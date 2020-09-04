Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.610,90
|-1,56
|31,25
|İş Bankası (C)
|5,00
|0,00
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-0,27
|-1,84
|İş Girişim
|8,08
|-1,46
|112,63
|İş GMYO
|1,66
|1,84
|-5,68
|İş Y. Men. Değ.
|7,81
|-2,13
|93,95
|İş Yat. Ort.
|2,89
|1,05
|79,35
|İşbir Holding
|1.250,00
|-0,48
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|40,32
|İttifak Holding
|3,72
|-0,53
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,59
|0,44
|75,43
|İzmir Demir Çelik
|22,62
|9,91
|176,19
|İzmir Fırça
|3,80
|0,26
|111,11
|Jantsa Jant Sanayi
|116,80
|7,65
|119,60
|Kafein Yazılım
|15,79
|-0,69
|42,18
|Kaplamin
|9,91
|-2,56
|78,56
|Kardemir (A)
|4,25
|2,66
|60,38
|Kardemir (B)
|3,51
|1,74
|32,95
|Kardemir (D)
|3,02
|1,68
|13,53
|Karel Elektronik
|15,90
|0,44
|9,43
|Karsan Otomotiv
|3,00
|0,33
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,20
|6,90
|91,36
|Kartonsan
|594,00
|1,11
|53,75
|Katmerciler Ekipman
|4,02
|1,01
|4,69
|Kent Gıda
|465,00
|1,42
|1902,45
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|-0,59
|54,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,83
|-1,02
|53,83
|Klimasan Klima
|13,29
|0,68
|-37,35
|Koç Holding
|14,77
|0,48
|-26,18
|Konfrut Gıda
|11,40
|-0,96
|45,78
|Konya Çimento
|374,80
|1,30
|38,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,76
|0,94
|-15,38
|Koza Altın
|76,70
|-0,39
|3,58
|Koza Madencilik
|12,93
|0,23
|28,91
|Körfez GMYO
|4,89
|-4,49
|104,60
|Kristal Kola
|2,10
|0,96
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|25,12
|0,48
|97,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|85,80
|10,00
|265,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|-1,82
|63,03
|Kütahya Porselen
|27,20
|0,74
|310,88
|Lider Faktoring
|3,01
|-1,95
|64,03
|Link Bilgisayar
|27,84
|-1,07
|54,76
|Logo Yazılım
|88,85
|-1,93
|46,13
|Lokman Hekim Sağlık
|7,93
|1,93
|37,20
|Lüks Kadife
|30,02
|8,38
|247,45
|Makina Takım
|2,20
|-1,35
|17,02
|Marka Yatırım Holding
|2,22
|-1,33
|88,14
|Marmaris Altınyunus
|85,90
|1,30
|20,99
|Marshall
|170,50
|4,41
|258,65
|Martı GMYO
|1,97
|-4,83
|95,05
|Martı Otel
|1,15
|-5,74
|26,37
|Mavi Giyim
|37,78
|4,94
|-34,75
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|0,00
|26,55
|Mega Polietilen
|6,10
|9,71
|380,90
|Menderes Tekstil
|3,50
|-1,13
|167,18
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|41,16
|9,99
|111,73
|Merko Gıda
|2,36
|9,77
|124,76
|Metemtur Otelcilik
|3,82
|9,77
|114,61
|Metro Holding
|2,02
|-0,49
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,66
|-0,54
|86,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,17
|-1,36
|-59,31
|Migros Ticaret
|38,30
|-0,47
|58,13
|Milpa
|4,03
|0,00
|84,02
|Mistral GMYO
|3,37
|0,30
|78,31
|MLP Sağlık
|16,27
|4,90
|1,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,75
|10,00
|141,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,25
|0,81
|50,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|0,05
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,42
|-1,06
|76,26
|Net Holding
|2,19
|0,92
|-15,77
|Netaş Telekom.
|15,50
|0,19
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|15,74
|-0,82
|153,87
|Nuh Çimento
|18,21
|-0,11
|65,77
|Nurol GMYO
|8,32
|9,91
|133,05
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,45
|73,62
|Olmuksan-IP
|5,95
|5,12
|132,33
|Orge Enerji Elektrik
|6,67
|1,68
|34,48
|Orma Orman Mahsulleri
|8,80
|1,27
|218,84
|Osmanlı Menkul
|15,52
|0,84
|271,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,01
|5,24
|79,17
|Otokar
|137,50
|-0,07
|-6,49
|Oyak Çimento
|7,75
|2,24
|40,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,32
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,30
|1,54
|6,84
|Özak GMYO
|3,72
|2,20
|44,75
|Özbal Çelik Boru
|6,23
|-2,81
|286,51
|Özderici GMYO
|2,02
|0,50
|28,66
|Özerden Plastik
|2,98
|4,20
|30,70
|Panora GMYO
|5,32
|2,90
|-5,03
|Papilon Savunma
|14,14
|-0,28
|83,48
|Park Elek.Madencilik
|4,12
|-1,44
|35,08
|Parsan
|17,76
|0,28
|4,84
|Pegasus
|45,00
|0,90
|-47,92
|Peker GMYO
|12,78
|-9,94
|308,31
|Penguen Gıda
|3,00
|0,00
|227,73
|Pera GMYO
|1,64
|1,23
|74,47
|Pergamon Dış Ticaret
|11,49
|2,50
|48,49
|Petkim
|3,92
|1,29
|2,89
|Petrokent Turizm
|1.368,80
|10,00
|968,54
|Pınar Et ve Un
|19,31
|-0,46
|110,58
|Pınar Su
|8,41
|9,93
|262,50
|Pınar Süt
|17,52
|-1,07
|38,28
|Plastikkart
|10,75
|-1,19
|15,97
|Polisan Holding
|2,93
|1,03
|-2,90
|Politeknik Metal
|153,70
|0,00
|102,04
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|1,63
|-13,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.216,10
|0,11
|9,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,10
|0,91
|3,10
|QNB Finansbank
|71,05
|1,43
|89,47
|Ral Yatırım Holding
|5,49
|-1,79
|109,19
|Ray Sigorta
|10,09
|-1,56
|195,03
|Reysaş GMYO
|5,07
|9,98
|10,46
|Reysaş Lojistik
|6,35
|9,86
|44,98
|Rhea Girişim
|2,45
|1,66
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|3,20
|0,00
|76,80
|Royal Halı
|2,30
|0,00
|67,88
|RTA Laboratuvarları
|60,40
|-1,23
|2503,45
|Sabancı Holding
|7,81
|-0,26
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|4,22
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|22,70
|Sanifoam Sünger
|6,12
|0,33
|22,40
|Sanko Pazarlama
|7,10
|0,57
|-2,55
|Saray Matbaacılık
|3,40
|-0,87
|163,00
|Sarkuysan
|4,65
|1,09
|46,34
|Sasa Polyester
|15,12
|0,47
|95,60
|Say Reklamcılık
|5,72
|10,00
|155,36
|Sekuro Plastik
|9,05
|9,96
|68,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,90
|0,64
|32,44
|Selçuk Gıda
|2,50
|0,81
|131,97
|Senkron Güvenlik
|2,19
|-4,37
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|9,55
|5,88
|500,63
|Servet GMYO
|23,20
|1,13
|172,94
|Seyitler Kimya
|11,60
|4,69
|70,84
|Silverline Endüstri
|3,71
|0,54
|71,76
|Sinpaş GMYO
|1,49
|0,00
|28,45
|Smartiks Yazılım
|7,80
|0,13
|-20,49
|Soda Sanayii
|6,98
|1,75
|17,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,76
|2,26
|205,76
|Söktaş
|3,90
|0,78
|129,34
|Sönmez Filament
|12,00
|0,50
|145,90
|Sönmez Pamuklu
|12,40
|5,00
|152,03
|Sumaş Suni Tahta
|18,69
|6,19
|88,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,16
|-0,48
|-12,97
|Şekerbank
|1,35
|0,75
|3,05
|Şişe Cam
|6,26
|3,30
|22,22
|Şok Marketler
|12,27
|-0,24
|14,03
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,00
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,06
|-1,64
|-3,53
|T.S.K.B.
|1,10
|0,92
|-9,09
|T.Tuborg
|14,50
|0,00
|21,85
|Taç Tarım Ürünleri
|4,83
|-1,23
|54,81
|Tat Gıda
|10,38
|2,27
|70,62
|TAV Havalimanları
|15,10
|2,72
|-44,41
|Taze Kuru Gıda
|227,80
|10,00
|3046,41
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,00
|17,46
|Tekfen Holding
|15,03
|2,38
|-18,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,89
|4,25
|40,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,72
|1,58
|47,89
|TGS Dış Ticaret
|7,89
|-1,13
|68,95
|Tofaş Oto. Fab.
|22,70
|2,62
|-2,59
|Torunlar GMYO
|3,44
|0,29
|25,09
|Trabzon Liman
|14,74
|-0,07
|38,27
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|-2,32
|154,88
|Trakya Cam
|4,06
|2,27
|19,73
|Trend GMYO
|7,43
|-0,80
|237,73
|TSKB GMYO
|2,18
|-1,36
|128,28
|Tuğçelik
|6,00
|-0,17
|51,90
|Tukaş
|9,87
|1,23
|-20,08
|Turcas Petrol
|3,31
|-0,90
|23,97
|Turkcell
|14,80
|2,21
|7,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,39
|0,00
|15,29
|Tüpraş
|80,15
|1,07
|-36,79
|Türk Hava Yolları
|10,54
|1,84
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|6,42
|-2,87
|148,79
|Türk Telekom
|6,93
|0,00
|-3,96
|Türk Traktör
|91,95
|0,82
|73,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,80
|-0,25
|92,38
|Türkiye Sigorta
|5,95
|-0,17
|173,21
|Ufuk Yatırım
|7,30
|-1,35
|182,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,87
|9,96
|207,98
|Ulusoy Elektrik
|43,78
|-0,27
|64,59
|Ulusoy Un Sanayi
|9,97
|0,40
|160,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,62
|0,00
|33,50
|Utopya Turizm
|7,00
|0,86
|42,28
|Uzertaş Boya
|4,70
|9,30
|111,71
|Ülker Bisküvi
|22,10
|0,55
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|4,41
|-1,34
|82,23
|Vakıf GMYO
|2,99
|1,36
|72,73
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-2,55
|320,06
|Vakıflar Bankası
|4,11
|0,49
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,43
|-9,65
|19,60
|Vanet Gıda
|1,73
|-2,26
|20,98
|Verusa Holding
|34,20
|0,83
|84,36
|Verusaturk Girisim
|6,27
|4,85
|19,23
|Vestel
|18,30
|0,00
|45,01
|Vestel Beyaz Eşya
|26,00
|0,39
|23,23
|Viking Kağıt
|4,72
|0,00
|152,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,88
|-4,90
|60,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,99
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,10
|-1,19
|125,38
|Yataş
|8,00
|0,13
|8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,66
|-0,75
|65,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|0,33
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|0,00
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|16,34
|3,81
|45,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.515,00
|-1,29
|121,22
|Yonga Mobilya
|38,06
|10,00
|312,24
|Yükselen Çelik
|7,01
|-3,04
|128,71
|Yünsa
|12,49
|3,22
|24,06
|Zorlu Enerji
|2,59
|-1,15
|58,90
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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