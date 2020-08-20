Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|12,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.992,00
|-3,63
|32,51
|İş Bankası (C)
|5,04
|-1,18
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,81
|1,60
|0,26
|İş Girişim
|6,58
|0,15
|73,16
|İş GMYO
|1,77
|-1,67
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,45
|0,00
|85,01
|İş Yat. Ort.
|2,96
|-2,31
|83,70
|İşbir Holding
|1.310,00
|-0,76
|204,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|7,78
|56,45
|İttifak Holding
|3,16
|-2,47
|-15,05
|İz Hayvancılık Tarım
|4,66
|-1,27
|78,10
|İzmir Demir Çelik
|15,01
|-1,90
|83,27
|İzmir Fırça
|2,71
|9,72
|50,56
|Jantsa Jant Sanayi
|103,50
|-0,10
|94,59
|Kafein Yazılım
|16,64
|-1,48
|49,83
|Kaplamin
|8,89
|-1,44
|60,18
|Kardemir (A)
|4,07
|1,50
|53,58
|Kardemir (B)
|3,53
|2,32
|33,71
|Kardemir (D)
|3,10
|5,80
|16,54
|Karel Elektronik
|16,38
|-0,49
|12,73
|Karsan Otomotiv
|2,77
|-2,46
|75,32
|Karsu Tekstil
|5,29
|1,15
|63,27
|Kartonsan
|609,20
|-2,67
|57,69
|Katmerciler Ekipman
|4,08
|3,29
|6,25
|Kent Gıda
|2.244,10
|10,00
|1176,51
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,03
|58,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|5,87
|-9,97
|54,88
|Klimasan Klima
|13,53
|-0,37
|-36,22
|Koç Holding
|15,47
|-1,59
|-22,68
|Konfrut Gıda
|10,99
|3,19
|40,54
|Konya Çimento
|393,90
|-1,23
|45,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|1,63
|-11,92
|Koza Altın
|83,00
|-1,54
|12,09
|Koza Madencilik
|13,41
|-2,33
|33,70
|Körfez GMYO
|4,50
|-5,46
|88,28
|Kristal Kola
|2,02
|3,06
|33,77
|Kron Telekomünikasyon
|25,88
|4,35
|103,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|72,95
|-6,47
|210,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,65
|2,71
|60,61
|Kütahya Porselen
|26,54
|-2,78
|300,91
|Lider Faktoring
|3,03
|1,00
|65,12
|Link Bilgisayar
|27,00
|-0,81
|50,09
|Logo Yazılım
|87,00
|0,35
|43,09
|Lokman Hekim Sağlık
|7,33
|1,52
|26,82
|Lüks Kadife
|22,60
|-0,70
|161,57
|Makina Takım
|2,45
|-2,78
|30,32
|Marka Yatırım Holding
|2,19
|-1,35
|85,59
|Marmaris Altınyunus
|87,95
|-3,30
|23,87
|Marshall
|135,30
|10,00
|184,60
|Martı GMYO
|1,96
|-7,55
|94,06
|Martı Otel
|1,24
|-2,36
|36,26
|Mavi Giyim
|38,70
|-1,53
|-33,16
|Mazhar Zorlu Holding
|17,34
|9,47
|43,42
|Mega Polietilen
|3,84
|-3,52
|202,73
|Menderes Tekstil
|2,89
|-2,03
|120,61
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|33,98
|-2,75
|74,79
|Merko Gıda
|1,70
|1,80
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,24
|-1,75
|25,84
|Metro Holding
|2,05
|1,49
|48,55
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-0,52
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|-0,47
|-60,06
|Migros Ticaret
|39,00
|0,00
|61,02
|Milpa
|4,06
|1,50
|85,39
|Mistral GMYO
|3,22
|-3,88
|70,37
|MLP Sağlık
|15,87
|0,44
|-0,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,65
|0,61
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|5,91
|-0,67
|42,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,70
|4,56
|102,04
|Net Holding
|2,33
|0,87
|-10,38
|Netaş Telekom.
|15,51
|1,11
|18,76
|Niğbaş Niğde Beton
|19,05
|-9,97
|207,26
|Nuh Çimento
|19,80
|-3,60
|80,25
|Nurol GMYO
|5,98
|0,34
|67,51
|Odaş Elektrik
|2,52
|0,40
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,16
|3,41
|101,49
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|-0,55
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|9,86
|-9,95
|257,25
|Osmanlı Menkul
|15,19
|0,66
|263,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,91
|-1,36
|73,21
|Otokar
|137,80
|-1,92
|-6,28
|Oyak Çimento
|7,95
|1,40
|44,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,49
|1,41
|181,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,23
|-0,92
|4,57
|Özak GMYO
|3,74
|0,00
|45,53
|Özbal Çelik Boru
|4,35
|8,75
|169,87
|Özderici GMYO
|2,08
|0,00
|32,48
|Özerden Plastik
|2,26
|0,00
|-0,88
|Panora GMYO
|5,16
|0,39
|-7,88
|Papilon Savunma
|14,12
|-1,60
|83,22
|Park Elek.Madencilik
|4,13
|-0,48
|35,41
|Parsan
|17,13
|2,88
|1,12
|Pegasus
|46,90
|-1,55
|-45,72
|Peker GMYO
|11,20
|1,91
|257,83
|Penguen Gıda
|2,90
|2,11
|216,80
|Pera GMYO
|1,54
|-0,65
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|11,08
|-0,36
|43,19
|Petkim
|4,65
|9,93
|22,05
|Petrokent Turizm
|720,50
|4,65
|462,45
|Pınar Et ve Un
|18,38
|-0,76
|100,44
|Pınar Su
|5,08
|-0,97
|118,97
|Pınar Süt
|16,75
|-0,53
|32,20
|Plastikkart
|11,17
|2,01
|20,50
|Polisan Holding
|3,04
|1,33
|0,74
|Politeknik Metal
|174,90
|-0,62
|129,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,44
|-1,71
|-20,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,60
|-0,02
|9,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|143,90
|-1,71
|11,46
|QNB Finansbank
|75,55
|-4,06
|101,47
|Ral Yatırım Holding
|12,21
|-6,58
|79,56
|Ray Sigorta
|6,41
|0,31
|87,43
|Reysaş GMYO
|4,62
|1,99
|0,65
|Reysaş Lojistik
|5,54
|6,74
|26,48
|Rhea Girişim
|2,49
|0,81
|109,24
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-0,76
|44,75
|Royal Halı
|2,44
|-8,27
|78,10
|RTA Laboratuvarları
|52,40
|-9,97
|2158,62
|Sabancı Holding
|8,11
|-1,58
|-11,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,09
|-2,85
|87,61
|Sanel Mühendislik
|3,40
|3,34
|15,88
|Sanifoam Sünger
|5,53
|0,55
|10,60
|Sanko Pazarlama
|7,67
|2,27
|0,26
|Saray Matbaacılık
|3,01
|2,38
|132,83
|Sarkuysan
|4,56
|-2,56
|43,51
|Sasa Polyester
|14,10
|-0,70
|82,41
|Say Reklamcılık
|5,60
|8,11
|150,00
|Sekuro Plastik
|7,69
|1,32
|43,47
|Selçuk Ecza Deposu
|7,96
|-1,12
|33,45
|Selçuk Gıda
|3,99
|2,31
|131,98
|Senkron Güvenlik
|2,04
|-4,23
|-25,27
|Serve Film Prodüksiyon
|6,80
|3,82
|327,67
|Servet GMYO
|20,88
|-1,14
|145,65
|Seyitler Kimya
|8,58
|-1,04
|26,36
|Silverline Endüstri
|3,90
|0,78
|80,56
|Sinpaş GMYO
|1,48
|3,50
|27,59
|Smartiks Yazılım
|7,66
|-0,39
|-21,92
|Soda Sanayii
|7,02
|0,00
|18,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,60
|-0,34
|201,60
|Söktaş
|3,79
|0,80
|122,87
|Sönmez Filament
|9,61
|0,31
|96,93
|Sönmez Pamuklu
|10,40
|-0,48
|111,38
|Sumaş Suni Tahta
|17,67
|-0,11
|78,48
|Şeker Fin. Kir.
|4,25
|0,24
|-11,09
|Şekerbank
|1,54
|2,67
|17,56
|Şişe Cam
|6,24
|-0,48
|21,83
|Şok Marketler
|12,61
|-0,24
|17,19
|T. Halk Bankası
|5,20
|0,19
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,20
|10,00
|5,96
|T.S.K.B.
|1,14
|1,79
|-5,79
|T.Tuborg
|15,09
|7,94
|26,81
|Taç Tarım Ürünleri
|5,05
|-1,94
|61,86
|Tat Gıda
|9,48
|-1,04
|55,82
|TAV Havalimanları
|16,72
|-0,83
|-38,45
|Taze Kuru Gıda
|80,10
|-10,00
|1006,35
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-0,65
|22,22
|Tekfen Holding
|15,21
|3,19
|-18,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,73
|0,35
|36,43
|Temapol Polimer Plastik
|6,99
|2,04
|33,91
|TGS Dış Ticaret
|8,71
|-9,93
|86,51
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|0,45
|-5,16
|Torunlar GMYO
|3,53
|-0,84
|28,36
|Trabzon Liman
|17,42
|9,97
|63,41
|Trabzonspor Sportif
|4,09
|1,24
|90,23
|Trakya Cam
|4,08
|-0,24
|20,32
|Trend GMYO
|6,11
|1,50
|177,73
|TSKB GMYO
|2,28
|-2,98
|138,75
|Tuğçelik
|5,32
|-1,12
|34,68
|Tukaş
|8,80
|-0,79
|-28,74
|Turcas Petrol
|3,71
|9,76
|38,95
|Turkcell
|15,38
|0,85
|11,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|3,87
|21,37
|Tüpraş
|92,00
|7,04
|-27,44
|Türk Hava Yolları
|11,20
|-0,53
|-22,54
|Türk Prysmian Kablo
|5,45
|-2,33
|111,20
|Türk Telekom
|7,14
|-0,70
|-1,05
|Türk Traktör
|91,55
|0,60
|73,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|70,25
|-1,89
|67,26
|Ufuk Yatırım
|7,44
|0,68
|188,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,92
|3,80
|132,08
|Ulusoy Elektrik
|41,86
|-1,04
|57,37
|Ulusoy Un Sanayi
|10,05
|-3,92
|163,09
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,66
|0,00
|36,80
|Utopya Turizm
|6,92
|0,73
|40,65
|Uzertaş Boya
|4,31
|2,86
|94,14
|Ülker Bisküvi
|22,98
|0,44
|2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|4,35
|-1,36
|79,75
|Vakıf GMYO
|3,28
|1,23
|89,49
|Vakıf Yat. Ort.
|9,95
|-9,95
|446,36
|Vakıflar Bankası
|4,31
|0,47
|-21,78
|Vakko Tekstil
|5,08
|9,96
|11,89
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|10,49
|Verusa Holding
|30,50
|1,94
|64,42
|Verusaturk Girisim
|6,19
|6,17
|17,71
|Vestel
|17,11
|5,49
|35,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,54
|-1,01
|21,05
|Viking Kağıt
|4,57
|2,01
|144,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,71
|-0,27
|53,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-0,92
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,55
|-2,73
|116,59
|Yataş
|8,13
|4,90
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|7,52
|77,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-0,41
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,90
|-2,17
|40,63
|Yeşil Yapı
|0,97
|2,11
|46,97
|Yeşil Yatırım Holding
|16,43
|-3,30
|46,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,00
|3,77
|124,11
|Yonga Mobilya
|26,44
|-0,23
|186,38
|Yükselen Çelik
|13,78
|-0,86
|124,80
|Yünsa
|12,02
|2,56
|19,39
|Zorlu Enerji
|2,91
|9,81
|78,53
(Son)