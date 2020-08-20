Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 12,00 68,84
İş Bankası (B) 39.992,00 -3,63 32,51
İş Bankası (C) 5,04 -1,18 -21,37
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,81 1,60 0,26
İş Girişim 6,58 0,15 73,16
İş GMYO 1,77 -1,67 0,57
İş Y. Men. Değ. 7,45 0,00 85,01
İş Yat. Ort. 2,96 -2,31 83,70
İşbir Holding 1.310,00 -0,76 204,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 7,78 56,45
İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05
İz Hayvancılık Tarım 4,66 -1,27 78,10
İzmir Demir Çelik 15,01 -1,90 83,27
İzmir Fırça 2,71 9,72 50,56
Jantsa Jant Sanayi 103,50 -0,10 94,59
Kafein Yazılım 16,64 -1,48 49,83
Kaplamin 8,89 -1,44 60,18
Kardemir (A) 4,07 1,50 53,58
Kardemir (B) 3,53 2,32 33,71
Kardemir (D) 3,10 5,80 16,54
Karel Elektronik 16,38 -0,49 12,73
Karsan Otomotiv 2,77 -2,46 75,32
Karsu Tekstil 5,29 1,15 63,27
Kartonsan 609,20 -2,67 57,69
Katmerciler Ekipman 4,08 3,29 6,25
Kent Gıda 2.244,10 10,00 1176,51
Kerevitaş Gıda 5,16 4,03 58,28
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 -25,45
Kiler GMYO 5,87 -9,97 54,88
Klimasan Klima 13,53 -0,37 -36,22
Koç Holding 15,47 -1,59 -22,68
Konfrut Gıda 10,99 3,19 40,54
Konya Çimento 393,90 -1,23 45,19
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 1,63 -11,92
Koza Altın 83,00 -1,54 12,09
Koza Madencilik 13,41 -2,33 33,70
Körfez GMYO 4,50 -5,46 88,28
Kristal Kola 2,02 3,06 33,77
Kron Telekomünikasyon 25,88 4,35 103,46
Kuştur Kuşadası Turizm 72,95 -6,47 210,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,65 2,71 60,61
Kütahya Porselen 26,54 -2,78 300,91
Lider Faktoring 3,03 1,00 65,12
Link Bilgisayar 27,00 -0,81 50,09
Logo Yazılım 87,00 0,35 43,09
Lokman Hekim Sağlık 7,33 1,52 26,82
Lüks Kadife 22,60 -0,70 161,57
Makina Takım 2,45 -2,78 30,32
Marka Yatırım Holding 2,19 -1,35 85,59
Marmaris Altınyunus 87,95 -3,30 23,87
Marshall 135,30 10,00 184,60
Martı GMYO 1,96 -7,55 94,06
Martı Otel 1,24 -2,36 36,26
Mavi Giyim 38,70 -1,53 -33,16
Mazhar Zorlu Holding 17,34 9,47 43,42
Mega Polietilen 3,84 -3,52 202,73
Menderes Tekstil 2,89 -2,03 120,61
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 33,98 -2,75 74,79
Merko Gıda 1,70 1,80 61,90
Metemtur Otelcilik 2,24 -1,75 25,84
Metro Holding 2,05 1,49 48,55
Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 -0,52 96,43
Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 -0,47 -60,06
Migros Ticaret 39,00 0,00 61,02
Milpa 4,06 1,50 85,39
Mistral GMYO 3,22 -3,88 70,37
MLP Sağlık 15,87 0,44 -0,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,65 0,61 44,74
Mondi Tire Kutsan 5,91 -0,67 42,75
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,00 2,87
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,70 4,56 102,04
Net Holding 2,33 0,87 -10,38
Netaş Telekom. 15,51 1,11 18,76
Niğbaş Niğde Beton 19,05 -9,97 207,26
Nuh Çimento 19,80 -3,60 80,25
Nurol GMYO 5,98 0,34 67,51
Odaş Elektrik 2,52 0,40 74,31
Olmuksan-IP 5,16 3,41 101,49
Orge Enerji Elektrik 7,25 -0,55 46,17
Orma Orman Mahsulleri 9,86 -9,95 257,25
Osmanlı Menkul 15,19 0,66 263,81
Ostim Endüstriyel Yat 2,91 -1,36 73,21
Otokar 137,80 -1,92 -6,28
Oyak Çimento 7,95 1,40 44,61
Oyak Yat. Ort. 6,49 1,41 181,12
Oylum Sınai Yatırımlar 3,23 -0,92 4,57
Özak GMYO 3,74 0,00 45,53
Özbal Çelik Boru 4,35 8,75 169,87
Özderici GMYO 2,08 0,00 32,48
Özerden Plastik 2,26 0,00 -0,88
Panora GMYO 5,16 0,39 -7,88
Papilon Savunma 14,12 -1,60 83,22
Park Elek.Madencilik 4,13 -0,48 35,41
Parsan 17,13 2,88 1,12
Pegasus 46,90 -1,55 -45,72
Peker GMYO 11,20 1,91 257,83
Penguen Gıda 2,90 2,11 216,80
Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83
Pergamon Dış Ticaret 11,08 -0,36 43,19
Petkim 4,65 9,93 22,05
Petrokent Turizm 720,50 4,65 462,45
Pınar Et ve Un 18,38 -0,76 100,44
Pınar Su 5,08 -0,97 118,97
Pınar Süt 16,75 -0,53 32,20
Plastikkart 11,17 2,01 20,50
Polisan Holding 3,04 1,33 0,74
Politeknik Metal 174,90 -0,62 129,91
Prizma Press Matbaacılık 3,44 -1,71 -20,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.209,60 -0,02 9,19
QNB Finans Fin. Kir. 143,90 -1,71 11,46
QNB Finansbank 75,55 -4,06 101,47
Ral Yatırım Holding 12,21 -6,58 79,56
Ray Sigorta 6,41 0,31 87,43
Reysaş GMYO 4,62 1,99 0,65
Reysaş Lojistik 5,54 6,74 26,48
Rhea Girişim 2,49 0,81 109,24
Rodrigo Tekstil 2,62 -0,76 44,75
Royal Halı 2,44 -8,27 78,10
RTA Laboratuvarları 52,40 -9,97 2158,62
Sabancı Holding 8,11 -1,58 -11,07
Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 -2,85 87,61
Sanel Mühendislik 3,40 3,34 15,88
Sanifoam Sünger 5,53 0,55 10,60
Sanko Pazarlama 7,67 2,27 0,26
Saray Matbaacılık 3,01 2,38 132,83
Sarkuysan 4,56 -2,56 43,51
Sasa Polyester 14,10 -0,70 82,41
Say Reklamcılık 5,60 8,11 150,00
Sekuro Plastik 7,69 1,32 43,47
Selçuk Ecza Deposu 7,96 -1,12 33,45
Selçuk Gıda 3,99 2,31 131,98
Senkron Güvenlik 2,04 -4,23 -25,27
Serve Film Prodüksiyon 6,80 3,82 327,67
Servet GMYO 20,88 -1,14 145,65
Seyitler Kimya 8,58 -1,04 26,36
Silverline Endüstri 3,90 0,78 80,56
Sinpaş GMYO 1,48 3,50 27,59
Smartiks Yazılım 7,66 -0,39 -21,92
Soda Sanayii 7,02 0,00 18,44
Sodaş Sodyum Sanayii 11,60 -0,34 201,60
Söktaş 3,79 0,80 122,87
Sönmez Filament 9,61 0,31 96,93
Sönmez Pamuklu 10,40 -0,48 111,38
Sumaş Suni Tahta 17,67 -0,11 78,48
Şeker Fin. Kir. 4,25 0,24 -11,09
Şekerbank 1,54 2,67 17,56
Şişe Cam 6,24 -0,48 21,83
Şok Marketler 12,61 -0,24 17,19
T. Halk Bankası 5,20 0,19 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,20 10,00 5,96
T.S.K.B. 1,14 1,79 -5,79
T.Tuborg 15,09 7,94 26,81
Taç Tarım Ürünleri 5,05 -1,94 61,86
Tat Gıda 9,48 -1,04 55,82
TAV Havalimanları 16,72 -0,83 -38,45
Taze Kuru Gıda 80,10 -10,00 1006,35
Tek-Art Turizm 1,54 -0,65 22,22
Tekfen Holding 15,21 3,19 -18,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 0,35 36,43
Temapol Polimer Plastik 6,99 2,04 33,91
TGS Dış Ticaret 8,71 -9,93 86,51
Tofaş Oto. Fab. 22,10 0,45 -5,16
Torunlar GMYO 3,53 -0,84 28,36
Trabzon Liman 17,42 9,97 63,41
Trabzonspor Sportif 4,09 1,24 90,23
Trakya Cam 4,08 -0,24 20,32
Trend GMYO 6,11 1,50 177,73
TSKB GMYO 2,28 -2,98 138,75
Tuğçelik 5,32 -1,12 34,68
Tukaş 8,80 -0,79 -28,74
Turcas Petrol 3,71 9,76 38,95
Turkcell 15,38 0,85 11,45
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 3,87 21,37
Tüpraş 92,00 7,04 -27,44
Türk Hava Yolları 11,20 -0,53 -22,54
Türk Prysmian Kablo 5,45 -2,33 111,20
Türk Telekom 7,14 -0,70 -1,05
Türk Traktör 91,55 0,60 73,03
Türker Proje Gayrimenkul 70,25 -1,89 67,26
Ufuk Yatırım 7,44 0,68 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 4,92 3,80 132,08
Ulusoy Elektrik 41,86 -1,04 57,37
Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,92 163,09
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,66 0,00 36,80
Utopya Turizm 6,92 0,73 40,65
Uzertaş Boya 4,31 2,86 94,14
Ülker Bisküvi 22,98 0,44 2,77
Vakıf Fin. Kir. 4,35 -1,36 79,75
Vakıf GMYO 3,28 1,23 89,49
Vakıf Yat. Ort. 9,95 -9,95 446,36
Vakıflar Bankası 4,31 0,47 -21,78
Vakko Tekstil 5,08 9,96 11,89
Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49
Verusa Holding 30,50 1,94 64,42
Verusaturk Girisim 6,19 6,17 17,71
Vestel 17,11 5,49 35,58
Vestel Beyaz Eşya 25,54 -1,01 21,05
Viking Kağıt 4,57 2,01 144,39
Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -0,27 53,31
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -0,92 -12,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,55 -2,73 116,59
Yataş 8,13 4,90 10,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 7,52 77,64
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,41 0,24
Yeşil GMYO 0,90 -2,17 40,63
Yeşil Yapı 0,97 2,11 46,97
Yeşil Yatırım Holding 16,43 -3,30 46,30
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,00 3,77 124,11
Yonga Mobilya 26,44 -0,23 186,38
Yükselen Çelik 13,78 -0,86 124,80
Yünsa 12,02 2,56 19,39
Zorlu Enerji 2,91 9,81 78,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:37

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı         
14:44
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi         
13:41
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
İstanbul Boğazı'na çamur aktı İstanbul Boğazı'na çamur aktı         
11:53
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın         
10:40
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir         
07:32
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu         
05:23
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 18:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei