Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 50,76
İş Bankası (B) 41.839,40 6,19 38,63
İş Bankası (C) 4,96 2,06 -22,62
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 0,27 76,19
İş Fin.Kir. 3,62 2,26 -4,74
İş Girişim 6,56 0,92 72,63
İş GMYO 1,75 1,16 -0,57
İş Y. Men. Değ. 7,14 -2,46 77,31
İş Yat. Ort. 3,06 -0,65 89,90
İşbir Holding 1.300,00 -2,26 202,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 1,23 32,26
İttifak Holding 3,15 0,64 -15,32
İz Hayvancılık Tarım 4,84 1,47 84,98
İzmir Demir Çelik 15,06 0,27 83,88
İzmir Fırça 2,46 -0,81 36,67
Jantsa Jant Sanayi 108,00 1,03 103,05
Kafein Yazılım 16,73 -9,08 50,64
Kaplamin 8,78 -2,12 58,20
Kardemir (A) 4,04 0,25 52,45
Kardemir (B) 3,47 6,12 31,44
Kardemir (D) 2,87 0,70 7,89
Karel Elektronik 16,30 -0,85 12,18
Karsan Otomotiv 2,90 1,40 83,54
Karsu Tekstil 5,43 2,84 67,59
Kartonsan 636,40 -1,18 64,73
Katmerciler Ekipman 3,88 -1,77 1,04
Kent Gıda 2.266,70 -10,00 1189,36
Kerevitaş Gıda 4,96 0,00 52,15
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45
Kiler GMYO 6,80 -9,93 79,42
Klimasan Klima 13,58 0,30 -35,99
Koç Holding 15,19 2,57 -24,08
Konfrut Gıda 10,59 -0,94 35,42
Konya Çimento 405,50 -0,61 49,47
Kordsa Teknik Tekstil 10,94 0,00 -13,97
Koza Altın 81,60 -0,67 10,20
Koza Madencilik 13,16 0,00 31,21
Körfez GMYO 5,22 -4,40 118,41
Kristal Kola 1,93 1,05 27,81
Kron Telekomünikasyon 24,30 0,50 91,04
Kuştur Kuşadası Turizm 76,00 3,12 223,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,43 42,42
Kütahya Porselen 27,98 1,89 322,66
Lider Faktoring 2,99 1,01 62,94
Link Bilgisayar 27,78 0,22 53,06
Logo Yazılım 85,80 3,50 41,12
Lokman Hekim Sağlık 7,23 -1,50 25,09
Lüks Kadife 23,48 1,65 171,76
Makina Takım 2,53 10,00 34,57
Marka Yatırım Holding 2,18 0,46 84,75
Marmaris Altınyunus 94,80 -2,27 33,52
Marshall 127,50 -8,93 168,20
Martı GMYO 2,09 10,00 106,93
Martı Otel 1,22 5,17 34,07
Mavi Giyim 39,08 0,10 -32,50
Mazhar Zorlu Holding 14,40 -1,37 19,11
Mega Polietilen 3,68 0,82 190,12
Menderes Tekstil 2,95 -1,34 125,19
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,00 3,43 64,61
Merko Gıda 1,63 0,00 55,24
Metemtur Otelcilik 2,26 -4,24 26,97
Metro Holding 1,99 0,00 44,20
Metro Petrol ve Tesisleri 3,52 0,57 79,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,00 -60,43
Migros Ticaret 38,54 -1,93 59,12
Milpa 4,10 0,99 87,21
Mistral GMYO 3,26 -7,65 72,49
MLP Sağlık 15,67 -2,97 -2,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,63 -1,21 42,98
Mondi Tire Kutsan 5,98 1,53 44,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,36 0,36 75,79
Net Holding 2,16 0,93 -16,92
Netaş Telekom. 15,10 -1,50 15,62
Niğbaş Niğde Beton 23,50 1,56 279,03
Nuh Çimento 20,24 3,79 84,25
Nurol GMYO 5,90 -0,17 65,27
Odaş Elektrik 2,31 1,76 59,78
Olmuksan-IP 4,81 -0,62 87,82
Orge Enerji Elektrik 6,97 -0,43 40,52
Orma Orman Mahsulleri 11,35 6,07 311,23
Osmanlı Menkul 15,10 2,37 261,65
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 -1,01 75,60
Otokar 137,90 1,17 -6,22
Oyak Çimento 7,68 0,39 39,70
Oyak Yat. Ort. 6,32 -0,32 173,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 2,35 -1,26
Özak GMYO 3,64 -2,15 41,63
Özbal Çelik Boru 3,99 5,56 147,54
Özderici GMYO 2,08 0,97 32,48
Özerden Plastik 2,16 1,41 -5,26
Panora GMYO 5,08 -0,59 -9,31
Papilon Savunma 14,12 2,62 83,22
Park Elek.Madencilik 4,02 9,84 31,80
Parsan 16,57 0,55 -2,18
Pegasus 46,88 -0,04 -45,74
Peker GMYO 10,89 1,30 247,92
Penguen Gıda 2,88 -4,00 214,62
Pera GMYO 1,50 9,49 59,57
Pergamon Dış Ticaret 11,19 -0,62 44,62
Petkim 3,85 0,26 1,05
Petrokent Turizm 765,00 9,54 497,19
Pınar Et ve Un 18,55 0,87 102,29
Pınar Su 5,13 -0,19 121,12
Pınar Süt 16,67 0,12 31,57
Plastikkart 11,18 7,09 20,60
Polisan Holding 2,97 0,68 -1,58
Politeknik Metal 160,00 -7,14 110,33
Prizma Press Matbaacılık 3,50 1,74 -18,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,10 0,08 9,14
QNB Finans Fin. Kir. 133,10 -4,93 3,10
QNB Finansbank 71,60 -5,73 90,93
Ral Yatırım Holding 13,05 -10,00 91,91
Ray Sigorta 6,56 4,29 91,81
Reysaş GMYO 4,52 1,12 -1,53
Reysaş Lojistik 5,17 1,77 18,04
Rhea Girişim 2,53 -2,32 112,61
Rodrigo Tekstil 2,63 1,15 45,30
Royal Halı 2,77 9,92 102,19
RTA Laboratuvarları 57,20 10,00 2365,52
Sabancı Holding 8,01 0,88 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 3,99 0,00 83,03
Sanel Mühendislik 3,22 0,00 9,75
Sanifoam Sünger 5,45 -2,50 9,00
Sanko Pazarlama 7,38 4,83 -3,53
Saray Matbaacılık 2,76 0,36 113,49
Sarkuysan 4,76 2,00 49,81
Sasa Polyester 13,49 3,37 74,51
Say Reklamcılık 5,10 -1,16 127,68
Sekuro Plastik 7,52 -2,34 40,30
Selçuk Ecza Deposu 8,05 -1,23 34,96
Selçuk Gıda 3,78 5,00 119,77
Senkron Güvenlik 2,18 -0,91 -20,15
Serve Film Prodüksiyon 6,30 -1,56 296,23
Servet GMYO 21,66 -3,30 154,82
Seyitler Kimya 8,76 -2,01 29,01
Silverline Endüstri 4,05 -10,00 87,50
Sinpaş GMYO 1,40 -1,41 20,69
Smartiks Yazılım 7,72 -1,03 -21,30
Soda Sanayii 6,72 0,45 13,38
Sodaş Sodyum Sanayii 11,72 6,55 204,72
Söktaş 3,79 -0,79 122,87
Sönmez Filament 9,51 1,39 94,88
Sönmez Pamuklu 10,06 -0,10 104,47
Sumaş Suni Tahta 17,80 -4,76 79,80
Şeker Fin. Kir. 4,11 -9,87 -14,02
Şekerbank 1,49 1,36 13,74
Şişe Cam 5,94 0,00 15,97
Şok Marketler 12,46 -1,97 15,80
T. Halk Bankası 5,09 0,99 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,94 -0,62 -3,81
T.S.K.B. 1,11 1,83 -8,26
T.Tuborg 13,96 -2,38 17,31
Taç Tarım Ürünleri 5,30 -1,30 69,87
Tat Gıda 9,57 1,59 57,30
TAV Havalimanları 16,67 0,97 -38,63
Taze Kuru Gıda 80,95 9,99 1018,09
Tek-Art Turizm 1,50 2,74 19,05
Tekfen Holding 14,26 0,56 -23,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,70 0,71 35,71
Temapol Polimer Plastik 6,92 -1,00 32,57
TGS Dış Ticaret 9,45 2,94 102,36
Tofaş Oto. Fab. 21,16 0,76 -9,19
Torunlar GMYO 3,63 -1,09 32,00
Trabzon Liman 14,40 -1,03 35,08
Trabzonspor Sportif 4,02 1,77 86,98
Trakya Cam 3,87 0,26 14,13
Trend GMYO 6,01 6,37 173,18
TSKB GMYO 2,45 -3,16 156,55
Tuğçelik 5,26 -0,57 33,16
Tukaş 8,88 -0,22 -28,10
Turcas Petrol 3,08 0,65 15,36
Turkcell 14,87 0,54 7,75
Tümosan Motor ve Traktör 7,35 2,80 14,66
Tüpraş 79,85 -1,05 -37,03
Türk Hava Yolları 11,07 0,45 -23,44
Türk Prysmian Kablo 5,44 3,03 110,81
Türk Telekom 6,92 2,37 -4,10
Türk Traktör 94,30 -2,58 78,22
Türker Proje Gayrimenkul 71,00 -0,21 69,05
Ufuk Yatırım 7,70 0,00 198,45
Ulaşlar Turizm Yat. 4,88 -6,15 130,19
Ulusoy Elektrik 41,10 -0,92 54,51
Ulusoy Un Sanayi 10,18 0,10 166,49
Umpaş Holding 0,72 1,41 16,13
Uşak Seramik 1,57 0,64 29,38
Utopya Turizm 6,89 -0,58 40,04
Uzertaş Boya 4,35 0,69 95,95
Ülker Bisküvi 22,32 -0,36 -0,18
Vakıf Fin. Kir. 4,50 -3,02 85,95
Vakıf GMYO 3,23 -1,52 86,60
Vakıf Yat. Ort. 10,61 9,95 482,60
Vakıflar Bankası 4,20 1,20 -23,77
Vakko Tekstil 4,68 0,86 3,08
Vanet Gıda 1,57 0,64 9,79
Verusa Holding 29,18 2,03 57,30
Verusaturk Girisim 5,83 1,92 10,86
Vestel 15,89 0,06 25,91
Vestel Beyaz Eşya 25,82 0,47 22,38
Viking Kağıt 4,48 4,19 139,57
Yapı Kredi Koray GMYO 3,70 2,49 52,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 1,43 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,04 0,93 108,44
Yataş 7,62 -0,39 3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,42 -0,41 50,31
Yeni Gimat GMYO 12,07 0,58 0,83
Yeşil GMYO 0,84 5,00 31,25
Yeşil Yapı 0,87 4,82 31,82
Yeşil Yatırım Holding 15,45 0,46 37,58
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.699,90 0,00 127,50
Yonga Mobilya 26,50 -4,61 187,03
Yükselen Çelik 14,08 -1,05 129,69
Yünsa 11,76 -1,01 16,81
Zorlu Enerji 2,41 5,24 47,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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