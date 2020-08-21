Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 41.300,00 3,27 36,84
İş Bankası (C) 5,02 -0,40 -21,68
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,85 1,05 1,32
İş Girişim 7,23 9,88 90,26
İş GMYO 1,76 -0,56 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,42 -0,40 84,27
İş Yat. Ort. 3,02 2,03 87,42
İşbir Holding 1.290,10 -1,52 200,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -8,25 43,55
İttifak Holding 3,09 -2,22 -16,94
İz Hayvancılık Tarım 4,60 -1,29 75,81
İzmir Demir Çelik 16,20 7,93 97,80
İzmir Fırça 2,94 8,49 63,33
Jantsa Jant Sanayi 104,60 1,06 96,66
Kafein Yazılım 16,61 -0,18 49,56
Kaplamin 8,90 0,11 60,36
Kardemir (A) 3,91 -3,93 47,55
Kardemir (B) 3,46 -1,98 31,06
Kardemir (D) 3,04 -1,94 14,29
Karel Elektronik 16,14 -1,47 11,08
Karsan Otomotiv 2,70 -2,53 70,89
Karsu Tekstil 5,27 -0,38 62,65
Kartonsan 595,60 -2,23 54,17
Katmerciler Ekipman 3,95 -3,19 2,86
Kent Gıda 2.321,90 3,47 1220,76
Kerevitaş Gıda 5,01 -2,91 53,68
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 -27,27
Kiler GMYO 5,91 0,68 55,94
Klimasan Klima 13,34 -1,40 -37,12
Koç Holding 15,70 1,49 -21,54
Konfrut Gıda 11,24 2,27 43,73
Konya Çimento 385,20 -2,21 41,98
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,36 -12,24
Koza Altın 81,20 -2,17 9,66
Koza Madencilik 13,00 -3,06 29,61
Körfez GMYO 4,39 -2,44 83,68
Kristal Kola 1,95 -3,47 29,14
Kron Telekomünikasyon 25,84 -0,15 103,14
Kuştur Kuşadası Turizm 66,80 -8,43 184,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 -4,15 53,94
Kütahya Porselen 27,46 3,47 314,80
Lider Faktoring 3,00 -0,99 63,49
Link Bilgisayar 26,74 -0,96 48,65
Logo Yazılım 86,15 -0,98 41,69
Lokman Hekim Sağlık 7,19 -1,91 24,39
Lüks Kadife 21,98 -2,74 154,40
Makina Takım 2,34 -4,49 24,47
Marka Yatırım Holding 2,13 -2,74 80,51
Marmaris Altınyunus 83,40 -5,17 17,46
Marshall 140,00 3,47 194,49
Martı GMYO 1,90 -3,06 88,12
Martı Otel 1,19 -4,03 30,77
Mavi Giyim 39,06 0,93 -32,54
Mazhar Zorlu Holding 15,61 -9,98 29,11
Mega Polietilen 3,80 -1,04 199,58
Menderes Tekstil 2,91 0,69 122,14
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 36,02 6,00 85,29
Merko Gıda 1,68 -1,18 60,00
Metemtur Otelcilik 2,30 2,68 29,21
Metro Holding 1,98 -3,41 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,72 -3,38 89,80
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -0,94 -60,43
Migros Ticaret 39,04 0,10 61,19
Milpa 4,04 -0,49 84,47
Mistral GMYO 3,06 -4,97 61,90
MLP Sağlık 15,60 -1,70 -2,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,61 -2,42 41,23
Mondi Tire Kutsan 5,94 0,51 43,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 0,06 2,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,24 -9,57 82,70
Net Holding 2,25 -3,43 -13,46
Netaş Telekom. 15,01 -3,22 14,93
Niğbaş Niğde Beton 17,15 -9,97 176,61
Nuh Çimento 19,15 -3,28 74,33
Nurol GMYO 6,17 3,18 72,83
Odaş Elektrik 2,38 -5,56 64,63
Olmuksan-IP 5,13 -0,58 100,32
Orge Enerji Elektrik 6,97 -3,86 40,52
Orma Orman Mahsulleri 9,50 -3,65 244,20
Osmanlı Menkul 15,30 0,72 266,44
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 -3,09 67,86
Otokar 138,70 0,65 -5,67
Oyak Çimento 7,67 -3,52 39,51
Oyak Yat. Ort. 6,63 2,16 187,18
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -3,72 0,69
Özak GMYO 3,89 4,01 51,36
Özbal Çelik Boru 4,78 9,89 196,55
Özderici GMYO 2,02 -2,88 28,66
Özerden Plastik 2,48 9,73 8,77
Panora GMYO 5,25 1,74 -6,28
Papilon Savunma 14,10 -0,14 82,97
Park Elek.Madencilik 4,20 1,69 37,70
Parsan 17,00 -0,76 0,35
Pegasus 46,00 -1,92 -46,76
Peker GMYO 10,99 -1,87 251,12
Penguen Gıda 2,84 -2,07 210,25
Pera GMYO 1,48 -3,90 57,45
Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,72 42,16
Petkim 4,19 -9,89 9,97
Petrokent Turizm 650,00 -9,78 407,42
Pınar Et ve Un 18,25 -0,71 99,02
Pınar Su 5,01 -1,38 115,95
Pınar Süt 16,58 -1,01 30,86
Plastikkart 10,91 -2,33 17,69
Polisan Holding 2,99 -1,64 -0,91
Politeknik Metal 160,10 -8,46 110,46
Prizma Press Matbaacılık 3,40 -1,16 -20,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.210,60 0,08 9,28
QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -4,10 6,89
QNB Finansbank 73,00 -3,38 94,67
Ral Yatırım Holding 11,50 -5,81 69,12
Ray Sigorta 6,80 6,08 98,83
Reysaş GMYO 4,62 0,00 0,65
Reysaş Lojistik 5,83 5,23 33,11
Rhea Girişim 2,45 -1,61 105,88
Rodrigo Tekstil 2,61 -0,38 44,20
Royal Halı 2,44 0,00 78,10
RTA Laboratuvarları 57,30 9,35 2369,83
Sabancı Holding 8,22 1,36 -9,87
Safkar Ege Soğutmacılık 4,02 -1,71 84,40
Sanel Mühendislik 3,49 2,65 18,95
Sanifoam Sünger 5,50 -0,54 10,00
Sanko Pazarlama 7,44 -3,00 -2,75
Saray Matbaacılık 3,13 3,99 142,11
Sarkuysan 4,47 -1,97 40,68
Sasa Polyester 14,51 2,91 87,71
Say Reklamcılık 5,48 -2,14 144,64
Sekuro Plastik 7,60 -1,17 41,79
Selçuk Ecza Deposu 7,86 -1,26 31,77
Selçuk Gıda 4,10 2,76 138,37
Senkron Güvenlik 2,05 0,49 -24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,80 0,00 327,67
Servet GMYO 20,56 -1,53 141,88
Seyitler Kimya 8,61 0,35 26,80
Silverline Endüstri 3,78 -3,08 75,00
Sinpaş GMYO 1,41 -4,73 21,55
Smartiks Yazılım 7,58 -1,04 -22,73
Soda Sanayii 6,95 -1,00 17,26
Sodaş Sodyum Sanayii 11,56 -0,34 200,56
Söktaş 3,85 1,58 126,40
Sönmez Filament 9,62 0,10 97,13
Sönmez Pamuklu 10,45 0,48 112,40
Sumaş Suni Tahta 16,85 -4,64 70,20
Şeker Fin. Kir. 4,18 -1,65 -12,55
Şekerbank 1,50 -2,60 14,50
Şişe Cam 6,20 -0,64 21,05
Şok Marketler 12,40 -1,67 15,24
T. Halk Bankası 5,25 0,96 -11,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,20 -6,49 -0,92
T.S.K.B. 1,12 -1,75 -7,44
T.Tuborg 15,29 1,33 28,49
Taç Tarım Ürünleri 5,00 -0,99 60,26
Tat Gıda 9,75 2,85 60,26
TAV Havalimanları 16,56 -0,96 -39,04
Taze Kuru Gıda 88,10 9,99 1116,85
Tek-Art Turizm 1,57 1,95 24,60
Tekfen Holding 16,01 5,26 -13,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,60 -2,27 33,33
Temapol Polimer Plastik 6,90 -1,29 32,18
TGS Dış Ticaret 7,84 -9,99 67,88
Tofaş Oto. Fab. 21,96 -0,63 -5,76
Torunlar GMYO 3,54 0,28 28,73
Trabzon Liman 15,68 -9,99 47,09
Trabzonspor Sportif 4,00 -2,20 86,05
Trakya Cam 4,03 -1,23 18,84
Trend GMYO 6,16 0,82 180,00
TSKB GMYO 2,27 -0,44 137,70
Tuğçelik 5,26 -1,13 33,16
Tukaş 8,77 -0,34 -28,99
Turcas Petrol 3,34 -9,97 25,09
Turkcell 15,00 -2,47 8,70
Tümosan Motor ve Traktör 7,58 -2,57 18,25
Tüpraş 82,90 -9,89 -34,62
Türk Hava Yolları 11,11 -0,80 -23,17
Türk Prysmian Kablo 5,50 0,92 113,14
Türk Telekom 7,11 -0,42 -1,46
Türk Traktör 89,00 -2,79 68,21
Türker Proje Gayrimenkul 70,25 0,00 67,26
Ufuk Yatırım 7,35 -1,21 184,88
Ulaşlar Turizm Yat. 2,26 4,50 142,52
Ulusoy Elektrik 41,76 -0,24 56,99
Ulusoy Un Sanayi 9,74 -3,08 154,97
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,61 -3,01 32,68
Utopya Turizm 6,90 -0,29 40,24
Uzertaş Boya 4,20 -2,55 89,19
Ülker Bisküvi 22,80 -0,78 1,97
Vakıf Fin. Kir. 4,78 9,89 97,52
Vakıf GMYO 3,24 -1,22 87,18
Vakıf Yat. Ort. 10,17 2,21 458,44
Vakıflar Bankası 4,26 -1,16 -22,69
Vakko Tekstil 4,76 -6,30 4,85
Vanet Gıda 1,58 0,00 10,49
Verusa Holding 30,08 -1,38 62,15
Verusaturk Girisim 5,84 -5,65 11,05
Vestel 17,02 -0,53 34,87
Vestel Beyaz Eşya 25,02 -2,04 18,59
Viking Kağıt 4,54 -0,66 142,78
Yapı Kredi Koray GMYO 3,72 0,27 53,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,46 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,15 -2,95 110,20
Yataş 8,01 -1,48 9,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,62 -8,39 62,73
Yeni Gimat GMYO 12,08 0,67 0,91
Yeşil GMYO 0,86 -4,44 34,37
Yeşil Yapı 0,92 -5,15 39,39
Yeşil Yatırım Holding 16,29 -0,85 45,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.599,90 0,00 124,11
Yonga Mobilya 24,50 -7,34 165,36
Yükselen Çelik 14,75 7,04 140,62
Yünsa 12,11 0,75 20,28
Zorlu Enerji 2,62 -9,97 60,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:49

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
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