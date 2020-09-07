Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.999,90
|3,51
|35,85
|İş Bankası (C)
|5,05
|1,00
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|8,86
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,81
|2,14
|0,26
|İş Girişim
|8,32
|2,97
|118,95
|İş GMYO
|1,70
|2,41
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|8,18
|4,74
|103,14
|İş Yat. Ort.
|2,93
|1,38
|81,84
|İşbir Holding
|1.258,40
|0,67
|192,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|4,60
|46,77
|İttifak Holding
|3,77
|1,34
|1,34
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|4,14
|82,69
|İzmir Demir Çelik
|20,36
|-9,99
|148,60
|İzmir Fırça
|3,90
|2,63
|116,67
|Jantsa Jant Sanayi
|128,40
|9,93
|141,41
|Kafein Yazılım
|16,50
|4,50
|48,57
|Kaplamin
|9,90
|-0,10
|78,38
|Kardemir (A)
|4,27
|0,47
|61,13
|Kardemir (B)
|3,52
|0,28
|33,33
|Kardemir (D)
|3,02
|0,00
|13,53
|Karel Elektronik
|16,25
|2,20
|11,84
|Karsan Otomotiv
|3,00
|0,00
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,34
|2,26
|95,68
|Kartonsan
|600,50
|1,09
|55,43
|Katmerciler Ekipman
|4,05
|0,75
|5,47
|Kent Gıda
|418,50
|-10,00
|1702,21
|Kerevitaş Gıda
|5,07
|0,40
|55,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,41
|9,95
|69,13
|Klimasan Klima
|13,64
|2,63
|-35,70
|Koç Holding
|14,91
|0,95
|-25,48
|Konfrut Gıda
|11,54
|1,23
|47,57
|Konya Çimento
|393,00
|4,86
|44,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,98
|2,04
|-13,65
|Koza Altın
|77,20
|0,65
|4,25
|Koza Madencilik
|12,95
|0,15
|29,11
|Körfez GMYO
|4,79
|-2,04
|100,42
|Kristal Kola
|2,21
|5,24
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|26,02
|3,58
|104,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|94,35
|9,97
|301,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,73
|1,49
|65,45
|Kütahya Porselen
|26,90
|-1,10
|306,34
|Lider Faktoring
|3,31
|9,97
|80,38
|Link Bilgisayar
|30,62
|9,99
|70,22
|Logo Yazılım
|90,50
|1,86
|48,85
|Lokman Hekim Sağlık
|8,06
|1,64
|39,45
|Lüks Kadife
|29,84
|-0,60
|245,37
|Makina Takım
|2,27
|3,18
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,44
|9,91
|106,78
|Marmaris Altınyunus
|92,15
|7,28
|29,79
|Marshall
|187,50
|9,97
|294,40
|Martı GMYO
|1,96
|-0,51
|94,06
|Martı Otel
|1,16
|0,87
|27,47
|Mavi Giyim
|37,80
|0,05
|-34,72
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|0,65
|27,38
|Mega Polietilen
|6,71
|10,00
|428,99
|Menderes Tekstil
|3,54
|1,14
|170,23
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|45,26
|9,96
|132,82
|Merko Gıda
|2,59
|9,75
|146,67
|Metemtur Otelcilik
|4,20
|9,95
|135,96
|Metro Holding
|2,07
|2,48
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,72
|1,64
|89,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|3,23
|-58,00
|Migros Ticaret
|38,30
|0,00
|58,13
|Milpa
|4,11
|1,99
|87,67
|Mistral GMYO
|3,48
|3,26
|84,13
|MLP Sağlık
|17,00
|4,49
|6,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,02
|9,82
|164,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|4,16
|57,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,70
|1,25
|78,46
|Net Holding
|2,24
|2,28
|-13,85
|Netaş Telekom.
|15,97
|3,03
|22,28
|Niğbaş Niğde Beton
|15,88
|0,89
|156,13
|Nuh Çimento
|18,39
|0,99
|67,41
|Nurol GMYO
|8,59
|3,25
|140,62
|Odaş Elektrik
|2,53
|0,80
|75,00
|Olmuksan-IP
|6,35
|6,72
|147,95
|Orge Enerji Elektrik
|6,79
|1,80
|36,90
|Orma Orman Mahsulleri
|9,17
|4,20
|232,25
|Osmanlı Menkul
|15,40
|-0,77
|268,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,15
|4,65
|87,50
|Otokar
|138,90
|1,02
|-5,54
|Oyak Çimento
|8,06
|4,00
|46,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|0,63
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,44
|4,24
|11,37
|Özak GMYO
|3,84
|3,23
|49,42
|Özbal Çelik Boru
|6,02
|-3,37
|273,48
|Özderici GMYO
|2,10
|3,96
|33,76
|Özerden Plastik
|3,27
|9,73
|43,42
|Panora GMYO
|5,39
|1,32
|-3,78
|Papilon Savunma
|15,55
|9,97
|101,78
|Park Elek.Madencilik
|4,19
|1,70
|37,38
|Parsan
|18,07
|1,75
|6,67
|Pegasus
|46,18
|2,62
|-46,55
|Peker GMYO
|12,00
|-6,10
|283,39
|Penguen Gıda
|3,00
|0,00
|227,73
|Pera GMYO
|1,62
|-1,22
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|11,93
|3,83
|54,18
|Petkim
|4,01
|2,30
|5,25
|Petrokent Turizm
|1.232,00
|-9,99
|861,75
|Pınar Et ve Un
|19,50
|0,98
|112,65
|Pınar Su
|9,25
|9,99
|298,71
|Pınar Süt
|17,72
|1,14
|39,86
|Plastikkart
|10,88
|1,21
|17,37
|Polisan Holding
|2,97
|1,37
|-1,58
|Politeknik Metal
|168,00
|9,30
|120,84
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|0,80
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.217,30
|0,10
|9,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,60
|-0,38
|2,71
|QNB Finansbank
|70,60
|-0,63
|88,27
|Ral Yatırım Holding
|5,40
|-1,64
|105,76
|Ray Sigorta
|11,09
|9,91
|224,27
|Reysaş GMYO
|4,92
|-2,96
|7,19
|Reysaş Lojistik
|6,28
|-1,10
|43,38
|Rhea Girişim
|2,52
|2,86
|111,76
|Rodrigo Tekstil
|3,07
|-4,06
|69,61
|Royal Halı
|2,29
|-0,43
|67,15
|RTA Laboratuvarları
|59,70
|-1,16
|2473,28
|Sabancı Holding
|7,89
|1,02
|-13,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|3,37
|111,01
|Sanel Mühendislik
|3,64
|1,11
|24,06
|Sanifoam Sünger
|6,73
|9,97
|34,60
|Sanko Pazarlama
|7,13
|0,42
|-2,14
|Saray Matbaacılık
|3,44
|1,18
|166,09
|Sarkuysan
|4,82
|3,66
|51,69
|Sasa Polyester
|15,52
|2,65
|100,78
|Say Reklamcılık
|5,95
|4,02
|165,62
|Sekuro Plastik
|9,95
|9,94
|85,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,06
|2,03
|35,13
|Selçuk Gıda
|2,75
|10,00
|155,17
|Senkron Güvenlik
|2,25
|2,74
|-17,58
|Serve Film Prodüksiyon
|10,10
|5,76
|535,22
|Servet GMYO
|23,72
|2,24
|179,06
|Seyitler Kimya
|11,30
|-2,59
|66,42
|Silverline Endüstri
|3,78
|1,89
|75,00
|Sinpaş GMYO
|1,52
|2,01
|31,03
|Smartiks Yazılım
|8,00
|2,56
|-18,45
|Soda Sanayii
|7,03
|0,72
|18,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,92
|1,36
|209,92
|Söktaş
|3,94
|1,03
|131,69
|Sönmez Filament
|12,07
|0,58
|147,34
|Sönmez Pamuklu
|12,15
|-2,02
|146,95
|Sumaş Suni Tahta
|20,54
|9,90
|107,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|0,96
|-12,13
|Şekerbank
|1,38
|2,22
|5,34
|Şişe Cam
|6,29
|0,48
|22,81
|Şok Marketler
|12,35
|0,65
|14,78
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,00
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,52
|1,09
|-2,48
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,78
|1,93
|24,20
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|3,52
|60,26
|Tat Gıda
|10,52
|1,35
|72,92
|TAV Havalimanları
|15,38
|1,85
|-43,38
|Taze Kuru Gıda
|250,50
|9,96
|3359,94
|Tek-Art Turizm
|1,54
|4,05
|22,22
|Tekfen Holding
|15,47
|2,93
|-16,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,11
|3,74
|45,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,74
|0,26
|48,28
|TGS Dış Ticaret
|8,67
|9,89
|85,65
|Tofaş Oto. Fab.
|23,40
|3,08
|0,42
|Torunlar GMYO
|3,54
|2,91
|28,73
|Trabzon Liman
|14,81
|0,47
|38,93
|Trabzonspor Sportif
|5,92
|8,03
|175,35
|Trakya Cam
|4,08
|0,49
|20,32
|Trend GMYO
|7,43
|0,00
|237,73
|TSKB GMYO
|2,22
|1,83
|132,46
|Tuğçelik
|5,99
|-0,17
|51,65
|Tukaş
|9,81
|-0,61
|-20,57
|Turcas Petrol
|3,44
|3,93
|28,84
|Turkcell
|14,86
|0,41
|7,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,46
|0,95
|16,38
|Tüpraş
|80,35
|0,25
|-36,63
|Türk Hava Yolları
|10,76
|2,09
|-25,59
|Türk Prysmian Kablo
|7,06
|9,97
|173,59
|Türk Telekom
|6,97
|0,58
|-3,40
|Türk Traktör
|95,50
|3,86
|80,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|79,90
|-1,11
|90,24
|Türkiye Sigorta
|6,08
|2,18
|179,18
|Ufuk Yatırım
|7,49
|2,60
|190,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|-3,14
|198,33
|Ulusoy Elektrik
|44,40
|1,42
|66,92
|Ulusoy Un Sanayi
|10,03
|0,60
|162,57
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,68
|3,70
|38,45
|Utopya Turizm
|7,70
|10,00
|56,50
|Uzertaş Boya
|5,17
|10,00
|132,88
|Ülker Bisküvi
|22,34
|1,09
|-0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|4,51
|2,27
|86,36
|Vakıf GMYO
|3,05
|2,01
|76,20
|Vakıf Yat. Ort.
|8,41
|9,93
|361,80
|Vakıflar Bankası
|4,11
|0,00
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,31
|-2,21
|16,96
|Vanet Gıda
|1,73
|0,00
|20,98
|Verusa Holding
|34,82
|1,81
|87,70
|Verusaturk Girisim
|6,89
|9,89
|31,02
|Vestel
|18,10
|-1,09
|43,42
|Vestel Beyaz Eşya
|26,52
|2,00
|25,70
|Viking Kağıt
|4,79
|1,48
|156,15
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,26
|9,79
|76,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,00
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,86
|5,39
|137,53
|Yataş
|8,35
|4,37
|13,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,73
|2,63
|69,57
|Yeni Gimat GMYO
|12,19
|0,49
|1,83
|Yeşil GMYO
|0,92
|8,24
|43,75
|Yeşil Yapı
|0,99
|10,00
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,97
|9,98
|60,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.943,30
|6,57
|135,77
|Yonga Mobilya
|41,86
|9,98
|353,39
|Yükselen Çelik
|7,09
|1,14
|131,32
|Yünsa
|13,01
|4,16
|29,22
|Zorlu Enerji
|2,62
|1,16
|60,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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