
|2,53
|10,00
|34,57
|Marka Yatırım Holding
|2,18
|0,46
|84,75
|Marmaris Altınyunus
|94,80
|-2,27
|33,52
|Marshall
|127,50
|-8,93
|168,20
|Martı GMYO
|2,09
|10,00
|106,93
|Martı Otel
|1,22
|5,17
|34,07
|Mavi Giyim
|39,08
|0,10
|-32,50
|Mazhar Zorlu Holding
|14,40
|-1,37
|19,11
|Mega Polietilen
|3,68
|0,82
|190,12
|Menderes Tekstil
|2,95
|-1,34
|125,19
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,00
|3,43
|64,61
|Merko Gıda
|1,63
|0,00
|55,24
|Metemtur Otelcilik
|2,26
|-4,24
|26,97
|Metro Holding
|1,99
|0,00
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,52
|0,57
|79,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|0,00
|-60,43
|Migros Ticaret
|38,54
|-1,93
|59,12
|Milpa
|4,10
|0,99
|87,21
|Mistral GMYO
|3,26
|-7,65
|72,49
|MLP Sağlık
|15,67
|-2,97
|-2,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,63
|-1,21
|42,98
|Mondi Tire Kutsan
|5,98
|1,53
|44,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,36
|0,36
|75,79
|Net Holding
|2,16
|0,93
|-16,92
|Netaş Telekom.
|15,10
|-1,50
|15,62
|Niğbaş Niğde Beton
|23,50
|1,56
|279,03
|Nuh Çimento
|20,24
|3,79
|84,25
|Nurol GMYO
|5,90
|-0,17
|65,27
|Odaş Elektrik
|2,31
|1,76
|59,78
|Olmuksan-IP
|4,81
|-0,62
|87,82
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-0,43
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|11,35
|6,07
|311,23
|Osmanlı Menkul
|15,10
|2,37
|261,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|-1,01
|75,60
|Otokar
|137,90
|1,17
|-6,22
|Oyak Çimento
|7,68
|0,39
|39,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|-0,32
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|2,35
|-1,26
|Özak GMYO
|3,64
|-2,15
|41,63
|Özbal Çelik Boru
|3,99
|5,56
|147,54
|Özderici GMYO
|2,08
|0,97
|32,48
|Özerden Plastik
|2,16
|1,41
|-5,26
|Panora GMYO
|5,08
|-0,59
|-9,31
|Papilon Savunma
|14,12
|2,62
|83,22
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|9,84
|31,80
|Parsan
|16,57
|0,55
|-2,18
|Pegasus
|46,88
|-0,04
|-45,74
|Peker GMYO
|10,89
|1,30
|247,92
|Penguen Gıda
|2,88
|-4,00
|214,62
|Pera GMYO
|1,50
|9,49
|59,57
|Pergamon Dış Ticaret
|11,19
|-0,62
|44,62
|Petkim
|3,85
|0,26
|1,05
|Petrokent Turizm
|765,00
|9,54
|497,19
|Pınar Et ve Un
|18,55
|0,87
|102,29
|Pınar Su
|5,13
|-0,19
|121,12
|Pınar Süt
|16,67
|0,12
|31,57
|Plastikkart
|11,18
|7,09
|20,60
|Polisan Holding
|2,97
|0,68
|-1,58
|Politeknik Metal
|160,00
|-7,14
|110,33
|Prizma Press Matbaacılık
|3,50
|1,74
|-18,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,10
|0,08
|9,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,10
|-4,93
|3,10
|QNB Finansbank
|71,60
|-5,73
|90,93
|Ral Yatırım Holding
|13,05
|-10,00
|91,91
|Ray Sigorta
|6,56
|4,29
|91,81
|Reysaş GMYO
|4,52
|1,12
|-1,53
|Reysaş Lojistik
|5,17
|1,77
|18,04
|Rhea Girişim
|2,53
|-2,32
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|1,15
|45,30
|Royal Halı
|2,77
|9,92
|102,19
|RTA Laboratuvarları
|57,20
|10,00
|2365,52
|Sabancı Holding
|8,01
|0,88
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,99
|0,00
|83,03
|Sanel Mühendislik
|3,22
|0,00
|9,75
|Sanifoam Sünger
|5,45
|-2,50
|9,00
|Sanko Pazarlama
|7,38
|4,83
|-3,53
|Saray Matbaacılık
|2,76
|0,36
|113,49
|Sarkuysan
|4,76
|2,00
|49,81
|Sasa Polyester
|13,49
|3,37
|74,51
|Say Reklamcılık
|5,10
|-1,16
|127,68
|Sekuro Plastik
|7,52
|-2,34
|40,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,05
|-1,23
|34,96
|Selçuk Gıda
|3,78
|5,00
|119,77
|Senkron Güvenlik
|2,18
|-0,91
|-20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|-1,56
|296,23
|Servet GMYO
|21,66
|-3,30
|154,82
|Seyitler Kimya
|8,76
|-2,01
|29,01
|Silverline Endüstri
|4,05
|-10,00
|87,50
|Sinpaş GMYO
|1,40
|-1,41
|20,69
|Smartiks Yazılım
|7,72
|-1,03
|-21,30
|Soda Sanayii
|6,72
|0,45
|13,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,72
|6,55
|204,72
|Söktaş
|3,79
|-0,79
|122,87
|Sönmez Filament
|9,51
|1,39
|94,88
|Sönmez Pamuklu
|10,06
|-0,10
|104,47
|Sumaş Suni Tahta
|17,80
|-4,76
|79,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,11
|-9,87
|-14,02
|Şekerbank
|1,49
|1,36
|13,74
|Şişe Cam
|5,94
|0,00
|15,97
|Şok Marketler
|12,46
|-1,97
|15,80
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,99
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,94
|-0,62
|-3,81
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|-8,26
|T.Tuborg
|13,96
|-2,38
|17,31
|Taç Tarım Ürünleri
|5,30
|-1,30
|69,87
|Tat Gıda
|9,57
|1,59
|57,30
|TAV Havalimanları
|16,67
|0,97
|-38,63
|Taze Kuru Gıda
|80,95
|9,99
|1018,09
|Tek-Art Turizm
|1,50
|2,74
|19,05
|Tekfen Holding
|14,26
|0,56
|-23,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,70
|0,71
|35,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,92
|-1,00
|32,57
|TGS Dış Ticaret
|9,45
|2,94
|102,36
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|0,76
|-9,19
|Torunlar GMYO
|3,63
|-1,09
|32,00
|Trabzon Liman
|14,40
|-1,03
|35,08
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|1,77
|86,98
|Trakya Cam
|3,87
|0,26
|14,13
|Trend GMYO
|6,01
|6,37
|173,18
|TSKB GMYO
|2,45
|-3,16
|156,55
|Tuğçelik
|5,26
|-0,57
|33,16
|Tukaş
|8,88
|-0,22
|-28,10
|Turcas Petrol
|3,08
|0,65
|15,36
|Turkcell
|14,87
|0,54
|7,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,35
|2,80
|14,66
|Tüpraş
|79,85
|-1,05
|-37,03
|Türk Hava Yolları
|11,07
|0,45
|-23,44
|Türk Prysmian Kablo
|5,44
|3,03
|110,81
|Türk Telekom
|6,92
|2,37
|-4,10
|Türk Traktör
|94,30
|-2,58
|78,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,00
|-0,21
|69,05
|Ufuk Yatırım
|7,70
|0,00
|198,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,88
|-6,15
|130,19
|Ulusoy Elektrik
|41,10
|-0,92
|54,51
|Ulusoy Un Sanayi
|10,18
|0,10
|166,49
|Umpaş Holding
|0,72
|1,41
|16,13
|Uşak Seramik
|1,57
|0,64
|29,38
|Utopya Turizm
|6,89
|-0,58
|40,04
|Uzertaş Boya
|4,35
|0,69
|95,95
|Ülker Bisküvi
|22,32
|-0,36
|-0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|4,50
|-3,02
|85,95
|Vakıf GMYO
|3,23
|-1,52
|86,60
|Vakıf Yat. Ort.
|10,61
|9,95
|482,60
|Vakıflar Bankası
|4,20
|1,20
|-23,77
|Vakko Tekstil
|4,68
|0,86
|3,08
|Vanet Gıda
|1,57
|0,64
|9,79
|Verusa Holding
|29,18
|2,03
|57,30
|Verusaturk Girisim
|5,83
|1,92
|10,86
|Vestel
|15,89
|0,06
|25,91
|Vestel Beyaz Eşya
|25,82
|0,47
|22,38
|Viking Kağıt
|4,48
|4,19
|139,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,70
|2,49
|52,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,04
|0,93
|108,44
|Yataş
|7,62
|-0,39
|3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,42
|-0,41
|50,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,58
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,84
|5,00
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,87
|4,82
|31,82
|Yeşil Yatırım Holding
|15,45
|0,46
|37,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.699,90
|0,00
|127,50
|Yonga Mobilya
|26,50
|-4,61
|187,03
|Yükselen Çelik
|14,08
|-1,05
|129,69
|Yünsa
|11,76
|-1,01
|16,81
|Zorlu Enerji
|2,41
|5,24
|47,85
(Son)