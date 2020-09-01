Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|2,56
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,04
|2,65
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,77
|2,17
|-0,79
|İş Girişim
|8,36
|0,12
|120,00
|İş GMYO
|1,66
|-0,60
|-5,68
|İş Y. Men. Değ.
|8,07
|-0,62
|100,41
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,35
|78,73
|İşbir Holding
|1.239,10
|-0,71
|188,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|1,15
|41,94
|İttifak Holding
|3,36
|3,07
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,66
|-0,85
|78,10
|İzmir Demir Çelik
|25,38
|-10,00
|209,89
|İzmir Fırça
|3,52
|1,44
|95,56
|Jantsa Jant Sanayi
|109,70
|-0,54
|106,25
|Kafein Yazılım
|16,00
|1,27
|44,07
|Kaplamin
|9,97
|1,63
|79,64
|Kardemir (A)
|4,38
|0,23
|65,28
|Kardemir (B)
|3,59
|0,28
|35,98
|Kardemir (D)
|3,01
|-1,31
|13,16
|Karel Elektronik
|16,07
|0,75
|10,60
|Karsan Otomotiv
|3,12
|1,96
|97,47
|Karsu Tekstil
|5,64
|2,92
|74,07
|Kartonsan
|589,00
|-0,24
|52,46
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|2,28
|5,21
|Kent Gıda
|566,00
|4,24
|2337,39
|Kerevitaş Gıda
|5,03
|1,82
|54,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,91
|1,03
|55,94
|Klimasan Klima
|13,33
|0,45
|-37,16
|Koç Holding
|15,07
|1,14
|-24,68
|Konfrut Gıda
|11,47
|1,87
|46,68
|Konya Çimento
|377,00
|-0,29
|38,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,71
|-0,83
|-15,77
|Koza Altın
|77,80
|0,13
|5,06
|Koza Madencilik
|12,95
|0,78
|29,11
|Körfez GMYO
|4,62
|2,21
|93,31
|Kristal Kola
|2,08
|4,00
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|23,58
|-1,09
|85,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,55
|-4,86
|200,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,86
|10,00
|73,33
|Kütahya Porselen
|27,50
|-2,27
|315,41
|Lider Faktoring
|3,12
|0,97
|70,03
|Link Bilgisayar
|27,56
|0,15
|53,21
|Logo Yazılım
|90,75
|-2,47
|49,26
|Lokman Hekim Sağlık
|8,18
|9,95
|41,52
|Lüks Kadife
|24,86
|10,00
|187,73
|Makina Takım
|2,26
|-0,88
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|2,26
|-0,44
|91,53
|Marmaris Altınyunus
|82,20
|-2,61
|15,77
|Marshall
|144,30
|-2,50
|203,53
|Martı GMYO
|2,00
|9,89
|98,02
|Martı Otel
|1,13
|3,67
|24,18
|Mavi Giyim
|36,32
|-2,31
|-37,27
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|-2,55
|26,55
|Mega Polietilen
|5,09
|9,94
|301,28
|Menderes Tekstil
|3,12
|2,30
|138,17
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,00
|0,00
|90,33
|Merko Gıda
|1,79
|2,87
|70,48
|Metemtur Otelcilik
|2,89
|-4,30
|62,36
|Metro Holding
|2,05
|3,54
|48,55
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,55
|-0,28
|81,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|0,00
|-59,68
|Migros Ticaret
|39,20
|-0,05
|61,85
|Milpa
|3,95
|0,00
|80,37
|Mistral GMYO
|3,37
|1,51
|78,31
|MLP Sağlık
|16,03
|4,77
|0,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,32
|7,91
|103,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,10
|0,66
|47,34
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,96
|0,26
|80,50
|Net Holding
|2,17
|0,00
|-16,54
|Netaş Telekom.
|16,04
|2,69
|22,82
|Niğbaş Niğde Beton
|16,89
|5,56
|172,42
|Nuh Çimento
|18,60
|-0,11
|69,32
|Nurol GMYO
|7,74
|8,86
|116,81
|Odaş Elektrik
|2,55
|-3,04
|76,38
|Olmuksan-IP
|5,54
|0,54
|116,32
|Orge Enerji Elektrik
|6,77
|0,00
|36,49
|Orma Orman Mahsulleri
|8,86
|-0,23
|221,01
|Osmanlı Menkul
|15,32
|0,79
|266,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|-1,67
|75,60
|Otokar
|139,00
|-0,71
|-5,47
|Oyak Çimento
|7,61
|0,93
|38,42
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|-0,47
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,21
|1,58
|3,92
|Özak GMYO
|3,73
|-0,53
|45,14
|Özbal Çelik Boru
|7,32
|9,91
|354,13
|Özderici GMYO
|1,96
|0,51
|24,84
|Özerden Plastik
|2,86
|-2,72
|25,44
|Panora GMYO
|5,16
|1,38
|-7,88
|Papilon Savunma
|14,64
|6,32
|89,97
|Park Elek.Madencilik
|4,27
|-1,84
|40,00
|Parsan
|18,33
|-2,81
|8,21
|Pegasus
|45,50
|-0,66
|-47,34
|Peker GMYO
|12,11
|9,99
|286,90
|Penguen Gıda
|3,08
|-0,32
|236,47
|Pera GMYO
|1,65
|1,85
|75,53
|Pergamon Dış Ticaret
|11,61
|0,61
|50,04
|Petkim
|3,96
|1,28
|3,94
|Petrokent Turizm
|1.028,50
|10,00
|702,89
|Pınar Et ve Un
|20,06
|4,59
|118,76
|Pınar Su
|7,43
|9,91
|220,26
|Pınar Süt
|18,25
|3,99
|44,04
|Plastikkart
|10,66
|0,66
|14,99
|Polisan Holding
|2,97
|0,34
|-1,58
|Politeknik Metal
|160,00
|-2,20
|110,33
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|4,29
|-3,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,80
|0,01
|9,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,40
|9,96
|10,30
|QNB Finansbank
|75,45
|9,99
|101,20
|Ral Yatırım Holding
|6,02
|-9,88
|129,38
|Ray Sigorta
|8,48
|2,79
|147,95
|Reysaş GMYO
|4,63
|3,12
|0,87
|Reysaş Lojistik
|6,00
|8,11
|36,99
|Rhea Girişim
|2,31
|0,43
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,81
|9,77
|55,25
|Royal Halı
|2,30
|-3,77
|67,88
|RTA Laboratuvarları
|61,30
|-2,39
|2542,24
|Sabancı Holding
|7,89
|2,07
|-13,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,11
|6,48
|88,53
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-1,66
|20,99
|Sanifoam Sünger
|6,69
|9,85
|33,80
|Sanko Pazarlama
|6,90
|-0,86
|-5,30
|Saray Matbaacılık
|3,49
|-1,41
|169,96
|Sarkuysan
|4,63
|1,09
|45,71
|Sasa Polyester
|15,48
|2,65
|100,26
|Say Reklamcılık
|5,25
|2,94
|134,38
|Sekuro Plastik
|8,71
|9,97
|62,50
|Selçuk Ecza Deposu
|8,12
|1,63
|36,13
|Selçuk Gıda
|2,59
|1,97
|140,32
|Senkron Güvenlik
|2,18
|3,81
|-20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|8,70
|9,16
|447,17
|Servet GMYO
|21,66
|5,66
|154,82
|Seyitler Kimya
|9,17
|-2,24
|35,05
|Silverline Endüstri
|3,74
|-0,80
|73,15
|Sinpaş GMYO
|1,51
|0,67
|30,17
|Smartiks Yazılım
|7,48
|0,67
|-23,75
|Soda Sanayii
|6,92
|1,62
|16,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,70
|0,34
|204,20
|Söktaş
|4,03
|-0,25
|136,99
|Sönmez Filament
|10,91
|-2,24
|123,57
|Sönmez Pamuklu
|10,97
|-5,59
|122,97
|Sumaş Suni Tahta
|17,08
|-2,40
|72,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|-0,95
|-12,55
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|5,34
|Şişe Cam
|6,20
|2,65
|21,05
|Şok Marketler
|12,68
|-1,32
|17,84
|T. Halk Bankası
|5,04
|2,65
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,12
|1,10
|1,19
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|-8,26
|T.Tuborg
|14,76
|-0,14
|24,03
|Taç Tarım Ürünleri
|5,03
|-0,20
|61,22
|Tat Gıda
|10,46
|2,35
|71,93
|TAV Havalimanları
|15,02
|0,13
|-44,71
|Taze Kuru Gıda
|171,20
|9,96
|2264,64
|Tek-Art Turizm
|1,52
|2,70
|20,63
|Tekfen Holding
|14,91
|0,54
|-19,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,70
|2,15
|35,71
|Temapol Polimer Plastik
|8,23
|3,65
|57,66
|TGS Dış Ticaret
|7,89
|-3,07
|68,95
|Tofaş Oto. Fab.
|22,36
|-0,45
|-4,04
|Torunlar GMYO
|3,55
|-1,11
|29,09
|Trabzon Liman
|14,42
|0,42
|35,27
|Trabzonspor Sportif
|5,03
|3,07
|133,95
|Trakya Cam
|4,00
|1,78
|17,96
|Trend GMYO
|6,71
|3,23
|205,00
|TSKB GMYO
|2,21
|-0,45
|131,42
|Tuğçelik
|5,89
|-1,67
|49,11
|Tukaş
|11,09
|9,91
|-10,20
|Turcas Petrol
|3,30
|-1,49
|23,60
|Turkcell
|14,29
|-0,21
|3,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|2,43
|18,25
|Tüpraş
|80,95
|1,19
|-36,16
|Türk Hava Yolları
|10,69
|1,23
|-26,07
|Türk Prysmian Kablo
|5,85
|-2,82
|126,70
|Türk Telekom
|6,90
|1,02
|-4,37
|Türk Traktör
|91,80
|-1,82
|73,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|88,30
|5,50
|110,24
|Türkiye Sigorta
|5,95
|-3,09
|172,94
|Ufuk Yatırım
|7,40
|-1,33
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,88
|-9,72
|209,06
|Ulusoy Elektrik
|40,82
|-0,29
|53,46
|Ulusoy Un Sanayi
|10,21
|-4,85
|167,28
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,57
|0,00
|29,38
|Utopya Turizm
|6,91
|3,44
|40,45
|Uzertaş Boya
|4,13
|-0,48
|86,04
|Ülker Bisküvi
|22,64
|-1,14
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,62
|1,32
|90,91
|Vakıf GMYO
|3,05
|1,33
|76,20
|Vakıf Yat. Ort.
|8,20
|-6,50
|350,27
|Vakıflar Bankası
|4,15
|1,97
|-24,68
|Vakko Tekstil
|5,24
|0,00
|15,42
|Vanet Gıda
|1,70
|9,68
|18,88
|Verusa Holding
|33,50
|0,90
|80,59
|Verusaturk Girisim
|5,85
|-1,02
|11,24
|Vestel
|18,39
|0,16
|45,72
|Vestel Beyaz Eşya
|26,00
|-0,54
|23,23
|Viking Kağıt
|4,69
|-0,21
|150,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,75
|0,27
|54,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|1,48
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,65
|-0,07
|134,17
|Yataş
|7,99
|-0,62
|8,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,64
|1,93
|63,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|0,00
|0,49
|Yeşil GMYO
|0,84
|1,20
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,91
|1,11
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,68
|-1,07
|39,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.801,00
|-0,28
|130,93
|Yonga Mobilya
|28,60
|10,00
|209,77
|Yükselen Çelik
|15,54
|9,98
|153,51
|Yünsa
|11,90
|-1,33
|18,20
|Zorlu Enerji
|2,69
|-0,37
|65,03
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 18:37 - Kaynak: AA
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