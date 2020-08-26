Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-0,72
|34,19
|İş Bankası (C)
|4,97
|2,05
|-22,46
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,87
|1,04
|1,84
|İş Girişim
|7,91
|-4,12
|108,16
|İş GMYO
|1,74
|2,96
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,41
|0,14
|84,02
|İş Yat. Ort.
|2,91
|-0,68
|80,60
|İşbir Holding
|1.255,50
|0,44
|191,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|0,00
|37,10
|İttifak Holding
|3,35
|8,06
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|4,57
|1,78
|74,66
|İzmir Demir Çelik
|21,56
|10,00
|163,25
|İzmir Fırça
|3,54
|9,60
|96,67
|Jantsa Jant Sanayi
|105,90
|-1,94
|99,11
|Kafein Yazılım
|16,10
|1,77
|44,97
|Kaplamin
|9,28
|-0,22
|67,21
|Kardemir (A)
|3,97
|2,58
|49,81
|Kardemir (B)
|3,30
|2,48
|25,00
|Kardemir (D)
|2,92
|-0,34
|9,77
|Karel Elektronik
|16,25
|1,18
|11,84
|Karsan Otomotiv
|3,00
|1,01
|89,87
|Karsu Tekstil
|5,48
|6,00
|69,14
|Kartonsan
|599,70
|-0,74
|55,23
|Katmerciler Ekipman
|3,96
|-0,50
|3,13
|Kent Gıda
|408,10
|10,00
|1657,42
|Kerevitaş Gıda
|4,86
|-0,21
|49,08
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,30
|-3,64
|39,84
|Klimasan Klima
|13,17
|-0,83
|-37,92
|Koç Holding
|15,70
|-0,63
|-21,54
|Konfrut Gıda
|11,46
|-1,63
|46,55
|Konya Çimento
|394,10
|0,18
|45,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|0,45
|-11,92
|Koza Altın
|78,55
|0,13
|6,08
|Koza Madencilik
|12,75
|0,16
|27,12
|Körfez GMYO
|4,45
|-2,63
|86,19
|Kristal Kola
|1,95
|0,52
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|24,44
|-0,89
|92,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|69,70
|-1,41
|196,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,68
|3,08
|62,42
|Kütahya Porselen
|29,48
|-0,87
|345,32
|Lider Faktoring
|3,10
|0,98
|68,94
|Link Bilgisayar
|27,10
|-0,59
|50,65
|Logo Yazılım
|88,00
|0,34
|44,74
|Lokman Hekim Sağlık
|7,56
|9,88
|30,80
|Lüks Kadife
|21,88
|-0,18
|153,24
|Makina Takım
|2,25
|-0,88
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,28
|1,33
|93,22
|Marmaris Altınyunus
|85,50
|1,30
|20,42
|Marshall
|126,10
|-6,52
|165,25
|Martı GMYO
|1,84
|-1,08
|82,18
|Martı Otel
|1,13
|0,00
|24,18
|Mavi Giyim
|38,16
|-0,88
|-34,09
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|-2,67
|26,55
|Mega Polietilen
|4,00
|7,82
|215,34
|Menderes Tekstil
|3,26
|9,76
|148,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,00
|1,41
|85,19
|Merko Gıda
|1,66
|1,84
|58,10
|Metemtur Otelcilik
|2,35
|1,73
|32,02
|Metro Holding
|2,01
|2,03
|45,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|-1,07
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|0,48
|-60,43
|Migros Ticaret
|38,46
|-1,13
|58,79
|Milpa
|4,13
|-1,43
|88,58
|Mistral GMYO
|3,37
|-2,03
|78,31
|MLP Sağlık
|15,50
|4,31
|-3,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|3,66
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|5,97
|1,70
|44,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,54
|-1,66
|77,20
|Net Holding
|2,21
|0,45
|-15,00
|Netaş Telekom.
|15,33
|3,16
|17,38
|Niğbaş Niğde Beton
|15,50
|-3,73
|150,00
|Nuh Çimento
|18,86
|2,28
|71,69
|Nurol GMYO
|6,53
|-1,06
|82,91
|Odaş Elektrik
|2,34
|0,00
|61,86
|Olmuksan-IP
|5,16
|-1,34
|101,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-0,43
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|9,95
|5,85
|260,51
|Osmanlı Menkul
|14,80
|-0,74
|254,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,85
|0,35
|69,64
|Otokar
|138,00
|-0,14
|-6,15
|Oyak Çimento
|7,60
|2,15
|38,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|0,74
|196,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,12
|1,96
|1,01
|Özak GMYO
|3,80
|0,26
|47,86
|Özbal Çelik Boru
|5,01
|9,87
|210,82
|Özderici GMYO
|1,96
|1,55
|24,84
|Özerden Plastik
|2,40
|7,62
|5,26
|Panora GMYO
|5,15
|-0,58
|-8,06
|Papilon Savunma
|13,55
|-0,95
|75,83
|Park Elek.Madencilik
|4,60
|9,79
|50,82
|Parsan
|16,93
|-0,35
|-0,06
|Pegasus
|47,68
|1,58
|-44,81
|Peker GMYO
|11,39
|4,40
|263,90
|Penguen Gıda
|2,98
|6,81
|225,54
|Pera GMYO
|1,63
|1,24
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,71
|0,95
|51,34
|Petkim
|4,03
|-1,95
|5,77
|Petrokent Turizm
|780,20
|2,66
|509,06
|Pınar Et ve Un
|18,30
|-0,22
|99,56
|Pınar Su
|5,83
|1,39
|151,29
|Pınar Süt
|16,78
|0,66
|32,44
|Plastikkart
|10,99
|3,78
|18,55
|Polisan Holding
|2,96
|0,34
|-1,91
|Politeknik Metal
|166,50
|-2,06
|118,87
|Prizma Press Matbaacılık
|3,35
|0,00
|-22,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,00
|0,26
|9,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,20
|-0,60
|2,40
|QNB Finansbank
|70,00
|-0,78
|86,67
|Ral Yatırım Holding
|5,37
|9,82
|104,61
|Ray Sigorta
|6,90
|-0,72
|101,75
|Reysaş GMYO
|4,57
|1,11
|-0,44
|Reysaş Lojistik
|5,58
|0,54
|27,40
|Rhea Girişim
|2,33
|-0,43
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-1,89
|43,09
|Royal Halı
|2,26
|-4,24
|64,96
|RTA Laboratuvarları
|61,00
|-2,01
|2529,31
|Sabancı Holding
|8,04
|0,25
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,02
|4,42
|84,40
|Sanel Mühendislik
|3,69
|0,82
|25,77
|Sanifoam Sünger
|5,65
|-0,70
|13,00
|Sanko Pazarlama
|7,24
|0,14
|-5,36
|Saray Matbaacılık
|3,15
|0,00
|143,66
|Sarkuysan
|4,62
|3,12
|45,40
|Sasa Polyester
|15,13
|-6,02
|95,73
|Say Reklamcılık
|5,15
|-1,15
|129,91
|Sekuro Plastik
|7,27
|-2,02
|35,63
|Selçuk Ecza Deposu
|7,75
|0,13
|29,93
|Selçuk Gıda
|2,29
|-2,55
|112,49
|Senkron Güvenlik
|2,15
|1,42
|-21,25
|Serve Film Prodüksiyon
|8,15
|3,82
|412,58
|Servet GMYO
|21,68
|-0,55
|155,06
|Seyitler Kimya
|8,70
|1,64
|28,13
|Silverline Endüstri
|3,75
|0,00
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,44
|2,13
|24,14
|Smartiks Yazılım
|7,37
|0,00
|-24,87
|Soda Sanayii
|7,07
|3,21
|19,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,90
|-0,75
|209,40
|Söktaş
|3,95
|1,02
|132,28
|Sönmez Filament
|10,10
|3,38
|106,97
|Sönmez Pamuklu
|10,67
|1,04
|116,87
|Sumaş Suni Tahta
|16,83
|-0,41
|70,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,06
|-0,98
|-15,06
|Şekerbank
|1,44
|1,41
|9,92
|Şişe Cam
|6,25
|4,52
|22,03
|Şok Marketler
|12,43
|-0,64
|15,52
|T. Halk Bankası
|5,13
|1,18
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,88
|-1,97
|-1,65
|T.S.K.B.
|1,11
|0,00
|-8,26
|T.Tuborg
|15,20
|0,07
|27,73
|Taç Tarım Ürünleri
|4,95
|-1,00
|58,65
|Tat Gıda
|10,26
|5,88
|68,65
|TAV Havalimanları
|15,91
|-1,00
|-41,43
|Taze Kuru Gıda
|117,10
|9,95
|1517,40
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,00
|23,02
|Tekfen Holding
|15,26
|-0,26
|-17,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,81
|5,25
|38,33
|Temapol Polimer Plastik
|7,14
|-0,42
|36,78
|TGS Dış Ticaret
|7,73
|0,52
|65,52
|Tofaş Oto. Fab.
|21,84
|1,30
|-6,28
|Torunlar GMYO
|3,66
|1,67
|33,09
|Trabzon Liman
|15,10
|-2,27
|41,65
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|2,79
|105,58
|Trakya Cam
|4,09
|3,02
|20,61
|Trend GMYO
|5,89
|-2,81
|167,73
|TSKB GMYO
|2,19
|-3,52
|129,32
|Tuğçelik
|5,55
|-4,31
|40,51
|Tukaş
|8,85
|0,91
|-28,34
|Turcas Petrol
|3,32
|1,22
|24,34
|Turkcell
|14,46
|-0,62
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,10
|4,92
|26,37
|Tüpraş
|82,25
|-0,72
|-35,13
|Türk Hava Yolları
|11,03
|-1,52
|-23,72
|Türk Prysmian Kablo
|5,40
|-0,37
|109,26
|Türk Telekom
|6,93
|1,32
|-3,96
|Türk Traktör
|87,05
|-0,97
|64,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,20
|-0,41
|71,90
|Ufuk Yatırım
|7,30
|-1,08
|182,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|9,59
|157,55
|Ulusoy Elektrik
|42,34
|0,28
|59,17
|Ulusoy Un Sanayi
|9,57
|0,42
|150,52
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,59
|2,58
|31,03
|Utopya Turizm
|6,79
|0,00
|38,01
|Uzertaş Boya
|4,35
|6,88
|95,95
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-0,87
|1,97
|Vakıf Fin. Kir.
|4,41
|-1,34
|82,23
|Vakıf GMYO
|3,06
|1,66
|76,78
|Vakıf Yat. Ort.
|9,07
|-3,41
|398,04
|Vakıflar Bankası
|4,14
|1,47
|-24,86
|Vakko Tekstil
|4,91
|0,82
|8,15
|Vanet Gıda
|1,55
|0,65
|8,39
|Verusa Holding
|31,72
|1,99
|70,99
|Verusaturk Girisim
|5,83
|0,17
|10,86
|Vestel
|17,22
|3,86
|36,45
|Vestel Beyaz Eşya
|25,44
|0,87
|20,58
|Viking Kağıt
|4,64
|-2,11
|148,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,70
|-0,80
|52,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,49
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,90
|-0,07
|122,18
|Yataş
|8,05
|1,39
|9,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,58
|1,57
|60,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|0,08
|0,32
|Yeşil GMYO
|0,84
|1,20
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,91
|3,41
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,99
|0,06
|42,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,00
|0,00
|124,11
|Yonga Mobilya
|25,00
|-6,86
|170,78
|Yükselen Çelik
|14,89
|1,64
|142,90
|Yünsa
|12,31
|-1,52
|22,27
|Zorlu Enerji
|2,45
|-0,41
|50,31
(Son)