Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:37

Kaynak: AA

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